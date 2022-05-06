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Ричи Порт сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 19-м этапе

Ричи Порт сошёл с последнего Гранд-тура в карьере

 

 

   Ричи Порт (Richie Porte), который в  конце этого сезона завершает карьеру,  сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 19-м этапе. Это был 17-й и финальный Гранд-тур в карьере 37-летнего велогонщика команды Ineos Grenadiers. Как сообщает команда, Ричи Порт плохо почувствовал себя накануне вечером, но стартовал и пытался проехать этап. Он выпал из пелотона на первом подъёме дня за 100 км, терпел ещё 20 км, а потом был вынужден сойти с гонки.

 

Ричи Порт сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 19-м этапе

 

  

  В соцсетях велокоманда Ineos Grenadiers написала: «К сожалению, сегодня из-за болезни Ричи Порт сошёл с Джиро. Это был его последний Гранд-тур. Мы очень расстроены, что он не доехал с нами до Вероны и что его не будет на завтрашнем этапе.

 

  От первой Джиро, которую он проехал в первый год в профессионалах, где три дня носил розовую майку лидера, до легендарных подъёмов на Тур де Франс, где он много раз помогал Брэдли Уиггинсу и Крису Фруму одерживать победы, а потом сам поднялся на подиум Тура, это было большое путешествие.

 

Впереди в финальном сезоне Ричи ещё много гонок, но сейчас мы чествуем его карьеру на Гранд-турах. Спасибо, Ричи!»

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • lazhu
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    lazhu-Фото
    Это можно изменить, только убрав из гран-туров горы и разделки, и сделав каждый этап как отдельную классику - в меру холмистым с там и сям крутыми стенками а-ля мюр д'уи
  • Адриен
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    Адриен-Фото
    На этой Джиро трансляцию большинства этапов можно было смотреть за пяток километров до финиша - и ничего не потерять. Ни одна звезда так и не засверкала, радуя глаз. Пожалуй, только ван дер Пул поблёскивал, при том что любой ГТ не его "поле битвы".
  • Meridale
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    Meridale-Фото

    Всё дотянут до разделки, как в последние годы.
    При всей эпичности завтрашнего этапа будут ехать вместе до последнего километра. Думаю, если я включу завтра транляцию за 5км до финиша - ничего не пропущу.
    Уровень топов стал на сколько высок и плотным по отношению к друг другу, что прошла эпоха шальных атак и отрывов на все деньги.  Лишний рывок может стоит гонщику пары позиций в генерале - лучше просидеть 5м-10м, чем дёрнуться и возможно потерять всё. А это какие-никакие очки, рейтинг и размер суммы контракта на следющий сезон. 
    Хоть горы завтра красивые будут показывать)

     

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 4 (2)
    MVDP-Фото

    Катюша рулит!

  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    Кристофф единственный похоже кому прибывание в Ванти сил не добавило) Бывший развозящий переспринтовал. 



    Посмотрел финишные км, Халлер просто на голову был всех сильнее, рукой кого-то подвинул чтоб его не прижали к барьерам в стиле ВДп, затем просто уехал.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как не крути, но соглашусь теперь с теми, кто отписывался раньше (на этапах), что скукота. Эта Джиро такая горная как и скучная. До последней горы очередное катание, даже на Коловрате никто не попробовал (Зардини не в счёт). Хорошо хоть Сиваков мощно разда(ва)л в конце. Наверное все уже держали завтрашний 20-й этап в голове... и высоты за 2км.+

    ОТРЫВщики на последней горе "повеселили", Отар тоже сегодня немного закоментировался)

    Кстати, на 19-м этапе был замечен сам Пантани...на минутку Марко ожил

  • uran
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    uran-Фото
    Последняя возможность сделать задел. Разделка слишком короткая для больших разрывов.
  • Velolife
    Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’И ... (15)
    Velolife-Фото
    Это международный форум! Велогонки - это не только критериумы.
  • Velolife
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (7)
    Velolife-Фото

    Порт сошёл, Сиваков устал, Карапазу будет тяжело. У Хиндли есть шанс. Как впрочем, и идущим им вслед - Ланде и Нибали, но этап достанется другим.

  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (18)
    jerzyk-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этот этап не чего не решил в генерале, эта троица наверно разберётся не завтра, а в разделке.
    Ланда слаб в разделке, а у Хиндли такая ситуация была на Джиро в 2020 году. Где он проиграл с треском Харту...Так что думаю им нечего делить! :)

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