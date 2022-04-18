Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия - 2021



2021

21 этап за 86 ч 17 мин 28 сек

3410,9 км / 39,527 км/ч

184 на старте

143 на финише



104-й выпуск Джиро д'Италия (Giro d'Italia) стартовал 8 мая 2021 года из города Турин (Torino), столицы региона Пьемонт. В этом году отмечалось 160-летие объединения Италии, а Турин в 1861 году стал первой столицей страны. В последний раз Турин принимал старт «Корса Роза» в 2011 году, в первый раз – в 1961 году. По Пьемонту участникам итальянского Гран-тура предстояло проехать первые три этапа Джиро д’Италия-2021, а затем, на 19-м этапе, гонка вернулась в регион на последнюю неделю – Альпе ди Мера (Alpe di Mera) в коммуне Вальсезия (Valsesia), которая впервые в истории Джиро д’Италия принимала горный финиш.



Маршрут Джиро д'Италия-2021 протяжённостью 3479,9 км был проложен по территории Италии, Словении и Швейцарии. Джиро д’Италия-2021 бросила вызов 47 километрами набора высоты, легендарными подъёмами Дзонколан, Пордой, Федайя, Джау, «белыми дорогами» Тосканы, финишами в подъём и технически сложными спусками, а также 39 километрами индивидуальных гонок на время.



Сочетание традиций и новизны, санитарных ограничений из-за пандемии Covid-19, расчёта и интуитивных атак создали неповторимый образ «Корса Роза», которая начала писать 104-ю страницу своей истории при условии обязательного ношения медицинских масок вплоть до самого старта этапа.



Всего в гонке Джиро д'Италия-2021 приняли участие 184 велогонщика, представляющие 23 велокоманды. Участниками итальянского Гран-тура стали велогонщики из 33 стран, среди которых большинство составляли итальянцы (55 участника), на втором месте Бельгия с 17 участниками.

Велогонщики постсоветского пространства были представлены следующим составом: Александр Власов (Alexander Vlasov), Танел Кангерт (Tanel Kangert), Кристс Нейландс (Krists Neilands), Андрей Пономарь (Andrii Ponomar), Вадим Пронский (Vadim Pronskiy), Павел Сиваков (Pavel Sivakov) и Рэйн Таарамаэ (Rein Taaramae).



Самыми возрастным участником Джиро д'Италия-2021 стал представитель Нидерландов 38-летний Кун Де Корт (Koen De Kort) из велокоманды Trek-Segafredo. Самым молодым участником Джиро д'Италия-2021 является украинец Андрей Пономарь из велокоманды Androni Giocattoli, которому 18 лет.

Самой возрастной велокомандой на Джиро д'Италия-2021 является велокоманда Israel Start-Up Nation, средний возраст составляет 31,2 год, самая молодая - итальянская велокоманда Androni Giocattoli, средний возраст составляет 24,5 года.



Первый этап Джиро д'Италия-2021 - участникам предстояло проехать индивидуальную гонку с раздельным стартом - Турин - Турин (ITT) протяженностью 8,6 км.



Борьба за победу на этапе и обладание первой розовой майкой 104-го выпуска итальянского Гран-тура развернулась между двумя итальянцами. На промежуточной отсечке времени, на отметке 3,8 км, долгое время лидировал со временем 4 минуты и 1,05 секунды 24-летний Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) из велокоманды Jumbo – Visma. Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из велокоманды Ineos Grenadiers, стартовавший одним из последних, смог опередить соотечественника и стал единственным, кто разменял 4 минуты на отсечке, показав время 3 минуты и 59,31 секунды.



На финише этапа Эдоардо Аффини был первым велогонщиком, разменявшим 9 минут, но Филиппо Ганна и тут смог его опередить, преодолев заключительную часть дистанции со средней скоростью 59,956 км/ч. В итоге чемпион мира Филиппо Ганна затратил на прохождение 1 этапа Джиро д'Италия-2021 8 минут 47,52 секунд, показав среднюю скорость 58,69 км/ч.

Photo Credit: LaPresse



Благодаря этому 24-летний итальянец Филиппо Ганна стал первым обладателем розовой майки лидера генеральной классификации Джиро д'Италия-2021, цикламеновой майки лидера классификации по очкам, и белой майки лидера молодежной классификации.



Эдоардо Аффини занял второе место с отставанием в 10 секунд, третьим стал его товарищ по велокоманде 23-летний норвежец Тобиас Свендсен Фосс (Tobias Svendsen Foss), уступивший 13 секунд. На 2-м этапе они стартовали в цикламеновой и белой майках соответсвенно, которые достались им в наследство от Филиппо Ганны.



Филиппо Ганна проехал дистанцию 8,6 км со средней скоростью 58.69 км/ч, это третья из самых быстрых разделок Джиро д’Италия после результата Рика Вербрюгге (Rik Verbrugghe), проехавшего в 2001 году в Пескаре разделку со средней скоростью 58,874 км/ч и после результата самого Ганны в 2020 году в Палермо, где он проехал со средней скоростью 58,831 км/ч.



Ко всему этому, Филиппо Ганна стал вторым велогонщиком в истории Джиро д’Италия после Франческо Мозера (Francesco Moser) (1984-1985), выигравшим два года подряд 1-й этап итальянского Гранд-тура.



Третий старт на Джиро д’Итали Кристса Нейландса, велогонщика команды Israel Start-Up Nation, завершился после финиша 1-го этапа. Финишировав в разделке на 1-м этапе, 26-летний латвийский велогонщик упал, возвращаясь в отель, и сломал правую ключицу. Падение оказалось серьезным, ему понадобилась операция.

Второй этап Джиро д'Италия-2021 - спринтерcкий этап с единственным категорийным подъёмом. В этот день участники Джиро д’Италия-2021 отдали дань памяти погибшему 10 лет назад на итальянском Гранд-туре Ваутер Вейландту (Wouter Weylandt). 108-й номер, под которым в 2011 году выступал бельгийский велогонщик, с тех пор не используется в гонке.



Пелотон со старта отпустил отрыв дня, в который уехали три итальянских велогонщика Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese / Eolo - Kometa Cycling Team), Умберто Маренго (Umberto Marengo /Bardiani - CSF – Faizane) и Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani / Androni Giocattoli).



На единственном категорийном подъёме 24-летний Винченцо Альбанезе первым прошёл вершину и принёс команде Eolo - Kometa, дебютировавшей на Джиро д’Италия, синюю майку лучшего в горной классификации. Из-за прокола и долгой замены велосипеда Альбанезе вернулся в пелотон за 74 км до финиша, а его попутчиков по отрыву пелотон догнал за 27 км до финиша.

Photo Credit: LaPresse



Велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна выиграл второй промежуточный спринт и прибавил 3 секунды к 10 секундам своего преимущества в генеральной классификации, сохранив розовую майку лидера.



В первом общем спринте Джиро д’Италия-2021, которым завершился 2-й этап, Тим Мерлир (Tim Merlier) обошёл чемпиона Европы Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo / Qhubeka - Assos) и победителя пяти этапов Джиро д’Италия Элиа Вивиани (Elia Viviani / Cofidis). Для бельгийского велогонщика команды Alpecin-Fenix Тима Мерлира это первый Гранд-тур в карьере. Победу Тим Мерлир посвятил Ваутеру Вейландту, своему соотечественнику, погибшему на Джиро д’Италия 10 лет назад.



Для Джакомо Ниццоло (Qhubeka - Assos) 2-е место на этапе Джиро д’Италия стало 15-м финишем в топ-3 за всё время участия в итальянском Гранд-туре, при том, что побед на этапах Джиро 32-летнему итальянскому спринтеру добиться пока не удалось.



Тим Мерлир надел цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам, где опережал Джакомо Ниццоло на 15 очков.



Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen / Jumbo-Visma) финишировал 4-м в первом после 9-месячной дисквалификации спринте.

Третий этап Джиро д'Италия-2021 - первый среднегорный этап, который стартовал под дождём. Нидерландский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn) вместе с шестью другими велогонщиками уехал в отрыв дня. Пелотон отпустил беглецов, к которым через несколько километров присоединился самый молодой участник этого выпуска Джиро д'Италия – 18-летний украинский велогонщик команды Androni Giocattoli Андрей Пономарь.



В отрыве находился и лидер горной классификации Винченцо Альбанезе (Eolo – Kometa), который первым прошёл два категорийных подъёма этапа. За 25 км до финиша из восьми велогонщиков в отрыве осталось пятеро, за 16 км – трое: Тако ван дер Хорн, Симон Пелло (Simon Pellaud / Androni Giocattoli) и Самуэле Дзоккарато (Samuele Zoccarato / Bardiani - CSF – Faizane). Пелотон в это время сократил отставание от отрыва до полуминуты.



