Ричард Карапас в розовой майке лидера после 14 этапа Джиро д’Италия-2022

Ричард Карапас и Хуан Педро Лопес о 14-м этапе Джиро д’Италия-2022

Ричард Карапас надел розовую майку лидера после 14 этапа Джиро д’Италия-2022. Эквадорский гонщик команды Ineos Grenadiers атаковал за 28 км до финиша во время второго прохождения подъёма Суперга, но Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), а потом и Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco) закрыли просвет.

Саймон Йейтс уехал от соперников за 4 км до финиша и одержал победу на этапе, а Ричард Карапас финишировал 3-м и поднялся на первое место в генеральной классификации. В 2019 году, когда Карапас одержал победу на Джиро д’Италия, он облачился в розовую майку лидера тоже на 14-м этапе, и удержал её до финала.

Ричард Карапас: «Этап был трудным, но коротким. Рад тому, как он прошёл. Для команды это первый положительный шаг. Теперь будем стараться защищать розовую майку. Я не помню, что три года назад взял розовую майку тоже на 14-м этапе, но рад, что сделал это снова.

Сегодня команда Bora-hansgrohe атаковала на спуске, и некоторые из моих товарищей по команде застряли позади. Завтра будет совсем другая гонка, гор намного больше. По сравнению с тем, когда я носил розовую майку три года назад, сейчас у меня больше опыта, меня поддерживает другая команда».

24-летний испанский гонщик Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) десять дней удерживал розовую майку лидера. Он выпал из группы фаворитов, когда Ричард Карапас атаковал. В итоге испанский гонщик финишировал через 4:25.

Хуан Педро Лопес: «Как и вчера, я очень рад, потому что отдал все 100% сил. Другие гонщики просто были сильнее. Я счастлив, что десять дней носил розовую майку, до сих пор мне не верится.

У меня нет слов, настолько тяжёлым был сегодняшний этап. Как я уже говорил, я выложился полностью, защищая майку, но что ещё мог поделать? Я наслаждался каждым километром, пройденным в этой майке, завтра тоже буду наслаждаться гонкой. Конечно, сегодня все ожидали фейерверка, в финале так и получилось. 70 км шли на полной скорости. Мне хватало сил только сидеть на колесе и терпеть.

Единственный момент, когда я, наверное, включил полный газ, когда Карапас и Хиндли атаковали. Может, если бы поехал тогда своей скоростью, то проиграл бы меньше. Но всё в порядке, я впервые в жизни защищал розовую майку, конечно, теперь приобрёл опыт. Джиро ещё не кончилась, верно? Постараюсь занять высокое место в общем зачёте».