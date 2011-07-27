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Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

Джиро д’Италия-2022. Альтиметрия маршрута

 

 

   Джиро д’Италия-2022 стартует 6 мая в Будапеште и завершится индивидуальной гонкой в Вероне 29 мая. Маршрут протяжённостью 3445,6 км проложен по территории Венгрии, Италии и Словении. Джиро д’Италия-2022 бросает вызов 50 километрами набора высоты, легендарными подъёмами Этна, Блокхаус, Мортироло, Пордой, Федайя, финишами в подъём и технически сложными спусками, а также 26,6 километрами индивидуальных гонок на время.

 

Джиро д’Италия-2022 

  

6.05. Пятница. Этап 1: Будапешт - Вишеград, 195 км

 

 

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

 

 

  Будапешт (Budapest, административный центр медье Будапешт, столица Венгрии) впервые принимает старт всей Джиро д'Италия и этапа. 6 мая Джиро д’Италия-2022 начнётся с равнинного этапа с финишем в подъем 4 категории.

 

  Гонщики отправятся из столицы Венгрии – Будапешта на запад, где на 75,3 км маршрута в городе Секешфехервар (Székesfehérvár) будет разыгран первый промежуточный спринт на Джиро д’Италия-2022. Далее маршрут этапа поворачивает на север до Дуная. На 167,5 км маршрута в городе Эстергом (Esztergom) расположен второй промежуточный спринт на Джиро д’Италия-2022, где будут разыграны бонификационные секунды.

 

  Далее на восток вдоль берега Дуная до Вишеграда (Visegrad, медье Пешт, Венгрия), который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. Финишируют участники у замка в Вишеграде, который расположен на вершине подъема 4 категории Вишеград (Visegrad, 105 – 338 м, протяжённость 5,6 км, набор высоты 233 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%). Первый категорийный подъем на Джиро д'Италия-2022.

 

 

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

 

 

  Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации, цикламеновую майку лидера классификации по очкам, синию майку лидера горной классификации и, возможно, белую майку лидера молодежной классификации.

 

  Претендентами на победу можно назвать Матье ван дер Пула, Алехандро Вальверде, Пельо Бильбао, Диего Улисси, Жуана Альмейду, Тобиаса Фосса, Романа Барде, Джулио Чикконе, Винченцо Нибали и других генеральщиков и однодневщиков. 

 

 

 
7.05. Суббота. Этап 2: Будапешт - Будапешт (ITT), 9.2 км

 

 

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

 

  

  Будапешт (Budapest, административный центр медье Будапешт, столица Венгрии) впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия, и во второй раз старт этапа. Индивидуальная гонка на время протяжённостью 9,2 км с финишем в подъем 4 категории. Трасса полностью проложена по улицам Будапешта.

 

  Участники проедут от Пешта в исторический центр Буда. Стартуют на площади Героев и направятся к Дунаю, разделяющему две «души» города.

 

  После серии поворотов на пути к набережной Дуная гонщики пересекут мост и поедут параллельно реке. Финальный 1,3-км подъём с секторами брусчатки начнётся от единственной отсечки времени, расположенной через 7,9 км после старта.

 

  На некоторых участках первой части подъёма градиент составит 14%. Подъем 4 категории Будапешт (Budapest, 108 – 172 м, протяжённость 1,3 км, набор высоты 64 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 14%).

 

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

 

 

  Таким образом, на 2 этапе Джиро д'Италия-2022 организаторы предложили гонку с раздельным стартом протяженностью 9,2 км, проложенную с севера на востока на запад по улицам Будапешта, с многочисленными поворотами и финищем в подъем 4 категории. На результаты могут влиять погодные условия.

 

  Ориентировочное время на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 11 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 14:00 (CET).

 

  Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Жуана Алмейду, Матье ван дер Пула, Тома Дюмулин, Эдоардо Аффини, Тобиаса Свендсен Фосса, Маттео Собреро, Вилко Келдермана, Тимена Аренсмана и других. Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками.

 

 


8.05. Воскресенье. Этап 3: Капошвар - Балатонфюред, 201 км 

 

 

 

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута

 

 

  Капошвар (Kaposvar, административный центр медье Шомодь, Венгрия) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Спринтерский этап перед днем отдыха - перелетом на Сицилию. 

 

   Протяжённый, 201-километровый, этап до озера Балатон пройдёт по региону, который называют «Венгерским Провансом». На протяжении всего этапа гонщикам придётся преодолевать небольшие холмы, а финальные 50 км пройдут по берегу озера Балатон, крупнейшего озера Центральной Европы, которое неофициально называется «Венгерским морем».

 

  Единственная категорийная вершина - подъем 4 категории Тихань (Tihany, 107 – 174 м, протяжённость 2,7 км, набор высоты 67 м, средний градиент 2,5%, максимальный градиент 8%), расположена у живописного бенедиктинского аббатства на полуострове Тихань, откуда открываются захватывающие виды на Балатон за 12,6 км до финиша этапа в Балатонфюред (Balatonfured, медье Веспрем, Венгрия), который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

 

 

Джиро д'Италия-2022. Альтиметрия маршрута 

 

  Финиш почти без поворотов даёт шанс групповому спринту. Заключительные 1,5 км прямая дорога с юго-запада на северо-восток. Претендентами на победу можно назвать Калеба Юэна, Марка Кавендиша, Арно Демара, Джакомо Ниццоло, Фернандо Гавирию и других спринтеров.

 

 

9.05. Понедельник. День отдыха

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2022 Гран-тур альтиметрия превью этапов Мировой Тур UCI

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:57 | Регистрация: 27.07.2011

     # Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Жуана Алмейду#

     

    я думал Ганна чемпион или забыли дописать

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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