На некатегорийном подъёме Гварене (Guarene) протяжённостью 2,6 км со средним градиентом 7,1%, максимальный градиент 15%, из пелотона атаковали Джулио Чикконе (Giulio Ciccone / Trek-Segafredo) и Тони Галлопан (Tony Gallopin / AG2R Citroen). Но их побег не удался – за 4 км до финиша их добрал пелотон, возглавляемый командами UAE Team Emirates и Bora-hansgrohe.

Photo Credit: LaPresse



Тако ван дер Хорн атаковал за 8 км, сбросив своего попутчика Симона Пелло. Преимущество нидерландского велогонщика за 3 км до финиша составляло полминуты. Тако ван дер Хорн опередил пелотон на 4 секунды, одержав первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.



Первым из пелотона линию финиша пересёк Давиде Чимолаи (Davide Cimolai / Israel Start Up Nation), Петер Саган (Peter Sagan / Bora-hansgrohe) замкнул тройку призёров 3 этапа.

Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах розовую майку лидера, Тим Мерлир (Alpecin-Fenix) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации, Винченцо Альбанезе (EOLO-Kometa), боровшийся за очки на категорийных подъёмах в отрыве, сохранил на плечах синюю майку лидера горной классификации.



Четвёртый этап Джиро д'Италия-2021 - среднегорный этап с финишем после прохождения подъёма 2 категории, который осложнил проливной дождь и холод.

Велогонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски (Joe Dombrowski) входил в число 25 велогонщиков отрыва дня, рассыпавшегося во время прохождения череды категорийных и некатегорийных подъёмов.



На спуске с подъёма 3 категории Кастелло ди Карпинети за 76 км до финиша из отрыва атаковали велогонщики команды Intermarché-Wanty-Gobert Кентан Эрман (Quinten Hermans), Рейн Таарамяэ (Rein Taaramae) и велогонщик команды BikeExchange Крис Юл-Йенсен (Christopher Juul-Jensen).



За 43 км до финиша впереди остались Таарамяэ и Юл-Йенсен, они лидировали с преимуществом в 1 минуту 50 секунд над второй группой отрыва. Пелотон же отпустил многочисленный отрыв дня и находился в восьми минутах.

Photo Credit: LaPresse



Какое-то время Рейн Таарамяэ был виртуальным лидером гонки. Но упорная погоня Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi / Israel Start-Up Nation) и Джо Домбровски (UAE Team Emirates) принесла результат. На финальном подъёме 2-й категории Колле Пассерино (Colle Passerino, 630 – 1052 м, протяжённость 4,3 км, перепад 422 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 16%) Де Марки и Домбровски догнали Таарамяэ и Юла-Йенсена, а затем и обошли их.



За 4 км до финиша Джо Домбровски атаковал и в одиночку уехал от соперников. Американский велогонщик команды UAE Team Emirates накануне 30-летия, которое отмечал 12 мая, сделал себе подарок – выиграл 4-й этап Джиро д’Италия-2021, одержав первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.



Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) финишировал вторым через 13 секунд после победителя и стал 135-м в истории (с 1931 года) итальянским велогонщиком, надевшим розовую майку лидера лидера Джиро д’Италия-2021.



Пока впереди отрыв боролся за победу на этапе, позади него в пелотоне шла своя борьба. Из просеявшегося пелотона на финальном подъёме первым атаковал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Затем заставил соперников действовать Микель Ланда (Mikel Landa / Bahrain Victorious), атаковавший за 4 км до финиша. Ланда быстро добрал Чикконе.



На ускорение Ланды первым ответил Александр Власов (Astana – Premier Tech), а затем Эган Берналь (Egan Bernal / Ineos Grenadiers) обошёл Власова и переложился к Микелю Ланде. Хью Карти (Hugh Carthy / EF Education Nippo) также догнал Ланду, Берналя и Чикконе, а затем их добрал и Александр Власов.

Photo Credit: LaPresse

Берналь, Чикконе, Власов, Ланда и Карти финишировали вместе, опередив соперников по генеральной классификации Романа Барде (Romain Bardet / DSM), Ремко Эвенепула (Remco Evenepoel / Deceuninck-Quick Step), Саймона Йейтса (Simon Yates / BikeExchange), Дэна Мартина (Daniel Martin / Israel Start Up Nation), Давиде Формоло (Davide Formolo / UAE Team Emirates) на 11 секунд. Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali / Trek-Segafredo), Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo / Qhubeka Assos), Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann / Bora-hansgrohe), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) финишировали через 34 секунды после пятёрки генеральщиков и через 2 минуты и 11 секунд после победителя этапа.



Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) потерял розовую майку лидера на 4-м этапе. Первую половину 4-го этапа 24-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers провёл в голове пелотона, работая на своих товарищей по команде и догоняя отрыв дня. За 30 км до финиша он выпал из пелотона и поехал своим темпом. Финишную черту Филиппо Ганна пересёк через 21 минуту 8 секунд после победителя этапа.



Накануне, после 3-го этапа, в интервью Филиппо Ганна говорил, что с 4-го этапа планирует полностью посвятить себя работе на команду. Итальянский журналист Беппе Конти (Beppe Conti) после финиша 4-го этапа Джиро д’Италия-2021 в интервью Bicisport раскритиковал команду Ineos Grenadiers и Филиппо Ганну за неуважение к розовой майке лидера, которую не старались защищать.



Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) возглавил генеральную классификацию, где лидировал с преимуществом в 22 секунды над Джо Домбровски.

Джо Домбровски после победы на этапе возглавил классификацию лучшего горного гонщика. Цикламеновая майка лучшего в очковой классификации осталась на плечах Тима Мерлира (Alpecin-Fenix).



Белую майку лучшего молодого гонщика у Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers) перехватил 22-летний венгерский велогонщик команды Groupama-FDJ Аттила Вальтер (Attila Valter), финишировавший на 4-м этапе шестым.

Пятый этап Джиро д'Италия-2021 - cпринтерский этап без категорийных подъёмов, завершился общим спринтом, в котором победу одержал 26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan). Он опередил на финише чемпиона Европы, велогонщика команды Qhubeka Assos Джакомо Ниццоло, и Элию Вивиани из велокоманды Cofidis.

Photo Credit: LaPresse



Этап проходил по традиционному сценарию, правда, в отличие от одного отрыва дня, таких отрывов было два. Но в обоих случаях из пелотона атаковали велогонщики команд Androni Giocattoli и Bardiani - CSF – Faizane. Сразу после старта уехали Филиппо Тальяни из Androni Giocattoli и Умберто Маренго из Bardiani - CSF – Faizane, но пелотон догнал их сразу после первого промежуточного спринта за 104 км до финиша.



Во второй отрыв за 68 км до финиша уехали Симон Пелло из Androni Giocattoli – Sidermec и Давиде Габбуро (Davide Gabburo) из Bardiani-CSF-Faizanè, к которым за 20 км до финиша переложился Алекси Гужар (Alexis Gougeard) из Ag2r – Citroën. Второй отрыв дня был нейтрализован за 3 км до финиша.



На финальных 15 км, изобилующих поворотами и дорожной архитектурой, сужениями и расширениями дороги, произошло несколько падений. За 15 км до финиша упал российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, который доехал до финиша, но из-за подозрения на перелом плеча не смог продолжить гонку.



За 4,5 км до финиша упали и получили травмы лидер горной классификации американский велогонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски, капитан велокоманды Bahrain Victorious Микель Ланда и велогонщик команды AG2R Citroen Франсуа Бидар (Francois Bidard).

Photo Credit: LaPresse



Микель Ланда не смог подняться, его увезла машина скорой помощи, а команда сообщила, что у испанского велогонщика перелом руки. Франсуа Бидар и Джо Домбровски финишировали более чем через 8 минут после победителя, но затем команда AG2R Citroen объявила, что Бидар сходит с Джиро д’Италия из-за перелома ключицы. Джо Домбровски избежал переломов, но его старт на 6-м этапе был под вопросом, так как у врачей было подозрение, что у него сотрясение мозга, в итоге он не вышел на старт 6 этапа.



Алессандро Де Марки (Israel Start Up Nation) сохранил розовую майку лидера. Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), финишировавший вторым, перехватил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации у Тима Мерлира (Alpecin-Fenix). Джо Домбровски (UAE Team Emirates) остался лидером горной классификации. Аттила Вальтер (Groupama-FDJ) продолжил лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

Шестой этап Джиро д'Италия-2021 - с финишем в подъём 2 категории и набором высоты в 3400 м завершился сольной победой велогонщика из отрыва. 24-летний швейцарец Джино Медер (Gino Mäder) принёс велокоманде Bahrain Victorious победу на этапе, особенно важную для команды после схода капитана Микеля Ланды на предыдущем этапе.

