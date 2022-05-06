 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 14-го этапа Джиро д'Италия-2022

14-й этап Джиро д’Италия-2022 с набором высоты 3000 м, проложенный в окрестностях Турина, подходил для отрыва. На второй половине дистанции впереди осталась небольшая группа, но не гонщиков отрыва дня, а претендентов на высокие места в генеральной классификации.

Атаки начались с самого старта, одним из первых в одиночку уехал Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix). Группа отрыва постоянно меняла состав, одних гонщиков догоняли, другие пытались уехать. В числе пытавшихся уехать в ранний отрыв был и будущий победитель этапа - Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco). После прохождения первого подъёма дня казалось, что отрыв сформировался.

Уехала группа из 12 гонщиков, но они смогли набрать только две минуты преимущества. За 70 км до финиша скорость в пелотоне, который начал рассыпаться, стала задавать команда Bora-hansgrohe.

За пять километров они догнали отрыв, ещё через 10 километров от пелотона осталась группа из 12 гонщиков, в числе которых были почти все претенденты на борьбу за высокие места в общем зачёте. В эту группу после разрыва пелотона не смогли переложиться Алехандро Вальверде (Movistar), Гийом Мартан (Cofidis). Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) едва не потерял контакт, но сумел вернуться перед подъёмом на Суперга (Superga).

В лидирующую группу отобрались Джей Хиндли, Вилко Келдерманн и Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Доменико Поццовиво и Ян Хирт (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Микель Ланда и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Саймон Йейтс (BikeExchange – Jayco), Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) и обладатель розовой майки Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo).

Перед финальным прохождением подъёма Суперга за 28 км до финиша из этой группы атаковал Ричард Карапас. Он сразу набрал 20 секунд и первым прошёл вершину. Атака Карапаса разбила группу лидеров. Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo), удерживавший розовую майку лидера 10 дней, выпал и начал терять время.

Ричард Карапас не смог уехать от соперников. На подъёме Колле делла Маддалена атаковал Винченцо Нибали. Джей Хиндли сразу ответил на его ускорение, а потом и контратаковал. Их атаки сократили преимущество Карапаса до 10 секунд. За 14 км до финиша Хиндли сбросил Нибали и добрал эквадорского гонщика. В это время обладатель розовой майки Хуан Педро Лопес уже проигрывал 2 с половиной минуты. Нибали и Саймон Йейтс, который на подъёме Мадалена выпал, добрали Карапаса и Хиндли. Жуан Алмейда и Доменико Поццовиво отстали от этой группы на 10 секунд.

На спуске с Мадалены атаковал Винченцо Нибали, но соперники были начеку и не пустили итальянского гонщика. А Саймону Йейтсу, ускорившемуся за 4,5 км до финиша, атака удалась. За 800 метров до финиша британский гонщик команды BikeExchange-Jayco опережал соперников на 21 секунду. Ему хватило времени отпраздновать победу.

Джей Хиндли пересёк финиш вторым через 15 секунд, Ричард Карапас замкнул тройку призёров этапа и переоделся в розовую майку лидера. Доменико Поццовиво уехал от Жуана Алмейды, опередив его на финише на 9 секунд. Микель Ланда и Пельо Бильбао финишировали через 51 секунду после победителя этапа.

26-летний австралийский гонщик команды Bora-hansgrohe Джей Хиндли поднялся на вторую строчку общего зачёта, где проигрывает Ричарду Карапасу 7 секунд. Жуан Алмейда вошёл в тройку лидеров генеральной классификации, уступая Карапасу 30 секунд. Кроме того, Алмейда перехватил у Хуана Педро Лопеса белую майку лучшего молодого гонщика.

Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Диего Роза (EOLO-Kometa) остался в синей майке лучшего горняка.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse