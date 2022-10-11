Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия - 2022



2022

21 этап за 86 ч 31 мин 14 сек

3449,6 км / 39,868 км/ч

176 на старте

149 на финише



105-й выпуск Джиро д'Италия (Giro d'Italia) стартовал 6 мая 2022 года в Будапеште (Budapest, Венгрия). В 2020 году из-за вспышки пандемии Covid-19 Сицилия приняла старт Джиро д’Италия вместо Будапешта (Венгрия) после того, как проведение Гранд-тура пришлось перенести на октябрь из-за пандемии.



Спустя два года Венгрия всё же приняла старт Джиро д’Италия, и по её дорогам прошло три этапа. Затем «Корса Роза» переместилась в Сицилию. Завершилась Джиро д’Италия-2022 индивидуальной гонкой в Вероне 29 мая. Маршрут Джиро д’Италия протяжённостью 3449,6 км был проложен по территории Венгрии, Италии и Словении.



Джиро д’Италия-2022 бросила вызов 50 километрами набора высоты, легендарными подъёмами Этна, Блокхаус, Мортироло, Пордой, Федайя, финишами в подъём и технически сложными спусками, а также 26,6 километрами индивидуальных гонок на время.



Всего в гонке Джиро д'Италия-2022 приняли участие 176 велогонщика, представляющие 22 команды. Участниками итальянского Гран-тура стали велогонщики из 28 стран, среди которых большинство составляли итальянцы (46 участника), на втором месте Нидерланды с 17 участниками.



Велогонщики постсоветского пространства были представлены следующим составом: Игнатас Коноваловас (Ignatas Konovalovas), Андрей Пономарь (Andrii Ponomar), Вадим Пронский (Vadim Pronskiy) и Рэйн Таарамяэ (Rein Taaramae).



Самыми возрастным участником Джиро д'Италия-2022 является представитель Испании 42-летний Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из велокоманды Movistar. Самым молодым участником Джиро д'Италия-2022 является украинец Андрей Пономарь из велокоманды Drone Hopper-Androni Giocattoli, которому 19 лет. Самой возрастной велокомандой на Джиро д'Италия-2022 является велокоманда Israel-Premier Tech, средний возраст составляет 31,9 год, самая молодая - итальянская велокоманда Drone Hopper-Androni Giocattoli, средний возраст составляет 26,1 лет.



Первый этап Джиро д’Италия-2022, протяжённостью 195 км, стартовал в Будапеште и финишировал в Вишеграде (Visegrad). Джиро д’Италия-2022 началась с равнинного этапа с финишем в подъём 4 категории.

Этап развивался по традиционному сценарию – сразу после старта в отрыв уехали два велогонщика, предаставители велокоманды Drone Hopper-Androni Giocattoli, Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani) и Матьиа Баис (Mattia Bais). Их преимущество достигало 11 минут, но за 150 км до финиша пелотон включился в работу и силами велогонщиков трёх команд – Рейна Таарамяэ из Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, Сенне Лейсена (Senne Leysen) из Alpecin-Fenix и Юлиуса Ван дер Берга (Julius Van den Berg) из EF Education-EasyPost разрыв сократили до 3 минут, а за 14 км до финиша отрыв нейтрализовали.

Photo Credits: LaPresse



Не обошлось без падений. На финальных 7 километрах произошло два завала, а за несколько десятков метров до финиша упал один из главных претендентов на победу – Калеб Юэн (Caleb Ewan / Lotto Soudal), ехавший третьим колесом за Матье ван дер Пулом и Биньямом Гирмаем (Biniam Girmay).



1-й этап Джиро д'Италия-2022, с финишем в подъём 4 категории Вишеград (Visegrad, 105 – 338 м, протяжённость 5,6 км, набор высоты 233 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%), завершился победой Матье ван дер Пула (Mathieu van der Poel). 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix обошёл на финише 22-летнего эритрейского велогонщика команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Биньяма Гирмая и 32-летнего испанского велогонщика команды Baharin Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao).



Матье ван дер Пул надел первую в карьере розовую майку лидера генеральной классификации Джиро д’Италия, а также стал обладателем цикламеновой майки лучшего в очковой классификации и синей майки лучшего в горной классификации. Майку лучшего молодого гонщика надел Биньям Гирмай.

Второй этап Джиро д'Италия-2022 - индивидуальня гонка на время протяжённостью 9,2 км с финишем в подъём 4-й категории Будапешт (Budapest, 108 – 172 м, протяжённость 1,3 км, набор высоты 64 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 14%).

Photo Credits: LaPresse



Этап завершился победой британского велогонщика Саймона Йейтса (Simon Yates) из команды BikeExchange-Jayco. Он быстрее всех преодолел дистанцию, проложенную по улицам Будапешта. На промежуточной отсечке времени на 7,9 км маршрута, расположенной у подножия категорйного подъёма, британец показал лучшее время дня - 9 минут 31,98 секунда, средняя скорость составила 49,722 км/час.



Второе время показал действующий чемпион Нидерландов в гонке с раздельным стартом Том Дюмулин (Tom Dumoulin) из команды Jumbo-Visma с отставанием в 61 сотую секунды.



Третьим был стартовавший последним обладатель розовой майки лидера нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул из команды Alpecin-Fenix с отставанием в 65 сотых секунды.



В итоге на финише два нидерландских велогонщика поменялись местами, разрыв между ними увеличился на 2 секунды. А победитель этапа Саймон Йейтс был быстрее Матье ван дер Пула на 3 секунды.



Лучшее время дня составило 11 минут и 50,41 секунд, а средняя скорость 46,621 км/час. Саймон Йейтс преодолел подъём со средней скоростью 33,808 км/час и VAM 1664 м/ч, что по итогам этапа стало третьим результатом на этом отрезке. Лучшее время дня на подъёме показал немецкий велогонщик Рик Цабель (Rick Zabel) из команды Israel-Premier Tech.

Photo Credits: LaPresse



Благодаря своему результату Саймон Йейтс смог подняться на вторую строчку в генеральной классификации, уступая Матье ван дер Пулу 11 секунд.



Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил розовую, цикламеновую и синюю майки лучшего в трёх классификациях. Белую майку лучшего молодого гонщика у Биньяма Гирмая перехватил итальянский велогонщик Маттео Собреро (Matteo Sobrero) из команды BikeExchange-Jayco, ставший 4-м на этапе.



Это вторая в карьере Саймона Йейтса победа в индивидуальной гонке на время после 5-го этапа Париж-Ницца-2019, и пятый в карьере выигранный на Джиро д’Италия этап.



Также Саймон Йейтс стал четвёртым британским велогонщиком, одержавшим победу в разделке на итальянском Гранд-туре после Брэдли Уиггинса (Bradley Wiggins, 2010), Дэвида Миллара (David Millar, 2011) и Алекса Даусетта (Alex Dowsett, 2013).

Генеральная классификация после 2 этапа 1 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 4:47:11 2 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 00:11 3 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo - Visma 00:16 4 Matteo Sobrero (Ita) Team BikeExchange - Jayco 00:24 5 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 6 Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers 7 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 00:28 8 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 9 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 00:29 10 Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team

Третий этап Джиро д'Италия-2022 - спринтерский этап перед днем отдыха - перелетом на Сицилию. Этап протяженностью 201 км, проходивший по дорогам между Капошвар (Kaposvar) и Балатонфюред (Balatonfured), развивался по традиционному сценарию спринтерского. В отрыв сразу после старта отпустили трёх итальянских велогонщиков – Маттиа Баиса и Филиппо Тальяни из велокоманды Drone Hopper-Androni Giocattoli, которые уже уезжали в отрыв на первом этапе, и Самуэле Риви (Samuele Rivi) из велокоманды EOLO-Kometa.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Пелотон не дал велогонщикам отрыва набрать большое преимущество. Как только разрыв достиг 6 минут, команда лидера генеральной классификации Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), а также велокоманды Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl включились в работу и сократили разрыв до 2 минут. За 43 км у отрыва в запасе осталось лишь полминуты. Тогда из него атаковал Самуэле Риви, за которым поехал Маттиа Баис, оба велогонщика удержались впереди до отметки 28 км до финиша. Небольшой подъём 4-й категории Тихань (Tihany, 107 – 174 м, протяжённость 2,7 км, набор высоты 67 м, средний градиент 2,5%, максимальный градиент 8%) за 13 км до финиша не стал трамплином для атак и не помешал чистым спринтерам.



36-летний британский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) открыл спринт за 300 м до финиша, опередив Арно Демара (Arnaud Demare) из Groupama-FDJ и Фернандо Гавирию (Fernando Gaviria ) из UAE Team Emirates. Вернувшись на Джиро д’Италия через девять лет, Марк Кэвендиш довёл список выигранных на итальянском Гранд-туре этапов до 16.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



В борьбе с опытными спринтерами четвёртое место занял дебютант Джиро д’Италия, едущий первый Гранд-тур в карьере, 22-летний Биньям Гирмай (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux).



Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил розовую майку лидера, а также цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Но синюю майку лучшего в горной классификации у Матье ван дер Пула отобрал 28-летний немецкий велогонщик команды Israel-Premier Tech Рик Цабель, атаковавший перед подъёмом 4-й категории и добравший необходимые для лидерства в классификации очки. Белая майка лучшего молодого гонщика осталась у 24-летнего итальянского велогонщика команды BikeExchange–Jayco Маттео Собреро.

Четвёртый этап Джиро д'Италия-2022 - после дня отдыха - перелета из Венгрии, велогонщики вышли на старт этапа в Аволе (Avola) на Сицилии. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 1 категории Этна (Etna, 524 - 1892 м, протяжённость 22,8 км, набор высоты 1358 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 14%).

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Этап начался с многочисленных атак, отрыв сформировался через 30 км после старта, в него отобрались 14 велогонщиков. Пелотон отпустил беглецов. Когда за 135 км до финиша максимальное преимущество отрыва достигло 11 минут, в голове пелотона в работу включились представители велокоманд Ineos Grenadiers и Bahrain Victorious.



Через 30 км после старта с гонки сошёл один из претендентов в борьбе за победу Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López / Astana Qazaqstan Team).



У подножия подъёма на Этну, решающего подъёма этапа, у отрыва было около 6 минут преимущества. Первым за 29 км до финиша атаковал из отрыва 24-летний итальянский велогонщик команды Alpecin-Fenix Стефано Ольдани (Stefano Oldani), но он удержался впереди лишь 10 км. Хуан-Педро Лопес (Juan Pedro Lopez) из Trek-Segafredo атаковали из рассыпавшегося отрыва, добрал Ольдани за 10 км до финиша, и сразу уехал от него.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcyclin



Леннард Кемна (Lennard Kämna) из Bora-hansgrohe атаковал за 6,5 км до финиша, догнал Хуана Педро Лопеса за 4 км до финиша, а на финише опередил своего попутчика и взял победу на этапе, в то время как Хуан-Педро Лопес облачился в розовую майку лидера.



Обладатель розовой майки лидера Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) выпал из пелотона в начале подъёма на Этну. Велокоманда Ineos Grenadiers контролировала проредившийся пелотон, из которого за 8 км до финиша выпал Том Дюмулин (Jumbo-Visma), а затем и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Astana Qazaqstan.



25-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна помимо победы на этапе облачился в синюю майку лучшего горного гонщика. Хуан Педро Лопес стал обладателем не только розовой майки лидера, но и белой майки лучшего молодого гонщика. Матье ван дер Пул сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Пятый этап Джиро д'Италия-2022 - спринтерский этап с преодолением подъёма 2 категории в середине этапа. Этап протяжённостью 174 км проходил между городами Катания (Catania) и Мессина (Messina).



Этап развивался по традиционному сценарию, в отрыв уехали пять велогонщиков, но удержаться до финиша им не удалось. Подъём 2 категории Портелла Мандрацци (Portella Mandrazzi, 332 – 1125 м, протяжённость 19,6 км, перепад 793 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 9%), вершина которого была расположена посередине дистанции, позволил части спринтерских велокоманд избавиться от соперников – Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Марка Кэвендиша (Quick Step Alpha Vinyl).

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Велокоманда Alpecin-Fenix вышла в голову пелотона на подъёме и увеличила скорость, а на спуске пелотон возглавила велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. В результате Калеб Юэн, который остановился из-за замены колеса, после спуска с подъёма проигрывал пелотону 4 минуты, а группа Марка Кэвендиша не смогла закрыть просвет в 2 минуты. Арно Демар (Groupama-FDJ), будущий победитель этапа, тоже выпал во время подъёма, но, в отличие от соперников, смог быстро догнать пелотон.



В спринте в Мессине Арно Демар обошёл Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) из Israel-Premier Tech.



Благодаря победе на этапе Арно Демар перехватил у Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix) цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где теперь его основным соперником является эритрейский велогонщик команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Биньям Гирмай, уступая Демару 22 очка.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Розовая майка лидера, как и белая майка лучшего молодого гонщика, остались на плечах дебютанта Джиро д’Италия Хуана Педро Лопеса (Trek-Segafredo). Синюю майку лучшего в горной классификации сохранил победитель 4 этапа Леннард Кемна (Bora-hansgrohe).



30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар одержал победу на 5-м этапе Джиро д’Италия-2022, благодаря чему довёл количество выигранных им этапов итальянского Гранд-тура до шести.



Из французских велогонщиков только у Жака Анкетиля (Jacques Anquetil) и Бернара Ино (Bernard Hinault) было шесть побед на этапах Джиро д’Италия.

Шестой этап Джиро д'Италия-2022 - спринтерский этап протяженностью 192 км, проложенный между Пальми (Palmi) и Скалея (Scalea). На почти полностью равнинном этапе никто из велогонщиков пелотона не хотел уезжать в отрыв. В начале единственного подъёма дня, через 20 км после старта, атаковал 33-летний итальянский велогонщик команды EOLO-Kometa Диего Роза (Diego Rosa), который отработал в одиночном отрыве 141 км.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



За 28 км до финиша пелотон догнал его, а в финале был разыгран общий спринт. Поезд Quick-Step Alpha Vinyl первым прошёл красный флажок финального километра, но манёвр одного из велогонщиков подрезал Берта Ван Лерберга (Bert Van Lerberghe), одного из развозящих Марка Кэвендиша (Quick-Step Alpha Vinyl), и за 800 м до финиша с британским спринтером остался лишь Михаэль Мёркёв (Michael Morkov).



Кэвендиш начал спринт за 250 м, но его обошли Калеб Юэн (Lotto Soudal) и Арно Демар (Groupama-FDJ). Юэн и Демар одновременно пересекли линию финиша, победителя определил фотофиниш. Впервые Марк Кэвендиш занял третье место на этапе Джиро д’Италия после 16 побед и 5 вторых мест. Несколько минут после финиша Юэну и Демару пришлось ждать решения судей, изучавших фотофиниш. Победителем второй день подряд стал Арно Демар.



Арно Демар (Groupama-FDJ) выиграл седьмой в карьере этап итальянского Гранд-тура и сохранил цикламеновую майку лидера очковой классификации, где лидировал с перевесом в 53 очка над Биньямом Гирмаем (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux).

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, Леннард Кемна (Bora-hansgrohe) остался лидером горной классификации.