Photo Credit: LaPresse



Джино Медер отобрался в отрыв дня, для формирования которого потребовалось около тридцати километров. Сначала из пелотона атаковала группа из 25 велогонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа, но затем этот отрыв был нейтрализован. Но Джино Медер (Bahrain Victorious) не сдавался, и сразу атаковал ещё раз. Вместе с ним уехали пять велогонщиков, в том числе его товарищ по велокоманде Матей Мохорич (Matej Mohoric). На этот раз за 135 км до финиша пелотон отпустил отрыв, к которому переложились Бауке Моллема (Bauke Mollema / Trek-Segafredo) и Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard / AG2R Citroen). Проливной дождь, начавшийся за 110 км до финиша, сопровождал пелотон большую часть этапа, заставляя то надевать куртки, то разоблачаться, не теряя темпа.



Обладатель розовой майки лидера Алессандро Де Марки и его велокоманда Israel Start Up Nation контролировали разрыв с отрывом до вершины первого категорийного подъёма 2 категории Форка ди Гуальдо (Forca di Gualdo, 725 – 1496 м, протяжённость 10,4 км, перепад 771 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 12%). Но на спуске с него велокоманда Ineos Grenadiers порвала пелотон, и Де Марки оказался в хвосте второй группы пелотона. Добрать основных претендентов в борьбе за генеральную классификацию, уехавших в первой группе пелотона, Алессандро Де Марки не удалось. Он финишировал лишь почти через 25 минут после победителя этапа.

Photo Credit: LaPresse



За 52 км до финиша на 44-км спуске с подъёма 3 категории Форка ди Преста (Forca di Presta) Матей Мохорич и Джино Медер атаковали из отрыва. Их добрали Дарио Катальдо (Dario Cataldo / Movistar) и Бауке Моллема (Trek-Segafredo).



За 12 км до финиша на финальном подъёме 2 категории Асколи Пичено (Сан Джакомо) (Ascoli Piceno (San Giacomo), 152 – 1090 м, протяжённость 15,5 км, перепад 938 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%) впереди остались лишь Джино Медер, Бауке Моллема и Дарио Катальдо. За 3,3 км до финиша Джио Медер атаковал и продолжил подъём в одиночку. Он сумел удержать преимущество, когда за его спиной начались атаки генеральщиков, и одержал победу на дебютной Джиро д’Италия с преимуществом в 12 секунд над ближайшими преследователями – Эганом Берналем (Ineos Grenadiers), Дэном Мартином (Israel Start Up Nation) и Ремко Эвенепулом (Deceuninck-Quick Step).



Победа на горном этапе принесла Джино Медеру и синюю майку лучшего в горной классификации.

Photo Credit: LaPresse



Розовая майка лидера перешла на плечи 22-летнего венгерского велогонщика команды Groupama-FDJ Аттилы Вальтера, который также продолжил лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.



Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) удержал цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Седьмой этап Джиро д'Италия-2021 - с прохождением единственного подъёма 4-й категории, проложенный по побережью Адриатического моря прошёл без сюрпризов в виде эшелонов и завершился общим спринтом. В отрыв дня со старта уехали Симон Пелло (Androni Giocattoli), Марк Кристиан (Mark Christian / Eolo - Kometa Cycling Team) и Умберто Маренго (Bardiani - CSF – Faizane).

Пелотон сразу отпустил их, но следил за разрывом, который на первой половине дистанции не превышал пяти минут, а затем держался в пределах полутора минут. Отрыв нейтрализовали за 17 км до финиша, после чего команды генеральщиков и спринтеров попеременно сменяли друг друга в голове группы.

Photo Credit: LaPresse



Этап завершился общим спринтом, в котором 26-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal Калеб Юэн уверенно одержал победу, опередив Давиде Чимолаи из велокоманды Israel Start Up Nation и Тима Мерлира из велокоманды Alpecin-Fenix.



Это второй подряд спринтерский этап, выигранный Калебом Юэном на Джиро д’Италия-2021 и 5-й в его карьере. Благодаря победе на этапе Калеб Юэн перехватил у Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) цикламеновую майку лидера очковой классификации, где теперь лидировал с преимуществом в 23 очка над Тимом Мерлиром.

Восьмой этап Джиро д'Италия-2021 - горный этап, с финишем в подъём 4 категории и набором высоты 3400 м. Отрыв дня на 8-м этапе сформировался лишь за 111 км до финиша. Первые 59 км этапа атаки не прекращались, растягивая пелотон. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) получил прокол, а затем упал, но вернулся в пелотон. На ветру образовались эшелоны, но затем пелотон собрался. В итоге уехать удалось 8 велогонщикам.

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria / UAE Team Emirates), Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira / Movistar), Кобе Гооссенс (Kobe Goossens / Lotto Soudal), Алекси Гужар (AG2R Citroen), Никиас Арндт (Nikias Arndt / DSM), Джованни Карбони (Giovanni Carboni / Bardiani-CSF-Faizane), Франческо Гавацци (Francesco Gavazzi / Eolo-Kometa) и будущий победитель этапа Виктор Лафей сформировали отрыв дня. К ним через несколько километров переложился Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts / Qhubeka Assos).

Photo Credit: LaPresse



Преимущество отрыва перед первым категорийным подъёмом дня составляло семь с половиной минут. Атаки из отрыва начались за 20 км до финиша. Попытки уехать от попутчиков предпринимали Никиас Арндт, Алекси Гужар, Кобе Госсенс, Нельсон Оливейра. За 5 км до финиша на финальном 11,1-км подъёме до финиша в Гуардия-Санфрамонди атаковали и создали просвет Виктор Кампенартс и Джованни Карбони, а затем Карбони через два километра сбросил попутчика. Но и итальянскому велогонщику не удалось уехать.



Виктор Лафей за 2,5 км до финиша в одиночку атаковал из второй группы отрыва, обошёл Карбони, и продолжил восхождение, опередив на финише своих преследователей на 36 секунд. Вторым финишировал Франческо Гавацци (EOLO-Kometa), тройку призёров этапа замкнул Никиас Арндт (DSM).



Из пелотона, который большую часть этапа возглавляла велокоманда текущего лидера генеральной классификации Аттилы Вальтера Groupama FDJ, атак никто не предпринимал. Но на финальных 3 км из-за падения Маттео Фаббро (Matteo Fabbro / Bora-hansgrohe) отстали от группы розовой майки Пельо Бильбао (Pello Bilbao / Bahrain Victorious) и Джей Хиндли (Jai Hindley / DSM).



Аттила Вальтер (Groupama-FDJ) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика. Джино Медер (Bahrain Victorious) сохранил синюю майку лучшего в горной классификации.



В начале этапа сошёл победитель двух этапов Джиро д’Италия-2021 и лидер очковой классификации Калеб Юэн (Lotto Soudal). Цикламеновая майка вернулась на плечи Тима Мерлира (Alpecin-Fenix).

Девятый этап Джиро д'Италия-2021 - горный этап, с набором высоты 3400 м, финишем в подъём 1-й категории и финальным гравийным сектором.

Отрыв дня долго не мог сформироваться. Атаки и попытки отъехать гасились пелотоном, как только генеральщики замечали, что в отрыв пытаются отобраться велогонщики, находящиеся высоко в генеральной классификации. Группе из 21 велогонщика удалось оторваться от пелотона на втором по счёту и первом категорийном подъёме (2-й категории) Пассо Годи (Passo Godi, 982 – 1556 м, протяжённость 13,9 км, перепад 574 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 11%). Их преимущество составляло около 25 секунд.

Photo Credit: LaPresse



На спуске с Пассо Годи упал ехавший вторым колесом в отрыве словенский велогонщик команды Bahrain Victorious Матей Мохорич. Он сумел подняться на ноги, но не смог вернуться на велосипед и сошёл с гонки. Его увезли в машине скорой помощи с подозрением на сотрясение мозга.



Велокоманда BikeExchange возглавляла погоню, но затем пелотон сбавил скорость. Большую группу в отрыве добрали, но несколько велогонщиков из неё не оставили попыток уехать. Несколько раз атаковал Жоффрей Бушар из команды AG2R Citroen. За 83 км до финиша сформировался отрыв из 16 велогонщиков, который пелотон не отпускал дальше, чем на три минуты.



