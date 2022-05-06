Маттео Собреро – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2022

Чемпион Италии Маттео Собреро выиграл финальную разделку Джиро д’Италия-2022 в Вероне

Чемпион Италии в гонке с раздельным стартом Маттео Собреро (Matteo Sobrero) одержал победу на финальном этапе Джиро д’Италия-2022, в своей дисциплине – индивидуальной гонке на время. Собреро выиграл с подавляющим преимуществом в 23 секунды над ближайшим соперником – Тименом Аренсманом (DSM).

Дистанцию протяженностью 17,4 км с преодолением подъема 4-й категории Торричелле (Torricelle) 25-летний чемпион Италии преодолел за 22 минуты и 24,54 секунды, со средней скоростью 46.588 км/час.

Благодаря победе Маттео Собреро команда BikeExchagne-Jayco закончила 105-й выпуск Джиро д’Италия с тремя выигранными этапами (два – 2-й и 14-й этапы выиграл Саймон Йейтс), причём гонщики команды – Саймон Йейтс и Маттео Собреро забрали победы на обеих разделках.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Маттео Собреро: «Моя роль после 4-го места на разделке в Будапеште состояла в помощи Саймону Йейтсу. Но ему пришлось сойти из-за глупого падения, после чего моя работа изменилась. Я постарался уехать в отрыв на этапе в Генуе, но по разным причинам в тот день у меня не пошла нога. Мне было тяжело из-за жары.

На третьей неделе почувствовал себя лучше, но решил, что лучше поборюсь за большой приз на финальном этапе, чем отбираться в отрывы. Поэтому старался как можно меньше тратить силы. Однако на Мортироло я поднялся наравне с генеральщиками, а значит, был в хорошей форме. Это и дало мне мотивацию на сегодня.

Ощущения после победы потрясающие. Всё ещё не могу осознать Но я очень, очень счастлив. Мы с командой выиграли и первую разделку и разделку в последний день. Мы очень много работали зимой, и это принесло результат.

Для себя я поставил главную цель – свою финишную черту на вершине подъёма, решил, что до неё буду выкладываться по полной, а потом на спуске приложил оставшиеся силы».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Первая победа Маттео на Гранд-туре, да ещё в разделке, которую он выиграл в майке чемпиона Италии в этой дисциплине – «вишенка на торте» в гонке, где у нас были и взлёты, и падения. Все в команде прилагали максимальные усилия, очень горжусь ребятами, тем, как они ехали всю гонку.

Джиро прошла для нас как на «американских горках». Мы приехали с большой целью – бороться за победу на Джиро, но цель пришлось изменить, когда травма Саймона оказалась слишком сильной. Мы поменяли тактику и после блестящей разделки Саймона в Будапеште уезжаем ещё с двумя выигранными этапами».

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Думаю, мы можем быть довольны тем, как спортивные директора команды сохранили мотивацию, поменяли цели, и мы одержали три фантастических победы на этапах. Победа на обеих разделках Гранд-тура говорит об уровне выступления команды, о вкладе и работе.

Если оценивать гонку в целом, конечно, мы не достигли максимальной цели – подиума или розовой майки. Но это спорт, ситуация может меняться, что и делает этот спорт таким интересным.

Конечно, были свои плюсы и минусы, было бы приятно подняться на подиум. Но, думаю, с гонки мы уедем, улыбаясь. Мы увидели, где нужно совершенствоваться, над чем поработаем в будущем».