Фернандо Гавирии (Fernando Gaviria) не удалось побороться за победу на 6-м этапе Джиро д’Италия-2022. Спринтовав по правому краю, 27-летний колумбийский спринтер велокоманды UAE Team Emirates попытался проскочить на финишной прямой между велогонщиками команды DSM Альберто Дайнезе (Alberto Dainese) и Сесом Болом (Cees Bol).



К счастью, все трое удержались на велосипедах, но после финиша судьи решили, что Фернандо Гавирия нарушил правила, создав опасную ситуацию. Колумбийского спринтера релегировали на последнее место в группе и лишили 13 очков в классификации цикламеновой майки, а также оштрафовали на 500 швейцарских франков.

Седьмой этап Джиро д'Италия-2022 - первый горный этап в Южных Апеннинах с набором высоты 4500 м. Этап протяжённостью 196 км проходил между Диаманте (Diamante) и Потенце (Potenza).



Атаки начались с самого старта. Первым попытался уехать Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal, затем атаковал Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из Israel-Premier Tech.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



На первом категорийном подъёме дня Пассо Колла (Passo Colla, 173 - 594 м, протяжённость 9,3 км, перепад высот 421 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 12%), за 158 км до финиша атаковал Ваут Пулс (Wout Poels) из Bahrain-Victorious, к нему переложились ещё пять велогонщиков, но погони и новые атаки продолжались до второго подъёма дня - подъёма 1-й категории Монте Сирино (Monte Sirino, 480 - 1402 м, протяжённость 24,4 км, перепад высот 922 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 12%).



Атака Давиде Формоло (Davide Formolo) из UAE Team Emirates, к которому присоединился Давиде Виллелла (Davide Villella) из Cofidis оказалась решающей для формирования отрыва дня.



К итальянским велогонщикам переложились Кун Бауман (Koen Bouwman) из Jumbo-Visma и Ваут Пулс (Bahrain Victorious). За 127 км до финиша из пелотона атаковали Том Дюмулин (Jumbo-Visma), Диего Камарго (Diego Camargo) из EF Education-EasyPost, а затем их добрал Бауке Моллема (Bauke Mollema) из Trek-Segafredo. Через четыре километра Дюмулин, Камарго и Моллема догнали Пулса, Виллеллу и Баумана. Так сформировался отрыв дня. Пелотон отпустил беглецов, разрыв стал расти и за 75 км до финиша составлял 5 с половиной минут. Какое-то время Кун Бауман был виртуальным лидером генеральной классификации.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Розовую майку Куну Бауману перехватить не удалось, но по итогам этапа он переоделся в синюю майку лучшего горного гонщика – 28-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma первым прошёл вершину 1-й категории Монте Сирино (Monte Sirino, 480 - 1402 м, протяжённость 24,4 км, перепад высот 922 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 12%), взял горную премию на вершине 2-й категории Монтанья-Гранде-ди-Виджиано (Mont. Grande di Viggiano, 801 - 1405 м, протяжённость 6,6 км, перепад высот 604 м, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 15%), забрал максимальное количество очков и на финальном подъёме 3-й категории Селлата (La Sellata, 793 - 1255 м, протяжённость 7,8 км, перепад высот 462 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 12%).



На подъёме Монте-Гранде-ди-Виджиано контакт с отрывом потерял Ваут Пулс. Давиде Виллелла добрал отрыв после того, как не вписался в поворот и поменял велосипед, но в финале не смог удержаться с попутчиками. За 30 км до финиша он, как и Диего Камарго, выпали из отрыва.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Бауке Моллема и Давиде Формоло несколько раз атаковали, но не смогли уехать от велогонщиков команды Jumbo-Visma. Том Дюмулин на финальном километре развёз своего товарища по команде, Кун Бауман спринтовал за 200 м до финиша и одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Бауке Моллема финишировал вторым, Давиде Формоло замкнул тройку призёров.



Пелотон, который на финальных километрах возглавила команда Ineos Grenadiers, финишировал через три минуты после отрыва. Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика. Арно Демар (Groupama-FDJ) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации.

Восьмой этап Джиро д'Италия-2022 протяжённостью 153 км проходил в Неаполе (Napoli) и его окресностях. Маршрут этапа напоминал классику, участникам гонки предстояло четырёхкратное прохождение короткого, но крутого подъёма 4-й категории Монте ди Прочида (Monte di Procida, 3 - 128 м, протяжённость 2,1 км, перепад высот 125 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 11%).

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Желающих уехать в отрыв было много – с самого старта начались атаки. Победитель первого этапа Джиро д'Италия-2022 Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Диего Улисси (Diego Ulissi) из UAE Team Emirates атаковали одними из первых. За ними потянулась большая группа велогонщиков, которая добрала первых беглецов, но пелотон тоже был близко, и Матье ван дер Пул снова атаковал, на этот раз в одиночку.



Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) в очередной раз подтвердил репутацию «Короля отрывов», вместе с товарищами по велокоманде Lotto Soudal Хармом Ванхауке (Harm Vanhoucke) и Сильваном Монике (Sylvain Moniquet) возглавил большую группу, которая добрала Матье ван дер Пула через 15 км после старта. В отрыв дня уехал 21 велогонщик, в том числе находящийся высоко в генеральной классификайии Гийом Мартан (Guillaume Martin) из Cofidis.



Максимальное преимущество отрыва составляло около 4 с половиной минут. За 47 км до финиша Матье ван дер Пул атаковал, к нему переложились несколько велогонщиков, а контратака Давиде Габурро (Davide Gabburo) из Bardiani-CSF–Faizane, Хорхе Аркаса (Jorge Arcas) из Movistar, Томас Де Гендта и Харма Ванхауке (Lotto Soudal), Симоне Раванелли (Simone Ravanelli) Drone Hopper-Androni Giocattoli создала новый отрыв. Матье ван дер Пул не смог переложиться в первую группу, которая в итоге разыграла спринт на финише.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



35-летний бельгийский велогонщик Томас Де Гендт через 10 лет после своей первой победы на этапе Джиро д'Италия вновь выиграл этап итальянского Гранд-тура, опередив более молодых соперников – 29-летнего итальянского велогонщика Давиде Габурро и его ровесника, испанского велогонщика команды Movistar Хосе Аркаса.



Томас Де Гендт стал вторым в истории итальянского Гранд-тура самым возрастным победителем этапа после Льюсена ван Импа (Lucien Van Impe), который выиграл этап в 1983 году в возрасте 36 лет.



Пелотон финишировал через 3 минуты 33 секунды после отрыва, Хуан Педро Лопес, команда которого работала в голове пелотона, сохранил розовую и белую майки. Кун Бауман (Jumbo-Visma) остался лидером горной классификации, а Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой.



В генеральной классификации значительнее всех поправил своё положение уехавший в отрыв 28-летний французский велогонщик команды Cofidis Гийом Мартан, поднявшийся с 28-й на 4-ю строчку.

Генеральная классификация после 8 этапа 1 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 32:15:31 2 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 00:38 3 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:58 4 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 01:06 5 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 01:42 6 Mauri Vansevenant (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 01:47 7 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 01:55 8 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 01:58 9 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 02:00 10 Richie Porte (Aus) INEOS Grenadiers 02:04

Девятый этап Джиро д'Италия-2022 - горный этап в Апеннинах с набором высоты 5000 м и финишем на вершине 1 категории Блокхаус (Blockhaus, 13,6 км, 524-1665 м, перепад - 1141 м, средний градиент 8,4%, максимальный - 14%), перед днём отдыха.



Отрыв дня сформировался после прохождения первого категорийного подъёма. 33-летний итальянский велогонщик команды EOLO-Kometa Диего Роза атаковал одним из первых. В общей сложности он проехал в отрыве, состав которого менялся по мере прохождения подъёмов, 173 км. Благодаря этому Диего Роза собрал горные премии на вершинах подъёмов 2-й категории Рионеро Саннитико (Rionero Sannitico, 421 - 1032 м, протяжённость 10,1 км, перепад высот 611 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%), Роккаразо (Roccaraso, 791 – 1254 м, протяжённость 7,7 км, перепад 463 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%), а также на подъёме 1-й категории Пассо Ланчано (Passo Lanciano, 524 – 1310 м, протяжённость 10,3 км, перепад 786 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 14%) и перехватил синюю майку лучшего в горной классификации у Куна Баумана (Jumbo-Visma).

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Однако, отрыв дня, в который отобрались помимо Диего Розы ещё 8 велогонщиков, не сумел уехать от пелотона. По мере продвижения к финальному подъёму преимущество отрыва сократилось с 4 с половиной минут до полуминуты. Джо Домбровски (Joseph Lloyd Dombrowski) из Astana Qazaqstan Team, атаковавший из отрыва за 20 км до финиша, был настигнут пелотоном за 16 км.



Велокоманда Ineos Grenadiers возглавила пелотон за 90 км до финиша, сменив работавших в голове велогонщиков Trek-Segafredo. К финальному подъёму Блокхаус пелотон просеялся. Обладатель розовой майки Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo), оставшийся к тому времени без помощников, выпал из группы за 8 км до финиша, но сумел минимизировать потери и удержал майку лидера, а также белую майку лучшего молодого гонщика. На вершине Блокхауса молодой испанский велогонщик команды Trek-Segafredo проиграл 1 минуту 46 секунд.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



На Блокхаусе генеральщики впервые проверили друг друга атаками. Ричард Карапас (Richard Carapaz) из Ineos Grenadiers, с которым до отметки 4,6 км до финиша оставался Ричи Порт (Richie Porte), атаковал, но на его ускорение сразу ответили Роман Барде (Romain Bardet) из DSM и Микель Ланда (Mikel Landa) из Bahrain Victorious. За ними поехал Джей Хиндли (Jai Hindley) из Bora-hansgrohe, а Жоао Алмейда (Joao Almeida) из UAE Team Emirates в голове оставшейся группы генеральщиков закрыл просвет. За ним удержались Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) из Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux и Алехандро Вальверде (Movistar). Вальверде не выдержал темпа за 3 км до финиша, ещё через 200 метров выпал Винченцо Нибали.



Микель Ланда попробовал уехать от соперников за 2,7 км до финиша, но ему это не удалось, так же, как и Доменико Поццовиво. Роман Барде также попытался ускориться, но в итоге группа генеральщиков разыграла спринт.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



26-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) одержал вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, опередив Романа Барде и Ричарда Карапаса. Причём это первая победа Джей Хиндли в велокоманде Bora-hansgrohe и первая победа с октября 2020 года, когда Хиндли выиграл первый в карьере этап Джиро д’Италия.



Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. 23-летний португальский гонщик команды UAE Team Emirates Жоао Алмейда финишировал пятым и поднялся на вторую строчку общего зачёта, а Роман Барде (DSM) замкнул тройку лидеров.

Генеральная классификация после 9 этапа 1 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 37:52:01 2 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 00:12 3 Romain Bardet (Fra) Team DSM 00:14 4 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 00:15 5 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 00:20 6 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:28 7 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 00:29 8 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:54 9 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 01:09 10 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 01:22

Десятый этап Джиро д'Италия-2022 была разделен на две половины: первая - равнина, вторая - пересечёнка с многочисленными подъёми и спусками, трём из которых присвоена 4 категория. Этап начался с атак, но трио уехавших в отрыв дня велогонщиков не смогли устоять против пелотона. Сразу после старта начались атаки, а через 16 км пелотон отпустил Маттиа Баиса (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Лауренса Насена (Lawrence Naesen) из Ag2r–Citroën и Алессандро де Марки (Israel-Premier Tech), позволив им набрать около 6 минут преимущества.



Но с началом пересечённой части пелотон быстро сократил преимущество, последним из отрыва настигли атаковавшего за 30 км до финиша Алессандра Де Марки, который удержался в одиночку 10 км.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Подъёмы просеяли пелотон, отсекли часть спринтеров, а атаки Тобиаса Фосса (Tobias Svendsen Foss) из Jumbo-Visma, Алессандро Кови (Alessandro Covi) из UAE Team Emirates, Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Саймона Йейтса (BikeExchange-Jayco), Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix) были нейтрализованы. Этап завершился спринтом, в котором эритрейский велогонщик команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Биньям Гирмай ускорился. Состоялась спринтерская дуэль Биньяма Гирмая и Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), победителем которой стал Биньям Гирмай.



Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) благополучно финишировал в группе и удержал розовую и белую майки. Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Диего Роза (EOLO-Kometa) – синюю майку лучшего горного гонщика.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Биньям Гирмай вписал своё имя и свою страну – Эритрею, в историю Джиро д’Италия. 22-летний велогонщик команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux стал первым чернокожим победителем этапа Джиро д’Италия, а Эритрея стала 36-й страной, велогонщики которой выигрывали этапы на итальянском Гранд-туре. Также Биньям Гирмай стал первым с 2009 года, после Эдвальда Боассона Хагена (Edvald Boasson Hagen), велогонщиком, выигравшим в один сезон классику Гент-Вевельгем и этап Джиро д’Италия.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



После триумфа на 10-м этапе Джиро д’Италия-2022 Биньям Гирмай был вынужден отправиться в больницу. Во время церемонии награждения победитель этапа Биньям Гирмай неудачно открыл бутылку шампанского, и пробка попала ему в глаз. Организаторы Джиро д’Италия подтвердили, что врачи команды и врачи гонки оказали Биньяму Гирмаю первую помощь, после чего отправили велогонщика в больницу.



После консультаций с врачами и спортивными директорами, учитывая, что травма требует полного покоя и отдыха, команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux решила, что Биньяму Гирмаю необходимо досрочно завершить гонку.

Одиннадцатый этап Джиро д'Италия-2022 - спринтерский этап без категорийных подъёмов. Второй по протяжённости этап на Джиро д'Италия-2022, проложенный по равнине, вошёл в десятку самых быстрых на итальянском Гранд-туре – пелотон преодолел 203 км от Сантарканджело-ди-Романья до Реджо-Эмилия со средней скоростью 47,015 км/ч.



Со старта пелотон отпустил в отрыв двух итальянских велогонщиков – Филиппо Тальяни (Drone Hopper-Androni Giocattoli) и Луку Растелли (Luca Rastelli) из Bardiani-CSF–Faizane. Их максимальное преимущество достигло 5 минут, но пелотон не позволил отрыву проработать до финиша.



За 83 км до финиша отрыв нейтрализовали. Попытки порвать пелотон не удались, так же, как и одиночная атака Дриса Де Бондта (Dries De Bondt) из Alpecin-Fenix, который уехал за 57,5 км до финиша. 30-летний бельгийский велогонщик был пойман пелотоном за 1,2 км.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



В групповом спринте победу одержал 24-летний итальянский велогонщик команды DSM Альберто Дайнезе, опередивший мастеров этой дисциплины. Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates) финишировал вторым, тройку лучших замкнул Симоне Консонни (Simone Consonni) из Cofidis.



Майки лидеров классификаций не поменяли владельцев – Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил на плечах розовую майку лидера, а также оставил за собой белую майку лучшего молодого гонщика. Арно Демар (Grouapama-FDJ) остался в цикламеновой майке, а Диего Роза (EOLO-Kometa) продолжил лидировать в горной классификации.

Двенадцатый этап Джиро д'Италия-2022 - самый протяжённый на Джиро д’Италия-2022. С самого старта начались атаки, но группе из 25 велогонщиков удалось уехать лишь через 60 км после старта.



