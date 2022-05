Джиро д'Италия-2022. Результаты 2 этапа Категория:

Сегодня, 18:09 Будапешт - Будапешт (ITT), 9,2 км 1 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 11:50 2 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 00:03 3 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo - Visma 00:05 4 Matteo Sobrero (Ita) Team BikeExchange - Jayco 00:13 5 Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers 6 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 00:17 7 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 8 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 9 Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team 00:18 10 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 11 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 12 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:19 13 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 00:20 14 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 00:21 15 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 00:22 16 Richie Porte (Aus) INEOS Grenadiers 17 Romain Bardet (Fra) Team DSM 00:24 18 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 00:26 19 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 00:28 20 Owain Doull (Gbr) EF Education-EasyPost 21 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Trek-Segafredo 00:29 22 Jos van Emden (Ned) Jumbo - Visma 23 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 24 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:30 25 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange - Jayco 26 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 00:31 27 Mauri Vansevenant (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 00:32 28 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech 00:33 29 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 30 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 31 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 32 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 00:34 33 William Barta (Usa) Movistar Team 34 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange - Jayco 35 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 00:35 36 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 37 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 00:36 38 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 39 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 40 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 41 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 42 Matthias Brandle (Aut) Israel - Premier Tech 00:37 43 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team 44 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 45 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 00:38 46 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo - Visma 47 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 48 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 49 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 50 James Knox (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team 51 Barnabas Peak (Hun) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:39 52 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 53 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 00:40 54 Loïc Vliegen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:41 55 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 56 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 57 Biniam Girmay (Eri) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:42 58 Anthony Perez (Fra) Cofidis 59 Miguel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 60 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 61 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 62 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:43 63 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 64 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 00:44 65 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 66 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 67 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 68 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:45 69 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 70 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 00:46 71 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 72 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 73 Simon Carr (Gbr) EF Education-EasyPost 00:47 74 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 00:48 75 Davide Villella (Ita) Cofidis 00:49 76 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 77 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 78 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 00:50 79 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 80 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-hansgrohe 81 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 82 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ 00:51 83 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 84 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 00:53 85 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 86 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 87 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 00:54 88 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 89 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 00:55 90 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 91 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 00:56 92 Reto Hollenstein (Swi) Israel - Premier Tech 93 Lawrence Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 00:57 94 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 95 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 96 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:58 97 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 98 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 99 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 100 Nico Denz (Ger) Team DSM 101 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 102 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 103 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 00:59 104 Simone Consonni (Ita) Cofidis 01:00 105 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 106 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 01:01 107 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange - Jayco 108 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 01:02 109 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 110 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 111 Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 01:03 112 Aime De Gendt (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01:04 113 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 114 Pieter Serry (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 01:05 115 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 116 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 117 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 118 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 01:06 119 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 120 Romain Combaud (Fra) Team DSM 121 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 122 Luca Rastelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 01:07 123 Diego Camargo (Col) EF Education-EasyPost 124 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 01:08 125 Mark Cavendish (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team 126 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 127 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 128 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 01:09 129 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 130 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 131 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 132 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 133 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 01:10 134 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 135 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper - Androni Giocattoli 136 Clément Davy (Fra) Groupama - FDJ 137 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 138 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 139 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 140 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 141 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo - Visma 01:11 142 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 143 Davide Ballerini (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 01:13 144 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 145 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 01:14 146 Merhawi Kudus (Eri) EF Education-EasyPost 147 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 148 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 149 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:15 150 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 151 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 01:17 152 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 153 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 154 Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 155 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 156 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:20 157 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 01:22 158 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 159 Ivan Sosa (Col) Movistar Team 01:23 160 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 161 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 162 Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech 163 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 01:25 164 Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Fenix 01:27 165 Cees Bol (Ned) Team DSM 166 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 167 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 01:30 168 Sacha Modolo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 01:33 169 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2r - Citroën 170 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 01:38 171 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 01:40 172 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal 173 Rudiger Selig (Ger) Lotto Soudal 01:42 174 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli 01:43 175 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 01:49 176 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 02:24 отс. 7,9 км 1 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 09'31"98 2 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo - Visma 61 3 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 65 4 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team +04"84 5 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe +04"91 6 Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers +05"51 7 Matteo Sobrero (Ita) Team BikeExchange - Jayco +07"25 8 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma +08"56 9 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers +09"70 10 Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team +10"39 11 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma +10"62 12 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe +11"40 13 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates +11"75 14 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers +12"39 15 Thymen Arensman (Ned) Team DSM +12"83 16 Jos van Emden (Ned) Jumbo - Visma +13"13 17 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo +14"33 18 Romain Bardet (Fra) Team DSM +16"97 19 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech +17"01 20 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange - Jayco +17"17 21 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange - Jayco +17"54 22 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe +17"61 23 Richie Porte (Aus) INEOS Grenadiers +17"96 24 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ +18"30 25 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech +18"69 26 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma +18"95 27 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious +19"01 28 William Barta (Usa) Movistar Team +19"02 29 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers +19"43 30 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ +19"59 31 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team +21"14 32 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious +21"21 33 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Trek-Segafredo +21"51 34 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco +21"58 35 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious +21"68 36 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma +21"82 37 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates +22"00 38 Owain Doull (Gbr) EF Education-EasyPost +22"21 39 Barnabas Peak (Hun) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +22"29 40 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange - Jayco +22"33 41 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates +22"53 42 Matthias Brandle (Aut) Israel - Premier Tech +22"67 43 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team +22"84 44 Mauri Vansevenant (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team +23"09 45 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team +23"26 46 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious +23"51 47 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ +23"72 48 Anthony Perez (Fra) Cofidis +23"82 49 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost +23"86 50 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team +24"29 51 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team +24"79 52 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +25"22 53 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates +25"63 54 Loïc Vliegen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +25"79 55 Biniam Girmay (Eri) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +25"80 56 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo - Visma +25"87 57 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën +26"35 58 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis +26"40 59 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën +26"56 60 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +27"50 61 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo +27"58 62 Guillaume Martin (Fra) Cofidis +27"59 63 Davide Villella (Ita) Cofidis +27"83 64 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers +29"14 65 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team +29"29 66 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +29"62 67 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team +29"83 68 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM +30"47 69 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ +30"59 70 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team +30"63 71 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers +30"88 72 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix +30"89 73 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal +31"05 74 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost +31"32 75 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates +31"52 76 Alberto Dainese (Ita) Team DSM +31"95 77 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ +32"24 78 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix +32"32 79 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates +32"46 80 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo +32"53 81 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious +32"95 82 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo +33"08 83 Miguel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team +33"15 84 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ +33"55 85 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team +33"70 86 Lawrence Naesen (Bel) Ag2r - Citroën +33"90 87 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe +34"19 88 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane +34"31 89 James Knox (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team +34"40 90 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën +34"62 91 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo +35"33 92 Simon Carr (Gbr) EF Education-EasyPost +36"01 93 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix +36"08 94 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange - Jayco +36"17 95 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange - Jayco +36"35 96 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers +36"89 97 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team +37"05 98 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe +37"16 99 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën +37"60 100 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates +38"30 101 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team +38"32 102 Reto Hollenstein (Swi) Israel - Premier Tech +38"45 103 Aime De Gendt (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +38"53 104 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo +40"08 105 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper - Androni Giocattoli +40"22 106 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-hansgrohe +40"41 107 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +40"77 108 Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost +40"80 109 Simone Consonni (Ita) Cofidis +41"22 110 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal +41"27 111 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe +41"30 112 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team +41"38 113 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo +42"01 114 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team +42"03 115 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ +42"19 116 Romain Combaud (Fra) Team DSM +42"61 117 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane +42"62 118 Nico Denz (Ger) Team DSM +42"79 119 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team +43"16 120 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates +43"33 121 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe +43"44 122 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech +43"52 123 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team +43"60 124 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli +44"01 125 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team +44"17 126 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal +44"32 127 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix +44"50 128 Wesley Kreder (Ned) Cofidis +44"73 129 Luca Rastelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane +44"92 130 Chris Hamilton (Aus) Team DSM +45"11 131 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost +45"52 132 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious +45"73 133 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team +45"77 134 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën +46"25 135 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious +46"28 136 Rémy Rochas (Fra) Cofidis +46"76 137 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team +46"89 138 Diego Camargo (Col) EF Education-EasyPost +46"92 139 Mark Cavendish (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team +46"96 140 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team +47"32 141 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech +47"66 142 Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane +47"82 143 Pieter Serry (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team +48"23 144 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious +49"67 145 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal +50"83 146 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën +51"09 147 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix +51"34 148 Clément Davy (Fra) Groupama - FDJ +51"48 149 Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech +52"29 150 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal +52"95 151 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team +54"93 152 Merhawi Kudus (Eri) EF Education-EasyPost +54"98 153 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli +56"51 154 Cees Bol (Ned) Team DSM +56"66 155 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team +56"76 156 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane +57"46 157 Sacha Modolo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane +57"66 158 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli +58"41 159 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli +58"73 160 Ivan Sosa (Col) Movistar Team +59"51 161 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF - Faizane +59"91 162 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli +01'01"57 163 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal +01'01"60 164 Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Fenix +01'02"51 165 Rudiger Selig (Ger) Lotto Soudal +01'02"97 166 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal +01'03"43 167 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2r - Citroën +01'03"86 168 Davide Ballerini (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team +01'07"53 169 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane +01'11"16 170 Davide Cimolai (Ita) Cofidis +01'13"65 171 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo - Visma +01'13"96 172 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli +01'15"14 173 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team +01'19"73 174 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli +01'27"21 175 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech +01'33"84 176 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix +01'45"35 Генеральная классификация после 2 этапа 1 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 4:47:11 2 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 00:11 3 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo - Visma 00:16 4 Matteo Sobrero (Ita) Team BikeExchange - Jayco 00:24 5 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 6 Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers 7 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 00:28 8 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 9 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 00:29 10 Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team 11 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 12 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:30 13 Richie Porte (Aus) INEOS Grenadiers 00:33 14 Romain Bardet (Fra) Team DSM 00:35 15 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 16 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Trek-Segafredo 00:40 17 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 18 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:41 19 Biniam Girmay (Eri) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:43 20 Mauri Vansevenant (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 21 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 00:44 22 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 23 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 00:45 24 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 00:46 25 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 00:47 26 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 27 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 28 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 29 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 30 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 00:48 31 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 00:49 32 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 00:52 33 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 00:53 34 Miguel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 35 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 36 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 00:54 37 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange - Jayco 00:56 38 Davide Villella (Ita) Cofidis 01:00 39 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 01:01 40 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ 01:02 41 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 01:03 42 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 01:04 43 James Knox (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team 44 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 01:06 45 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 01:08 46 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 01:09 47 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 01:12 48 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 49 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 01:15 50 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 01:16 51 Simone Consonni (Ita) Cofidis 01:19 52 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 53 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01:20 54 Simon Carr (Gbr) EF Education-EasyPost 01:22 55 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01:24 56 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 01:33 57 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 01:34 58 Ivan Sosa (Col) Movistar Team 59 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 60 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01:35 61 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 01:36 62 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 01:40 63 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 64 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 01:44 65 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 01:46 66 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 01:47 67 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team 01:50 68 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 01:55 69 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 01:57 70 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 01:59 71 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 02:05 72 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 02:06 73 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 74 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 02:07 75 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 02:10 76 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 02:11 77 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 02:12 78 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 79 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 80 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 02:17 81 William Barta (Usa) Movistar Team 82 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 02:19 83 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 02:23 84 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 85 Loïc Vliegen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 02:30 86 Luca Rastelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 87 Diego Camargo (Col) EF Education-EasyPost 88 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 02:37 89 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 02:39 90 Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 02:40 91 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 02:41 92 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo - Visma 93 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 02:45 94 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 02:51 95 Sacha Modolo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 02:56 96 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2r - Citroën 97 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 98 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 02:58 99 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 03:01 100 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 03:04 101 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 03:07 102 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 103 Anthony Perez (Fra) Cofidis 03:08 104 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 105 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 03:12 106 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 107 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper - Androni Giocattoli 03:13 108 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 03:14 109 Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech 03:20 110 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 03:21 111 Owain Doull (Gbr) EF Education-EasyPost 03:22 112 Jos van Emden (Ned) Jumbo - Visma 03:23 113 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange - Jayco 03:28 114 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 03:34 115 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 03:39 116 Lawrence Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 03:41 117 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal 03:43 118 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-hansgrohe 03:44 119 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 03:47 120 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 03:49 121 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 03:52 122 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 03:55 123 Aime De Gendt (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 03:58 124 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli 03:59 125 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 04:03 126 Merhawi Kudus (Eri) EF Education-EasyPost 04:08 127 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 04:11 128 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 04:25 129 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 04:27 130 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 04:33 131 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 04:34 132 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 04:53 133 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 05:00 134 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 05:08 135 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 136 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 137 Reto Hollenstein (Swi) Israel - Premier Tech 05:11 138 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 05:15 139 Cees Bol (Ned) Team DSM 05:17 140 Romain Combaud (Fra) Team DSM 05:21 141 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 142 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 05:24 143 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 05:28 144 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 05:32 145 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 05:42 146 Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Fenix 147 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 05:51 148 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 05:56 149 Matthias Brandle (Aut) Israel - Premier Tech 06:00 150 Barnabas Peak (Hun) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 06:19 151 Michael Morkov (Den) Quick Step Alpha Vinyl Team 06:20 152 Pieter Serry (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 06:23 153 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 154 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange - Jayco 06:24 155 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 06:25 156 Mark Cavendish (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team 06:26 157 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo - Visma 06:29 158 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 159 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 06:32 160 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 161 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 06:33 162 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 06:34 163 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 06:40 164 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 06:43 165 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 166 Davide Ballerini (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 06:47 167 Rudiger Selig (Ger) Lotto Soudal 07:05 168 Nico Denz (Ger) Team DSM 07:26 169 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 07:31 170 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech 07:53 171 Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 07:56 172 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 08:45 173 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 08:58 174 Clément Davy (Fra) Groupama - FDJ 09:00 175 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 10:13 176 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious Джиро д'Италия-2022. 