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Фотогалерея 4-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 4-го этапа Джиро д'Италия-2022  

 

  Первый на Джиро д’Италия-2022 этап с финишем в подъём 1-й категории, 4-й этап, стартовавший после дня отдыха/перелёта на Сицилию, завершился победой гонщика из отрыва - Леннарда Кемны (Bora-hansgrohe). Розовую майку лидера также надел гонщик из отрыва дня, финишировавший вторым – 24-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Хуан Педро Лопес.

 

 Этап начался с многочисленных атак, отрыв сформировался через 30 км после старта, в него отобрались 14 гонщиков. Пелотон отпустил беглецов. Когда за 135 км до финиша максимальное преимущество отрыва достигло 11 минут, в голове пелотона в работу включились представители команд Ineos Grenadiers и Bahrain Victorious.

 

  Через 30 км после старта с гонки сошёл один из претендентов в борьбе за победу Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López/Astana Qazaqstan Team).

 

  У подножия подъёма на Этну, решающего подъёма этапа, у отрыва было около 6 минут преимущества. Первым за 29 км до финиша атаковал из отрыва 24-летний итальянский гонщик команды Alpecin-Fenix Стефано Ольдани (Stefano Oldani), но он удержался впереди лишь 10 км. Хуан-Педро Лопес (Trek-Segafredo) атаковали из рассыпавшегося отрыва, добрал Ольдани за 10 км до финиша, и сразу уехал от него.

 

Леннард Кемна (Bora-hansgrohe) атаковал за 6,5 км до финиша, догнал Хуана Педро Лопеса за 4 км до финиша, а на финише опередил своего попутчика и взял победу на этапе, в то время как Хуан-Педро Лопес облачился в розовую майку лидера.

 

  Обладатель розовой майки лидера Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) выпал из пелотона в начале подъёма на Этну. Команда Ineos Grenadiers контролировала проредившийся пелотон, из которого за 8 км до финиша выпал Том Дюмулин (Jumbo-Visma), а затем и Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan).

 

  Леннард Кемна помимо победы на этапе облачился в синюю майку лучшего горного гонщика. Хуан Педро Лопес стал обладателем не только розовой майки лидера, но и белой майки лучшего молодого гонщика. Матье ван дер Пул сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

 

 

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вчера был такой молниеносный этап по средней скорости (какой интересно), а сегодня прям все колесили на полном расслабоне, даже в отрыве был только 1 чел (Диего Роса). Но зато финиш перекрыл всю эту скукоту.

    Цитата: SportSpirit
    Вчера Вивиани свой проигрыш по фотофинишу описал как "не хватило сигары"big_boss Однако там была очевидная n-ая часть обода. А тут что? Горстка пепла?)

    язык blum https://twitter.com/OutOfCycling/status/1524791760295280643

    Жаль конечно Юэна, я думал всё-таки Калеб будет с победой, там фотофиниш прям как на Амстеле-2021 когда ВВА присудили победу (а не Пидкоку) только по скрину со смартфона. А тут...ну не знаю...сантиметр, меньше; не падал бы Юэн на 1-м этапе, точно бы взял сегодня победу, а так во второй раз Демар - вот вам и реальный претендент на цикламеновую майку (ванговал я его в превью как №1 на малью чикламино).

    Цитата: M-07
    Там ещё какой-то эмиратовец помешал кому-то из DSM, который неплохо накатывал на финиш, выдавив того вправо ближе к ограждениям, DSM-овец ещё недоавольно махал потом.
    Цитата: MVDP
    Гавирия и Бол.

    Фернандо чё то пошёл в сторону, наверное надеясь избежать толкучки на финишной разборке, а там оказались 2 ДСМовцы, которые невольно прижали/зажали колумбийца. Бол бы недовольным, но Гавирия вообще извергался в ярости. После финиша, когда камера вязла его возле командного автобуса всё ещё был заведённый и не мог успокоится, благо велик свой не бросал и не пинал в порыве буйства)

  • close2you
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    close2you-Фото
    Цитата: MVDP
    Сомнительно, что 9 % на почти 7 км выдержит.
    Ну катался 2 этапа, не лез в спринты явно не для того чтоб на его панчерских этапах сидеть из-за горы проездной по сути.
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    MVDP-Фото
    Сомнительно, что 9 % на почти 7 км выдержит.
  • дрокер
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    дрокер-Фото
    Демар взял дубль, пора и внуку Полидора повторить
  • Earl57
    Фотогалерея 6-го этапа Джиро д ... (1)
    Earl57-Фото

    147 очков у Демара, 94 очка у Гирмая. Разница в 53 очка.

  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Karmatron-Фото

    А Гирмай снова близко. Глядишь, насобирает помежуточных спринтов и очков на финише на цикламеновую.

  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Из непростой ситуации сумел А. Демар вырезать свой финишь.

    Красиво получилось!

     

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Спринтерам на этом этапе делать не чего. Этап под Ван дер Пула, да и уроженец Африки может попробовать выиграть.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Классный этап, успел выспаться, много домашней работы переделать и финиш посмотреть.

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    kwwk-Фото
    И плюс еще сам этап мучительный.

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