Фотогалерея 4-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 4-го этапа Джиро д'Италия-2022

Первый на Джиро д’Италия-2022 этап с финишем в подъём 1-й категории, 4-й этап, стартовавший после дня отдыха/перелёта на Сицилию, завершился победой гонщика из отрыва - Леннарда Кемны (Bora-hansgrohe). Розовую майку лидера также надел гонщик из отрыва дня, финишировавший вторым – 24-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Хуан Педро Лопес.

Этап начался с многочисленных атак, отрыв сформировался через 30 км после старта, в него отобрались 14 гонщиков. Пелотон отпустил беглецов. Когда за 135 км до финиша максимальное преимущество отрыва достигло 11 минут, в голове пелотона в работу включились представители команд Ineos Grenadiers и Bahrain Victorious.

Через 30 км после старта с гонки сошёл один из претендентов в борьбе за победу Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López/Astana Qazaqstan Team).

У подножия подъёма на Этну, решающего подъёма этапа, у отрыва было около 6 минут преимущества. Первым за 29 км до финиша атаковал из отрыва 24-летний итальянский гонщик команды Alpecin-Fenix Стефано Ольдани (Stefano Oldani), но он удержался впереди лишь 10 км. Хуан-Педро Лопес (Trek-Segafredo) атаковали из рассыпавшегося отрыва, добрал Ольдани за 10 км до финиша, и сразу уехал от него.

Леннард Кемна (Bora-hansgrohe) атаковал за 6,5 км до финиша, догнал Хуана Педро Лопеса за 4 км до финиша, а на финише опередил своего попутчика и взял победу на этапе, в то время как Хуан-Педро Лопес облачился в розовую майку лидера.

Обладатель розовой майки лидера Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) выпал из пелотона в начале подъёма на Этну. Команда Ineos Grenadiers контролировала проредившийся пелотон, из которого за 8 км до финиша выпал Том Дюмулин (Jumbo-Visma), а затем и Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan).

Леннард Кемна помимо победы на этапе облачился в синюю майку лучшего горного гонщика. Хуан Педро Лопес стал обладателем не только розовой майки лидера, но и белой майки лучшего молодого гонщика. Матье ван дер Пул сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse