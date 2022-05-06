Альберто Дайнезе – победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2022

Альберто Дайнезе выиграл этап на дебютной Джиро д’Италия

24-летний итальянский велогонщик команды DSM Альберто Дайнезе (Alberto Dainese) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 11-й этап Джиро д’Италии-2022. Этап, проложенный по равнине, вошёл в десятку самых быстрых на итальянском Гранд-туре – пелотон преодолел 203 км от Сантарканджело-ди-Романья до Реджо-Эмилия со средней скоростью 47,015 км/ч.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Попутно-боковой ветер и нервозность пелотона не помешали традиционному сценарию – отрыв дня и одиночная атака были нейтрализованы, а в финале пелотон разыграл общий спринт. Команда DSM успешно выполнила две задачи – защитила позиции капитана Романа Барде и обеспечила Альберто Дайнезе возможность для спринта.

Барде стал последним развозящим своего товарища по команде и вывел Дайнезе на идеальную позицию перед финальным поворотом. Дайнезе выдал мощный спринт, обойдя Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates), который пять лет назад праздновал победу в Реджио Эмилия. Симоне Консонни (Cofidis) финишировал третьим.

Альберто Дайнезе: «Чувствую себя потрясающе. Победа была бы великолепной везде, но здесь она особенная, потому что я выиграл недалеко от дома. Самому не верится.

Правда, утром совсем не думал, что выиграю. Я плохо спал, когда проснулся, чувствовал себя не очень хорошо. Утром мы планировали работать в спринте на Кеса, но всё поменяли, когда он сказал, что не совсем в форме. Я просто постарался успокоиться, сидел за ребятами, они великолепно работали.

Для меня честь быть спринтером команды в этой гонке. Все спринты разные. Демар, казалось, занимал лучшую позицию. За 100 метров я осознал, что был быстрее. Роман Барде верил в меня больше, чем я сам, и заставил меня тоже поверить в себя.

Я очень счастлив, что такой сильный гонщик, который идёт третьим в общем зачёте, развозил меня в спринте. Это показывает, насколько мы слаженно работаем всей командой. В спринте меня заперли, но потом я обнаружил просвет слева и выкладывался до самого финиша, смог всех обойти. Так счастлив, что принёс команде эту победу. Теперь вся команда будет работать на Романа Барде, потому что мы хотим выиграть Джиро д’Италия».

Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Я очень счастлив. Весь день ехали в напряжении, ребята внимательно следили друг за другом. Мы сконцентрированы на генеральной классификации, но и на спринтерских финишах тоже. Великолепно было наблюдать, как ребята отработали в финале. Мы были готовы к хаотичному развитию событий на этапе, поэтому весь день не теряли бдительность. В финале переговаривались друг с другом, спрашивали, кто где находится, подтягивали друг друга. Альберто долго шёл к этой победе, продолжал прогрессировать и работать с командой. Мы очень рады за него».

Фернандо Гавирия: «Второе место – не тот результат, которого хотели, но приходится его принять. Нога шла хорошо, просто Дайнезе оказался быстрее. Во время спринта был попутный ветер, поэтому мы поехали чуть раньше, чем обычно. Дайнезе одержал красивую победу, отлично выступил. Моя форма в порядке, очень хочу взять здесь победу».