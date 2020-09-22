Дрис Де Бондт – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2022

Дрис Де Бондт и Эдоардо Аффини о 18-м этапе Джиро д’Италия-2022

30-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Fenix Дрис Де Бондт (Dries De Bondt) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 18-й этап Джиро д’Италия-2022. После двух тяжёлых горных этапов рельеф 18-го давал передышку для генеральщиков, но не для спринтерских команд, которым предстояло использовать последний шанс в этом выпуске итальянского Гранд-тура. Однако отрыв дня, который относительно быстро был отпущен пелотоном и не набирал значительного преимущества, оказался быстрее.

Дрис Де Бондт, Эдоардо Аффиини (Jumbo-Visma), Магнус Корт (EF Education EasyPost) и Давиде Габурро (Bardiani-CSF-Faizanè) проехали в отрыве 150 километров и разыграли спринт. Дрис Де Бондт на считанные сантиметры обошёл Эдоардо Аффини и стал третьим гонщиком команды Alpecin-Fenix, выигравшим этап в этом выпуске Джиро д’Италия после Матье ван дер Пула и Стефано Ольдани.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Дрис Де Бондт: «Думаю, мы хорошо сработались в отрыве на финальных километрах и удержались, оставив пелотон позади. Мы следили за Магнусом Кортом, он очень быстрый гонщик. Это моя первая победа на этапе Гранд-тура, поверить не могу. Мечтал о такой победе.

Ехать в отрыве непросто, но когда находишься впереди, начинаешь обдумывать ситуацию. Я знал, что три команды – DSM, Quick Step и Groupama-FDJ хотят спринтерского финиша. В какой-то момент мы сбросили скорость, чтобы потом остались силы прибавить в конце. И наше предположение о реакции пелотона оказалось верным.

Мы сберегли как можно больше сил, а потом в финале, когда разрыв был таким, как мы хотели, мы дали полный газ до финиша. Я с огромным уважением отношусь к трём моим компаньонам по отрыву, потому что никто из нас сегодня не пропускал смены. Никто не стал играть. Я оказался самым быстрым. Я осознаю, что моя мечта стала реальностью».

Эдоардо Аффини: «Жаль, что я не выиграл этап. Я не очень взрывной гонщик, поэтому мне нужен долгий спринт. Действовал по интуиции, поехал на полной скорости за 250 м до финиша. К сожалению, Дрис опередил на полколеса, поздравляю его. Как команда, мы снова показали, что можем бороться за победу, а это, наверное, самое важное.

Мы в отрыве решили сбросить скорость, чтобы проверить, как отреагирует пелотон. Перед подъёмом мы поехали быстрее, надеясь увеличить просвет. План отлично сработал».

Ричард Карапас сохранил розовую майку лидера перед решающими этапами Джиро д’Италия-2022:

«Это был один из самых быстрых этапов Джиро, хотя предполагалось, что он будет спокойным. Но нервно ехали весь день. Финальный круг тоже был очень быстрым.

Я считаю, что предстоящие три этапа будут самыми важными. Не такого разрыва мы ожидали за три финальных дня, мои соперники Хиндли и Ланда примерно на одном уровне. Небольшое падение или прокол, как сегодня случилось с Хиндли, может всё разрушить. Завтрашние подъёмы я не проезжал лично, но благодаря технологиям и нашим спортивным директорам у нас есть вся информация. Мне нравятся три предстоящих этапа, я уверен на 100%».