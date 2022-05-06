Джей Хиндли на 2-м месте в общем зачёте после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли: «У нас был смелый план – изолировать генеральщиков»

На коротком, 147-километровом 14-м этапе Джиро д’Италия-2022 команда Bora-hansgrohe сыграла решающую роль, повлияв на перестановки в генеральной классификации. Отрыв дня недолго удержался впереди пелотона.

За 70 км до финиша команда Bora-hansgrohe увеличила скорость пелотона, добрала отрыв и просеяла пелотон. На следующих подъёмах на атаки отвечали Вилко Келдерман, Эмануэль Бухман и Джей Хиндли, а затем Вилко Келдерман полностью развалил группу фаворитов.

За 6 км до финиша впереди остались только 26-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Jai Hindley), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) и Саймон Йейтс(BikeExchange-Jayco). Джей Хиндли ответил на атаку Винченцо Нибали и добрал атаковавшего Ричарда Карапаса.

Саймону Йейтсу удалось уехать от соперников за 4,5 км до финиша, но Джей Хиндли финишировал вторым после победителя этапа Саймона Йейтса и поднялся на вторую строчку генеральной классификации. После 14 этапа Ричарда Карапаса, надевшего розовую майку лидера, и Джея Хиндли разделяют всего 7 секунд. Эмануэль Бухман идёт 7-м в общем зачёте.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Джей Хиндли: «Безумный был день. Мы составили смелый план – попробовать рано изолировать генеральщиков. Команда сегодня работала просто феноменально. Признаюсь, немного разочарован, что не смог принести победу. Я очень благодарен команде за их потрясающую поддержку. В начале этапа Карапас не выглядел доминирующе сильным, поэтому я удивился, когда он атаковал. Подумал, что он поехал слишком рано, и терпеливо ждал. Потом смог добрать его вместе с группой.

Мы очень слаженно работали, что помогло сберечь много сил. Когда достигли первого подъёма, понимал, что все поедут на полной скорости. Нибали выглядел сильным, поэтому я подумал, что там он что-то предпримет. Я ждал, и когда он атаковал, смог за ним поехать. Спуск к финишу был сумасшедшим. Я финишировал вторым, и теперь второй в общем зачёте. Горжусь, что я гонщик команды Bora-hansgrohe, ещё раз благодарю ребят за великолепную поддержку».

Энрико Гаспаротто, спортивный директор: «Сегодня этап был довольно тяжёлым, но мы поставили чёткую цель. Планировали атаковать, постараться изолировать генеральщиков и выиграть у них немного времени. Все ребята, особенно Вилко, показали сегодня нечто невероятное. Все внесли вклад в успех. Вилко задавал скорость 40 км, а в такой день как сегодня это совсем не просто.

Джей весь день ехал уверенно, что вселило спокойствие в товарищей по команде. Они были уверены, что смогут что-то добиться на этом этапе. Сейчас Джей идёт вторым в общем зачёте, в семи секундах от лидера, а некоторые фавориты уже вышли из игры. Думаю, в целом день сложился идеально».