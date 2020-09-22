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Дрис Де Бондт – победитель 18 этапа Джиро д’Италия-2022

 Дрис Де Бондт и Эдоардо Аффини о 18-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

  30-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Fenix Дрис Де Бондт (Dries De Bondt) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 18-й этап Джиро д’Италия-2022. После двух тяжёлых горных этапов рельеф 18-го давал передышку для генеральщиков, но не для спринтерских команд, которым предстояло использовать последний шанс в этом выпуске итальянского Гранд-тура. Однако отрыв дня, который относительно быстро был отпущен пелотоном и не набирал значительного преимущества, оказался быстрее.

 

  Дрис Де Бондт, Эдоардо Аффиини (Jumbo-Visma), Магнус Корт (EF Education EasyPost) и Давиде Габурро (Bardiani-CSF-Faizanè) проехали в отрыве 150 километров и разыграли спринт. Дрис  Де Бондт на считанные сантиметры обошёл Эдоардо Аффини и стал третьим гонщиком команды Alpecin-Fenix, выигравшим этап в этом выпуске Джиро д’Италия после Матье ван дер Пула и Стефано Ольдани.

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Дрис Де Бондт: «Думаю, мы хорошо сработались в отрыве на финальных километрах и удержались, оставив пелотон позади. Мы следили за Магнусом Кортом, он очень быстрый гонщик. Это моя первая победа на этапе Гранд-тура, поверить не могу. Мечтал о такой победе.

 

  Ехать в отрыве непросто, но когда находишься впереди, начинаешь обдумывать ситуацию. Я знал, что три команды – DSM, Quick Step и Groupama-FDJ хотят спринтерского финиша. В какой-то момент мы сбросили скорость, чтобы потом остались силы прибавить в конце. И наше предположение о реакции пелотона оказалось верным.

 

 Мы сберегли как можно больше сил, а потом в финале, когда разрыв был таким, как мы хотели, мы дали полный газ до финиша. Я с огромным уважением отношусь к трём моим компаньонам по отрыву, потому что никто из нас сегодня не пропускал смены. Никто не стал играть. Я оказался самым быстрым. Я осознаю, что моя мечта стала реальностью».

 

  Эдоардо Аффини: «Жаль, что я не выиграл этап.  Я не очень взрывной гонщик, поэтому мне нужен долгий спринт. Действовал по интуиции, поехал на полной скорости за 250 м до финиша. К сожалению, Дрис опередил на полколеса, поздравляю его. Как команда, мы снова показали, что можем бороться за победу, а это, наверное, самое важное.

 

  Мы в отрыве решили сбросить скорость, чтобы проверить, как отреагирует пелотон. Перед подъёмом мы поехали быстрее, надеясь  увеличить просвет. План отлично сработал».

 

  Ричард Карапас сохранил розовую майку лидера перед решающими этапами Джиро д’Италия-2022:

 

  «Это был один из самых быстрых этапов Джиро, хотя предполагалось, что он будет спокойным. Но нервно ехали весь день. Финальный круг тоже был очень быстрым.  

 

  Я считаю, что предстоящие три этапа будут самыми важными. Не такого разрыва мы ожидали за три финальных дня, мои соперники Хиндли и Ланда примерно на одном уровне. Небольшое падение или прокол, как сегодня случилось с Хиндли, может всё разрушить. Завтрашние подъёмы я  не проезжал лично, но благодаря технологиям и нашим  спортивным директорам у нас есть вся информация. Мне нравятся три предстоящих этапа, я уверен на 100%».

 

Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 18 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Дрис Де Бондт Dries De Bondt Alpecin-Fenix Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:48 | Регистрация: 22.09.2020

    да два горных этапа решат все 

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Ернат
    Дрис Де Бондт – победитель 18 ... (1)
    Ернат-Фото

    да два горных этапа решат все 

  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    nightbuster33-Фото

    В победных гонках на ДИ в 13 и 16г.г. на последних этапах В.Нибали всегда был коне.Может чудо случится ещё раз,в последний год его карьеры? Хотя бы выиграть этап!

  • _DeKKeR_
    Тур Норвегии-2022. Этап 3 (13)
    _DeKKeR_-Фото
    Надеюсь, в этом году мы это и увидим, главное, без травм) Пока что, никто так и не увидел его способности на ГТ, как и он сам. Лишь увидели, что в больших горах, у него были большие проблемы) Но даже при этом, он, а-ля Алмейда, способен выживать и ехать своим темпом довольно бойко. Плюс, как я понимаю, почти все топы, будут ехать второй ГТ за сезон, если уж и показывать свои намерения, где, если не на Вуэльте)
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Гора Kolovrat.
    Коловрат — по-чешски прялка. И еще богатырь такой в древнерусском эпосе есть — Евпатий Коловрат. Интересно, это случайное совпадение или нет? )

  • Earl57
    Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’И ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Досадно, конечно, но "это была славная охота" (сегодня, похоже, день цитат). Очень сильная заявка на РМ когда уберут Веньи и маршрут станет хотя бы отдаленно похожим на сбалансированный. Да и на подиум Вуэльты.

    А какая связь между ковидом и маршрутом Джиро? Если речь все еще об Алмейде, конечно.

  • Sezar
    Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’И ... (12)
    Sezar-Фото

    Досадно, конечно, но "это была славная охота" (сегодня, похоже, день цитат). Очень сильная заявка на РМ когда уберут Веньи и маршрут станет хотя бы отдаленно похожим на сбалансированный. Да и на подиум Вуэльты.

  • sergejdriver
    Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’И ... (12)
    sergejdriver-Фото

    Таким же образом Thymen Arensman стал тут почему то Тименом,хотя все друзья и знакомые зовут его Таймен.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 3 (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: _DeKKeR_
    Часто ли спринтеры так высоко заезжают в 12 км со средним 8.2% ?) Посмотрим, что в Швейцарии он покажет, чем плохо, если он превратится в хорошего генеральщика в рамках ГТ, учитывая, что их сейчас маловато)

    Генеральщиком на ГТ он будет в любом случае, хотя бы просто потому что у квиков нет других кандидатур. А вот насколько он будет конкурентоспособен как генеральщик, это уже другой вопрос. Что он сможет противопоставить на Вуэльте Рогличу, Погачару, Карапасу...

  • uran
    Тур Норвегии-2022. Этап 3 (13)
    uran-Фото
    Чет навеяло: Сорок душ посменно воют, раскалились добела. Вот как сильно беспокоят треугольные дела, Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
  • _DeKKeR_
    Тур Норвегии-2022. Этап 3 (13)
    _DeKKeR_-Фото
    Часто ли спринтеры так высоко заезжают в 12 км со средним 8.2% ?) Посмотрим, что в Швейцарии он покажет, чем плохо, если он превратится в хорошего генеральщика в рамках ГТ, учитывая, что их сейчас маловато)

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