Благодаря тому, что отрыв долго не отпускали, лидер очковой классификации Арно Демар (Groupama-FDJ) успел взять на первом промежуточном спринте максимальное количество очков. А ускорение поезда, развозящего Демара, помогло и велогонщикам, которые готовили атаки, чтобы уехать в отрыв. После промежуточного спринта им это удалось.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



В отрыве из 25 велогонщиков численное преимущество было у Alpecin-Fenix – велокоманду представляли Матье ван дер Пул, Стефано Ольдани и Оскар Ризебек (Oscar Riesebeek).



Подъём 3 категории Ла Коллетта (La Colletta, 228 - 615 м, протяжённость 9,3 км, перепад высот 387 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 9%) стал трамплином для атак из отрыва. Ускорение 26-летнего итальянского велогонщика команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Лоренцо Рота (Lorenzo Rota) за 57 км до финиша сформировало новый, победный отрыв дня.



С Лоренцо Ротой уехали Стефано Ольдани и велогонщик команды Jumbo-Visma Гейс Лемрейзе (Gijs Leemreize), которые в итоге и разыграли спринт на финише.



К трио лидеров пытались переложиться Матье ван дер Пул и Давиде Баллерини (Davide Ballerini) из Quick Step Alpha Vinyl Team. Но вторую группу отрыва удалось создать Бауке Моллеме (Trek-Segafredo), Вилко Келдерману (Wilco Kelderman) из Bora-hansgrohe, Лукасу Хэмильтону (Lucas Hamilton) из BikeExchange–Jayco и Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) из Bahrain Victorious. Однако догнать трио они не смогли.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



За 3 км до финиша у тройки лидеров было достаточно времени, чтобы разыграть спринт. Они лидировали с преимуществом 40 секунд над группой Моллемы, Келдермана, Хэмильтона и Буйтраго, а пелотон был в 8 минутах 40 секундах.



Гейс Лемрейзе и Лоренцо Рота пробовали атаковать, но им не удалось уехать. В спринте Стефано Ольдано обошёл Лоренцо Роту, Гейс Лемрейзе замкнул тройку призёров.



Хуан Педро Лопес, которого весь этап защищала велокоманда Trek-Segafredo, работая в голове пелотона большую часть этапа, сохранил розовую майку лидера. Арно Демар остался в цикламеновой майке, а Диего Роза (EOLO-Kometa) продолжил лидировать в горной классификации.

Тринадцатый этап Джиро д'Италия-2022 - спринтерский этап с преодолением подъёма 3 категории Колле ди Нава (Colle di Nava, 250 - 936 м, протяжённость 10,4 км, перепад высот 686 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%).



Атаки из пелотона начались с самого старта, а уже через 10 км пелотон отпустил пятерых атаковавших велогонщиков: Филиппо Тальяни (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Мирко Маэстри (Mirco Maestri) из Eolo–Kometa, Юлиуса Ван дер Берга (EF Education-EasyPost), Николя Прюдомма (Nicolas Prodhomme) из Ag2r–Citroën и Паскаля Энкхорна (Pascal Eenkhoorn) из Jumbo–Visma.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



На подъёме 3 категории Колле ди Нава из отрыва выпал Филиппо Тальяни и больше не смог вернуться к попутчикам. На этот момент отрыв набрал 6 минут преимущества, которое четверо лидеров удерживали около тридцати километров. За 50 км до финиша пелотон прибавил скорость и начал приближаться, его возглавляли велокоманды спринтеров Groupama-FDJ, Quick Step Alpha Vinyl, Israel Premier Tech. Однако за 5 км до финиша в запасе у отрыва ещё было 40 секунд. Лишь за 600 м до финиша пелотон настиг беглецов и разыграл спринт.



Арно Демар (Groupama-FDJ) сделал хет-трик, обойдя на финише Фила Баухауса (Phil Bauhaus) из Bahrain Victorious и Марка Кэвендиша (Quick Step Alpha Vinyl).



Лидеры всех классификаций сохранили свои позиции: розовая и белая майки остались у Хуана Педро Лопеса (Trek-Segafredo), цикламеновая – у Арно Демара (Groupama-FDJ), синяя – у Диего Розы (EOLO-Kometa). В командном зачёте лидировала велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



13-й этап Джиро д'Италия-2022 велогонщики преодолели сосредней скоростью 45,39 км/ч.



Арно Демар, 30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ, добавил в свой список достижений восьмой этап Джиро д’Италия, теперь у него столько же побед на этапах итальянского Гранд-тура, сколько у Марко Пантани (Marco Pantani). Среди выступающих велогонщиков больше всего побед на этапах Джиро у Марка Кэвендиша (16).



В начале 13 этапа Джиро д’Италия-2022 гонку из-за болезни покинул Роман Барде (DSM), один из претендентов на высокие места в генеральной классификации, который шёл 4-м в общем зачёте.

Четырнадцатый этап Джиро д'Италия-2022, с набором высоты 3000 м. Атаки начались с самого старта, одним из первых в одиночку уехал Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix). Группа отрыва постоянно меняла состав, одних велогонщиков догоняли, другие пытались уехать. После прохождения первого подъёма дня 3-й категории Иль Пилонетто (Il Pilonetto, 222 - 567 м, протяжённость 6,4 км, перепад высот 345 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 12%), казалось, что отрыв сформировался.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Уехала группа из 12 велогонщиков, но они смогли набрать только две минуты преимущества. За 70 км до финиша скорость в пелотоне, который начал рассыпаться, темп стала задавать велокоманда Bora-hansgrohe.



За пять километров они догнали отрыв, ещё через 10 километров от пелотона осталась группа из 12 велогонщиков, в числе которых были почти все претенденты на борьбу за высокие места в генеральной классификации. В эту группу после разрыва пелотона не смогли переложиться Алехандро Вальверде (Movistar), Гийом Мартан (Cofidis), Жоао Алмейда (UAE Team Emirates) едва не потерял контакт, но сумел вернуться перед подъёмом на Суперга (Superga, 215 - 655 м, протяжённость 5 км, перепад высот 440 м, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 14%).



В лидирующую группу отобрались Джей Хиндли, Вилко Келдерманн и Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) из Bora-hansgrohe, Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Доменико Поццовиво и Ян Хирт (Jai Hindley) из Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, Микель Ланда и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Саймон Йейтс (BikeExchange–Jayco), Жоао Алмейда (UAE Team Emirates) и обладатель розовой майки Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo).

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Перед финальным прохождением подъёма Суперга за 28 км до финиша из этой группы атаковал Ричард Карапас. Он сразу набрал 20 секунд и первым прошёл вершину. Атака Карапаса разбила группу лидеров. Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo), удерживавший розовую майку лидера 10 дней, выпал и начал терять время.



Ричард Карапас не смог уехать от соперников. На подъёме Колле делла Маддалена (Colle della Maddalena, 415 - 698 м, протяжённость 3,5 км, перепад высот 283 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 20%) атаковал Винченцо Нибали. Джей Хиндли сразу ответил на его ускорение, а потом и контратаковал. Их атаки сократили преимущество Карапаса до 10 секунд. За 14 км до финиша Хиндли сбросил Нибали и добрал эквадорского велогонщика. В это время обладатель розовой майки Хуан Педро Лопес уже проигрывал 2 с половиной минуты. Нибали и Саймон Йейтс, который на подъёме Мадалена выпал, добрали Карапаса и Хиндли. Жоао Алмейда и Доменико Поццовиво отстали от этой группы на 10 секунд.



