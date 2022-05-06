VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Джиро д’Италия-2022

  Саймон Йейтс и Матье ван дер Пул о 2-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

 

 

  На 2-м этапе Джиро д’Италия-2022 Саймон Йейтс (Simon Yates), в 9,2-километровой гонке на  время обошёл на 5 секунд фаворита на победу в индивидуальной гонке на время, чемпиона Нидерландов в разделке Тома Дюмулина (Jumbo-Visma) и на 3 секунды его соотечественника Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix).

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: LaPresse

 

  Проложенную по улицам Будапешта индивидуальную гонку с финишем в подъём 4-й категории  29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco преодолел за 11 минут 50,41 секунд со средней скоростью 46,621 км/ч. Финальный подъём Саймон Йейтс прошёл со средней скоростью 33,808 км/час и VAM 1664 м/ч.

 

  Это вторая в карьере Саймона Йейтса победа в индивидуальной гонке на время после 5-го этапа Париж-Ницца-2019, и пятый в карьере выигранный на Джиро д’Италия этап. 

  Также Саймон Йейтс стал четвёртым британским велогонщиком,  одержавшим победу в разделке на итальянском Гранд-туре после Брэдли Уиггинса (2010), Дэвида Миллара (2011) и Алекса Даусетта (2013).

 

  Матье ван дер Пул (Aplpecin-Fenix), проигравший Саймону Йейтсу 3секунды и финишировавший 2-м на 2-м этапе, удержал на плечах розовую майку лидера.

 

  Товарищ Саймона Йейтса по команде BikeExchange-Jayco, 24-летний итальянский гонщик Маттео Собреро, показал на разделке 4-й результат и надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  Саймон Йейтс: «Раньше у меня было несколько хороших разделок, и плохих тоже. Эта, конечно, лучшая. Мы много работали над оборудованием и моей посадкой. Это заслуга Марко Пинотти, очень рад за него, потому что он приложил массу сил.

 

  Сегодня старался ехать как можно быстрее, благодарю наших партнёров Giant и Cadex, мы много работали вместе над оснащением, конечно, это принесло плоды.

 

Я не удивился, что Матье ван дер Пул проехал очень быстро. Удивился, что я оказался выше него, особенно при той форме, которую он вчера показал. Я не был уверен, но, конечно, всегда нужно верить, что можешь выиграть, и мне удалось удержаться.

 

  Я в восторге, что сегодня выиграл время, но не стал бы слишком придавать значение этим разрывам. Впереди трудная гонка, а сегодня были 12-минутные усилия. Конечно, мы отпразднуем сегодня, это всего вторая разделка, которую я выиграл, и первая победная на Гранд-туре. Но надо видеть перспективу.

 

Сегодня меня удивило, что так много жителей Венгрии любят велоспорт. Это приятно!»

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Выиграть этап наДжиро д’Италия  всегда прекрасно, Саймон сегодня очень впечатлил на разделке. Мы чувствовали, что он будет среди лучших, но победа в первой разделке на  Гранд-туре требовала от него особенных усилий.  

Это также лучшая из всех разделка Собреро, приятной наградой для Маттео стала белая майка лучшего молодого гонщика».

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: LaPresse

 

  Матье ван дер Пул: «Я продолжу гонку в розовой майке. Это была важная цель! Но я подошёл к победе ближе, чем ожидал. Не так много времени я работал над этой дисциплиной, сегодня, конечно, маршрут мне подходил. Счастлив, что смогу проехать в розовой майке обычный этап. Завтра  буду развозить нашего спринтера Якуба Маречко. Если всё будет хорошо, я должен сохранить розовую майку до Этны, а там, думаю, её потеряю!»

 

   

 

Результаты 2 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 2 этапа Джиро д’Италия-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange - Jayco Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Когда в последний раз Саймон Й. брал победу на этапе ITT ? Похвально и молодец (как и МВДП). Ну и комрад Йейтса М.Собреро теперь в белой майке лучшего молодого. 

    Отмечу ещё сразу 4-х велогонщиков Голландии/Нидерландов в ТОП 10 на этапе.

    А ещё хотелось бы чтобы на каждой инвидуальной разделке, неважно от километража был хоть один (лучше два) такой пупырь как сегодня и даже не обязательно ставить его под/на финиш.

      

  • HalidS
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (2)
    HalidS-Фото
    Наверное в Дюнкерке 4 дня, остальные 2 дня в другом месте))
  • Meridale
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (2)
    Meridale-Фото

    Откуда на гонке "4 дня Дюнкерка" пятый этап?)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото
    Вы же болеете за Кату Бланку Ваш. Видели что она дебютировала в Кубке мира МТБ в элите?
  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Freejazz-Фото

    Вот надо слушать англоязычных комментаторов - Шон Келли (но только он один) предсказал победу Саймону. Двое отдели победу Тому. МВДП проехал, как ждали - для сохранения майки.

    Пока всё ещё только начинается - Этна - первое серьезное испытание генеральщиков.

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (2)
    velodoctor-Фото

    У Альпецина Маречко спринтер или зверюга МВДП, если он за спринтерскую майку борется, пропускать нельзя.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мой прогноз на этап не сбылся, я ставил на победу Дюмолана и на то что лидер гонки поменяется.Увы. Наверное велоспорт тем и интересен что =очевидное и невероятное= едут где-то рядом.

    Такого сюрприза от Йейтса никто не ожидал, теперь будет интересно посмотреть какую тактику он изберет далее ,трюк с шифрованием уже точно не пройдет.

    У МВДП форма =звенит= ,скорее всего возьмет еще пару этапов,за розовую майку конечно ему держаться ни к чему ,тем более что на Этне все равно отдаст ее, а вот попробовать побороться за спринтерскую майку это возможно.

    Разговоры по поводу Демара откровенно =улыбнуло=

    Гонщики Астаны, я считаю проехали нормально.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Спринтерский этап, есть где спринтерам по резвиться.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул видно на долго одел майку лидера. И сколько этапов он сможет выиграть. Но в серьёзных горах ему будет трудно бороться Йетсам.

  • Kay82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Kay82-Фото
    КарапАз

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 мая

Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix)

Jesus David Pena (Team BikeExchange - Jayco)

Tord Gudmestad (Uno-X Team)

9 мая

Lorenzo Fortunato (Eolo - Kometa Cycling Team)

Frederik Wandahl (Bora-hansgrohe)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2022 (42)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)