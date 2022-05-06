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Хуан Педро Лопес в розовой майке лидера Джиро д'Италия-2022 после 4 этапа

Хуан Педро Лопес и Рейн Таарамяэ о 4-м этапе Джиро д'Италия-2022

 

 

Хуан Педро Лопес в розовой майке лидера Джиро д'Италия-2022 после 4 этапа

Хуан Педро Лопес в розовой майке лидера Джиро д'Италия-2022 после 4 этапа

Хуан Педро Лопес в розовой майке лидера Джиро д'Италия-2022 после 4 этапа

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Дебютант итальянского Гранд-тура  Хуан Педро Лопес (Juan Pedro Lopez) надел розовую майку лидера после 4-го этапа  Джиро д’Италия-2022 с  финишем на Этне. 24-летний испанский велогонщик команды Trek-Segafredo отобрался в отрыв дня, а на финальном подъёме 1-й категории сначала атаковал у подножия, но его быстро добрали.

 

  Затем Хуан Педро Лопес ускорился за 12 км до финиша, через 3 км добрал атаковавшего ранее Стефано Ольдани (Alpecin-Fenix), и, не снижая скорости, обошёл его, продолжив уезжать в одиночку. Но за 3,5 км Хуана Педро Лопеса догнал Леннард Кемна (Bora-hansgrohe). Они сработались, а на повороте перед финишем заднее колесо велосипеда Хуана Педро Лопеса проскользнуло, ему пришлось нажать на тормоз.

 

  Победу на этапе взять не удалось, Леннард Кемна первым пересёк финишную черту, но Хуан Педро Лопес возглавил генеральную классификацию, где его ближайшими соперниками стали попутчики по отрыву Леннард Кемна, уступающий 39 секунд, и Рейн Таарамяэ(Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), который проигрывает Лопесу 58 секунд.

 

Также Хуан Педро Лопес надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  Хуан Педро Лопес: «Так счастлив, что надел майку лидера. Не верил, что получится, пока мне кто-то не сказал, что у меня розовая майка. Осознал это только через 10 минут. Сегодня буду наслаждаться, но не знаю, сколько дней смогу её удержать. Буду радоваться каждому мгновению. Мы планировали отобраться в отрыв, если поедет большая группа. Миссия выполнена.

 

  Я не знал этот подъём, но мой спортивный директор мне очень помог с информацией. Он сказал, чтобы я попробовал на самой крутой части, что я и сделал. У меня были силы, когда догонял Ольдани. Никогда не знаешь, получится ли, но я был уверен.

 

  Я стольким жертвовал, приложил столько сил, готовясь к этой Джиро, майка стала прекрасным вознаграждением. Мечтал о ней с детства».

 

  Рейн Таарамяэ занял на этапе 3-е место и поднялся на третью строчку общего зачёта:

 

  «К этой Джиро д’Италия я подошёл хорошо подготовленным. И на этом этапе у отрыва был идеальный шанс. Я мечтал повторить своё удачное выступление прошлой Вуэльты Испании, третье место показало,  что я был близко. Но этого результата добился благодаря своему опыту, потому что сегодня тело не слушалось. Чувствовал себя не очень хорошо, было тяжело, когда Лопес и Кемна ускорились. Но я не паниковал, так как при таком ветре и на таком длинном подъёме можно было выиграть секунды. Пока другие гонщики отрыва шли на пределе, я пошёл своим ритмом до вершины. Выдал всё, что мог, надеялся, что два лидера начнут оглядываться, но они отработали до конца.

 

  Для нашей команды есть шансы на каждом этапе. Я поеду свой 16-й Гранд-тур день за днём. На первом этапе я задавал скорость в пелотоне, чтобы подготовить спринт для Биньяма Гирмая. Сегодня я был первым из команды, кто атаковал. Я доверяю стратегии наших спортивных директоров, которые сделают так, чтобы я мог и лидерам помогать, и использовать свои шансы в борьбе за этап на трудной третьей неделе!»