За 25 км до финиша на подъёме 2 категории Овиндоли (Ovindoli, 830 – 1457 м, протяжённость 12,4 км, перепад 627 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%) из отрыва атаковали 29-летний французский велогонщик Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) и 22-летний британский велогонщик Саймон Карр (Simon Carr) из велокоманды EF Education – Nippo.



За 1,3 км Бушар сбросил Саймона Карра на гравийном секторе, но через несколько сотен метров его догнал ещё один велогонщик отрыва – 27-летний Кун Бауман (Koen Bouwman) из велокоманды Jumbo-Visma.



В это время группа основных претендентов стремительно приближалась, возглавляемая велокомандой Ineos Grenadiers. За 600 м до финиша у Бушара и Баумана в запасе осталось лишь 13 секунд. В это время из группы претендентов атаковал российский велогонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов.

Photo Credit: LaPresse



24-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь (Ineos Grenadiers) ответил на атаку Власова и создал просвет. За Берналем поехал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), но не смог усидеть за колумбийским велогонщиком. Эган Берналь прошёл велогонщиков отрыва и в одиночку пересёк финиш, опередив Чикконе и Власова на 7 секунд.



Победа на этапе, первая в карьере, принесла Эгану Берналю и первую в карьере розовую майку лидера, которую он перехватил у Аттилы Вальтера (Groupama-FDJ). К Берналю также перешла белая майка лучшего молодого гонщика.



Жоффрей Бушар (AG2R Citroen), находившийся в отрыве дня, надел синюю майку лучшего горного гонщика. В этой классификации Бушар опережал Эгана Берналя на три очка.

Десятый этап Джиро д'Италия-2021 - самый короткий по протяжённости на Джиро д’Италия-2021, с пересечённым рельефом и единственным категорийным подъёмом. Отрыв дня, в которой сразу после старта уехали пять велогонщиков, поборолся лишь за промежуточный спринт. Пелотон не отпускал беглецов больше, чем на две минуты, и добрал их за 43 км до финиша, перед прохождением вершины подъёма 4-й категории Валико делла Сомма (Valico della Somma, 321 – 655 м, протяжённость 6,7 км, перепад 334 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%).



Одним из первых из пелотона, возглавляемого велокомандой Bora-hansgrohe, выпал Тим Мерлир (Alpecin-Fenix), потерявший на 10-м этапе цикламеновую майку. Также в пелотоне не удержался Дилан Груневеген (Jumbo-Visma). Чемпион Европы Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) выпал на подъёме, но не желал сдаваться. Вместе с товарищем по команде Виктором Кампенартсом Ниццоло пытался сократить 25 секунд отставания от пелотона, но за 25 км до финиша признал поражение и поехал своим темпом.

Photo Credit: LaPresse



Улицы Фолиньо с многочисленными поворотами и развязками не помешали Петеру Сагану (Bora-hansgrohe) завершить работу своих товарищей по команде победой. В общем спринте Саган опередил колумбийского велогонщика Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и итальянского велогонщика команды Israel Start Up Nation Давиде Чимолаи.



Победа на этапе принесла Петеру Сагану и цикламеновую майку лидера очковой классификации, где теперь он опережал на 17 очков Фернандо Гавирию.



Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, а на втором промежуточном спринте сразился за бонусные секунды с Ремко Эвенепулом (Deceunick-Quick Step). Ремко Эвенепул отыграл у колумбийского велогонщика 1 секунду. Синяя майка лучшего горного гонщика осталась у Жоффрея Бушара (AG2R Citroen).

Международный союз велосипедистов (UCI) совместно с RCS, организаторами Джиро д’Италия, а также c Ассоциациями профессиональных велосипедистов (CPA и AIGCP), представляющими велогонщиков и команды, внёс ряд изменений в правила выброса бачков и другого мусора во время соревнований. Изменения вступили в силу с 11 этапа Джиро д’Италия-2021 и действовали до конца гонки.

Велогонщиков не будут наказывать за брошенные к зрителям бачки во время прохождения подъёмов на последних 50 км этапа. Однако, перед тем, как бросать бачки в сторону публики, велогонщики должны удостовериться, что не причинят вреда зрителям (в случае слишком сильного броска) или другим велогонщикам (в случае, если бачок после броска выкатился на дорогу). При несоблюдении этих условий и мер предосторожности наказание остаётся в силе в соответствии с ныне действующими правилами UCI.

Одиннадцатый этап Джиро д'Италия-2021, открывший вторую неделю Джиро д’Италия-2021, испытал участников «белыми дорогами» Страде Бьянке. И хотя суммарная протяжённость гравийных немощёных секторов была меньше, чем на классике – 35,2 км, погода не подвела, дождь не осложнил жизнь участникам, а пелотон не стал сражаться с отрывом за победу на этапе, «белые дороги» значительно перекроили генеральную классификацию.

Photo Credit: LaPresse



В отрыв дня со старта уехали 11 велогонщиков, которые с каждым километром набирали преимущество и к моменту прохождения первого сектора «белых дорог» отрыв дня опережал пелотон на 13 с половиной минут. В итоге гонка разделилась на две части – отрыв боролся за этап, претенденты на генеральную классийикацию сражались за позиции в ней.



Отрыв почти в полном составе доехал до финального сектора «белых дорог», где за 7 км до финиша атаковали дебютанты Джиро д’Италия, едущие первый Гранд-тур в карьере 22-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Алессандро Кови (Alessandro Covi) и 21-летний швейцарский велогонщик команды Qhubeka Assos Мауро Шмид (Mauro Schmid). На финише они опережали ближайших преследователей на 26 секунд и разыграли спринт, в котором Мауро Шмид обошёл своего попутчика и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

Photo Credit: LaPresse



У генеральщиков шла своя гонка. Первыми из претендентов контакт с группой розовой майки потеряли Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) и Давиде Формоло (UAE Team Emirates). Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step) и Саймон Йейтс (BikeExchange), а также Александр Власов (Astana – Premier Tech) на первом гравийном секторе оказались во второй группе разоравшегося пелотона, который возглавили команды Ineos Grenadiersd и Movistar. Но разрыв был закрыт уже через несколько километров.



И на последующих секциях «белых дорог» Александр Власов держался в голове группы розовой майки и предпринял несколько атак. Единственным, кто выпал ещё раз, стал Ремко Эвенепул. С помощью товарища по команде Жуана Алмейды (Joao Almeida) он постарался минимизировать потери, но в итоге переместился со второй на седьмую позицию в генеральной классификации.

Photo Credit: LaPresse



Велогонщики команды Jumbo-Visma Джордж Беннетт (George Bennett) и Тобиас Фосс, а также велогонщик команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) пробовали уехать от группы розовой майки, но им не удалось создать значительного просвета. Обладатель розовой майки лидера Эган Берналь (Ineos Grenadiers) атаковал за 4 км до финиша, прошёл находившегося впереди Бухмана и обошёл его на финише.



Эган Берналь сохранил розовую майку, а в генеральной классификации его ближайшим соперником стал Александр Власов (Astana – Premier Tech), уступавщий колумбийскому велогонщику команды Ineos Grenadiers 45 секунд. Берналь удержал лидерство и в классификации лучшего молодого гонщика, а Александр Власов, являющийся и в этой классификации ближайшим соперником Берналя, на старт 12 этапа вышел в белой майке.



Петер Саган (Bora-hansgrohe) продолжил лидировать в очковой классификации, а Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горняка. Однако его преимуществом составляло всего три очка, а ближайшим соперником в классификации являлся лидер гонки Эган Берналь.

Двенадцатый этап Джиро д'Италия-2021 - горный этап в Северных Апеннинах протяжённостью более 200 км с набором высоты 3700 м начался с многочисленных атак. На первых 30 километрах этапа произошёл завал, в котором серьёзнее всех пострадал итальянский велогонщик команды Israel Start Up Nation Алессандро Де Марки, который сошёл с гонки. Позже сошёл с гонки после падения и идущий на 11-м месте в генеральной классификации испанский велогонщик Марк Солер (Marc Soler / Movistar).



За 145 км до финиша в отрыв дня уехали 16 велогонщиков. Но после прохождения четырёх категорийных подъёмов, прохождение через полосы дождя, за 17 км до финиша атаковал чемпион Новой Зеландии, велогонщик команды Jumbo-Visma Джордж Беннетт. За ним поехали будущий победитель этапа Андреа Вендраме (Andrea Vendrame / Ag2r – Citroën) и Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla / Trek-Segafredo), а также Крис Хэмильтон (Chris Hamilton / Team DSM). Андреа Вендраме в свою очередь атаковал на спуске, но Крис Хмильтон его добрал. Пробовал уехать от попучтиков и Джанлука Брамбилла, но в итоге четвёрка лидеров продолжала держаться вместе до финальных трёх километров, когда атаковали Вендраме и Хэмильтон.

