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Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  15-й этап, альпийский горный с набором высоты 4000 м, завершил вторую неделю Джиро д’Италия-2022. В самом начале этапа в небольшой завал без тяжёлых последствий попал в том числе и лидер общего зачёта Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), быстро вернувшийся в пелотон.

 

  Генеральщики не стали выяснять отношения на этапе с двумя подъёмами первой и финальным подъёмом 2-й категории. Они отпустили многочисленный отрыв.  Правда, он сформировался только через 70 км после старта, а до этого пелотону пришлось помучиться и промчать 75 км за первые полтора часа гонки.

 

  После множества атак и попыток небольших групп уехать от пелотона, за 95 км до финиша, наконец, создала просвет группа из 26 гонщиков. Численное преимущество в отрыве было у команд Alpecin-Fenix, Jumbo-Visma, EF Education-EasyPost. Кун Бауман (Jumbo-Visma), уже выигравший на Джиро этап, атаковал в одиночку и первым прошёл первую из вершин 1-й категории Пила-лез-Флёр (Pila-Les Fleurs), что позволило ему в конце этапа перехватить у Диего Розы синюю майку лучшего в горной классификации.

 

  Но долго удержаться впереди Бауман не смог. Сначала его добрали Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Мартей Тусвельд (DSM), но и с этой тройкой уехать не получилось. Из большого отрыва за 50 км до финиша атаковал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), за которым поехали Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), а затем переложились Хью Карти (EF Education-EasyPost) и Антонио Педреро (Movistar).

 

  Чикконе, Буйтраго и Педреро уезжали от соперников всё дальше. Хью Карти, не выдержавший сначала их темп, добрал тройку лидеров за 40 км до финиша.  Джулио Чикконе первым прошёл вершину подъёма 1-й категории Верронь (Verrogne), а затем атаковал на спуске. К началу финального  подъёма Конь (Cogne) с Чикконе держались Буйтраго и Карти. Карти попытался сбросить соперников, но Джулио Чикконе ответил на его ускорение,  контратаковал за 20 км до финиша. Уехать от Карти Чикконе удалось после атаки за 18,8 км, после чего итальянский гонщик всё дальше уезжал от своих соперников. В это время пелотон проигрывал отрыву 4 минуты 50 секунд.

 

  Джулио Чикконе привёз ближайшему преследователю – колумбийскому гонщику команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго полторы минуты – достаточно, чтобы отпраздновать победу на финише. Антонио Педреро, выпадавший на спуске, в итоге обошёл Хью Карти и финишировал третьим.

Генеральщики финишировали через 7 минут 48 секунд после победителя.

 

  Лишь одна майка по итогам15 этапа поменяла владельца – синяя майка перешла к Куну Бауману (Jumbo-Visma), возглавившему классификацию лучшего горного гонщика. Розовая майка осталась на плечах Ричарда Карапаса, команда которого большую часть этапа контролировала пелотон. Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) – белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 15-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я бы сказал не много иначе: не после =эмоционального и напряженного субботнего этапа=,
    а перед =тяжолым, опасным и одним из решающих этапов во вторник=, генеральщики взяли тайм-аут.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    На вчерашнем этапе лимит был аж 50 мин., интересно сколько сегодня ? Но хорошо что и вчера, и сегодня все спринтеры вписАлись в него.

    Цитата: M-07
    Скучный этап, который в очередной раз подтвердил мои слова под результатами предыдущего шикарного этапа про то, что не стоит зацикливаться на больших горах в ГТ.

    Как и ожидалось многими в превью (в т.ч. и мной) после эмоционального и напряженного суботнего этапа генеральщики сегодня взяли "перерыв/паузу" на разборки, а отрыв (большой) поехал и выиграл классный парень из него.

    Немного беру свои слова обратно насчёт Чикконе; собрался, реабилитировался, но генеральщиком на ГТ ему точно не стать, а вот матёрым горняком (чтобы навсегда запомнили) аки Саволделли или Л.Жалабер должен может быть.

    Кстати, это уже фишка Джулио на финише своих ДЖИРОвских побед разбраысывать очки или просто он это делает на автомате от переизбытка чувств и эмоций ?)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    Earl57-Фото

  • M-07
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    M-07-Фото

    Скучный этап, который в очередной раз подтвердил мои слова под результатами предыдущего шикарного этапа про то, что не стоит зацикливаться на больших горах в ГТ.

  • svan
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    svan-Фото

    Удивляет, что Нибали в общем зачете очень высоко. Не ожидал. Думал минут 20-30 повезет.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    Earl57-Фото
    Там сначала были 2 сек разрыва, потом их убрали
  • Freejazz
    Rund um Koln-2022 (2)
    Freejazz-Фото
    Там, судя по времени, первая тройка была в отрыве и Бора разыграла атаку Политта и выигрыш Ван Поппеля в спринте у Арндта.
  • velodoctor
    Rund um Koln-2022 (2)
    velodoctor-Фото

    Интересно как при спринтере Ван Поппеле выиграл Политт? Видать поделили. 

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    BlAr-Фото
    Интересно, у кого?
  • BlAr
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    BlAr-Фото

    Теперь мы уже не узнаем, готовилась ли атака Инеоса на сегодняшнем этапе. Падение и повреждения Карапаса не оставили им другого варианта, кроме как ехать от обороны. Заодно и отрыв получил полный карт-бланш.

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