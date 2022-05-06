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Джулио Чикконе – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2022

Джулио Чикконе: «Это моя самая красивая победа в карьере»

 

 

 

  После трудного периода травм, болезней и спада формы, через три года после последней победы на этапе Джиро д’Италия, после неудачного  этапе до Блокхауса, где было потеряно драгоценное время в общем зачёте, Джулио Чикконе одержал третью в карьере победу на этапе итальянского Гранд-тура.

 

 На следующий день после потери Хуаном Педро Лопесом розовой майки лидера 27-летний итальянский гонщик принёс команде Trek-Segafredo победу на горном альпийском 15-й этапе Джиро д’Италия-2022.  

 

  В отрыве на 15-м этапе Чикконе не скрывал своих намерений и атаковал несколько раз. В одиночку он уехал от соперников за 18 км до финиша, а на последнем километре запас в полторы минуты позволил в полной мере насладиться победой.

 

Джулио Чикконе – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2022

Джулио Чикконе – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2022

Джулио Чикконе – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2022

Джулио Чикконе – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Джулио Чикконе: «Сегодня  - новое начало. Огромная тяжесть упала с плеч. Чувствую себя возрождённым. Испытываю множество чувств. Самое сильное – благодарность тем, кто был рядом в самые трудные моменты. А теперь давайте постараемся сделать эту Джиро ещё более запоминающейся.

 

  Это моя самая красивая победа -  лучше, чем жёлтая майка на Тур де Франс, лучше, чем первый этап на Джиро д’Италия. Я выиграл третий этап в карьере, но ценность этой победы для меня не могу передать словами. Я прошёл через два тяжёлых года с падениями, болезнями, ковидом. Всё это время я пытался выиграть, но ничего не получалось. Это было испытанием силы духа. Я никак не мог почувствовать себя прежним, ждал и ждал, а сегодня нашёл те ощущения, которые были раньше. Проявилось это в том, как подходил к финальному подъёму. Я атаковал, измотал других. Сначала мы ехали вчетвером, потом вдвоём, а потом я решил поехать в одиночку. Это мой стиль езды, я очень, очень счастлив, что смог вернуть его.

 

  Когда стартовал на Джиро, форма оставалась под вопросом. Подготовка была не идеальной. В тренировочном лагере мне пришлось принимать антибиотики, я пропустил Флеш, Льеж. Поэтому решил, что поеду Джиро, не загадывая дальше, чем на день. Конечно, мысли о генеральной классификации были, но после Блокхауса стало ясно, что борьба невозможна. На Блокхаусе у меня был плохой день –  физически, но, наверное, больше морально. Я пообещал себе, что после этого буду готов поменять цели на гонку.

 

  Блокхаус дал мне хороший пинок. Я не удивился. Но когда ты едешь дома, а потом в день отдыха находишься среди своих, чувствуешь себя ещё хуже. Было тяжело, но я старался полагаться проявить свои способности и не терять концентрации.

 

  После месяца в тренировочном лагере, где я был с Хуаном Педро Лопесом, был убеждён, что он великолепно проедет Джиро. Розовая майка принесла команде огромное удовлетворение. Но у меня было немного странное чувство – когда смотрел, как он едет в розовой майке, видел в нём беззаботного Джулио Чикконе образца 2019 года.

 

  У меня потрясающая команда. Мы были в отличном настроении - Хуанпе 10 дней удерживал розовую майку. Когда поняли, что генеральная классификация отпадает, переключились на борьбу за этапы. Несколько дней назад Бауке был близко, а сегодня мы это сделали.

 

  Я пытался, пытался, и поехал на самом крутом участке, потому что на последней части подъёма градиент падал. Подумал, окей, если поеду один, смогу удержаться, а если получится спринт с двумя или тремя соперниками, никогда не знаешь, что получится. Последние десять километров много о чём успел подумать, но также наслаждался поддержкой болельщиков. Давно не хватало этого, а теперь всё вернулось.

 

  Я атаковал не от отчаяния, это атаки Джулио Чикконе, у которого отлично идёт нога. Меня много критиковали, конечно, я принимаю критику, но иногда она была чрезмерной.

