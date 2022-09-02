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Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли – победитель  9 этапа с финишем на Блокхаусе на Джиро д’Италия-2022

 

 

 

   Джей Хиндли (Jai Hindley) одержал вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, выиграв 9-й этап с финишем в подъём Блокхаус. Причём это первая победа 26-летнего австралийского гонщика в команде Bora-hansgrohe и первая победа с октября 2020 года, когда Хиндли выиграл первый в карьере этап Джиро.

 

 

Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

 

 

  На этапе с 5000 метров набора высоты и  финишем в подъём 1-й категории в финале осталась лишь группа претендентов на общий зачёт. У команды Bora-hansgrohe в десятке сильнейших финишировал Эмануэль Бухман, а Вилко Келдерман из-за механической поломки не смог добрать пелотон и проиграл 10:53.

 

  Несмотря на атаки Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), Романа Барде (DSM), Микеля Ланды (Bahrain Victorious), Доменико Поццовиво (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) этап завершился спринтом. Джей Хиндли на финишной черте опередил Романа Барде и Ричарда Карапаса и поднялся на пятую строчку в общем зачёте.

 

  Джей Хиндли: «Давно не поднимал руки, празднуя победу. Приятно вернуться на  этот уровень. Прошлый год был не лучшим, я много болел и падал. Год назад пришлось сойти с Джиро из-за натёртости от седла. Тем радостнее сегодня было выиграть, особенно здесь, в Абруццо, где я провёл полгода, когда был любителем. Я много раз проезжал перевал Ланчано.

 

  Сегодня не чувствовал, что способен на взрывные ускорения, ехал своим темпом. Жуан Алмейда, наверное, был в  такой же ситуации, как и я. Когда мы догнали, он, вообще-то, ехал очень мощно, а я просто пытался выжить, мне было тяжело. Нам повезло, что впереди стали играть в кошки-мышки.

 

  Наша команда приехала сюда с тремя лидерами, я бы никого не списывал со счетов на этом этапе Джиро д'Италия.

 

Я совсем не ожидал, что возьму победу. Весь этап в горах я прошёл на грани, выживал как мог. На последнем километре все собрались, я помнил, что будет правый поворот до финиша, и постарался пройти его на первой позиции, а потом отдать все силы до финиша».

 

  Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап был очень трудным, перед стартом мы детально его обсуждали. Сегодня первый день в году, когда температура достигала +30 или даже выше на равнине. Конечно, это на всех повлияло.

 

  Считаю, пока команда едет эту Джиро очень хорошо, что, конечно, очень важно для настроя. Джей невероятно выступил на таком тяжёлом подъёме. Он был впереди, когда гонка взорвалась на последней части подъёма, поехал своей скоростью, смог вернуться к трём лидерам, когда они попытались его сбросить.

 

  К сожалению, у Вилко случилась механическая проблема в критический момент, на тот момент пелотон растянулся на спуске. В велоспорте нельзя сдаваться до самого финала, думаю, теперь это должно мотивировать команду».

 

 

Результаты 9 этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 9 этапа Джиро д'Италия-2022

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Теги к статье: Джей Хиндли Jai Hindley Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    sixpack-Фото

    Очень жаль, Симон выбыл. Ну вот от падений и ушибов не застрахуешься.

     

    Блокхаус в 2017 во многом определил гонку -- стало понятно, кто с чем приехал. Cемь человек в одно время на такой горе в 2022 -- неожиданность, конечно

     

    поезд Инеос работал, но не произвел должного эффекта

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Удивительно (как для меня), но ноунейм Х.П. Лопез всё ещё в розовом закатил во второй день отдыха Джиро. На Блокхаусе радовался так как будто это был финиш 20 этапа. Но видно, что очень дорожит маечкой и хочет как можно больше дней/этапов ещё проколесить в ней.

    Барде из лидеров был грустнее всех после финиша (не считая Йейтса). Чикконе - всё (не поверю в него больше никогда), хотя может ТРЭКовцы уже "перезаточились" на Лопеса?). Джулио "сдох" раньше времени и кажись первый среди капитанов. Сможет реабилитироваться разве что на каком то альпийском этапе.

    Ветерены Поццовиво, Нибали и Вальверде - очень достойно good как и Алмейда ну и Хиндли, на финишном горном спурте всё верно рассчитал, с первой позици, после того поворота - вот и победа, несмотря на отчаянные усилия Ромы и Ричарда.

    Цитата: SportSpirit
    Хиндли расставил все точки над Келдерманом (относительно Giro-2020).acute
    Глядя на первую 10-ку этапа, я вполне довольна своим утренним прогнозом
    Цитата: SportSpirit
    Барде-Аренсман.
    Банда Боры.
    Остальные поодиночке.

    Дважды в точку, Ева flirt Скорей всего БОРА наверное и возьмёт командный зачёт Джиро.

    Цитата: reforg34
    Ланда видимо пожалел соперников и не стал всем привозить время. По нему видно что сдерживает себя и едет от 20% своей возможности. Видимо ждет Дзонколан и Мортироло, чтобы оптом по 4-5 минут бросить своим соперникам.

    Дзонколан разве что в 2023 году big_boss Да и Мортироло на этой Джиро будут проходить не по самой трудной её стороне, хотя и по тяжелой тоже

  • reforg34
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    reforg34-Фото

    Заставить грегарить лучшего гонщика из текущего состава Скай - Порта никак не логично со стороны спортивного директора. Не будем забывать что Томаса не включил в гонку. Было видно как группа шла и сыпалась именно на смене Порта. Как только он сдал смену, все расслабились и ехали как на деревенских покатушках на "Уралах".

    Ланда видимо пожалел соперников и не стал всем привозить время. По нему видно что сдерживает себя и едет от 20% своей возможности. Видимо ждет Дзонколан и Мортироло, чтобы оптом по 4-5 минут бросить своим соперникам.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Николай Н.-Фото

    Самое интересное что Лопес смог удержать майку лидера. Бора продолжает собирать призы. Нибали и Вальвердо хоть и старики, а на такой горе вошли в 10 это даже хорошо. Ну а этап получился интересным.

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Хиндли расставил все точки над Келдерманом (относительно Giro-2020).acute

     

    Глядя на первую 10-ку этапа, я вполне довольна своим утренним прогнозом

     

    Цитата: SportSpirit
    Барде-Аренсман.
    Банда Боры.
    Остальные поодиночке.

     

     

     

  • vadi
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    vadi-Фото

    Выглядело как заезд именитых, но уставших пенсионеров.  Роглич, Погачар или Берналь вынесли бы такую Джиро в одну калитку.

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    kwwk-Фото

    reforg34 бы сказал что их рассвет от отсутствия Кинтаны, Фрума, Томаса и Конты)))).

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    velodoctor-Фото

    До определенно момента казалось что reforg34 напророчил возвращение ветеранов, но к сожалению и Вальверде и Нибс отпали. Хотя что касается акулы, он проехал сильно выше моих ожиданий. Барде тоже расцвел, прямо гонка камбеков. 

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    kwwk-Фото

    Зря конечно это горная троица от Альмейды не отрывалась, даст он им еще копоти на третьей неделе + этап упустили.

    Ну и по факту круг претендентовна генерал сузился до 6-7 человек.

  • salomon
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    salomon-Фото
    Карапаз пока ещё Джиро не выиграл, однако Саймон Йеитс уже проиграл...

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