Сантьяго Буйтраго – победитель 17 этапа Джиро д’Италия-2022

Сантьяго Буйтраго, Гейс Леемрейзе о 17-м этапе Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) после 2-го места на 15-м этапе взял реванш, выиграв из отрыва 17-й горный этап Джиро д’Италия-2022. Отобравшись в отрыв дня, в который уехали более 20 гонщиков, 22-летний колумбийский велогонщик команды Bahrain Victorious сумел справиться с падением на спуске с Джиово за 80 км до финиша.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Сантьяго Буйтраго быстро поменял велосипед и остался в группе. Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel /Alpecin-Fenix) и Гейс Леемрейзе (Gijs Leemreize /Jumbo-Visma) атаковали из большого отрыва за 30 км до финиша перед финальным подъёмом и набрали около полутора минут преимущества. Казалось, они удержатся до финиша.

Но Монтеровере забрал у беглецов силы, а Буйтраго выбрал верный момент для атаки. Оставшегося в одиночку 22-летнего нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma Сантьяго Буйтраго догнал и обошёл за 8 км до финиша. Преимущество в 35секунд на финише в Лавароне позволило колумбийскому гонщику насладиться первой победой на этапе Гранд-тура.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Сантьяго Буйтраго стал 16-м колумбийским гонщиком в истории, выигравшим этап Джиро д’Италия. Кроме того, он побил рекорд Фернандо Гаирии, как самый молодой колумбиец, выигравший этап итальянского Гранд-тура. В 2017 году Гавирия выигрывал этап в возрасте 22 лет 8 месяцев и 18 дней, а Сантьяго Буйтраго стал победителем в 22 года, 7 месяцев и 29 дней.

Организаторы Джиро д’Италия заметили любопытное совпадение: второй раз в истории Джиро гонщик, проигравший Джулио Чикконе (Giulio Ciccone), становится затем победителем этапа. Так, в 2019 году Ян Хирт проиграл Чикконе на Мортироло, финишировав вторым, и в этом году выиграл 16-й этап. Сантьяго Буйтраго проиграл Джулио Чикконе на 15-м этапе и одержал победу на 17-м.

На 17-м этапе чешский велогонщик Ян Хирт финишировал третьим, замкнув призовую тройку.

Сантьяго Буйтраго: «Для меня победа на этапе Джиро д’Италия – необыкновенное событие, особенно после огромного разочарование от второго места на этапе в воскресенье. Ключом к победе стало терпение на подъёме. Думаю, я хорошо рассчитал. Эту победу посвящаю моей семье в Колумбии, всем, кто меня поддерживал. Пересекая финиш, думал о семье.

Я очень счастлив, что выиграл этап на моей первой Джиро д’Италия. Думал, что будет сложно, особенно после падения в начале этапа. Я мечтал о победе.

У меня были шансы охотиться за победой на этапе, сегодня, наконец, получилось. Эта победа важна для моей карьеры в целом. Я также хорошо иду в общем зачёте. Эта Джиро превосходит мои ожидания. Мы приехали сюда, чтобы помогать Ланде бороться за генеральную классификацию. Он в хорошей форме. Мне удалось помочь ему вчера. Микель знает, что означает для меня эта победа».

Гейс Леемрейзе: «Сейчас разочарован. В какой-то момент думал, что смогу выиграть, но Буйтраго был сильнейшим. Я старался удержаться за ним, но, к сожалению, ноги болели так, что не мог усидеть у него на колесе. А дальше я уже его не видел. Но до этапа не думал, что смогу сегодня бороться за победу».