Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 20-го этапа Джиро д'Италия-2022

20-й этап Джиро д’Италия-2022 стал 11-м этапом, где победу одержал гонщик отрыва. Алессандро Кови (UAE Team Emirates) отобрался в большой отрыв дня, который пелотон отпустил через 30 км после старта, а затем атаковал в одиночку на втором подъёме дня – Пассо Пордой за 53 км до финиша.

Несмотря на усилия преследователей – бывших попутчиков по отрыву, Кови продолжал наращивать преимущество. Он первым прошёл наивысшую точку Джиро д’Италия-2022 – вершину Пордой, которой была присвоена категория Чима Коппи. За 5 км до финиша, на перевале Федайя, у Алессандро Кови было около двух минут преимущества, на финише от него осталось полминуты, достаточно, чтобы 23-летний итальянский гонщик смог отпраздновать первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, которую одержал из сольного отрыва.

За спиной отрыва на финальном подъёме Федайя в предпоследний день Джиро д’Италия-2022 перекраивалась генеральная классификация. Работающих большую часть этапа в голове пелотона команду Bahrain Victorious на Пассо Федайя сменила команда Ineos Grenadiers. Но британской команде не удалось защитить розовую майку лидера.

Ричард Карапас единственный из генеральщиков остался с помощником – Павлом Сиваковым. Но на помощь его сопернику, проигрывавшему всего 3 секунды Джею Хиндли (Bora-hansgrohe), в решающий момент пришёл отбиравшийся в отрыв дня Леннард Кемна. Он провёл смену, подготовив атаку Хиндли, который уехал от Ричарда Карапаса за 2,9 км до финиша. Карапас не смог закрыть просвет и был вынужден бороться в одиночку. На финише эквадорский гонщик команды Ineos Grenadiers проиграл 1 минуту 28 секунд, потеряв розовую майку.

Джей Хиндли поднялся на первую строчку общего зачёта и перед финальной разделкой Джиро д’Италия-2022 выигрывает у Ричарда Карапаса 1 минуту 25 секунд. Микель Ланда, выпадавший на Федайе, сумел вернуться и сохранил третью позицию в генеральной классификации.

Лидеры очковой (Арно Демар/Groupama-FDJ), горной (Кун Бауман/Jumbo-Visma) и молодёжной классификаций (Хуан Педро Лопес/Trek-Segafredo) сохранили свои майки.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse