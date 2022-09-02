Джей Хиндли – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли – победитель 9 этапа с финишем на Блокхаусе на Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли (Jai Hindley) одержал вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, выиграв 9-й этап с финишем в подъём Блокхаус. Причём это первая победа 26-летнего австралийского гонщика в команде Bora-hansgrohe и первая победа с октября 2020 года, когда Хиндли выиграл первый в карьере этап Джиро.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

На этапе с 5000 метров набора высоты и финишем в подъём 1-й категории в финале осталась лишь группа претендентов на общий зачёт. У команды Bora-hansgrohe в десятке сильнейших финишировал Эмануэль Бухман, а Вилко Келдерман из-за механической поломки не смог добрать пелотон и проиграл 10:53.

Несмотря на атаки Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), Романа Барде (DSM), Микеля Ланды (Bahrain Victorious), Доменико Поццовиво (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) этап завершился спринтом. Джей Хиндли на финишной черте опередил Романа Барде и Ричарда Карапаса и поднялся на пятую строчку в общем зачёте.

Джей Хиндли: «Давно не поднимал руки, празднуя победу. Приятно вернуться на этот уровень. Прошлый год был не лучшим, я много болел и падал. Год назад пришлось сойти с Джиро из-за натёртости от седла. Тем радостнее сегодня было выиграть, особенно здесь, в Абруццо, где я провёл полгода, когда был любителем. Я много раз проезжал перевал Ланчано.

Сегодня не чувствовал, что способен на взрывные ускорения, ехал своим темпом. Жуан Алмейда, наверное, был в такой же ситуации, как и я. Когда мы догнали, он, вообще-то, ехал очень мощно, а я просто пытался выжить, мне было тяжело. Нам повезло, что впереди стали играть в кошки-мышки.

Наша команда приехала сюда с тремя лидерами, я бы никого не списывал со счетов на этом этапе Джиро д'Италия.

Я совсем не ожидал, что возьму победу. Весь этап в горах я прошёл на грани, выживал как мог. На последнем километре все собрались, я помнил, что будет правый поворот до финиша, и постарался пройти его на первой позиции, а потом отдать все силы до финиша».

Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап был очень трудным, перед стартом мы детально его обсуждали. Сегодня первый день в году, когда температура достигала +30 или даже выше на равнине. Конечно, это на всех повлияло.

Считаю, пока команда едет эту Джиро очень хорошо, что, конечно, очень важно для настроя. Джей невероятно выступил на таком тяжёлом подъёме. Он был впереди, когда гонка взорвалась на последней части подъёма, поехал своей скоростью, смог вернуться к трём лидерам, когда они попытались его сбросить.

К сожалению, у Вилко случилась механическая проблема в критический момент, на тот момент пелотон растянулся на спуске. В велоспорте нельзя сдаваться до самого финала, думаю, теперь это должно мотивировать команду».