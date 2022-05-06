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Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  14-й этап Джиро д’Италия-2022 с набором высоты 3000 м, проложенный в окрестностях Турина, подходил для отрыва. На второй половине дистанции впереди осталась небольшая группа, но не гонщиков отрыва дня, а претендентов на высокие места в генеральной классификации.

 

  Атаки начались с самого старта, одним из первых в одиночку уехал Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix). Группа отрыва постоянно меняла состав, одних гонщиков догоняли, другие пытались уехать. В числе пытавшихся уехать в ранний отрыв был и будущий победитель этапа - Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco). После прохождения первого подъёма дня казалось, что отрыв сформировался.

 

  Уехала группа из 12 гонщиков, но они смогли набрать только две минуты преимущества. За 70 км до финиша скорость в пелотоне, который начал рассыпаться, стала задавать команда Bora-hansgrohe.

 

  За пять километров они догнали отрыв, ещё через 10 километров от пелотона осталась группа из 12 гонщиков, в числе которых были почти все претенденты на борьбу за высокие места в общем зачёте. В эту группу после разрыва пелотона не смогли переложиться Алехандро Вальверде (Movistar), Гийом Мартан (Cofidis). Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) едва не потерял контакт, но сумел вернуться перед подъёмом на Суперга (Superga).

 

  В лидирующую группу отобрались Джей Хиндли, Вилко Келдерманн и Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Доменико Поццовиво и Ян Хирт (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Микель Ланда и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Саймон Йейтс (BikeExchange – Jayco), Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) и обладатель розовой майки Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo).

 

  Перед финальным прохождением подъёма Суперга за 28 км до финиша из этой группы  атаковал Ричард Карапас. Он сразу набрал 20 секунд и первым прошёл вершину. Атака Карапаса разбила группу лидеров. Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo), удерживавший розовую майку лидера 10 дней, выпал и начал терять время.

 

  Ричард Карапас не смог уехать от соперников. На подъёме Колле делла Маддалена атаковал Винченцо Нибали. Джей Хиндли сразу ответил на его ускорение, а потом и контратаковал. Их атаки сократили преимущество Карапаса до 10 секунд. За 14 км до финиша Хиндли сбросил Нибали и добрал эквадорского гонщика. В это время обладатель розовой майки Хуан Педро Лопес уже проигрывал 2 с половиной минуты. Нибали и Саймон Йейтс, который на подъёме Мадалена выпал, добрали Карапаса и Хиндли. Жуан Алмейда и Доменико Поццовиво отстали от этой группы на 10 секунд.  

 

  На спуске с Мадалены атаковал Винченцо Нибали, но соперники были начеку и не пустили итальянского гонщика. А Саймону Йейтсу, ускорившемуся за 4,5 км до финиша, атака удалась. За 800 метров до финиша британский гонщик  команды BikeExchange-Jayco опережал соперников на 21 секунду. Ему хватило  времени отпраздновать победу.

 

  Джей Хиндли пересёк финиш вторым через 15 секунд, Ричард Карапас замкнул тройку призёров этапа и переоделся в розовую майку лидера. Доменико Поццовиво уехал от Жуана Алмейды, опередив его на финише на 9 секунд. Микель Ланда и Пельо Бильбао финишировали через 51 секунду после победителя этапа.

 

  26-летний австралийский гонщик команды Bora-hansgrohe Джей Хиндли поднялся на вторую строчку общего зачёта, где проигрывает Ричарду Карапасу 7 секунд. Жуан Алмейда вошёл в тройку лидеров генеральной классификации, уступая Карапасу 30 секунд. Кроме того, Алмейда перехватил у  Хуана Педро Лопеса белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Диего Роза (EOLO-Kometa) остался в синей майке лучшего горняка.

 

 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • reforg34
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    reforg34-Фото

    Больших изменений в генерале не стоит ожидать, т.к. последняя гора как говорит Сергей Курдюков(а он все знает) "педалабилити" и подходит гонщикам типа Брузегина и.т.п. Жесткий ответ Ланды будет в больших горах(Монте Дзонколан, Мортироло и Стельвио).

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Завтра Карапас выходит в розовом и я надеюсь что Инеос приложит максимум чтобы проконтролировать гонку. Будут ли они форсировать события или нет. Q. Постараються до последней горы сохранить свои командные ряды в надежде что Хидли и Альмейда как-то сами отвалятся? - незнаю. Скорее последнее. 

     

    Мои фавориты на этап (если отрыв догонят или его не будет) Карапас, Ланда или Бильбао , скорее даже Бильбао. За Нибали (болею за него) не много страшно, переживаю что не выдержит. Йейтс скорее всего устроит себе день отдыха, недавний лидер Лопес наверняка провалится еще больше.

     

    В борьбе за синию майку я ни Розу ни Баумана королями пока не вижу, но на этом этапе Хидли может взять ее,( временно, скорее всего горным королем будет победитель Джиро) опять таки все зависит от того как пойдет гонка.

  • Kay82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Kay82-Фото
    Димон кто это?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот так, Саймон хоть давно без шансов на генерал, зато з 2 победами на этой Джиро уже. Если бы не то падение и колено..эх..выдавал бы ещё мощнее.

    Гонка получилась очень классной и смотрелась почти на одном дыхании. Вот такой этап по рельефу нужен на каждой недели и на каждом ГТ.

    Цитата: velodoctor
    Не разделяю оптимизма СК на счет Лопеса, столько дифирамб, даже до альп не доехал, какой он генеральщик? на вечные топ 10 аля монфор. Если уж хвалить, то Нибали и Поццовиво, ребята удивиляют, особенно акула, самые великие чемпионы завершают карьеру так, сильными.  Ланда минуту поймал, подиум удаляется потихоньку, ну может будет у него в Альпах хороший день, вот у Бильбао точно будет, но он будет тащить своего капитана в этот день. Этап очень понравился, Карапас молодец, что проверил всех, рисковано было. 

    + много good особенно за Нибса и Поццо ita

    ХуанПе ещё не капитан (правда надо отдать должное за старание) и какой то нервный, значит видно что очень переживает. Надо было ему сКонцентрироваться на борьбу за горную майку. А так уже без генерала и в горы за очками теперь не отпустят, разве что завтра програет ещё больше и откатиться далеко по таблице общего зачёта.    

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Earl57-Фото
    Сказал что у него просто нет формы. И он не знает почему ее нет.
  • дрокер
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    дрокер-Фото
    Кто оседлает Коня перед днём отдыха? Инеос сегодня берёгся
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    marketbk-Фото

    А что с Томом Димоном случилось? 

  • дрокер
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    дрокер-Фото
    Бора сегодня мощно протрясла генерал
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    MVDP-Фото
    Конь - это непарнокопытное
  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    kwwk-Фото
    не верю, что смогут побороться, как и Йетц поймают свой день

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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