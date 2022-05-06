Джулио Чикконе – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2022

Джулио Чикконе: «Это моя самая красивая победа в карьере»

После трудного периода травм, болезней и спада формы, через три года после последней победы на этапе Джиро д’Италия, после неудачного этапе до Блокхауса, где было потеряно драгоценное время в общем зачёте, Джулио Чикконе одержал третью в карьере победу на этапе итальянского Гранд-тура.

На следующий день после потери Хуаном Педро Лопесом розовой майки лидера 27-летний итальянский гонщик принёс команде Trek-Segafredo победу на горном альпийском 15-й этапе Джиро д’Италия-2022.

В отрыве на 15-м этапе Чикконе не скрывал своих намерений и атаковал несколько раз. В одиночку он уехал от соперников за 18 км до финиша, а на последнем километре запас в полторы минуты позволил в полной мере насладиться победой.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Джулио Чикконе: «Сегодня - новое начало. Огромная тяжесть упала с плеч. Чувствую себя возрождённым. Испытываю множество чувств. Самое сильное – благодарность тем, кто был рядом в самые трудные моменты. А теперь давайте постараемся сделать эту Джиро ещё более запоминающейся.

Это моя самая красивая победа - лучше, чем жёлтая майка на Тур де Франс, лучше, чем первый этап на Джиро д’Италия. Я выиграл третий этап в карьере, но ценность этой победы для меня не могу передать словами. Я прошёл через два тяжёлых года с падениями, болезнями, ковидом. Всё это время я пытался выиграть, но ничего не получалось. Это было испытанием силы духа. Я никак не мог почувствовать себя прежним, ждал и ждал, а сегодня нашёл те ощущения, которые были раньше. Проявилось это в том, как подходил к финальному подъёму. Я атаковал, измотал других. Сначала мы ехали вчетвером, потом вдвоём, а потом я решил поехать в одиночку. Это мой стиль езды, я очень, очень счастлив, что смог вернуть его.

Когда стартовал на Джиро, форма оставалась под вопросом. Подготовка была не идеальной. В тренировочном лагере мне пришлось принимать антибиотики, я пропустил Флеш, Льеж. Поэтому решил, что поеду Джиро, не загадывая дальше, чем на день. Конечно, мысли о генеральной классификации были, но после Блокхауса стало ясно, что борьба невозможна. На Блокхаусе у меня был плохой день – физически, но, наверное, больше морально. Я пообещал себе, что после этого буду готов поменять цели на гонку.

Блокхаус дал мне хороший пинок. Я не удивился. Но когда ты едешь дома, а потом в день отдыха находишься среди своих, чувствуешь себя ещё хуже. Было тяжело, но я старался полагаться проявить свои способности и не терять концентрации.

После месяца в тренировочном лагере, где я был с Хуаном Педро Лопесом, был убеждён, что он великолепно проедет Джиро. Розовая майка принесла команде огромное удовлетворение. Но у меня было немного странное чувство – когда смотрел, как он едет в розовой майке, видел в нём беззаботного Джулио Чикконе образца 2019 года.

У меня потрясающая команда. Мы были в отличном настроении - Хуанпе 10 дней удерживал розовую майку. Когда поняли, что генеральная классификация отпадает, переключились на борьбу за этапы. Несколько дней назад Бауке был близко, а сегодня мы это сделали.

Я пытался, пытался, и поехал на самом крутом участке, потому что на последней части подъёма градиент падал. Подумал, окей, если поеду один, смогу удержаться, а если получится спринт с двумя или тремя соперниками, никогда не знаешь, что получится. Последние десять километров много о чём успел подумать, но также наслаждался поддержкой болельщиков. Давно не хватало этого, а теперь всё вернулось.

Я атаковал не от отчаяния, это атаки Джулио Чикконе, у которого отлично идёт нога. Меня много критиковали, конечно, я принимаю критику, но иногда она была чрезмерной.

С 2019 года, когда был мой лучший сезон, многое случилось. Я не мог показать всё, что может Джулио Чикконе. Особенно не повезло мне в прошлом году на Джиро и Вуэльте. Я всегда был уверен в себе, но трудно подтвердить это снова. Эта победа была мне очень нужна, мне нужно было поднять руки в победном жесте. Думаю, сегодня могу сказать, что начал другую карьеру.

Я не в той категории, что Погачар или Роглич, нет смысла это отрицать. Но для меня хороший результат в генеральной классификации означает попытаться попасть в топ-5, чего хотел добиться в этом году. Но с Тиррено-Адриатико всё пошло не так. Я снова заболел ковидом, потом бронхитом, провёл две недели на антибиотиках. Это разрушило всю мою подготовку и означало, что бороться за генеральную классификацию будет невозможно.

Я всегда говорил, что меня нельзя сравнивать с Нибали, потому что мы совершенно разные гонщики. Он выиграл всё, что мог. Сравнение с ним накладывает большую ответственность. Я говорю только про себя, убеждён, что могу быть конкурентоспособным и бороться за высокие места в общем зачёте. Но есть факторы, которые я не могу контролировать. Мне часто не везло».