 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 15-го этапа Джиро д'Италия-2022

15-й этап, альпийский горный с набором высоты 4000 м, завершил вторую неделю Джиро д’Италия-2022. В самом начале этапа в небольшой завал без тяжёлых последствий попал в том числе и лидер общего зачёта Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), быстро вернувшийся в пелотон.

Генеральщики не стали выяснять отношения на этапе с двумя подъёмами первой и финальным подъёмом 2-й категории. Они отпустили многочисленный отрыв. Правда, он сформировался только через 70 км после старта, а до этого пелотону пришлось помучиться и промчать 75 км за первые полтора часа гонки.

После множества атак и попыток небольших групп уехать от пелотона, за 95 км до финиша, наконец, создала просвет группа из 26 гонщиков. Численное преимущество в отрыве было у команд Alpecin-Fenix, Jumbo-Visma, EF Education-EasyPost. Кун Бауман (Jumbo-Visma), уже выигравший на Джиро этап, атаковал в одиночку и первым прошёл первую из вершин 1-й категории Пила-лез-Флёр (Pila-Les Fleurs), что позволило ему в конце этапа перехватить у Диего Розы синюю майку лучшего в горной классификации.

Но долго удержаться впереди Бауман не смог. Сначала его добрали Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Мартей Тусвельд (DSM), но и с этой тройкой уехать не получилось. Из большого отрыва за 50 км до финиша атаковал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), за которым поехали Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), а затем переложились Хью Карти (EF Education-EasyPost) и Антонио Педреро (Movistar).

Чикконе, Буйтраго и Педреро уезжали от соперников всё дальше. Хью Карти, не выдержавший сначала их темп, добрал тройку лидеров за 40 км до финиша. Джулио Чикконе первым прошёл вершину подъёма 1-й категории Верронь (Verrogne), а затем атаковал на спуске. К началу финального подъёма Конь (Cogne) с Чикконе держались Буйтраго и Карти. Карти попытался сбросить соперников, но Джулио Чикконе ответил на его ускорение, контратаковал за 20 км до финиша. Уехать от Карти Чикконе удалось после атаки за 18,8 км, после чего итальянский гонщик всё дальше уезжал от своих соперников. В это время пелотон проигрывал отрыву 4 минуты 50 секунд.

Джулио Чикконе привёз ближайшему преследователю – колумбийскому гонщику команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго полторы минуты – достаточно, чтобы отпраздновать победу на финише. Антонио Педреро, выпадавший на спуске, в итоге обошёл Хью Карти и финишировал третьим.

Генеральщики финишировали через 7 минут 48 секунд после победителя.

Лишь одна майка по итогам15 этапа поменяла владельца – синяя майка перешла к Куну Бауману (Jumbo-Visma), возглавившему классификацию лучшего горного гонщика. Розовая майка осталась на плечах Ричарда Карапаса, команда которого большую часть этапа контролировала пелотон. Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) – белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse