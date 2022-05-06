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Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

Джей Хиндли: розовая майка и  1:25 преимущества в общем зачёте после 20 этапа Джиро д’Италия-2022

 

 

  26-летний австралийский велогонщик команды Bora-hansgrohe  Джей Хиндли (Jai Hindley) надел розовую майку лидера перед финальным этапом Джиро д’Италия-2022.

 

  На 20-м этапе в Доломитовых Альпах с набором высоты 4500 м, на финальном подъёме Мармолада (Пассо Федайя), после того, как команда Ineos Grenadiers работала большую часть этапа в голове пелотона, в группе обладателя розовой майки Ричарда Карапаса осталось шесть гонщиков.

 

  Когда Джей Хиндли атаковал в первый раз, Карапас ответил на ускорение. Но Хиндли получил подкрепление, догнав своего товарища по команде, оставшегося впереди после отрыва дня Леннарда Кемну, который провёл смену и развёз австралийского гонщика перед его решающей атакой. Вторая атака Джея Хиндли за 2,8 км до финиша принесла ему успех – в одиночку Хиндли всё дальше уезжал от эквадорского гонщика и обошёл его на финише на 1 минуту 28 секунд.

 

  В 2020 году Джей Хиндли также надел розовую майку лидера на предпоследнем этапе Джиро д’Италия  перед финальной разделкой, но тогда в общем зачёте у него было одно время с Тео Геоганом Хартом (Ineos Grenadiers), а сейчас от Ричарда Карапаса Хиндли отделяют 1 минута 25 секунд.

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

 

  Джей Хиндли: «Сегодня у нас был план, и мы идеально его выполнили. Мы очень расчётливо провели гонку, старались пользоваться  возможностями, но не тратить много сил без необходимости. Всё было точно рассчитано. Мне было ясно, что если хочу что-то сделать в гонке, то нужно действовать сегодня. Понимал, что сегодня был решающий этап Джиро и безжалостный финал. И я отдал все силы. Знал, что если нога пойдёт хорошо, то смогу выиграть время.

 

Леннард дал мне невероятный импульс. А когда я услышал, что Карапас выпал, то потратил все силы, какие ещё оставались.

 

Что касается разделки, посмотрим завтра. Никогда не знаешь, как сложится разделка в последний день трёхнедельного тура. Но я приложу все силы, чтобы выиграть розовую майку. Джиро д’Италия ещё не закончена, но и у команды, и у меня большая уверенность.

 

Моё возвращение после тяжёлого сезона прошлого года не было гладким. Я не знал, смогу ли надеть ещё раз розовую майку, потому что в прошлом году меня преследовали и болезни, и падения. Но теперь она у меня, сделаю всё возможное и невозможное, чтобы завтра её удержать».

 

  Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был супертяжёлый финиш. Мы были убеждены, что настоящий финал этапа начнётся примерно на последних пяти километрах. Ленни отобрался в отрыв. Думаю, это был отличный ход. А когда мы нагнали его, смогли немного поиграть на этом. Мы планировали, что Ленни удержится впереди до самых крутых градиентов. Хотели, чтобы в отрыве работали другие, а он ждал нужного момента на последних четырёх километрах, где было очень круто. И всё прошло точно как мы запланировали.

 

Конечно, в финале Джей снова невероятно отработал. Но присутствие Ленни впереди было тоже очень важно, он помог Джею с финальной атакой.

 

Мы отлично выступали на этой Джиро, ребята были просто супер. Они все внесли вклад в достижении нашей цели. Конечно, мы все счастливы, но Джиро не закончена до финиша в Вероне».

 

 

Фотогалерея 20 этапа Джиро д’Италия-2022

Результаты 20 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Джей Хиндли Jai Hindley Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    _DeKKeR_-Фото
    Каждый просто видит, что хочет увидеть. Как догонять, так никто не хочет. Хотят с колеса выиграть и обижаются, что их подрезали и т.д. Особых претензий не было у Плаппа после финиша, улыбнулись друг другу и разошлись. Место было обгонять у Лукаса, не понимаю претензий, каждый 2-ой спринт такой, что кто-то кого-то не пустил, заблокировал. Репутация у Ремко просто плохая, везде и во всем быть виноватым)
  • Velolife
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (4)
    Velolife-Фото

    Прочитал несколько раз последнее предложение превью: "Только после финиша обладателя розовой майки на старте этапа, можно будет назвать имя победителя в генеральной классификации Джиро д’Италия-2022" и понял, кого имел в виду автор. Имя его известно. Это именно тот, кто будет стартовать завтра в Maglia Rosa ['mal'ya rosa].



    Прочитал несколько раз последнее предложение превью: "Только после финиша обладателя розовой майки на старте этапа, можно будет назвать имя победителя в генеральной классификации Джиро д’Италия-2022" и понял, кого имел в виду автор. Имя его известно. Это именно тот, кто будет стартовать завтра в Maglia Rosa ['mal'ya rosa]. Да и все остальные майки останутся на тех же самых плечах.



    Да и все остальные майки останутся на тех же самых плечах.[/quote]

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    Earl57-Фото
    В твиттере люди возмущаются. Вчера Вайна чуть не уронил, сегодня Плаппа оттолкнул - любого другого тут же наказали бы, а Ремко всё сходит с рук. Однажды это может очень плохо закончиться. Когда он Бена Тернера во время гонки рукой отпихнул с дороги, ему просто сделали предупреждение. Хотя других за это дисквалифицируют. После Ремко принес извинения и обещал что такое больше не повторится. Однако же повторяет с другими гонщиками.
  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    velodoctor-Фото

    Он там подрезал Плаппа, так что не очень красивая победа. 

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Италия ликует. Итальянец взял доломитовый таппонэ (словами Курдюкова), ещё и Чима Коппи у него + Чикконе заехал 3-м

    а Хиндли хорош...зауважал его; Кямна оказывается был ДЖОКЕРом у Боры на этапе !? Вот почему такого не было впереди (в отрыве) у команды Инэос? ), ведь например у Бахрейна тоже был "на подхвате" Новак. Карапаз иссяк и словил кризис, причём довольно таки жёсткий, учитывая ещё и гонцов, которые объехали Ричарда на финише (а перед этим отставали) и речь не только о Ланде. 

    90 секунд запаса в Хинлли перед финальной разделкой всего на 17км. - это приговор для эквадорца..."увы и ахх", как для меня ибо болел за него.

    Цитата: rude_rider
    Джиро стоило всего одного этапа. Наискучнейшая..Безвольная.

    Вздыхая надо признать что да, одна из скучнейших Джиро за последние годы. Многочисленные сходы капитанов других комнад: МАЛа, Барде, Йейтса, даже того же Алмейды очень повлияли на борьбу за победу и призовой подиум Джиро-2022.

     

    P.S.

    Ещё раз перечитывая сейчас коменты в превью этапа, невольно улыбаюсь) Как правильно высказался выше товарищ Серафимгладко только на бумаге

  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (4)
    MVDP-Фото

    Надеюсь, дождя не будет.

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    MVDP-Фото

    Что за тигр этот лев!

  • sergejdriver
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    sergejdriver-Фото
    Ремко у вас мужа увёл что ли?))
  • _DeKKeR_
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    _DeKKeR_-Фото
    На бумаге он выглядел самым стабильным из фаворитов.
    Ну не знаю, Кинтана, при всем своем таланте, один из самых скучных был, как по мне, сколько не помню, всегда до последнего на колесах других сидел)
    Так из топов не было лишь 3-х, Погачара, Роглича и Вингегора (если он таковым стал) имхо, сильная по составу Джиро, такой вот, видимо, уровень равный.
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    Николай Степаныч-Фото
    Если вы вдруг считаете, что в акцентировании внимания на гражданстве Сивакова, есть какая-то меткая и остроумная ирония, спешу вас разочаровать: она понятна только вам, потому что эти акценты можно интерпретировать совершенно разными способами вплоть до противоположных:) А в велоспорте важны не флаги, а личности. Для настоящих любителей этого спорта, конечно.

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