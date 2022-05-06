Томас Де Гендт – победитель 8 этапа Джиро д’Италия-2022

Томас Де Гендт: "Сегодня доказал, что ещё могу побеждать в гонках"

35-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт (Thomas De Gendt)в очередной раз подтвердил репутацию «Короля отрывов». На этот раз в отрыв на 8-м этапе Джиро д’Италия-2022 уехала большая группа, и Томас Де Гендт находился в ней не один, а с товарищами по команде - Сильваном Монике (Sylvain Moniquet) и Хармом Ванхауке (Harm Vanhoucke).

За 40 км до финиша Томас Де Гендт и Ванхауке верно выбрали момент и уехали вместе с атаковавшими из отрыва Давиде Габурро (Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF – Faizane), Хорхе Аркасом (Jorge Arcas (Esp) Movistar Team), и Симоне Раванелли (Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF – Faizane).

В финале эта группа разыграла спринт, Томас Де Гендт первым пересёк линию финиша, добавив к своему списку достижений через 10 лет после первого выигранного на Джиро этапа, вторую победу. Томас Де Гендт стал вторым в истории итальянского Гранд-тура самым возрастным победителем этапа после Льюсена ван Импа, который выиграл этап в 1983 году в возрасте 36 лет.

Томас Де Гендт: «Сегодня день для меня сложился великолепно, со мной уехали два товарища по команде, мы смогли на этом играть. И идеально разыграли.

Я побеждал и в прошлые годы, но с каждым разом чувствовал, что мне всё труднее и труднее присоединяться к сильному отрыву. В этом году мне удалось это сделать лишь в третий раз.

Впереди всегда сильные гонщики. Сегодня в отрыве были Матье ван дер Пул и Биньям Гирмай. Понятно, что все на них оглядывались, а при других обстоятельствах следили бы за мной. И мы этим воспользовались.

Сомневался, смогу ли подойти к Джиро в хорошей форме. Но эта победа доказала, что я вернулся. Последние два года мне не везло, и форма была не в порядке. Сегодня я доказал, что ещё могу побеждать в гонках.

И круг, по которому был проложен этап, был подходящим – что-то похожее на чемпионат, хотя я могу говорить только о чемпионате Бельгии, потому что никогда не участвовал ни в чемпионате Европы, ни в чемпионате мира. Напоминало этап в Барселоне на Вуэльте Каталонии.

Чередование подъёмов, где сложно восстановиться, мне отлично подходит, поэтому я всё время задавал высокую скорость, чтобы никто не смог нормально отдышаться. После таких этапов я всегда сохраняю скорость, могу мощно спринтовать. Харм идеально помог на финальных километрах, когда Ван дер Пул и Гирмай почти добрали. За три сотни метров до финиша я выложился полностью, этого оказалось достаточно для победы. Думаю, хорошо, что на Гранд-туре сделали такой этап».