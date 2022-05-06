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Джей Хиндли отыграл 4 секунды в общем зачёте у Ричарда Карапаса на 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

Джей Хиндли, Ричард Карапас, Винченцо Нибали о 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

 

  На королевском горном 16-м этапе Джиро д’Италия-2022, открывшем финальную неделю итальянского Гранд-тура, всего лишь два гонщика из отрыва дня Ян Хирт (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и Тимен Аренсман (DSM) финишировали впереди группы генеральщиков.

 

  Претенденты на общий зачёт проверили друг друга на спуске с Мортироло. Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) атаковал, но обладатель розовой майки лидера Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) закрыл просвет. В финале Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и Ричард Карапас поборолись в спринте за бонусные секунды. Хиндли оказался быстрее и забрал 4 бонусных секунды. Теперь идущего вторым в общем зачёте Хиндли от Карапаса отделяет всего 3 секунды. Винченцо Нибали поднялся в топ-5 общего зачёта Джиро д’Италия-2022, но от первого места его отделяют3 минуты 40 секунд.

 

Джей Хиндли отыграл 4 секунды в общем зачёте у Ричарда Карапаса на 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли отыграл 4 секунды в общем зачёте у Ричарда Карапаса на 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли отыграл 4 секунды в общем зачёте у Ричарда Карапаса на 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

Джей Хиндли отыграл 4 секунды в общем зачёте у Ричарда Карапаса на 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

     Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Джей Хиндли: «В начале Эму и я ехали в пелотоне относительно консервативно, старались уберечься от неприятностей. На предпоследнем подъёме команда Bahrain Victorious начала контролировать проредившийся пелотон, скорость всё росла и росла, особенно на последних километрах подъёма. На тот момент я чувствовал себя отлично, несколько раз попробовал атаковать, но в итоге оказалось, что сбросить Карапаса и Ланду невмозожно. В целом день прошёл хорошо – я выиграл 4 бонусных секунды, теперь меня от Карапаса в общем зачёте отделяют только 3 секунды».

 

  Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Ребята отлично поработали, не позволили уехать в отрыв  опасным гонщикам. Ленни и Вилко отобрались в отрыв. В пелотоне гонка прошла так, как мы и предполагали, Ineos всё контролировали, а наши гонщики спокойно ехали за ними в пелотоне. Мы увидели, как активны  были Bahrain Victorious в финале. Думаю, они что-то задумали на следующие этапы, поэтому нам надо быть особенно внимательными. Что касается выступления Джея, мы довольны. Он смог контролировать все важные атаки из группы генеральщиков,  даже предпринял сам несколько атак, и ещё забрал четыре бонусных секунды. Мы всё ближе к розовой майке».

 

  Ричард Карапас: «Для всех этап был тяжёлым. Когда Нибали атаковал, я думал, что это его атака для нас опасна. Я не хотел рисковать на спуске. Там были падения, из-за которых отстали некоторые из моих товарищей по команде, но я знал, что они вернутся. И до финиша на тот момент было далеко. В итоге только Джей Хиндли оказался быстрее меня. Я не волнуюсь. Впереди ещё  много этапов. Только надеюсь, что наша команда пройдёт их как можно более гладко.

 

  Сначала проедем оставшиеся этапы, а потом подумаем о финальной разделке. Джиро, возможно, решится небольшим преимуществом. Все секунды будут важны. Разница в деталях. Я проиграл несколько секунд Хиндли, но выиграл ещё больше по отношению к Алмейде, так что баланс положительный».

 

  Винченцо Нибали: «  Что ж, сегодня было трудное испытание для всех. Мы попытались провести мощную и активную гонку, ребята проделали отличную работу, и я благодарю их за это. Затем вперед вышла команда Bahrain, которая начала задавать темп, и он был очень высоким. Последний подъем… я сделал все, что мог, но в финале немного не хватило, так что я постарался продолжить в своем темпе до самого финиша. Думаю, что сегодня мы сделали максимум, так что посмотрим, как будут развиваться события на следующих этапах».

 

Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2022

 Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Джей Хиндли Jai Hindley Bora-hansgrohe Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рад за Хирта, наконец то взял этап на ГТ. Вся  Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux просто огромная, нет, не сенсация, но любо-дорого смотреть.

    Не удержусь чтобы как и многие в коментах выше похвалить акулу Нибса bb Мотивация запредельная, силы тоже есть, жаль что до подиума ну никак ему не дотянуться, разве что 19-й 20-й этапы ещё в запасе, но сможет ли сам Винченцо там двинуть. Отдельный реверанс и аплодисменты Алехандро, настоящий боец aggressive

    Цитата: Sezar
    Хиндли явно в суперформе и ничего не боится. Как ни пытается хитроумный Карапас, но 7 секунд не хотят преумножаться, даже наоборот. Алмейда выстоял и пока идет на подиум. Ну а Ланда идет на свое законное место.

    Никогда не верил ни в тот раз, ни сейчас (ну не могу поверить и всё) в Хиндли, но парень действительно силён и с ним однозначно нужно всем бигам считаться. Вот так бы ему в какой то год и на Туре, ну или хотя бы на Вуэльте.

    4-ка почти определилась, но кто то (увы) будет лишним в Вероне и против Ланды опять таки инд.разделка, учитывая то, что он пока що позади, а не впереди Алмейды по генералу. Но верю в Микэле и его прорыв на призовой подиум по итогам 19 и/или 20 (королевского) этапа. Только бы не падал больше.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    Ну, они получили приглашение на Дофине и Тур Польши. У них будет возможность себя показать, а значит получать новые приглашения на крупные и престижные гонки.
    К тому же после того, как Альпецин и Аркеа станут командами Мирового тура, у Тотал Энерджи и Uno-X будет больше возможностей стать лучшими проконтинентальными командами и получать автоматическое приглашение на все гонки. Те приглашения, которые сейчас достаются Альпецину и Аркеа.

    Близнецам 22 года и они могут позволить себе подождать 3 года. И не факт, что их зарплата меньше, чем была бы в больших командах. Деньги у Uno-X есть, и есть талантливые гонщики.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    На тизе есть трансляция. Но она совпадает с Джиро.
  • VeloVelo
    Rund um Koln-2022 (3)
    VeloVelo-Фото

    О, Нильс! Опять уехал в своем стиле? )

  • Sezar
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Sezar-Фото

    Кстати, можно поинтересоваться где смотрите? Кроме ЕС плеера.

  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Йоханессен замедлил свое развитие подписавшись с этой недокомандой. Сейчас кажется, что нет, но в перспективе окажется, что да. 

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    MVDP-Фото
    Конечно видел.
  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    А сам спринт видели? Не только фото?

    И про местного гонщика что знаете?

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    MVDP-Фото

    Ай да Ремко! Целый велосипед привез местному гонщику, знающему подъем как свои пять пальцев, и который старше на пять месяцев.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Кстати, я поинтересовалась произношением его фамилии. Согласно голландско-русской транскрипции "Uij" произносится как "Эй". Соответственно он Эйтдебрукс.

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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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