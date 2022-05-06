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Том Дюмулин о 2-м этапе Джиро д’Италия-2022

Том Дюмулин: "Смогу больше узнать о своей форме после этапа до Этны"

 

 

 

Чемпиону Нидерландов в разделке, Тому Дюмулину (Tom Dumoulin) на 2-м этапе Джиро д’Италия-2022, после 9,2-км индивидуальной гонки на время не удалось удержать лучший результат.

  Сначала его опередил на 5 секунд Саймон Йейтс (BikeExchange), выигравший этап, а затем со второго места на третье 31-летнего гонщика команды Jumbo-Visma сдвинул обладатель розовой майки лидера, его соотечественник Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), опередивший на 3 секунды.

 

Том Дюмулин о 2-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

  Том Дюмулин был настроен бороться за победу, но признаёт, что сделал всё возможное, поэтому испытывает смешанные чувства:

 

  «Я отдал сегодня всё, но, к сожалению, нога шла не очень хорошо. Разделка была подходящей, но не настолько, как я надеялся. На такой дистанции надо развить как можно более высокую скорость, и надеяться, что останутся силы на подъём. Жаль, не получилось, потому что как раз на подъёме я почувствовал, что уже всё потратил.

 

  Я ехал за победой, поэтому разочарован, что не получилось. С другой стороны, чувствовал себя хорошо, шёл мощно. Это смогу развить дальше».

 

  В интервью на пресс-конференции перед стартом Джиро д’Италия-2022 Том Дюмулин сказал, что его мотивирует процесс работы и возможность проявить свой максимум:

 

  «Часть интереса для меня заключается в том, чтобы выдавать всё, на что способен. Не сказал бы, что борьба за генеральную классификацию – самое вдохновляющее в плане подготовки занятие, потому что постоянно нужно следить за весом, очень много тренироваться, заставлять себя выкладываться на полную каждый день. Но я получаю удовольствие от процесса, когда должен проявлять всё, на что способен, это меня мотивирует.

 

  У меня уже есть несколько подиумов Гранд-туров, так что, не думаю, что нереально это повторить. Но, учитывая мою подготовку в последние месяцы, большой вопрос остаётся. Хотя в прошлом у меня получилось даже если предыдущие гонки ехал в плохой форме. Когда ставка высока, я был способен что-то показать, надеюсь, в этот раз будет так же. Смогу ли выступить на максимуме своих возможностей? На сто процентов уверен, что смогу, так что посмотрим.

 

  Думаю, когда важные этапы ставят на Гранд-турах довольно рано, это всегда хорошо, потому что пелотон немного успокаивается, когда все более менее начинают понимать, что возможно, а что нет. Так же и я смогу больше узнать после этапа до Этны. Мне интересно, куда приведёт меня этот Гранд-тур. Подход у меня всегда один, всегда остаются вопросы о форме. И чем раньше в гонке поймёшь, тем лучше».

 

 

Результаты 2 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 2 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Когда в последний раз Саймон Й. брал победу на этапе ITT ? Похвально и молодец (как и МВДП). Ну и комрад Йейтса М.Собреро теперь в белой майке лучшего молодого. 

    Отмечу ещё сразу 4-х велогонщиков Голландии/Нидерландов в ТОП 10 на этапе.

    А ещё хотелось бы чтобы на каждой инвидуальной разделке, неважно от километража был хоть один (лучше два) такой пупырь как сегодня и даже не обязательно ставить его под/на финиш.

      

  • HalidS
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (2)
    HalidS-Фото
    Наверное в Дюнкерке 4 дня, остальные 2 дня в другом месте))
  • Meridale
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (2)
    Meridale-Фото

    Откуда на гонке "4 дня Дюнкерка" пятый этап?)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото
    Вы же болеете за Кату Бланку Ваш. Видели что она дебютировала в Кубке мира МТБ в элите?
  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Freejazz-Фото

    Вот надо слушать англоязычных комментаторов - Шон Келли (но только он один) предсказал победу Саймону. Двое отдели победу Тому. МВДП проехал, как ждали - для сохранения майки.

    Пока всё ещё только начинается - Этна - первое серьезное испытание генеральщиков.

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (2)
    velodoctor-Фото

    У Альпецина Маречко спринтер или зверюга МВДП, если он за спринтерскую майку борется, пропускать нельзя.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мой прогноз на этап не сбылся, я ставил на победу Дюмолана и на то что лидер гонки поменяется.Увы. Наверное велоспорт тем и интересен что =очевидное и невероятное= едут где-то рядом.

    Такого сюрприза от Йейтса никто не ожидал, теперь будет интересно посмотреть какую тактику он изберет далее ,трюк с шифрованием уже точно не пройдет.

    У МВДП форма =звенит= ,скорее всего возьмет еще пару этапов,за розовую майку конечно ему держаться ни к чему ,тем более что на Этне все равно отдаст ее, а вот попробовать побороться за спринтерскую майку это возможно.

    Разговоры по поводу Демара откровенно =улыбнуло=

    Гонщики Астаны, я считаю проехали нормально.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Спринтерский этап, есть где спринтерам по резвиться.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул видно на долго одел майку лидера. И сколько этапов он сможет выиграть. Но в серьёзных горах ему будет трудно бороться Йетсам.

  • Kay82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Kay82-Фото
    КарапАз

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