Photo Credit: LaPresse



Они создали просвет и разыграли спринт, победителем которого стал 26-летний итальянский велогонщик Андреа Вендраме (AG2R Citroen). Брамбилла и Беннетт разыграли свой спринт за призовое место. И хотя 33-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Джанлука Брамбилла пересёк финиш третьим, его релегировали за нарушение прямолинейности в спринте, отдав 3-е место Беннету.



Пелотон, который в течение всего этапа возглавляла команда Ineos Grenadiers, защищавшая позиции лидера генеральной классификации Эгана Берналя, финишировал через 10 минут 14 секунд после победителя. На финальном спуске из пелотона атаковал Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), который опередил пелотон на финише на 7 секунд.



Позиции топ-10 генеральной классификации не изменились. Эган Берналь сохранил розовую и белую майки. Жоффрей Бушар (AG2R Citroen), уезжавший в отрыв дня и первым прошедший три категорийных подъёма, сохранил на плечах синюю майку лучшего горного гонщика. Петер Саган (Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в очковой классификации.

Равнинный тринадцатый этап Джиро д'Италия-2021 предоставлял чистым спринтерам последний шанс побороться за победу. Все каноны спринтерского этапа были соблюдены – отрыв дня из трёх человек уехал сразу после старта и был нейтрализован после небольшой «игры» пелотона, который за 40 км до финиша сократил разрыв до полуминуты, а затем вновь позволил отрыву лидировать ещё двадцать километров.

Photo Credit: LaPresse



Симон Пелло (Androni Giocattoli), Умберто Маренго (Bardiani - CSF – Faizane) и Самуэле Риви (Samuele Rivi / Eolo - Kometa Cycling Team) в этом выпуске Джиро д'Италия уезжалм в отрывы не в первый раз. Но на 13-м этапе велокоманды спринтеров были настроены решительно. Разрыв достигал 6 минут, на второй части дистанции сократился до полутора минут за 40 км до финиша благодаря усилиям пелотона, который возглавляли велогонщики команд Jumbo-Visma, Qhubeka Assos, UAE Team Emirates и Cofidis. Отрыв нейтрализовали за 7 км до финиша.



На финальных 300 метрах атака 24-летнего итальянского велогонщика команды Jumbo-Visma Эдоардо Аффини застала врасплох спринтеров. Но чемпион Европы Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) первым отреагировал на его ускорение и обошёл Аффини на финише. Обладатель цикламеновой майки лучшего в очковой классификации Петер Саган (Bora-hansgrohe) замкнул тройку призёров этапа.

Четырнадцатый этап Джиро д'Италия-2021 с набором высоты 3700 м и финишем в подъём 1 категории Дзонколан. Этап начался с многочисленных атак и попыток сформировать отрыв дня. 11 велогонщикам удалось оторваться от пелотона через 13 км после старта. Ещё через 25 км преимущество отрыва составляло 3 минуты и за 35 км до финиша, во время прохождения второго категорийного подъёма дня составило около 9 минут.



Но Дзонколан провёл свою решающую проверку. Из 11 велогонщиков впереди за 10 км до финиша осталось семеро, а за 7 км до финиша из этой группы атаковал 31-летний словенский велогонщик команды Bahrain Victorious Ян Тратник (Jan Tratnik), которого догнал через километр будущий победитель этапа Лоренцо Фортунато (Lorenzo Fortunato / Eolo - Kometa Cycling). За 2,3 км до финиша, там, где средний градиент достигал 13%, Фортунато атаковал и уехал от Тратника к своей первой профессиональной победе и первой победе в карьере на этапе Гранд-тура, на легендарной вершине Дзонколан.

Photo © PhotoGomezSport/Team EOLO Kometa



Как всегда, за спинами отрыва в пелотоне шла своя гонка. Велокоманда Astana-Premier Tech на протяжении всего этапа задавала скорость в голове пелотона. На Дзонколане её сменила велокоманда Ineos Grenadiers, закончившая просев группы фаворитов. Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) одним из первых выпал из пелотона за 7 км до вершины. За 6 км до финиша в пелотоне осталось менее 30 велогонщиков.



За 1,5 км до финиша из группы фаворитов атаковал 28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс, на ускорение которого ответил только лидер генеральной классификации Эган Берналь (Ineos Grenadiers). За 300 м до финиша Берналь атаковал своего попутчика и уехал от него, обойдя по пути нескольких велогонщиков отрыва дня.

Photo Credit: LaPresse



Эган Берналь финишировал 4-м через 1 минуту 43 секунды после победителя и первым из генеральщиков. Саймон Йейтс проиграл колумбийскому велогонщику 11 секунд. Дамиано Карузо (Damiano Caruso / Bahrain-Victorious) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) финишировали через 39 секунд после Берналя, Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) проиграл розовой майке 44 секунды, Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe) 46 секунд, Роман Барде (DSM) – 1 минуту 2 секунды.



Российский велогонщик Александр Власов (Astana Premier Tech) финишировал через 1 минуту 12 секунд после Эгана Берналя и переместился на четвёртую строчку генеральной классификации.



После 14 этапа ближайшим соперником Эгана Берналя в генеральной классификации стал Саймон Йейтс. Позиции лидеров в горной и очковой классификации не изменились – Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) остался в синей майке, а Петер Саган (Bora-hansgrohe) – в цикламеновой.

Генеральная классификация после 14 этапа 1 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 58:30:47 2 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 01:33 3 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 01:51 4 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 01:57 5 Hugh Carthy (Gbr) EF Education - Nippo 02:11 6 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 02:36 7 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 03:03 8 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 03:52 9 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 03:54 10 Romain Bardet (Fra) Team DSM 04:31

Пятнадцатый этап Джиро д'Италия-2021, проложенный по территории Италии и Словении, пересечённый рельеф и расположение этапа в маршруте между двумя горными массивами делало его идеальным для отрыва.



Атаки начались с самого старта, сильный попутный ветер и нервозность пелотона косвенно стали причиной большого завала через пять километров после старта. Директор гонки Стефано Аллокьо (Stefano Allocchio) остановил гонку, так как все врачи были задействованы в оказании помощи пострадавшим велогонщикам. Когда врачи закончили оказывать помощь, пелотон вновь стартовал.



После падений на Джиро д'Италия-2021 прекратили борьбу капитан команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухман, который шёл 6-м в генеральной классификации, а также Йос Ван Эмден (Jos Van Emden / Jumbo – Visma), Натнаэль Берхане (Natnael Berhane / Cofidis) и Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro / EF Education – Nippo).



Как только гонка рестартовала, атаки продолжились. В итоге за 135 км до финиша вперёд уехали 15 велогонщиков, сформировавшие отрыв дня. Пелотон отпустил беглецов, преимущество которых за 30 км до финиша составляло около 12 минут.



Финал этапа осложнили ливень и холод. За 30 км до финиша из отрыва атаковали трое – Виктор Кампенартс (Team Qhubeka – Assos), Альберт Торрес (Albert Torres / Movistar) и Оскар Ризебек (Oscar Riesebeek / Alpecin-Fenix).

Photo Credit: LaPresse

За 18 км до финиша беглецы набрали полминуты преимущества над бывшими попутчиками по отрыву. На финальном подъёме из первого отрыва выпал Альберт Торрес. Виктор Кампенартс и Оскар Ризебек в итоге удержали до финиша небольшое преимущество и разыграли спринт, в котором 29-летний бельгийский велогонщик команды Qhubeka Assos Виктор Кампенартс обошёл 28-летнего нидерландского велогонщика команды Alpecin-Fenix Оскара Ризебека.



Пелотон, который осторожно повёл гонку под проливным дождём, благополучно финишировал через 17 минут 21 секунду после победителя этапа.

Эган Берналь (Ineos Grenadiers), чья велокоманда на протяжении всего этапа контролировала ситуацию в голове пелотона, сохранил на плечах розовую майку лидера. Петер Саган (Bora-hansgrohe), хотя и не смог отобраться в отрыв и побороться за промежуточные спринты, сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) остался в синей майке лучшего горного гонщика.

Шестнадцатый этап Джиро д'Италия-2021, должен был стать королевским горным. Из-за снега и низкой температуры организаторы вынуждены были исключить из маршрута 16-го этапа прохождение перевалов Пассо Федайя (Passo Fedaia, протяжённость 14 км, 995–2057 м, перепад 1062 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 18%) и перевал Пордой (Passo Pordoi, протяжённость 11,8 км, 1440-2239 м, перепад 799 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%).