На спуске с Мадалены атаковал Винченцо Нибали, но соперники были начеку и не пустили итальянского велогонщика. А Саймону Йейтсу, ускорившемуся за 4,5 км до финиша, атака удалась. За 800 метров до финиша британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco опережал соперников на 21 секунду. Ему хватило времени отпраздновать победу.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Джей Хиндли пересёк финиш вторым через 15 секунд, Ричард Карапас замкнул тройку призёров этапа и переоделся в розовую майку лидера. Доменико Поццовиво уехал от Жоао Алмейды, опередив его на финише на 9 секунд. Микель Ланда и Пельо Бильбао финишировали через 51 секунду после победителя этапа.



26-летний австралийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Джей Хиндли поднялся на вторую строчку генеральной классифиуации, где проигрывал Ричарду Карапасу 7 секунд. Жуан Алмейда вошёл в тройку лидеров генеральной классификации, уступая Карапасу 30 секунд. Кроме того, Алмейда перехватил у Хуана Педро Лопеса белую майку лучшего молодого гонщика.



Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Диего Роза (EOLO-Kometa) остался в синей майке лучшего горняка.

Сантена - Турин, 147 км 1 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 3:43:44 2 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 00:15 3 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 4 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 5 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:28 6 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 00:39 7 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 00:51 8 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 9 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 01:10 10 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 04:25

Пятнадцатый этап Джиро д'Италия-2022 - альпийский горный этап с набором высоты 4000 м. В самом начале этапа в небольшой завал без тяжёлых последствий попал в том числе и лидер генеральной классификации Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), быстро вернувшийся в пелотон.

Генеральщики не стали выяснять отношения на этапе с двумя подъёмами первой и финальным подъёмом 2-й категории. Они отпустили многочисленный отрыв. Правда, он сформировался только через 70 км после старта, а до этого пелотону пришлось помучиться и промчать 75 км за первые полтора часа гонки.



После множества атак и попыток небольших групп уехать от пелотона, за 95 км до финиша, наконец, создала просвет группа из 26 велогонщиков. Численное преимущество в отрыве было у велокоманд Alpecin-Fenix, Jumbo-Visma, EF Education-EasyPost. Кун Бауман (Jumbo-Visma), уже выигравший на Джиро д'Италия-2022 этап, атаковал в одиночку и первым прошёл первую из вершин 1-й категории Пила-лез-Флёр (Pila Les Fleurs, 564 - 1421 м, протяжённость 12,3 км, набор высоты 854 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 15%), что позволило ему в конце этапа перехватить у Диего Розы синюю майку лучшего в горной классификации.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Но долго удержаться впереди Бауман не смог. Сначала его добрали Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Мартей Тусвельд (Martijn Tusveld) из DSM, но и с этой тройкой уехать не получилось. Из большого отрыва за 50 км до финиша атаковал Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) из Trek-Segafredo, за которым поехали Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), а затем переложились Хью Карти (Hugh Carthy) из EF Education-EasyPost и Антонио Педреро (Antonio Pedrero) из Movistar.



Чикконе, Буйтраго и Педреро уезжали от соперников всё дальше. Хью Карти, не выдержавший сначала их темп, добрал тройку лидеров за 40 км до финиша. Джулио Чикконе первым прошёл вершину подъёма 1-й категории Верронь (Verrogne, 602 – 1582 м, протяжённость 13,8 км, перепад 980 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%), а затем атаковал на спуске. К началу финального подъёма Конь (Cogne, 650 - 1611 м, протяжённость 22,4 км, набор высоты 961 м, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 11%), с Чикконе держались Буйтраго и Карти. Карти попытался сбросить соперников, но Джулио Чикконе ответил на его ускорение, контратаковал за 20 км до финиша. Уехать от Карти Чикконе удалось после атаки за 18,8 км, после чего итальянский велогонщик всё дальше уезжал от своих соперников. В это время пелотон проигрывал отрыву 4 минуты 50 секунд.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Джулио Чикконе привёз ближайшему преследователю – колумбийскому велогонщику команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго полторы минуты – достаточно, чтобы отпраздновать победу на финише. Антонио Педреро, выпадавший на спуске, в итоге обошёл Хью Карти и финишировал третьим.

Генеральщики финишировали через 7 минут 48 секунд после победителя. Лишь одна майка по итогам 15 этапа поменяла владельца – синяя майка перешла к Куну Бауману (Jumbo-Visma), возглавившему классификацию лучшего горного гонщика. Розовая майка осталась на плечах Ричарда Карапаса, велокоманда которого большую часть этапа контролировала пелотон. Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Жоао Алмейда (UAE Team Emirates) – белую майку лучшего молодого гонщика.

Шестнадцатый этап Джиро д'Италия-2022. На горном этапе с набором высоты 5250 м, преодолением Мортироло и финишем в Априке отрыв сформировался на первом подъёме дня – подъёме 1-й категории Голетто ди Кадино (Goletto di Cadino, 710 - 1938 м, протяжённость 19,9 км, набор высоты 1228 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%). У 22 велогонщиков отрыва перед началом подъёма на Мортироло было около двух с половиной минут преимущества над пелотоном.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



49 км с набором высоты 1520 м до вершины подъема 1-й категории Мортироло (Passo del Mortirolo, 892 - 1854 м, протяжённость 12,6 км, набор высоты 962 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 16%) стали трамплином для атаки части велогонщиков отрыва и отсеяли тех, кто не выдержал темпа. Сначала из группы атаковали Ваут Пулс (Bahrain Victorious), Леннард Кемна (Lennard Kämna) из Bora-hansgrohe, Кун Бауман (Jumbo-Visma), Алехандро Вальверде (Movistar), Тимен Аренсман (Thymen Arensman) и Крис Хэмильтон (Chris Hamilton) из DSM, а Ян Хирт (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Хью Карти (EF Education EasyPost) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) сформировали вторую группу. Чикконе выпал, а Хирт и Карти добрали первый отрыв, вместе с которым прошли вершину Мортироло. За 55 км до финиша семеро велогонщиков первой группы опережали ближайших преследователей на 1 минуту 15 секунд.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling



Тем временем в пелотоне на Мортироло скорость начала задавать команда Astana Qazaqstan, подготовившая атаку Винченцо Нибали, который попробовал уехать на спуске. Но Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и группа из 8 велогонщиков добрали Нибали, а поле спуска пелотон собрался.

Некатегорийный, но крутой подъём Тельо оказался не по силам нескольким велогонщикам отрыва – выпали обладатель синей майки лучшего горного гонщика Кун Бауман и Крис Хэмильтон.



Леннард Кемна атаковал на спуске с Тельо, а Ваут Пулс вернулся из отрыва в пелотон, в котором к финальному подъёму 1-й категории Валико ди Санта Кристина (Valico di Santa Cristina, 370 - 1448 м, протяжённость 13,5 км, набор высоты 1078 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%) осталось около 15 велогонщиков.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



За 13 км до финиша у Леннарда Кемны было 45 секунд преимущества над бывшими попутчиками по отрыву. Вслед за Кемной атаковал Тимен Аренсман (DSM), но Ян Хирт догнал его за 10 км до финиша. За 3 км до вершины Валико ди Санта Кристина Хирт и Аренсман догнали Леннарда Кемну, а затем Ян Хирт атаковал. 10 секунд за километр до финиша чешскому велогонщику команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux хватило, чтобы удержать победу на этапе, первую в его карьере победу на этапе Гранд-тура. Тимен Аренсман финишировал вторым.



А за спиной двух велогонщиков отрыва борьбу вели претенденты на генеральную классификацию – Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), Микель Ланда (Bahrain Victorious) финишировали одной группой, Хиндли опередил Карапаса на линии финиша. Жоао Алмейда (UAE Team Emirates) и Винченцо Нибали проиграли этой группе 14 секунд.



Ричард Карапас сохранил розовую майку лидера, но его преимущество над Джеем Хиндли сократилось до 3 секунд. 37-летний Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) по итогам 16 этапа поднялся в топ-5 генеральной классифкации.



