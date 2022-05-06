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Альберто Дайнезе – победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2022

Альберто Дайнезе выиграл этап на дебютной Джиро д’Италия

 

 

  24-летний итальянский велогонщик команды DSM Альберто Дайнезе (Alberto Dainese) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 11-й этап Джиро д’Италии-2022. Этап, проложенный по равнине, вошёл в десятку самых быстрых на итальянском Гранд-туре – пелотон преодолел 203 км от Сантарканджело-ди-Романья до Реджо-Эмилия со средней скоростью 47,015 км/ч.

 

Альберто Дайнезе – победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2022

Альберто Дайнезе – победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Попутно-боковой ветер и нервозность пелотона не помешали традиционному сценарию – отрыв дня и одиночная атака были нейтрализованы, а в финале пелотон разыграл общий спринт. Команда DSM успешно выполнила две задачи – защитила позиции капитана Романа Барде и обеспечила Альберто Дайнезе возможность для спринта.

 

  Барде стал последним развозящим своего товарища по команде и вывел Дайнезе на идеальную позицию перед финальным поворотом. Дайнезе выдал мощный спринт, обойдя Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates), который пять лет назад праздновал победу в Реджио Эмилия. Симоне Консонни (Cofidis) финишировал третьим.

 

  Альберто Дайнезе: «Чувствую себя потрясающе. Победа была бы великолепной везде, но здесь она особенная, потому что я выиграл недалеко от дома. Самому не верится.

 

  Правда, утром совсем не думал, что выиграю. Я плохо спал, когда проснулся, чувствовал себя не очень хорошо. Утром мы планировали работать в спринте на Кеса, но всё поменяли, когда он сказал, что не совсем в форме. Я просто постарался успокоиться, сидел за ребятами, они  великолепно работали.

 

  Для меня честь быть спринтером команды в этой гонке. Все спринты разные. Демар, казалось, занимал лучшую позицию. За 100 метров я осознал, что был быстрее. Роман Барде верил в меня больше, чем я сам, и заставил меня тоже поверить в себя.

 

  Я очень счастлив, что такой сильный гонщик, который идёт третьим в общем зачёте, развозил меня в спринте. Это показывает, насколько мы слаженно работаем всей командой. В спринте меня заперли, но потом я обнаружил просвет слева и выкладывался до самого финиша, смог всех обойти. Так счастлив, что принёс команде эту победу. Теперь вся команда будет работать на Романа Барде, потому что мы хотим выиграть  Джиро д’Италия».

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Я очень счастлив. Весь день ехали в напряжении, ребята внимательно следили друг за другом. Мы сконцентрированы на генеральной классификации, но и на спринтерских финишах тоже. Великолепно было наблюдать, как ребята отработали в финале. Мы были готовы к хаотичному развитию событий на этапе, поэтому весь день не теряли бдительность. В финале переговаривались друг с другом, спрашивали, кто где находится, подтягивали друг друга. Альберто долго шёл к этой победе, продолжал прогрессировать и работать с командой. Мы очень рады за него».

 

  Фернандо Гавирия: «Второе место – не тот результат, которого хотели, но приходится его принять. Нога шла хорошо, просто Дайнезе оказался быстрее. Во время спринта был попутный ветер, поэтому мы поехали чуть раньше, чем обычно. Дайнезе одержал красивую победу, отлично выступил. Моя форма в порядке, очень хочу взять здесь победу».

 

 

Результаты 11 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Фотогалерея 11 этапа Джиро д’Италия-2022

 

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Теги к статье: Альберто Дайнезе Alberto Dainese DSM Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Может быть,если отрыв с Нибали или без него на вершине будет иметь более 5-ти минут форы.

  • Александра
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (7)
    Александра-Фото

    Ну как так?!

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, вот и состоялась долгожданная первая итальянская победа на этой Джиро (11 этапов ждали, половина ГТ, еси чё). Дайнезе выходил из конкретной глубины, но как же выдал. Вот, к слову, показатели Ф.Гавирии bb но/и он "только" второй

    Цитата: Gorn9k
    Дайнезе как черт из табакерки вылетел, Гавирия уже думал, что победа в руках

    Мне показалось, что Гавирия просто не видел что там, по левой от него стороны, накатывает мощным спуртом итальянец, поэтому Фернандо каг бэ (может) и сбавил на последних 5-10 метров, видя, что Демара он точно опережает, а тут опа - Альберто. Честно говоря, жаль колумбийца, ну никак не может взять этап на этой Джиро.

  • litxaa
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    litxaa-Фото
    Ой, простите, не так прочитал Ваш пост. Показалось что написано не "по 1-ое и 3-ие", а "с 1-вое по 3-ие" места.
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    MVDP-Фото

    https://velolive.com/velo_news/2247-poslednyaya-gonka-voutera-vejlandta.html

    Спустя 11 лет поедут по тому же спуску.

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    BaTman-Фото
    Про Гавирию знаю конечно же, жаль что он не может похвастать стабильностью последние годы. Как раз и написал что удивили именно победитель и бронзовый призёр.
  • salomon
    Биньям Гирмай повредил глаз по ... (15)
    salomon-Фото
    Гирмай уникален во всём - первый африканец победивший на этапе Джиро, и первый велогонщик, которого выключило шампанское !!!
  • shain
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (7)
    shain-Фото

    Вот это поворот. Ждите запрета закрытых бутылок подиумного шампанского и появления в штате гонок "открывателя вин".

     

  • litxaa
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, между прочим Гавирия победитель 4-х этапов Джиро и 2-х этапов Тура, а также обладатель майки за очковую классификацию Джиро.
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    Серафим-Фото
    Да, если бы в отрыв отобрался, то может и да. Только кто его отпустит, в генерале достаточно близок.

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