Перевал Пордой был высшей точкой маршрута Джиро д’Италия-2021. Теперь высшей точкой этого выпуска «Корса Роза» Чима Коппи стал перевал Джау (Passo Giau, протяжённость 9,9 км, 1314-2233 м, перепад - 929 м, средний градиент 9,3%, максимальный - 14%). Максимальные градиенты расположены на первых трех километрах, оставшиеся почти 7 км со стабильными градиентами 8-10%. Дистанция уменьшилась с 212 до 153 км. На маршруте остался подъём 1 категории Ла Кросетта (La Crosetta, протяженность 11,6 км, 297–1118 м, перепад 821 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 11%).

Photo Credit: LaPresse



Пелотон стартовал под дождём. На подъёме Ла Кросетта создали просвет и уехали в отрыв 24 велогонщика. За 100 км до финиша из отрыва атаковали шесть велогонщиков – Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Горка Исагирре (Gorka Izagirre / Astana – Premier Tech), Давиде Формоло (UAE Team Emirates), Жуан Алмейда (Deceuninck - Quick Step), Амануэль Гебрейгзабьер (Amanuel Gebreigzabhier / Trek-Segafredo) и Антонио Педреро (Antonio Pedrero / Movistar).

Пелотон сначала возглавляла велокоманда розовой майки Ineos Grenadiers, далее их сменила велокоманда EF Education Nippo. И разрыв с отрывом дня быстро начал уменьшаться. За 50 км до финиша пелотон добрал большую группу отрыва, которые не смогли уехать за атаковавшей шестёркой.



За 25 км до финиша от пелотона осталась группа из 8 велогонщиков – Эган Берналь и Даниэль Мартинес (Daniel Martinez / Ineos Grenadiers), Саймон Карр и Хью Карти (EF Education Nippo), Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Роман Барде (DSM), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Саймон Йейтс (BikeExchange). У подножия Пассо Джау российский велогонщик команды Astana-Premier Tech Александр Власов выпал из группы фаворитов из-за технической проблемы, когда его куртка зацепилась за колесо. Ему пришлось потерять время на остановку и погоню за группой фаворитов. Власову помогли Маттео Собреро (Matteo Sobrero) и Горка Исагирре, вернувшийся из отрыва.

Photo Credit: LaPresse



Лидер генеральной классификации, колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь атаковал из группы фаворитов за 22 км до финиша, прошёл велогонщиков отрыва и продолжил уезжать от соперников в одиночку. Эган Берналь первым прошел вершину Пассо Джау - высшую точку Джиро д’Италия-2021, на вершине он опережал Дамиано Карузо на 45 секунд, Романа Барде - 1 минут и 13 секунд, Александр Власов уступал 2 минуты и 10 секунд, Саймон Йейтс проигрывал 2 минуты и 40 секунд.

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



На финише Эган Берналь опередил ближайших преследователей на 27 секунд и укрепил свою позицию в генеральной классификации, где его ближайшим соперником стал Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), уступающий колумбийскому велогонщику 2 минуты 24 секунд. В тройку лучших поднялся Хью Карти (EF Education Nippo), который идёт с отставанием в 3 минуты 40 секунд от розовой майки. Александр Власов (Astana Premier Tech) удержал четвёртое место в генеральной классификации.



Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горного гонщика, Петер Саган (Bora-hansgrohe) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации.



Эган Берналь (Ineos Grenadiers) первым пересёк наивысшую точку Джиро д’Италия-2021 и взял премию Чима Коппи, а также приз имени Марко Пантани, одержал вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, и выиграл этап, будучи лидером генеральной классификации.

Семнадцатый этап Джиро д'Италия-2021, самый высокогорный старт этапа, с набором высоты 3400 м и финишем в подъём 1 категории Сега ди Ала (Sega di Ala, протяжённость 11,2 км, 148-1246 м, перепад 1098 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%).

Photo Credit: LaPresse



34-летний ирландский велогонщик Дэн Мартин (Israel Start Up Nation) отобрался в многочисленный отрыв дня, который сформировался лишь через 60 км после старта. На предпоследнем подъёме этапа - подъёме 1 категории Пассо Cан Валентино (Passo San Valentino, протяжённость 14,8 км, 156-1315 м, перепад 1159 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) за 43 км до финиша Дэн Мартин ускорился вместе с Джанни Москоном (Gianni Moscon / Ineos Grenadiers). К ним переложился Антонио Педреро (Movistar) и лидирующий в горной классификации Жоффрей Бушар (Ag2r – Citroën). Бушар первым прошёл вершину, укрепив свою позицию горного короля.



На финальном подъёме 1 категории Сега ди Ала, за 7 км до финиша, Дэн Мартин атаковал в одиночку. Его преимущество над приближающейся группой генеральщиков быстро сокращалось, но 13 секунд в запасе позволили ирландскому велогонщику одержать первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Таким образом, Дэн Мартин вошёл в круг велогонщиков, одержавших победы на этапах всех трёх Гранд-турах.

Photo Credit: LaPresse



Пелотон, который большую часть этапа возглавляла команда BikeExchange, удерживал разрыв, который к предпоследнему подъёму этапа сократился до трёх минут. На спуске с Пассо Cан Валентино (Passo San Valentino, протяженность 14,8 км, 156-1315 м, перепад 1159 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) упали несколько велогонщиков, в том числе Джулио Чикконе и Винченцо Нибали (Trek-Segagredo) и Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), который добрал группу после того, как выпадал в подъёме. Эвенепул вернулся в гонку, но финишировал на этапе с помощью товарищей по велокоманде через 36 минут после победителя.



В группе розовой майки шла своя борьба. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) после падения в одиночку добирал группу претендентов, но в итоге финишировал почти через 8 минут после победителя.



На финальном подъёме за 10 км до финиша из группы претендентов выпал российский велогонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов, который поехал подъём Сега ди Ала своим темпом и финишировал через 3 минуты 8 секунд после победителя и через 1 минуту 45 секунд после лидера генеральной классификации Эгана Берналя (Ineos Grenadiers). Власов удержал 4-е место в генеральной классификации.

Photo Credit: LaPresse



За 5 км до финиша в группе, возглавляемой командой Ineos Grenadiers, осталось 8 велогонщиков. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) первым предпринял атаку, на его ускорение ответил Саймон Йейтс (BikeExchange). Эган Берналь не выдержал темп соперников и начал отставать. Берналь, его помощник Даниэль Мартинес и Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious) старались минимизировать потери. Дамиано Карузо ускорился перед финишем. В итоге Эган Берналь уступил 3 секунды Карузо и 57 секунд Саймону Йейтсу в генеральной классификации.



Эган Берналь сохранил на плечах розовую майку лидера. Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) продолжил лидировать в классификации лучшего горного гонщика, Петер Саган (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Генеральная классификация после 17 этапа 1 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 71:32:05 2 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 02:21 3 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 03:23 4 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 06:03 5 Hugh Carthy (Gbr) EF Education - Nippo 06:09 6 Romain Bardet (Fra) Team DSM 06:31 7 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 07:17 8 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 08:45 9 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 09:18 10 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 11:26

Восемнадцатый этап Джиро д'Италия-2021 - самый протяжённый этап этого выпуска итальянского Гранд-тура начался с многочисленных атак велогонщиков, стремившихся использовать последний шанс побороться за победу перед горными этапами и разделкой.



За 185 км до финиша группа из 23 велогонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа 27-летний итальянский велогонщик команды EF Education Nippo Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol), уехала от пелотона. В ней не было спринтеров, которые могли отобрать очки в зачёт цикламеновой майки, поэтому пелотон позволял отрыву набирать всё больше и больше преимущества. На середине дистанции у отрыва в запасе было больше 11 минут, а к финалу, за 7 км до финиша пелотон находился в 19 минутах.

Photo Credit: LaPresse



Этап решился на финальных 35 километрах, когда начались первые на дистанции подъёмы – три некатегорийных и один подъём 4-й категории. На первом некатегорийном подъёме отрыв начал рассыпаться, а несколько первых атак за 32 км до финиша были нейтрализованы.



На подъёме 4 категории Кастана (Castana, 118 – 328 м, протяжённость 5,3 км, перепад 210 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 11%) атаковали Горка Исагирре (Astana – Premier Tech), Альберто Беттиоль, Патрик Бевин (Patrick Bevin / Israel Start-Up Nation), Стефано Ольдани (Stefano Oldani / Lotto Soudal), Николас Роч (Nicolas Roche / Team DSM) и Якопо Моска (Jacopo Mosca / Trek-Segafredo). Но через несколько километров отрыв собрался, и тут же из него атаковал Реми Каванья (Remi Cavagna / Deceuninck - Quick Step), который быстро набрал 10 секунд преимущества. Каванья первым прошёл вершину Кастаны, на спуске увеличил разрыв до 23 секунд. Но атаки Альберто Беттиоля и Николаса Роча за 15 км до финиша, а затем ещё одна атака Беттиоля за 11 км до финиша сократили преимущество Каваньи.



