Хуан Педро Лопес в розовой майке лидера Джиро д'Италия-2022 после 4 этапа

Хуан Педро Лопес и Рейн Таарамяэ о 4-м этапе Джиро д'Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Дебютант итальянского Гранд-тура Хуан Педро Лопес (Juan Pedro Lopez) надел розовую майку лидера после 4-го этапа Джиро д’Италия-2022 с финишем на Этне. 24-летний испанский велогонщик команды Trek-Segafredo отобрался в отрыв дня, а на финальном подъёме 1-й категории сначала атаковал у подножия, но его быстро добрали.

Затем Хуан Педро Лопес ускорился за 12 км до финиша, через 3 км добрал атаковавшего ранее Стефано Ольдани (Alpecin-Fenix), и, не снижая скорости, обошёл его, продолжив уезжать в одиночку. Но за 3,5 км Хуана Педро Лопеса догнал Леннард Кемна (Bora-hansgrohe). Они сработались, а на повороте перед финишем заднее колесо велосипеда Хуана Педро Лопеса проскользнуло, ему пришлось нажать на тормоз.

Победу на этапе взять не удалось, Леннард Кемна первым пересёк финишную черту, но Хуан Педро Лопес возглавил генеральную классификацию, где его ближайшими соперниками стали попутчики по отрыву Леннард Кемна, уступающий 39 секунд, и Рейн Таарамяэ(Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), который проигрывает Лопесу 58 секунд.

Также Хуан Педро Лопес надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Хуан Педро Лопес: «Так счастлив, что надел майку лидера. Не верил, что получится, пока мне кто-то не сказал, что у меня розовая майка. Осознал это только через 10 минут. Сегодня буду наслаждаться, но не знаю, сколько дней смогу её удержать. Буду радоваться каждому мгновению. Мы планировали отобраться в отрыв, если поедет большая группа. Миссия выполнена.

Я не знал этот подъём, но мой спортивный директор мне очень помог с информацией. Он сказал, чтобы я попробовал на самой крутой части, что я и сделал. У меня были силы, когда догонял Ольдани. Никогда не знаешь, получится ли, но я был уверен.

Я стольким жертвовал, приложил столько сил, готовясь к этой Джиро, майка стала прекрасным вознаграждением. Мечтал о ней с детства».

Рейн Таарамяэ занял на этапе 3-е место и поднялся на третью строчку общего зачёта:

«К этой Джиро д’Италия я подошёл хорошо подготовленным. И на этом этапе у отрыва был идеальный шанс. Я мечтал повторить своё удачное выступление прошлой Вуэльты Испании, третье место показало, что я был близко. Но этого результата добился благодаря своему опыту, потому что сегодня тело не слушалось. Чувствовал себя не очень хорошо, было тяжело, когда Лопес и Кемна ускорились. Но я не паниковал, так как при таком ветре и на таком длинном подъёме можно было выиграть секунды. Пока другие гонщики отрыва шли на пределе, я пошёл своим ритмом до вершины. Выдал всё, что мог, надеялся, что два лидера начнут оглядываться, но они отработали до конца.

Для нашей команды есть шансы на каждом этапе. Я поеду свой 16-й Гранд-тур день за днём. На первом этапе я задавал скорость в пелотоне, чтобы подготовить спринт для Биньяма Гирмая. Сегодня я был первым из команды, кто атаковал. Я доверяю стратегии наших спортивных директоров, которые сделают так, чтобы я мог и лидерам помогать, и использовать свои шансы в борьбе за этап на трудной третьей неделе!»