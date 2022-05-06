VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  20-й этап Джиро д’Италия-2022 стал 11-м этапом, где победу одержал гонщик отрыва. Алессандро Кови (UAE Team Emirates) отобрался в большой отрыв дня, который пелотон отпустил через 30 км после старта, а затем атаковал в одиночку на втором подъёме дня – Пассо Пордой за 53 км до финиша.

 

  Несмотря на усилия преследователей – бывших попутчиков по отрыву, Кови продолжал наращивать преимущество. Он первым прошёл наивысшую точку Джиро д’Италия-2022 – вершину Пордой, которой была присвоена категория Чима Коппи. За 5 км до финиша, на перевале Федайя, у Алессандро Кови было около двух минут преимущества, на финише от него осталось полминуты, достаточно, чтобы 23-летний итальянский гонщик смог отпраздновать первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, которую одержал из сольного отрыва.

 

  За спиной отрыва на финальном подъёме Федайя в предпоследний день Джиро д’Италия-2022 перекраивалась генеральная классификация. Работающих большую часть этапа в голове пелотона команду Bahrain Victorious на Пассо Федайя сменила команда Ineos Grenadiers. Но британской команде не удалось защитить розовую майку лидера.  

 

  Ричард Карапас единственный из генеральщиков остался с помощником – Павлом Сиваковым. Но на помощь его сопернику, проигрывавшему всего 3 секунды Джею Хиндли (Bora-hansgrohe), в решающий момент пришёл отбиравшийся в отрыв дня Леннард Кемна. Он провёл смену, подготовив атаку Хиндли, который уехал от Ричарда Карапаса за 2,9 км до финиша. Карапас не смог закрыть просвет и был вынужден бороться в одиночку. На финише эквадорский гонщик команды Ineos Grenadiers проиграл 1 минуту 28 секунд, потеряв розовую майку.

 

  Джей Хиндли поднялся на первую строчку общего зачёта и перед финальной разделкой Джиро д’Италия-2022 выигрывает у Ричарда Карапаса 1 минуту 25 секунд. Микель Ланда, выпадавший на Федайе, сумел вернуться и сохранил третью позицию в генеральной классификации.

 

Лидеры очковой (Арно Демар/Groupama-FDJ), горной (Кун Бауман/Jumbo-Visma) и молодёжной классификаций (Хуан Педро Лопес/Trek-Segafredo) сохранили свои майки.

 

Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

 

Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Италия ликует. Итальянец взял доломитовый таппонэ (словами Курдюкова), ещё и Чима Коппи у него + Чикконе заехал 3-м

    а Хиндли хорош...зауважал его; Кямна оказывается был ДЖОКЕРом у Боры на этапе !? Вот почему такого не было впереди (в отрыве) у команды Инэос? ), ведь например у Бахрейна тоже был "на подхвате" Новак. Карапаз иссяк и словил кризис, причём довольно таки жёсткий, учитывая ещё и гонцов, которые объехали Ричарда на финише (а перед этим отставали) и речь не только о Ланде. 

    90 секунд запаса в Хинлли перед финальной разделкой всего на 17км. - это приговор для эквадорца..."увы и ахх", как для меня ибо болел за него.

    Цитата: rude_rider
    Джиро стоило всего одного этапа. Наискучнейшая..Безвольная.

    Вздыхая надо признать что да, одна из скучнейших Джиро за последние годы. Многочисленные сходы капитанов других комнад: МАЛа, Барде, Йейтса, даже того же Алмейды очень повлияли на борьбу за победу и призовой подиум Джиро-2022.

     

    P.S.

    Ещё раз перечитывая сейчас коменты в превью этапа, невольно улыбаюсь) Как правильно высказался выше товарищ Серафимгладко только на бумаге

  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    MVDP-Фото

    Надеюсь, дождя не будет.

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (8)
    MVDP-Фото

    Что за тигр этот лев!

  • sergejdriver
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (8)
    sergejdriver-Фото
    Ремко у вас мужа увёл что ли?))
  • _DeKKeR_
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    _DeKKeR_-Фото
    На бумаге он выглядел самым стабильным из фаворитов.
    Ну не знаю, Кинтана, при всем своем таланте, один из самых скучных был, как по мне, сколько не помню, всегда до последнего на колесах других сидел)
    Так из топов не было лишь 3-х, Погачара, Роглича и Вингегора (если он таковым стал) имхо, сильная по составу Джиро, такой вот, видимо, уровень равный.
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    Николай Степаныч-Фото
    Если вы вдруг считаете, что в акцентировании внимания на гражданстве Сивакова, есть какая-то меткая и остроумная ирония, спешу вас разочаровать: она понятна только вам, потому что эти акценты можно интерпретировать совершенно разными способами вплоть до противоположных:) А в велоспорте важны не флаги, а личности. Для настоящих любителей этого спорта, конечно.
  • _DeKKeR_
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (8)
    _DeKKeR_-Фото
    Почему же нет, я бы так не сказал, сколько всего успел выиграть Ремко, а сколько они, одного возраста)
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    Sezar-Фото

    А ведь Хиндли тоже из тех, кто часто крутит. И после тяжелейших гор остается свежим.

    Удивительно то,что он был очень уверен в себе еще чуть ли не после Блокхауса.

  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    Yuriy 17-Фото

    Мощный старик  Alejandro Valverde, к сожалению, потерял шансы на 10-ку в генерале.

     

    Возраст 42 года - это немного - ещё полжизни или более впереди

     

  • RVL
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    RVL-Фото
    Мсье Sivakoff

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 мая

Rohan Dennis (Jumbo - Visma)

Sebastien Reichenbach (Groupama - FDJ)

Mikel Aristi (Euskaltel - Euskadi)

Alejandro Osorio (Bahrain Victorious)

Lars Saugstad (Uno-X Team)

Ben Turner (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2022 (168)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)