За 7 км Альберто Беттиоль добрал Реми Каванью и сбросил его за 6,7 км до финиша. Николас Роч пытался догнать Беттиоля, но его нагнали шесть велогонщиков из отрыва. А Альберто Беттиоль финишировал с преимуществом в 17 секунд, что дало ему возможность начать праздновать победу за несколько десятков метров до финиша.

Photo Credit: LaPresse



Пелотон пересёк финишную черту 18-го этапа через 23 минуты 30 секунд после победителя. Перестановок в классификациях накануне двух горных этапов не произошло.



Однако, организаторы Джиро д'Италия-2021 прибегли к штрафным санкциям на 18-м этапе. Первые 60 км этапа атаки и попытки сформировать отрыв дня шли одна за другой, пока велогонщики Bora-hansgrohe Петер Саган и Даниэль Осс (Daniel Oss) и представитель команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна не выехали вперёд и не попросили пелотон отпустить большую группу атаковавших.



Судьи гонки наказали лидера очковой классификации Петера Сагана за «запугивание и неподобающее поведение», оштрафовав его на 50 очков в рейтинге UCI и 1000 швейцарских франков. Но главную задачу Петера Сагана – сохранить на плечах цикламеновую майку, можно считать почти выполненной. На трёх заключительных этапах Джиро д’Италия-2021 в зачёт цикламеновой майки осталось разыграть 69 очков (максимум для одного велогонщика). Петер Саган лидировал к этому моменту с преимуществом в 22 очка над итальянским велогонщиком команды Israel Start Up Nation Давиде Чимолаи.

Организаторы Джиро д’Италия-2021 после трагического инцидента с упавшей кабиной канатной дороги, случившегося на горе Моттароне, совместно с министерством транспорта региона Пьемонт решили изменить маршрут 19-го этапа.



Маршрут изначально должен был проходить через подъём 1 категории Моттароне (Mottarone, протяжённость 15,4 км, 317-1341 м, перепад 1024 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 14%). После случившейся неделю назад трагедии этот подъём был исключён из маршрута.

Photo Credit: LaPresse

Протяжённость этапа уменьшилась на 10 км, а вместо Моттароне в маршрут был включён подъём 4 категории Джиньезе (Альпе Агонья) (Gignese (Alpe Agogna), протяжённость 12,9 км, 317-697 м, перепад 380 м, средний градиент 3%, максимальный градиент 10%), восхождение на который начиналось через 70 км после старта.



Девятнадцатый этап Джиро д'Италия-2021, предпоследний в этом выпуске горный этап. Пелотон не отпустил отрыв дня. Многочисленные атаки продолжались около 20 километров, после чего пелотон отпустил шестерых велогонщиков. Но большого преимущества им набрать не удалось. Команда Саймона Йейтса Team BikeExchange контролировала разрыв, а на спуске с подъёма 4-й категории Джиньезе, за 76 км до финиша, пелотон возглавила команда Deceuninck-Quick Step. Пелотон порвался, но отставшие после спуска добрали группу. В начале второго подъёма дня в пелотоне произошёл завал и с гонки сошёл Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo).



К подножию финального подъёма Альпе Ди Мера (Alpe Di Mera, протяжённость 9,7 км, 659-1531 м, перепад 872 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 14%) преимущество отрыва сократилось до полуминуты, а последний из велогонщиков отрыва дня был пройден пелотоном за 7,5 км до финиша.

Photo Credit: LaPresse



Первым из группы розовой майки на Альпе ди Мера атаковал Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), вслед за которым ускорился Саймон Йейтс (BikeExchange), добравший португальского велогонщика через несколько сотен метров. К ним переложились идущий вторым в генеральной классификации Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) и идущий четвёртым Александр Власов (Astana Premier Tech), а также Джордж Беннетт (Jumbo-Visma). Команда Ineos Grenadiers возглавляла проредившуюся группу.



Саймон Йейтс оторвался от попутчиков, ускорившись за 5,8 км до финиша. А группа розовой майки благодаря усилиям Джонатана Кастровьехо (Jonathan Castroviejo) и Даниэля Мартинеса (Ineos Grenadiers) добрала атаковавших ранее соперников – Жуана Алмейду, Дамиано Карузо и Александра Власова.



За 4 км до финиша Саймон Йейтс вёз соперникам 28 секунд. За 3 км до финиша Эган Берналь остался без помощников и атаковал, сбросив Дамиано Карузо. Но Жуан Алмейда усидел за колумбийским велогонщиком. На последнем километре преимущество Саймона Йейтса стало сокращаться, но Жуан Алмейда и Эган Берналь не смогли догнать британского велогонщика. Саймон Йейтс одержал четвёртую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Португальский велогонщик, занявший в прошлом году на Джиро д’Италия-2020 5-е место, Жуан Алмейда финишировал 2-м через 11 секунд, Эган Берналь замкнул тройку лучших на этапе, проиграв Йейтсу 28 секунд. Дамиано Карузо стал 4-м, а Александр Власов занял 5-е место на этапе.



Эган Берналь сохранил розовую майку лидера, Петер Саган (Bora-hansgrohe) остался лидером очковой классификации, Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил майку лучшего горного гонщика.

На 20-м, финальном горном этапе Джиро д’Италия-2021, в отрыв дня после многочисленных атак через 30 км после старта уехали 9 велогонщиков, но ни один из них не удержался в отрыве до финального подъёма. Велокоманды BikeExchange, Deceuninck-Quick Step и Ineos Grenadiers контролировали ситуацию большую часть этапа. Но на спуске со второго подъёма дня - подъёма 1 категории Шплугенпасс / Пассо делло Сплуга (Splugenpass / Passo dello Spluga протяжённость 8,9 км, 1468-2115 м, перепад 647 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%) за 52 км до финиша из пелотона атаковали три велогонщика команды DSM – Роман Барде и два его товарища по велокоманде, а затем за ними поехали идущий вторым в генеральной классификации Дамиано Карузо и его товарищ по велокоманде Bahrain Victorious Пельо Бильбао.

Photo Credit: LaPresse

За 37 км до финиша они догнали отрыв дня, а ещё через 10 км последний из велогонщиков отрыва дня – Феликс Гросшартнер (Felix Grossschartner / Bora-hansgrohe) не выдержал темпа и выпал из отрыва, в котором остались Роман Барде и Майкл Сторер (Michael Storer / Team DSM) и Пельо Бильбао с Дамиано Карузо (Bahrain Victorious). Барде первым остался без помощника, а Пельо Бильбао сумел провезти своего капитана до отметки за 6,5 км до финиша. Карузо и Барде работали вдвоём, а за 2 км до финиша Дамиано Карузо сбросил 30-летнего французского велогонщика команды DSM и поехал в одиночку.



Финальный горный этап Джиро д’Италия-2021, 20-й этап, завершился победой 33-летнего итальянского велогонщика команды Bahrain-Victorious Дамиано Карузо. Он впервые в карьере выиграл этап Гранд-тура, и эта победа стала третьей за 10 лет выступления в профессиональном пелотоне.

В это время за спиной лидеров в группе генеральщиков помощник оставался только у лидера генералбной классификации Эгана Берналя. Даниэль Мартинес возглавлял группу розовой майки, в которой за 6 км остались Саймон Йейтс (BikeExchange), Александр Власов (Astana – Premier Tech), Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), Хью Карти (EF Education Nippo), Тобиас Фосс и Кун Бауман (Jumbo-Visma). За 3,5 км до финиша в группе розовой майки остались Эган Берналь и его помощник Даниэль Мартинес, Саймон Йейтс, Жуан Алмейда и Александр Власов.

Photo Credit: LaPresse



За километр до финиша в запасе у Карузо было 24 секунды, а в группе розовой майки остался лишь Эган Берналь и его помощник. За 1 км Берналь ускорился и обошёл Барде. Дамиано Карузо одержал победу с преимуществом в 24 секунды над Эганом Берналем и сократил своё отставание от колумбийского велогонщика в генеральной классификации на 30 секунд. Итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious уступал Берналю 1 минуту 59 секунд перед финальной разделкой 21 этапа.



Эган Берналь защитил розовую майку лидера, и лидеры других классификаций уже могли расслабиться. Им осталось просто благополучно финишировать в Милане - Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горного гонщика, а Петер Саган (Bora-hansgrohe) – цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.



