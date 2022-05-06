Ричи Порт сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 19-м этапе

Ричи Порт сошёл с последнего Гранд-тура в карьере

Ричи Порт (Richie Porte), который в конце этого сезона завершает карьеру, сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 19-м этапе. Это был 17-й и финальный Гранд-тур в карьере 37-летнего велогонщика команды Ineos Grenadiers. Как сообщает команда, Ричи Порт плохо почувствовал себя накануне вечером, но стартовал и пытался проехать этап. Он выпал из пелотона на первом подъёме дня за 100 км, терпел ещё 20 км, а потом был вынужден сойти с гонки.

В соцсетях велокоманда Ineos Grenadiers написала: «К сожалению, сегодня из-за болезни Ричи Порт сошёл с Джиро. Это был его последний Гранд-тур. Мы очень расстроены, что он не доехал с нами до Вероны и что его не будет на завтрашнем этапе.

От первой Джиро, которую он проехал в первый год в профессионалах, где три дня носил розовую майку лидера, до легендарных подъёмов на Тур де Франс, где он много раз помогал Брэдли Уиггинсу и Крису Фруму одерживать победы, а потом сам поднялся на подиум Тура, это было большое путешествие.

Впереди в финальном сезоне Ричи ещё много гонок, но сейчас мы чествуем его карьеру на Гранд-турах. Спасибо, Ричи!»