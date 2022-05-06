Том Дюмулин о 2-м этапе Джиро д’Италия-2022

Том Дюмулин: "Смогу больше узнать о своей форме после этапа до Этны"

Чемпиону Нидерландов в разделке, Тому Дюмулину (Tom Dumoulin) на 2-м этапе Джиро д’Италия-2022, после 9,2-км индивидуальной гонки на время не удалось удержать лучший результат.

Сначала его опередил на 5 секунд Саймон Йейтс (BikeExchange), выигравший этап, а затем со второго места на третье 31-летнего гонщика команды Jumbo-Visma сдвинул обладатель розовой майки лидера, его соотечественник Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), опередивший на 3 секунды.

Том Дюмулин был настроен бороться за победу, но признаёт, что сделал всё возможное, поэтому испытывает смешанные чувства:

«Я отдал сегодня всё, но, к сожалению, нога шла не очень хорошо. Разделка была подходящей, но не настолько, как я надеялся. На такой дистанции надо развить как можно более высокую скорость, и надеяться, что останутся силы на подъём. Жаль, не получилось, потому что как раз на подъёме я почувствовал, что уже всё потратил.

Я ехал за победой, поэтому разочарован, что не получилось. С другой стороны, чувствовал себя хорошо, шёл мощно. Это смогу развить дальше».

В интервью на пресс-конференции перед стартом Джиро д’Италия-2022 Том Дюмулин сказал, что его мотивирует процесс работы и возможность проявить свой максимум:

«Часть интереса для меня заключается в том, чтобы выдавать всё, на что способен. Не сказал бы, что борьба за генеральную классификацию – самое вдохновляющее в плане подготовки занятие, потому что постоянно нужно следить за весом, очень много тренироваться, заставлять себя выкладываться на полную каждый день. Но я получаю удовольствие от процесса, когда должен проявлять всё, на что способен, это меня мотивирует.

У меня уже есть несколько подиумов Гранд-туров, так что, не думаю, что нереально это повторить. Но, учитывая мою подготовку в последние месяцы, большой вопрос остаётся. Хотя в прошлом у меня получилось даже если предыдущие гонки ехал в плохой форме. Когда ставка высока, я был способен что-то показать, надеюсь, в этот раз будет так же. Смогу ли выступить на максимуме своих возможностей? На сто процентов уверен, что смогу, так что посмотрим.

Думаю, когда важные этапы ставят на Гранд-турах довольно рано, это всегда хорошо, потому что пелотон немного успокаивается, когда все более менее начинают понимать, что возможно, а что нет. Так же и я смогу больше узнать после этапа до Этны. Мне интересно, куда приведёт меня этот Гранд-тур. Подход у меня всегда один, всегда остаются вопросы о форме. И чем раньше в гонке поймёшь, тем лучше».