Двадцать первый этап Джиро д'Италия-2021. Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом итальянец Филиппо Ганна из команды Ineos Grenadiers стал победителем 21 этапа Джиро д'Италия-2021. Он быстрее всех преодолел дистанцию протяженностью 30,3 км, проложенную от Сенаго по улицам Милана до Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo). Борьба за победу на этапе Гранд-тура развернулась между чемпионом Италии и чемпионом Франции Реми Каванья из велокоманды Deceuninck - Quick Step.

Photo Credit: LaPresse



На промежуточной отсечке времени, на отметке 9,2 км, Ганна показал лучшее время 10 минут 18,64 секунд и опережал Каванью на 13,29 секунд, а 24-летний Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) из велокоманды Jumbo – Visma уступил 15,72 секунд.



На второй отсечке времени, расположенной на 19,7 км, Филиппо Ганна показал время 21 минуту и 55,07 секунд. Реми Каванья проигрывал ему 18,35 секунд. Эдоардо Аффини проигрывал ему 30,57 секунд.



За 1200 м до финиша этапа Филиппо Ганна поменял велосипед, и финишировал уже на новом велосипеде. В итоге чемпион мира Филиппо Ганна затратил на прохождение дистанции 21 этапа 34 минуты 48,50 секунд, показав среднюю скорость 53,771 км/ч и став единственным велогонщиком, выехавшим из 34 минут. Реми Каванья упал за 500 м до финиша, врезавшись на повороте в щиты, в итоге на финише он уступил 12,12 секунд и стал вторым. Эдоардо Аффини уступил 12,61 секунд и замкнул тройку.

Итоговая генеральная классификация 1 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 86:17:28 2 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 01:29 3 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 04:15 4 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 06:40 5 Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers 07:24 6 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 7 Romain Bardet (Fra) Team DSM 08:05 8 Hugh Carthy (Gbr) EF Education - Nippo 08:56 9 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 11:44 10 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 18:35

24-летний колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь стал победителем Джиро д’Италия-2021, впервые приняв участие в итальянском Гранд-туре. Для британской велокоманды под управлением Дэйва Брэйслфорда (Dave Brailsford) это 12-я победа на Гранд-туре. Эган Берналь надел розовую майку Джиро д’Италия-2021 после победы на 9-м этапе, укрепил свои позиции второй победой на 16-м этапе, и удержал розовую майку до финального подиума в Милане.

Photo Credit: LaPresse

Эган Берналь стал первым после Мигеля Индурайна (Miguel Indurain) в 1993 победителем, стартовавшим под номером 1.

24-летний колумбиец – четвёртый велогонщик в истории, выигравший и розовую, и белую майки Джиро д’Италия после Евгения Берзина (Evgeni Berzin) в 1994, Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) в 2014 и Тео Геогана Харта (Tao Geoghegan Hart) в 2020.

Photo © @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

33-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious Дамиано Карузо и 28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия-2021.

Дамиано Карузо впервые в карьере стал призёром Гранд-тура и победителем этапа. В генеральной классификации он уступил победителю Джиро д’Италия-2021, колумбийскому велогонщику команды Ineos Grenadiers Эгану Берналю 1 минуту 29 секунд. Карузо поднялся в тройку сильнейших генеральной классификации после 11-го этапа с «белыми дорогами» до Монтальчино, а после горного 16-го этапа с финишем в Кортина д’Апеццо стал вторым в генеральной классификации и удержал эту позицию до финала в Милане.

Саймон Йейтс, победитель Вуэльты Испании-2018, поднялся на вторую строчку генеральной классификации после 14 этапа с финишем на Дзонколане, но на этапе до Кортина д’Ампеццо выпал из тройки сильнейших. Йейтс исправил ситуацию, поднявшись на 3-е место после 17-го этапе до Сега ди Ала, одержал сольную победу на 19-м этапе, но улучшить результат в генеральной классификации уже не смог, завершив гонку на третьей ступени подиума. Саймон Йейтс уступил победителю Джиро д’Италия-2021 Эгану Берналю 4 минуты 15 секунд.

Три участника Джиро д’Италия-2021 сделали дубль побед на этапах гонки. Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом итальянец Филиппо Ганна из велокоманды Ineos Grenadiers одержал победу на 1 и 21 этапе. Австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн праздновал победу на 5 и 7 этапе. Колумбийский велогонщик Эган Берналь капитан велокоманды Ineos Grenadiers, к победе в итоговой классификации Джиро д’Италия-2021, пришёл не только через борьбу в гонке, но и благодаря победам на 9 и 16 этапах.

Photo Credit: LaPresse

Жоффрей Бушар стал первым с 1984 года после Лорана Финьона (Laurent Fignon) французским велогонщиком, выигравшим горную классификацию на Джиро д’Италия. 29-летний велогонщик команды AG2R Citroen надел синюю майку горного короля после 9-го этапа и удержал её до финала в Милане. В горной классификации главным соперником Бушара был победитель Джиро д’Италия-2021 Эган Берналь (Ineos Grenadiers), которого Жоффрей Бушар опередил на 44 очка.

31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган одержал победу в классификации по очкам на Джиро д’Италия-2021 впервые в карьере. Саган прибавил цикламеновую майку к семи зелёным майкам лучшего в очковой классификации Тур де Франс.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Петер Саган одержал победу на 10-м этапе Джиро д’Италия-2021, на четырёх этапах вошёл в пятёрку сильнейших. Цикламеновую майку словацкий велогонщик надел после победы на 10-м этапе и довёз её до Милана. В классификации по очкам Петер Саган опередил на 18 очков ближайшего соперника, 31-летнего итальянского велогонщика команды Israel Start Up Nation Давиде Чимолаи. Тройку лучших в очковой классификации замкнул Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), которого Саган опередил на 20 очков.

Photo Credit: LaPresse



Британская велокоманда Ineos Grenadiers, помогавшая своему капитану Эгану Берналю войти в историю велоспорта и итальянского Гран-тура, стала победителем командного зачёта, где опередила нидерландскую велокоманду Jumbo - Visma на 26 минут 52 секунды.

ЭТАП 1: 8 мая 2021: Torino - Torino (ITT), 8,6 км

1. Filippo Ganna

ЭТАП 2: 9 мая 2021: Stupinigi - Novara, 179 км

1. Tim Merlier

ЭТАП 3: 10 мая 2021: Biella - Canale, 190 км

1. Taco Van Der Hoorn

ЭТАП 4: 11 мая 2021: Piacenza - Sestola, 187 км

1. Joseph Lloyd Dombrowski

ЭТАП 5: 12 мая 2021: Modena - Cattolica, 177 км

1. Caleb Ewan

ЭТАП 6: 13 мая 2021: Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo), 160 км

1. Gino Mäder

ЭТАП 7: 14 мая 2021: Notaresco - Termoli, 181 км

1. Caleb Ewan

ЭТАП 8: 15 мая 2021: Foggia - Guardia Sanframondi, 170 км

1. Victor Lafay

ЭТАП 9: 16 мая 2021: Castel Di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio), 158 км

1. Egan Bernal

ЭТАП 10: 17 мая 2021: L'Aquila - Foligno, 139 км

1. Peter Sagan

ЭТАП 11: 19 мая 2021: Perugia - Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage), 162 км

1. Mauro Schmid

ЭТАП 12: 20 мая 2021: Siena - Bagno Di Romagna, 212 км

1. Andrea Vendrame

ЭТАП 13: 21 мая 2021: Ravenna - Verona, 198 км

1. Giacomo Nizzolo

ЭТАП 14: 22 мая 2021: Cittadella - Monte Zoncolan, 205 км

1. Lorenzo Fortunato

ЭТАП 15: 23 мая 2021: Grado - Gorizia, 147 км

1. Victor Campenaerts

ЭТАП 16: 24 мая 2021: Sacile - Cortina d'Ampezzo, 153 км

1. Egan Bernal

ЭТАП 17: 26 мая 2021: Canazei - Sega di Ala, 193 км

1. Daniel Martin

ЭТАП 18: 27 мая 2021: Rovereto - Stradella, 231 км

1. Alberto Bettiol

ЭТАП 19: 28 мая 2021: Abbiategrasso - Alpe Di Mera (Valsesia), 166 км

1. Simon Yates

ЭТАП 20: 29 мая 2021: Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 км

1. Damiano Caruso

ЭТАП 21: 30 мая 2021: Senago - Milano (ITT), 30,3 км

1. Filippo Ganna



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. BERNAL Egan 86:17:28

2. CARUSO Damiano 01:29

3. YATES Simon 04:15