Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Джиро д’Италия-2022

Саймон Йейтс и Матье ван дер Пул о 2-м этапе Джиро д’Италия-2022

На 2-м этапе Джиро д’Италия-2022 Саймон Йейтс (Simon Yates), в 9,2-километровой гонке на время обошёл на 5 секунд фаворита на победу в индивидуальной гонке на время, чемпиона Нидерландов в разделке Тома Дюмулина (Jumbo-Visma) и на 3 секунды его соотечественника Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix).

Photo Credits: LaPresse

Проложенную по улицам Будапешта индивидуальную гонку с финишем в подъём 4-й категории 29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco преодолел за 11 минут 50,41 секунд со средней скоростью 46,621 км/ч. Финальный подъём Саймон Йейтс прошёл со средней скоростью 33,808 км/час и VAM 1664 м/ч.

Это вторая в карьере Саймона Йейтса победа в индивидуальной гонке на время после 5-го этапа Париж-Ницца-2019, и пятый в карьере выигранный на Джиро д’Италия этап.

Также Саймон Йейтс стал четвёртым британским велогонщиком, одержавшим победу в разделке на итальянском Гранд-туре после Брэдли Уиггинса (2010), Дэвида Миллара (2011) и Алекса Даусетта (2013).

Матье ван дер Пул (Aplpecin-Fenix), проигравший Саймону Йейтсу 3секунды и финишировавший 2-м на 2-м этапе, удержал на плечах розовую майку лидера.

Товарищ Саймона Йейтса по команде BikeExchange-Jayco, 24-летний итальянский гонщик Маттео Собреро, показал на разделке 4-й результат и надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Саймон Йейтс: «Раньше у меня было несколько хороших разделок, и плохих тоже. Эта, конечно, лучшая. Мы много работали над оборудованием и моей посадкой. Это заслуга Марко Пинотти, очень рад за него, потому что он приложил массу сил.

Сегодня старался ехать как можно быстрее, благодарю наших партнёров Giant и Cadex, мы много работали вместе над оснащением, конечно, это принесло плоды.

Я не удивился, что Матье ван дер Пул проехал очень быстро. Удивился, что я оказался выше него, особенно при той форме, которую он вчера показал. Я не был уверен, но, конечно, всегда нужно верить, что можешь выиграть, и мне удалось удержаться.

Я в восторге, что сегодня выиграл время, но не стал бы слишком придавать значение этим разрывам. Впереди трудная гонка, а сегодня были 12-минутные усилия. Конечно, мы отпразднуем сегодня, это всего вторая разделка, которую я выиграл, и первая победная на Гранд-туре. Но надо видеть перспективу.

Сегодня меня удивило, что так много жителей Венгрии любят велоспорт. Это приятно!»

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Выиграть этап наДжиро д’Италия всегда прекрасно, Саймон сегодня очень впечатлил на разделке. Мы чувствовали, что он будет среди лучших, но победа в первой разделке на Гранд-туре требовала от него особенных усилий.

Это также лучшая из всех разделка Собреро, приятной наградой для Маттео стала белая майка лучшего молодого гонщика».

Photo Credits: LaPresse

Матье ван дер Пул: «Я продолжу гонку в розовой майке. Это была важная цель! Но я подошёл к победе ближе, чем ожидал. Не так много времени я работал над этой дисциплиной, сегодня, конечно, маршрут мне подходил. Счастлив, что смогу проехать в розовой майке обычный этап. Завтра буду развозить нашего спринтера Якуба Маречко. Если всё будет хорошо, я должен сохранить розовую майку до Этны, а там, думаю, её потеряю!»