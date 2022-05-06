Джей Хиндли в розовой майке лидера Джиро д’Италия-2022 после 20 этапа

Джей Хиндли: розовая майка и 1:25 преимущества в общем зачёте после 20 этапа Джиро д’Италия-2022

26-летний австралийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Джей Хиндли (Jai Hindley) надел розовую майку лидера перед финальным этапом Джиро д’Италия-2022.

На 20-м этапе в Доломитовых Альпах с набором высоты 4500 м, на финальном подъёме Мармолада (Пассо Федайя), после того, как команда Ineos Grenadiers работала большую часть этапа в голове пелотона, в группе обладателя розовой майки Ричарда Карапаса осталось шесть гонщиков.

Когда Джей Хиндли атаковал в первый раз, Карапас ответил на ускорение. Но Хиндли получил подкрепление, догнав своего товарища по команде, оставшегося впереди после отрыва дня Леннарда Кемну, который провёл смену и развёз австралийского гонщика перед его решающей атакой. Вторая атака Джея Хиндли за 2,8 км до финиша принесла ему успех – в одиночку Хиндли всё дальше уезжал от эквадорского гонщика и обошёл его на финише на 1 минуту 28 секунд.

В 2020 году Джей Хиндли также надел розовую майку лидера на предпоследнем этапе Джиро д’Италия перед финальной разделкой, но тогда в общем зачёте у него было одно время с Тео Геоганом Хартом (Ineos Grenadiers), а сейчас от Ричарда Карапаса Хиндли отделяют 1 минута 25 секунд.

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Джей Хиндли: «Сегодня у нас был план, и мы идеально его выполнили. Мы очень расчётливо провели гонку, старались пользоваться возможностями, но не тратить много сил без необходимости. Всё было точно рассчитано. Мне было ясно, что если хочу что-то сделать в гонке, то нужно действовать сегодня. Понимал, что сегодня был решающий этап Джиро и безжалостный финал. И я отдал все силы. Знал, что если нога пойдёт хорошо, то смогу выиграть время.

Леннард дал мне невероятный импульс. А когда я услышал, что Карапас выпал, то потратил все силы, какие ещё оставались.

Что касается разделки, посмотрим завтра. Никогда не знаешь, как сложится разделка в последний день трёхнедельного тура. Но я приложу все силы, чтобы выиграть розовую майку. Джиро д’Италия ещё не закончена, но и у команды, и у меня большая уверенность.

Моё возвращение после тяжёлого сезона прошлого года не было гладким. Я не знал, смогу ли надеть ещё раз розовую майку, потому что в прошлом году меня преследовали и болезни, и падения. Но теперь она у меня, сделаю всё возможное и невозможное, чтобы завтра её удержать».

Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был супертяжёлый финиш. Мы были убеждены, что настоящий финал этапа начнётся примерно на последних пяти километрах. Ленни отобрался в отрыв. Думаю, это был отличный ход. А когда мы нагнали его, смогли немного поиграть на этом. Мы планировали, что Ленни удержится впереди до самых крутых градиентов. Хотели, чтобы в отрыве работали другие, а он ждал нужного момента на последних четырёх километрах, где было очень круто. И всё прошло точно как мы запланировали.

Конечно, в финале Джей снова невероятно отработал. Но присутствие Ленни впереди было тоже очень важно, он помог Джею с финальной атакой.

Мы отлично выступали на этой Джиро, ребята были просто супер. Они все внесли вклад в достижении нашей цели. Конечно, мы все счастливы, но Джиро не закончена до финиша в Вероне».