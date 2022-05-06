Ричи Порт сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 19-м этапе

- Категория:
- Giro d'Italia / VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 00:11
Ричи Порт сошёл с последнего Гранд-тура в карьере
Ричи Порт (Richie Porte), который в конце этого сезона завершает карьеру, сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 19-м этапе. Это был 17-й и финальный Гранд-тур в карьере 37-летнего велогонщика команды Ineos Grenadiers. Как сообщает команда, Ричи Порт плохо почувствовал себя накануне вечером, но стартовал и пытался проехать этап. Он выпал из пелотона на первом подъёме дня за 100 км, терпел ещё 20 км, а потом был вынужден сойти с гонки.
В соцсетях велокоманда Ineos Grenadiers написала: «К сожалению, сегодня из-за болезни Ричи Порт сошёл с Джиро. Это был его последний Гранд-тур. Мы очень расстроены, что он не доехал с нами до Вероны и что его не будет на завтрашнем этапе.
От первой Джиро, которую он проехал в первый год в профессионалах, где три дня носил розовую майку лидера, до легендарных подъёмов на Тур де Франс, где он много раз помогал Брэдли Уиггинсу и Крису Фруму одерживать победы, а потом сам поднялся на подиум Тура, это было большое путешествие.
Впереди в финальном сезоне Ричи ещё много гонок, но сейчас мы чествуем его карьеру на Гранд-турах. Спасибо, Ричи!»
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (98)