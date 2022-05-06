Джей Хиндли отыграл 4 секунды в общем зачёте у Ричарда Карапаса на 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли, Ричард Карапас, Винченцо Нибали о 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

На королевском горном 16-м этапе Джиро д’Италия-2022, открывшем финальную неделю итальянского Гранд-тура, всего лишь два гонщика из отрыва дня Ян Хирт (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и Тимен Аренсман (DSM) финишировали впереди группы генеральщиков.

Претенденты на общий зачёт проверили друг друга на спуске с Мортироло. Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) атаковал, но обладатель розовой майки лидера Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) закрыл просвет. В финале Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и Ричард Карапас поборолись в спринте за бонусные секунды. Хиндли оказался быстрее и забрал 4 бонусных секунды. Теперь идущего вторым в общем зачёте Хиндли от Карапаса отделяет всего 3 секунды. Винченцо Нибали поднялся в топ-5 общего зачёта Джиро д’Италия-2022, но от первого места его отделяют3 минуты 40 секунд.

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Джей Хиндли: «В начале Эму и я ехали в пелотоне относительно консервативно, старались уберечься от неприятностей. На предпоследнем подъёме команда Bahrain Victorious начала контролировать проредившийся пелотон, скорость всё росла и росла, особенно на последних километрах подъёма. На тот момент я чувствовал себя отлично, несколько раз попробовал атаковать, но в итоге оказалось, что сбросить Карапаса и Ланду невмозожно. В целом день прошёл хорошо – я выиграл 4 бонусных секунды, теперь меня от Карапаса в общем зачёте отделяют только 3 секунды».

Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Ребята отлично поработали, не позволили уехать в отрыв опасным гонщикам. Ленни и Вилко отобрались в отрыв. В пелотоне гонка прошла так, как мы и предполагали, Ineos всё контролировали, а наши гонщики спокойно ехали за ними в пелотоне. Мы увидели, как активны были Bahrain Victorious в финале. Думаю, они что-то задумали на следующие этапы, поэтому нам надо быть особенно внимательными. Что касается выступления Джея, мы довольны. Он смог контролировать все важные атаки из группы генеральщиков, даже предпринял сам несколько атак, и ещё забрал четыре бонусных секунды. Мы всё ближе к розовой майке».

Ричард Карапас: «Для всех этап был тяжёлым. Когда Нибали атаковал, я думал, что это его атака для нас опасна. Я не хотел рисковать на спуске. Там были падения, из-за которых отстали некоторые из моих товарищей по команде, но я знал, что они вернутся. И до финиша на тот момент было далеко. В итоге только Джей Хиндли оказался быстрее меня. Я не волнуюсь. Впереди ещё много этапов. Только надеюсь, что наша команда пройдёт их как можно более гладко.

Сначала проедем оставшиеся этапы, а потом подумаем о финальной разделке. Джиро, возможно, решится небольшим преимуществом. Все секунды будут важны. Разница в деталях. Я проиграл несколько секунд Хиндли, но выиграл ещё больше по отношению к Алмейде, так что баланс положительный».

Винченцо Нибали: « Что ж, сегодня было трудное испытание для всех. Мы попытались провести мощную и активную гонку, ребята проделали отличную работу, и я благодарю их за это. Затем вперед вышла команда Bahrain, которая начала задавать темп, и он был очень высоким. Последний подъем… я сделал все, что мог, но в финале немного не хватило, так что я постарался продолжить в своем темпе до самого финиша. Думаю, что сегодня мы сделали максимум, так что посмотрим, как будут развиваться события на следующих этапах».