 

Результаты 4 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 4 этапа Джиро д’Италия-2022

 

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Теги к статье: Хуан Педро Лопес Juan Pedro Lopez Trek-Segafredo Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес покидает Д ... (2)
    Ернат-Фото
    согласен 100%
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (18)
    Ернат-Фото

    блин такой не фортовый он, то болельщик его собьет, то еще что то, может ему ТУМАР зачитать ?(((((((

  • volodya
    Мигель Анхель Лопес покидает Д ... (2)
    volodya-Фото
    Но это в первую очередь вопрос к медицинскому персоналу, а именно к доктору Эмилия Маньи, перед тем как отбирать команду надо проверять всех и вся, а тут так просто, взяли и сняли, как то всё без ответственно, мне кажется в команде должна быть дисциплина (в причём любой) порядок и ответственность, тогда будут результаты, скажем так биться (не на жизнь, а на смерть) а то такое безволие не продуктивно, но это лишь моё мнение, так что без обид, кого обидел (тысяча людей столько же и мнении)
  • salomon
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    salomon-Фото
    Цитата: velodoctor
    Скукотища смертная, не этого ожидал честно. 
    До настоящих гор ничего другого ожидать не приходится. А чё вы хотели?! Если генералы щас начнут рвать и метать, то в горах они будут пустые !!!
  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Может быть это немного воодушевит:На завтрашнем Туре Венгрии стартуют, после тяжелых травм, Луценко и Баттистелла.Так что, на Т.де Франс Лопез будет свеженьким для помощи Леше да и сам будет горазд для успешного выступления.А какие корифеи там бууудууут,не слабее чем на Джиро.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап под названием = и снова приплыли =. Альпесин не захотели контролировать гонку ,понимая полную безсмысленность - а другие команды просто не захотели.

    В результате получили =темную лошадку= в роли лидера, плюс Кемна который может еще побороться за десятку.

    p.s. Сход Лопеса и кризис у Нибали сильно растроили.

  • Lex1
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    Lex1-Фото
    На прошлом туре Юмбо усилиями Ван Арта взяла 3 этапа и второе место в генерале, так что думаю что никто не расстроился ))
  • старт-шоссе 82
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    У Лопеса уже были сходы с гранд-туров еще до Вуэльты ( если не ошибаюсь два ) причем здесь карма?
    Травма опасный вид спорта и невезение.
    Как говорил классик =терпение и понимание, терпение и понимание.=
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    Arciv-Фото
    Юмбо как всегда забивают на Джиро! Не понимаю такой стратегии от них! Бросать все силы на Тур и не брать его! Ну надеюсь хоть в ж ли году выиграют! Хотя Фосс и не плохо смотрелся в прошлом году,и молодой Оомен не плохой,но почему-то сразу же провалились
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ноунейм из Трэка взял на горном этапе сразу две майки, вот такие дела...Чикконе наверное прослезился от зависти. Честно говоря да уж, на самой Этне хотелось увидеть поБольше зрелища, ну хоть ОТРЫВщики порадовали. Карапаз на финише решил видимо показать кто будет главным (или первым) атаканте среди генарльщиков на Блокхаусе и/или в Альпах.

    Конец протокола сегодня: 4 квиковца во главе с Кэвом (опять "затаскивают" ветерана в лимит), а перед ними 3 Лоттовца во главе с Юэном, но Калэб, ради справедливости, колесит с травмой.

    Цитата: kwwk
    Впечатлил Бахрейн и Бора. Инеос прошел на воспоминаниях по старым поездам, но...

    Вот тоже подметил, что до 25 места на финише Бора и Бахрейн представлены больше всех по спортсменах. Кямна (был) хорош + ещё один помощник для Бухмана, Хиндли и Келдермана в горах. Так что будут на Джиро ещё этапы, где эти две команды зададут темп для пелотона, а не только ИНЭОСцы, хотя те красиво разваливали основную группу.

    Кстати, не часто такое увидишь на ГТ, когда действующая лидерская майка только финиширует на этапе, а новый лидер генерала уже получил на призовом подиуме свое новое одеяние)

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