Белая майка лучшего молодого гонщика осталась у Жоао Алмейды, Кун Бауман сохранил синюю майку лучшего горняка, а Арно Демар (Groupama-FDJ) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации.

Семнадцатый этап Джиро д'Италия-2022 - горный этап с набором высоты 3700 м. Впервые велогонщики стартовали в ненастную погоду, но, к счастью, дождь быстро прекратился, а в финальной части этапа дорога была сухой.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Со старта пелотон сразу начал преодолевать перевал Тонале, на котором и сформировался отрыв дня. К четырём атаковавшим велогонщикам переложилась большая группа, через 20 км после старта группы объединились и начали наращивать преимущество над пелотоном, которое к середине этапа достигало 5 минут.



За 80 км до финиша 22-летний колумбийский велогонщик команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго сумел справиться с падением на спуске с подъёма 3-й категории Джиово (Giovo, 210 - 615 м, протяжённость 5,9 км, набор высоты 405 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 15%). Сантьяго Буйтраго быстро поменял велосипед и остался в группе.



За 65 км до финиша из отрыва атаковал Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), к которому сразу переложились Феликс Галл (Felix Gall) из Ag2r–Citroën, Алессандро Кови (UAE Team Emirates) и Гийом Мартан (Cofidis).

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



На спуске перед подъёмом 1-й категории Пассо дель Ветриоло (Passo del Vetriolo, 469 - 1383 м, протяжённость 11,8 км, набор высоты 914 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%) у отрыва в запасе было около 7 минут. На подъёме Ветриоло Кови не выдержал темпа, а к Ван дер Пулу, Мартану и Галлу переложились Ян Хирт (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Кун Бауман (Jumbo–Visma), Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) и Хью Карти (EF Education-EasyPost), а затем и Грейс Леемрейзе (Jumbo–Visma).



На 11-километровом спуске с Ветриоло атаковали Матье ван дер Пул и Гейс Леемрейзе, которые к началу следующего подъёма 1-й категории Монтероверо (Monterovero, 481 - 1261 м, протяжённость 7,9 км, набор высоты 780 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 15%) лидировали с преимуществом в полторы минуты над своими бывшими попутчиками по отрыву.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



За 11 км до финиша Леемрейзе уехал от Матье ван дер Пула, но атаковавший из второй группы отрыва Сантьяго Буйтраго догнал нидерландского велогонщика команды Jumbo-Visma за 8,5 км до финиша и прошёл его. На финише колумбийский велогонщик опередил Гейса Леемрейзе на 35 секунд и отпраздновал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.



В группе генеральщиков шла своя борьба, результатом которой стали новые перестановки в генеральной классификации. На финальном подъёме Монтеровере не выдержал темпа соперников Жоао Алмейда (UAE Team Emirates), и только Микель Ланда (Barhain Victorious) остался с помощником. Ваутом Пулсом, в то время как Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) могли рассчитывать только на свои силы. В финале они снова спринтовали, но бонусных секунд уже не получили. Микель Ланда поднялся на третью строчку общего зачёта, выиграв у Алмейды 49 секунд.

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) защитил розовую майку лидера, Кун Бауман (Jumbo-Visma) остался лидером классификации лучшего горного гонщика, Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Жоао Алмейда остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

Генеральная классификация после 17 этапа 1 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 73:19:40 2 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 00:03 3 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 01:05 4 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 01:54 5 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 05:48 6 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 06:19 7 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 07:12 8 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 07:13 9 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 12:27 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 12:30

Восемнадцатый этап Джиро д'Италия-2022 предоставлял последний шанс спринтерам, но победу одержал велогонщик из отрыва дня. Команды спринтеров проиграли, хотя следили, чтобы отрыв не набирал слишком большого преимущества. Разрыв за весь этап не превышал трёх минут. Однако четверых велогонщиков отрыва недооценили.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Велокомандам Quick Step Alpha Vinyl, DSM, Groupama-FDJ, задававшим скорость пелотону, пришлось соперничать в слаженности работы с призёром чемпионата Италии в разделке Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) из Jumbo-Visma, победителем шести этапов Вуэльты Испании и этапа Тур де Франс Магнусом Кортом (Magnus Cort) из EF Education-EasyPost, и в третий раз отобравшимися в отрыв в этом выпуске Джиро д'Италия - чемпионом Бельгии в групповой гонке-2020, призёром классик Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, Grand Prix de Denain, Le Samyn Дрисом Де Бондтом (Dries De Bondt) из Alpecin-Fenix и Давиде Габурро (Bardiani-CSF-Faizanè).

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



От минуты запаса за 10 км до финиша на последнем километре у отрыва осталось 20 секунд, но велогонщики успели разыграть спринт. Дрис Де Бондт опередил Эдоардо Аффини и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.



Лидеры классификаций после 18 этапа не поменялись.

Девятнадцатый этап Джиро д'Италия-2022 прошёл по типичному сценарию, когда отрыв разыграл победу на этапе, а генеральщики вели свою гонку.



Отрыв дня отпустили довольно быстро. К началу восхождения на третий категорийный подъём этапа подъём 1-й категории Коловрат (Kolovrat, 212 - 1162 м, протяжённость 10,3 км, набор высоты 950 м, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 15%) лидеры опережали пелотон на 8 с половиной минут. На этом подъёме за 55 км до финиша многочисленный отрыв начал редеть.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



За 7 км до вершины впереди остались Кун Бауман, Аттила Вальтер (Attila Valter) из Groupama–FDJ, Мауро Шмид (Mauro Schmid) из Quick Step Alpha Vinyl и Алессандро Тонелли (Alessandro Tonelli) из Bardiani-CSF–Faizane.



На спуске с Коловрата лидеров догнал ещё один велогонщик из большого отрыва дня Андреа Вендраме (Andrea Vendrame) из Ag2r–Citroën. Пятеро лидеров за 10 км до финиша удерживали около 8 минут преимущества над пелотоном.



Финальный подъём 2-й категории Кастельмонте (Santuario Di Castelmonte, 138 - 612 м, протяжённость 7,1 км, набор высоты 515 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) не разбил отрыв. Никому из пятёрки не удалось уехать от попутчиков. В итоге отрыв разыграл спринт. Андреа Вендраме потерял шанс побороться за победу, допустив ошибку на повороте. Кун Бауман опередил своих попутчиков по отрыву, Мауро Шмид финишировал вторым, а Алессандро Тонелли замкнул тройку призёров этапа.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



По итогам этапа за два дня до финала «Корса Роза» расстановка сил претендентов на подиум 105-го выпуска итальянского Гранд-тура не изменилась. Команда Ineos Grenadiers возглавляла пелотон в начале этапа. Но на первом же категорийном подъёме дня Ричи Порт, один из помощников лидера гонки Ричарда Карапаса, выпал из пелотона, а затем сошёл с Джиро д’Италия-2022 из-за плохого самочувствия и проблем с желудком.



Велокоманда Bora-hansgrohe взяла на себя инициативу за 125 км до финиша, когда преимущество отрыва выросло до 11 минут. Но на финальном подъёме лидеры генеральной классификации боролись один на один. Микель Ланда (Bahrain Victiorious), Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) пытались отыграть время у Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), но на финиш приехали вместе через 3 минуты 56 секунд после победителя этапа, так и не изменив положение в генеральной классификации.



Розовая майка осталась на плечах Ричарда Карапаса, цикламеновая майка – у Арно Демара (Groupama-FDJ), Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) остался в белой майке лучшего молодого гонщика. Кун Бауман (Jumbo-Visma) лидирует в классификации лучшего горняка с перевесом, достаточным для итоговой победы.

