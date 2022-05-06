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Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли: «У нас был смелый план – изолировать генеральщиков»

 

 

  На коротком, 147-километровом 14-м этапе Джиро д’Италия-2022 команда Bora-hansgrohe сыграла решающую роль, повлияв на перестановки в генеральной классификации. Отрыв дня недолго удержался впереди пелотона.

 

  За 70 км до финиша команда Bora-hansgrohe увеличила скорость пелотона, добрала отрыв и просеяла пелотон. На следующих подъёмах на атаки отвечали Вилко Келдерман, Эмануэль Бухман и Джей Хиндли, а затем Вилко Келдерман полностью развалил группу фаворитов.

 

  За 6 км до финиша впереди остались только 26-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Jai Hindley), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) и Саймон Йейтс(BikeExchange-Jayco). Джей Хиндли ответил на атаку Винченцо Нибали и добрал атаковавшего Ричарда Карапаса.

 

  Саймону Йейтсу удалось уехать от соперников за 4,5 км до финиша, но Джей Хиндли финишировал вторым после победителя этапа Саймона Йейтса и поднялся на вторую строчку генеральной классификации. После 14 этапа Ричарда Карапаса, надевшего розовую майку лидера, и Джея Хиндли разделяют всего 7 секунд. Эмануэль Бухман идёт 7-м в общем зачёте.

 

Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Джей Хиндли: «Безумный был день. Мы составили смелый план – попробовать рано изолировать генеральщиков. Команда сегодня работала просто феноменально. Признаюсь, немного разочарован, что не смог принести победу. Я очень благодарен команде за их потрясающую поддержку. В начале этапа Карапас не выглядел доминирующе сильным, поэтому я удивился, когда он атаковал. Подумал, что он поехал слишком рано, и терпеливо ждал. Потом смог добрать его вместе с группой.

 

  Мы очень слаженно работали, что помогло сберечь много сил. Когда достигли первого подъёма, понимал, что все поедут на полной скорости. Нибали выглядел сильным, поэтому я подумал, что там он что-то предпримет. Я ждал, и когда он атаковал, смог за ним поехать. Спуск к финишу был сумасшедшим. Я финишировал вторым, и теперь второй в общем зачёте. Горжусь, что я гонщик команды Bora-hansgrohe, ещё раз благодарю ребят за великолепную поддержку».

 

  Энрико Гаспаротто, спортивный директор: «Сегодня этап был довольно тяжёлым, но мы поставили чёткую цель. Планировали атаковать, постараться изолировать генеральщиков и выиграть у них немного времени. Все ребята, особенно Вилко, показали сегодня нечто невероятное. Все внесли вклад в успех. Вилко задавал скорость 40 км, а в такой день как сегодня это совсем не просто.

 

  Джей весь день ехал уверенно, что вселило спокойствие в товарищей по команде. Они были уверены, что смогут что-то добиться на  этом этапе. Сейчас Джей идёт вторым в общем зачёте, в семи секундах от лидера, а некоторые фавориты уже вышли из игры. Думаю, в целом день сложился идеально».

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Фотогалерея 14 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Джей Хиндли Jai Hindley Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • reforg34
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    reforg34-Фото

    Больших изменений в генерале не стоит ожидать, т.к. последняя гора как говорит Сергей Курдюков(а он все знает) "педалабилити" и подходит гонщикам типа Брузегина и.т.п. Жесткий ответ Ланды будет в больших горах(Монте Дзонколан, Мортироло и Стельвио).

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Завтра Карапас выходит в розовом и я надеюсь что Инеос приложит максимум чтобы проконтролировать гонку. Будут ли они форсировать события или нет. Q. Постараються до последней горы сохранить свои командные ряды в надежде что Хидли и Альмейда как-то сами отвалятся? - незнаю. Скорее последнее. 

     

    Мои фавориты на этап (если отрыв догонят или его не будет) Карапас, Ланда или Бильбао , скорее даже Бильбао. За Нибали (болею за него) не много страшно, переживаю что не выдержит. Йейтс скорее всего устроит себе день отдыха, недавний лидер Лопес наверняка провалится еще больше.

     

    В борьбе за синию майку я ни Розу ни Баумана королями пока не вижу, но на этом этапе Хидли может взять ее,( временно, скорее всего горным королем будет победитель Джиро) опять таки все зависит от того как пойдет гонка.

  • Kay82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Kay82-Фото
    Димон кто это?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот так, Саймон хоть давно без шансов на генерал, зато з 2 победами на этой Джиро уже. Если бы не то падение и колено..эх..выдавал бы ещё мощнее.

    Гонка получилась очень классной и смотрелась почти на одном дыхании. Вот такой этап по рельефу нужен на каждой недели и на каждом ГТ.

    Цитата: velodoctor
    Не разделяю оптимизма СК на счет Лопеса, столько дифирамб, даже до альп не доехал, какой он генеральщик? на вечные топ 10 аля монфор. Если уж хвалить, то Нибали и Поццовиво, ребята удивиляют, особенно акула, самые великие чемпионы завершают карьеру так, сильными.  Ланда минуту поймал, подиум удаляется потихоньку, ну может будет у него в Альпах хороший день, вот у Бильбао точно будет, но он будет тащить своего капитана в этот день. Этап очень понравился, Карапас молодец, что проверил всех, рисковано было. 

    + много good особенно за Нибса и Поццо ita

    ХуанПе ещё не капитан (правда надо отдать должное за старание) и какой то нервный, значит видно что очень переживает. Надо было ему сКонцентрироваться на борьбу за горную майку. А так уже без генерала и в горы за очками теперь не отпустят, разве что завтра програет ещё больше и откатиться далеко по таблице общего зачёта.    

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Earl57-Фото
    Сказал что у него просто нет формы. И он не знает почему ее нет.
  • дрокер
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    дрокер-Фото
    Кто оседлает Коня перед днём отдыха? Инеос сегодня берёгся
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    marketbk-Фото

    А что с Томом Димоном случилось? 

  • дрокер
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    дрокер-Фото
    Бора сегодня мощно протрясла генерал
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    MVDP-Фото
    Конь - это непарнокопытное
  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    kwwk-Фото
    не верю, что смогут побороться, как и Йетц поймают свой день

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