 

  С 2019 года, когда был мой лучший  сезон, многое случилось. Я не мог показать всё, что может Джулио Чикконе. Особенно не повезло мне в прошлом году на Джиро и Вуэльте. Я всегда был уверен в себе, но трудно подтвердить это снова. Эта победа была мне очень нужна, мне нужно было поднять руки в победном жесте. Думаю, сегодня могу сказать, что начал другую карьеру.

 

  Я не в той категории, что Погачар или Роглич, нет смысла это отрицать. Но для меня хороший результат в генеральной классификации означает попытаться попасть в топ-5, чего хотел добиться в этом году. Но с Тиррено-Адриатико всё пошло не так. Я снова заболел ковидом, потом бронхитом, провёл две недели на антибиотиках. Это разрушило всю мою подготовку и означало, что бороться за генеральную классификацию будет невозможно.

 

  Я всегда говорил, что меня нельзя сравнивать с Нибали,  потому что мы совершенно разные гонщики. Он выиграл всё, что мог. Сравнение с ним накладывает большую ответственность. Я говорю только про себя, убеждён, что могу быть конкурентоспособным и бороться за высокие места в общем зачёте. Но есть факторы, которые я не могу контролировать. Мне часто не везло».

 

 

Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалереия 15 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    nightbuster33-Фото

    В.Нибали с 2010г.,участвуя на ДИ, 2 раза был победителем,один раз вторым призером и  3 раза-третьим из 8 гонок. И только в20-21г.г. 7-м и 18-м будущи в составе ТРЕК.И едва ли он согласится быть в 10-ке в последней для него гонке(ДИ),если да,то только в первой его половине.Весь накопленный опыт предыдущих гонок по крупицам, на каждом этапе, помогают ему принять правильное решение,чтобы успешно завершить гонку.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я бы сказал не много иначе: не после =эмоционального и напряженного субботнего этапа=,
    а перед =тяжолым, опасным и одним из решающих этапов во вторник=, генеральщики взяли тайм-аут.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    На вчерашнем этапе лимит был аж 50 мин., интересно сколько сегодня ? Но хорошо что и вчера, и сегодня все спринтеры вписАлись в него.

    Цитата: M-07
    Скучный этап, который в очередной раз подтвердил мои слова под результатами предыдущего шикарного этапа про то, что не стоит зацикливаться на больших горах в ГТ.

    Как и ожидалось многими в превью (в т.ч. и мной) после эмоционального и напряженного суботнего этапа генеральщики сегодня взяли "перерыв/паузу" на разборки, а отрыв (большой) поехал и выиграл классный парень из него.

    Немного беру свои слова обратно насчёт Чикконе; собрался, реабилитировался, но генеральщиком на ГТ ему точно не стать, а вот матёрым горняком (чтобы навсегда запомнили) аки Саволделли или Л.Жалабер должен может быть.

    Кстати, это уже фишка Джулио на финише своих ДЖИРОвских побед разбраысывать очки или просто он это делает на автомате от переизбытка чувств и эмоций ?)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    Earl57-Фото

  • M-07
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    M-07-Фото

    Скучный этап, который в очередной раз подтвердил мои слова под результатами предыдущего шикарного этапа про то, что не стоит зацикливаться на больших горах в ГТ.

  • svan
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    svan-Фото

    Удивляет, что Нибали в общем зачете очень высоко. Не ожидал. Думал минут 20-30 повезет.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    Earl57-Фото
    Там сначала были 2 сек разрыва, потом их убрали
  • Freejazz
    Rund um Koln-2022 (2)
    Freejazz-Фото
    Там, судя по времени, первая тройка была в отрыве и Бора разыграла атаку Политта и выигрыш Ван Поппеля в спринте у Арндта.
  • velodoctor
    Rund um Koln-2022 (2)
    velodoctor-Фото

    Интересно как при спринтере Ван Поппеле выиграл Политт? Видать поделили. 

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    BlAr-Фото
    Интересно, у кого?

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