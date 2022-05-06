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Маттео Собреро – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2022

Чемпион Италии Маттео Собреро выиграл финальную разделку Джиро д’Италия-2022 в Вероне

 

 

  Чемпион Италии в гонке с раздельным стартом  Маттео Собреро (Matteo Sobrero) одержал победу на финальном этапе Джиро д’Италия-2022, в своей дисциплине – индивидуальной гонке на время. Собреро выиграл с подавляющим преимуществом в 23 секунды над ближайшим соперником – Тименом Аренсманом (DSM).

 

  Дистанцию протяженностью 17,4 км с преодолением подъема 4-й категории Торричелле (Torricelle) 25-летний чемпион Италии преодолел за 22 минуты и 24,54 секунды, со средней скоростью 46.588 км/час.

 

  Благодаря победе Маттео Собреро команда BikeExchagne-Jayco закончила 105-й  выпуск Джиро д’Италия с тремя выигранными этапами (два – 2-й и 14-й этапы выиграл Саймон Йейтс), причём гонщики команды – Саймон Йейтс и Маттео Собреро забрали победы на обеих разделках.

 

Маттео Собреро – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2022

Маттео Собреро – победитель 21 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Маттео Собреро: «Моя роль после 4-го места на разделке в Будапеште состояла в помощи Саймону Йейтсу. Но ему пришлось сойти из-за глупого падения, после чего моя работа изменилась. Я постарался уехать в отрыв на этапе в Генуе, но по разным причинам в тот день у меня не пошла нога. Мне было тяжело из-за жары.

 

  На третьей неделе почувствовал себя лучше, но решил, что лучше поборюсь за большой приз на финальном этапе, чем отбираться в отрывы. Поэтому старался как можно меньше тратить силы. Однако на Мортироло я поднялся наравне с генеральщиками, а значит, был в хорошей форме. Это и дало мне мотивацию на сегодня.

 

  Ощущения после победы потрясающие. Всё ещё не могу осознать Но я очень, очень счастлив. Мы с командой выиграли и первую разделку и разделку в последний день. Мы очень много работали зимой, и это принесло результат.

 

  Для себя я поставил главную цель – свою финишную черту на вершине подъёма, решил, что до неё буду выкладываться по полной, а потом на спуске приложил оставшиеся силы».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Первая победа  Маттео на Гранд-туре, да ещё в разделке, которую он выиграл в майке чемпиона Италии в этой дисциплине – «вишенка на торте» в гонке, где у нас были и взлёты, и падения. Все в команде прилагали максимальные усилия, очень горжусь ребятами, тем, как они ехали всю гонку.

 

   Джиро прошла для нас как на «американских горках». Мы приехали с большой целью – бороться за победу на Джиро, но цель пришлось изменить, когда травма Саймона оказалась слишком сильной. Мы поменяли тактику и после блестящей разделки Саймона в Будапеште уезжаем ещё с двумя выигранными этапами».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Думаю, мы можем быть довольны тем, как спортивные директора команды сохранили мотивацию, поменяли цели, и мы одержали три фантастических победы на этапах. Победа на обеих разделках Гранд-тура говорит об уровне выступления команды, о вкладе и работе.

 

Если оценивать гонку в целом, конечно, мы не достигли максимальной цели – подиума или розовой майки. Но это спорт, ситуация может меняться, что и делает этот спорт таким интересным.

 

Конечно, были свои плюсы и минусы, было бы приятно подняться на подиум. Но, думаю, с гонки мы уедем, улыбаясь. Мы увидели, где нужно совершенствоваться, над чем поработаем в будущем».

 

 

Результаты 21 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 21 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Маттео Собреро Matteo Sobrero BikeExchagne-Jayco Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    uran-Фото
    Нибали был сугубо запасным вариантом на генерал после схода Лопеса, заехал 4-м чисто на своем мастерстве и сходе конкурентов. Сошел бы, например, Карапакс и инеос результат показал бы не лучше.
  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    nightbuster33-Фото

    Вообще-то,задание на гонку,каждый гонщик перед стартом получает от тренера.Спонтанно,никто не едет гонку.Домбровским все дыры не закроешь.Согласен с тем,что хороших исполнителей в команде не было.И все лучшие были брошены для помощи Нибали.Хотя,я чаще видел,что эти помощники ехали не впереди Нибали,а за ним.Так что,кто кому помогал, вопрос стоял открытым.Возможно,поэтому к завершающей стадии каждого этапа Нибали подъезжал почти на пределе. Четвёртое место-это исключительно его заслуга.

  • nightbuster33
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (1)
    nightbuster33-Фото

    В.Нибали:+4, Астана:-4,Казахстан(Пронский):3.Возможно выступили бы лучше,если бы не травмы и Ковид в подготовительный период.Из-за последнего,в двух весенних гонках, членов основного состава подменяли гонщики из молодёжной группы Астаны.Надежда на оставшуюся 2/3 сезона-основную часть всех гонок.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото

    Ван дер Пул итоговый комбатив получил

  • volodya
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    volodya-Фото
    Нибали спас свою команду, я если честно не видел кроме Джо Домбровского из Астаны которые хотя бы пытались выиграть этап, да совсем слабые гонщики, ещё и трое сошли Пронский хоть всю гонку проехал
  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 6 (1)
    velodoctor-Фото

    За 50 км нехилый завал был, вроде там была белая майка и половина Уно-икс. 

     

    ютюб

  • svan
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    svan-Фото
    А он видимо не спешил, третье место было железно его, поэтому ехал и наслаждался предстоящим подиумом.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не Аффини так Собреро - Грандє Арриво полностью удалась для Италии (ещё и в майке нац.чемпиона выиграл). Кстати команда БайкЭксчейндж взяла обе инд.разделки на этой Джиро.

    Карапаз старался, но конечно же на таком этапе такое отставание ему было не отыграть. В день его днюхи (29 лет) поздравления "только" со 2-м местом. Кстати, сегодня ещё и в Тибо Пино ДР - 32 года ему.  

    Цитата: RVL
    Вигго классно сюжеты снимает!
    Как будто нелегально)) исподтишка)) по бандитски))
    Цитата: velodoctor
    Да он забавный) Мне еще кажется он иногда хочет что-то спросить у гонщиков после финиша, но те проезжают мимо, потому, что все как-то нелепо и неуверено сэр делает.

    "ОлдСкульный рокер" (и по внешности тоже), как его называет иногда С.Курдюков) new_russian

    Да, мне тоже нравились его вставки по ходу этапов и зарисовки опосля; видно что и самому Виггоу нравится такая его работа) 

     

  • M-07
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    M-07-Фото

    Цитата: kwwk
    Победа Хиндли удивительна еще и тем, что весной в отличии от Власова он был незаметен.
    Ну так-то разные задачи были: Хиндли надо было выйти на пик к Джиро, как и Бухману с Кельдерманом, а Власов был на пике формы, а второй пик должен быть на Туре.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Вот тебе и горбатая разделка, разрывы просто гигантские. Ланда - красавчик, проиграть 3 минуты на 17 километрах дано не каждому.

    А куда ему было торопиться? Карапаса он бы по любому не опередил, как и Нибали его.

    Кто красавец, так это 20-летний Бен Талетт. Первый ГТ проехал и как отлично себя показал. 

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