Жуан Алмейда о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:42
Жуан Алмейда: «Не смог восстановиться после 16 этапа, был не лучший день»
Жуан Алмейда (Joao Almeida) финишировал на 17-м этапе Джиро д’Италия-2022 пересёк линию финиша через 4 минуты 3 секунды после победителя и через 1 минуту 4 секунды после своего ближайшего соперника в общем зачёте Микеля Ланды (Bahrain Victorious). В итоге 23-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates выпал из топ-3 генеральной классификации и идёт на 4-м месте, уступая Микелю Ланде 49 секунд, а лидеру Ричарду Карапасу Алмейда проигрывает 1:54.
Жуан Алмейда не смог выдержать темп группы Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers) на финальном подъёме, но большую часть времени проиграл на более пологой части перед финишем.
Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse
Жуан Алмейда: «Если честно, на подъёме потерял не так много. Больше на равнинном отрезке после. Я ехал один, против трёх ребят, которые были впереди, сражаться тяжело. Но я смог минимизировать потери, так что, день не плохой.
Я имею в виду, что всё возможно, но сказал бы, что почти невозможно взять розовую майку. А подиум, думаю, ещё в пределах досягаемости. Я в это верю.
С самого старта почувствовал, что сегодня не мой лучший день. После вчерашнего этапа не смог полностью восстановиться. Вчера был очень выматывающий день. А сегодня я просто мучился, как всегда. Но Джиро не окончена, будем бороться.
Не сказал бы, что у меня был совсем плохой день. Просто другие ребята были сегодня сильнее, что может случиться не один раз. Но впереди ещё два больших этапа, а также разделка, так что ничего ещё не проиграно. Я уверен, что смогу хорошо проехать предстоящие более тяжёлые этапы. Приложу все силы, посмотрим, что получится в итоге».
Фотогалерея 17 этапа Джиро д’Италия-2022
Результаты 17 этапа Джиро д’Италия-2022
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (206)