Lotto Soudal: Калеб Юэн продолжит Джиро д’Италия-2022

Калеб Юэн и Харм Ванхауке отделались поверхностными повреждениями после падений на 1-м этапе Джиро д'Италия-2022

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Калеб Юэн (Caleb Ewan), единственный из чистых спринтеров выдержал финальный подъём 1-го этапа Джиро д’Италия-2022, финишировавшего в Вишеграде (5,6 км, набор высоты 233 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%). 27-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal находился на третьей позиции за несколько десятков метров до финиша, но коснулся колеса Биньяма Гирмая (Intermarché-Wanty Gobert) и упал.

После финиша команда Lotto Soudal сообщила, что Калеб Юэн получил поверхностные повреждения и сможет продолжить гонку:

«К сожалению, Калеб Юэн коснулся заднего колеса Гирмая, из-за чего упал перед финишной чертой. Помимо нескольких ссадин у Калеба Юэна других серьёзных повреждений нет. Завтра он стартует на разделке».

Вторым гонщиком команды Lotto Soudal, получившим повреждения в первый день гонки, стал Харм Ванхауке (Harm Vanhoucke). Он упал 6,5 км до финиша. Команда Lotto Soudal сообщает, что у него тоже лишь поверхностные повреждения.