Двадцатый этап Джиро д'Италия-2022 - королевский горный этап в Доломитовых Альпах с набором высоты 4500 м, с покорением наивысшей точки маршрута Чима Коппи (Cima Coppi). Большой отрыв дня пелотон отпустил через 30 км после старта, а затем атаковал в одиночку на втором подъёме дня – Пассо Пордой - категория Чима Коппи (Cima Coppi, Passo Pordoi, протяженность 11,8 км, 1440-2239 м, перепад 799 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%) за 53 км до финиша.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Несмотря на усилия преследователей – бывших попутчиков по отрыву, Алессандро Кови (UAE Team Emirates) продолжал наращивать преимущество. Он первым прошёл наивысшую точку Джиро д’Италия-2022 – вершину Пордой. За 5 км до финиша, на подъёме 1-й категории Пассо Федайя (Passo Fedaia, протяжённость 14 км, 996–2057 м, перепад 1062 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 18%), у Алессандро Кови было около двух минут преимущества, на финише от него осталось полминуты, достаточно, чтобы 23-летний итальянский велогонщик смог отпраздновать первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, которую одержал из сольного отрыва.



За спиной отрыва на финальном подъёме Федайя в предпоследний день Джиро д’Италия-2022 перекраивалась генеральная классификация. Работающих большую часть этапа в голове пелотона велокоманду Bahrain Victorious на Пассо Федайя сменила велокоманда Ineos Grenadiers. Но британской велокоманде не удалось защитить розовую майку лидера.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Ричард Карапас единственный из генеральщиков остался с помощником – Павлом Сиваковым. Но на помощь его сопернику, проигрывавшему всего 3 секунды Джею Хиндли (Bora-hansgrohe), в решающий момент пришёл отбиравшийся в отрыв дня Леннард Кемна. Он провёл смену, подготовив атаку Хиндли, который уехал от Ричарда Карапаса за 2,9 км до финиша. Карапас не смог закрыть просвет и был вынужден бороться в одиночку. На финише эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers проиграл 1 минуту 28 секунд, потеряв розовую майку.



Джей Хиндли поднялся на первую строчку генеральной классификации и перед финальной разделкой Джиро д’Италия-2022 выигрывал у Ричарда Карапаса 1 минуту 25 секунд. Микель Ланда (Bahrain Victorious), выпадавший на Федайе, сумел вернуться и сохранил третью позицию в генеральной классификации.

Генеральная классификация после 20 этапа 1 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 86:07:19 2 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 01:25 3 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 01:51 4 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 07:57 5 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 08:55 6 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 09:07 7 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 11:18 8 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 16:04 9 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 17:29 10 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 17:56





Двадцать первый этап Джиро д'Италия-2022, заключительный этап 105-го выпуска итальянского Гран-тура, индивидуальная гонка с раздельным стартом по улицам Вероны. Во время прохождения этапа периодически накрапывал дождь, делая опасным спуск и участки брусчатки.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



На вершине подъёма 4 категории Торричелле (Torricelle, 67 – 301 м, протяжённость 4,6 км, перепад 234 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%), где на отметке 9,5 км располагалась промежуточная отметка времени, Маттео Собреро (BikeExchange-Jayco) был лучшим со временем 14 минут и 23,34 секунды, показав среднюю скорость 39,614 км/час. Вторым на вершине Торричелле с отставанием в 15 секунд стал представитель Нидерландов Тимен Аренсман из велокоманды DSM, третий результат на вершине подъёма показал ещё один велогонщик из Нидерландов Матье ван дер Пул из велокоманды Alpecin-Fenix, уступивший лидеру 33 секунды.



Заключительную часть дистанции чемпион Италии в гонке с раздельным стартом преодолел со средней скоростью 59,102 км/час. На финише этапа тройка не изменилась, только разрывы между ними выросли до 23 секунд и 40 секунд, соответственно.



Маттео Собреро одержал победу на финальном этапе Джиро д’Италия-2022, в своей дисциплине – индивидуальной гонке на время. Дистанцию протяженностью 17,4 км Маттео Собреро, преодолел за 22 минуты и 24,54 секунды, со средней скоростью 46,588 км/час.



Благодаря победе Маттео Собреро велокоманда BikeExchagne-Jayco закончила 105-й выпуск Джиро д’Италия с тремя выигранными этапами (два – 2-й и 14-й этапы выиграл Саймон Йейтс), причём велогонщики команды – Саймон Йейтс и Маттео Собреро забрали победы на обеих разделках.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



Лидеры классификаций сохранили свои майки на заключительном этапе Джиро д’Италия-2022. 26-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) удержал розовую майку лидера и стал победителем Джиро д’Италия-2022. Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Микель Ланда (Bahrain Victorious) поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия-2022 соответственно.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse



30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар второй раз в карьере стал победителем очковой класификации. 28-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Кун Бауман стал победителем классификации лучшего горного гонщика.



Победителем трёх этапов на Джиро д’Италия-2022 стал французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар. Ему покорились - 5, 6 и 13 этапы итальянского Гран-тура. По два выигранных этапа у британского велогонщика команды BikeExchange-Jayco Саймона Йейтса - 2 и 14, а также у нидерландского велогонщика команды Jumbo-Visma Куна Баумана, который выиграл 7 и 19 этап.

ЭТАП 1: 6 мая 2022: Budapest - Visegrád, 195 км

1. Mathieu Van Der Poel

ЭТАП 2: 7 мая 2022: Budapest - Budapest (ITT), 9,2 км

1. Simon Yates

ЭТАП 3: 8 мая 2022: Kaposvár - Balatonfüred, 201 км

1. Mark Cavendish

ЭТАП 4: 10 мая 2022: Avola - Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza), 172 км

1. Lennard Kämna

ЭТАП 5: 11 мая 2022: Catania - Messina, 174 км

1. Arnaud Demare

ЭТАП 6:12 мая 2022: Palmi - Scalea (Riviera dei Cedri), 192 км

1. Arnaud Demare

ЭТАП 7: 13 мая 2022: Diamante - Potenza, 196 км

1. Koen Bouwman

ЭТАП 8: 14 мая 2022: Napoli - Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura), 153 км

1. Thomas De Gendt

ЭТАП 9: 15 мая 2022: Isernia - Blockhaus, 191 км

1. Jai Hindley

ЭТАП 10: 17 мая 2022: Pescara - Jesi, 196 км

1. Biniam Girmay

ЭТАП 11: 18 мая 2022: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia, 203 км

1. Alberto Dainese

ЭТАП 12: 19 мая 2022: Parma - Genova, 204 км

1. Stefano Oldani

ЭТАП 13: 20 мая 2022: Sanremo - Cuneo, 150 км

1. Arnaud Demare

ЭТАП 14: 21 мая 2022: Santena - Torino, 147 км

1. Simon Yates

ЭТАП 15: 22 мая 20220: Rivarolo Canavese - Cogne, 177 км

1. Giulio Ciccone

ЭТАП 16: 24 мая 2022: Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage), 202 км

1. Jan Hirt

ЭТАП 17: 25 мая 20220: Ponte di Legno - Lavarone, 168 км

1. Santiago Buitrago

ЭТАП 18: 26 мая 2022: Borgo Valsugana - Treviso, 156 км

1. Dries De Bondt

ЭТАП 19: 27 мая 2022: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte, 178 км

1. Koen Bouwman

ЭТАП 20: 28 мая 20220: Belluno - Marmolada (Passo Fedaia), 168 км

1. Alessandro Covi

ЭТАП 21: 29 мая 2022: Verona (Cronometro delle Colline Veronesi) - (ITT), 17,4 км

1. Matteo Sobrero







ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. HINDLEY Jai 86:31:14

2. CARAPAZ Richard 01:18

3. LANDA Mikel 03:24



