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Жуан Алмейда о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2022

Жуан Алмейда: «Не смог восстановиться после 16 этапа, был не лучший день»

 

 

 

  Жуан Алмейда (Joao Almeida) финишировал на 17-м этапе Джиро д’Италия-2022 пересёк линию финиша через 4 минуты 3 секунды после победителя и через 1 минуту 4 секунды после своего ближайшего соперника в общем зачёте Микеля Ланды (Bahrain Victorious). В итоге 23-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates выпал из топ-3 генеральной классификации и идёт на 4-м месте, уступая Микелю Ланде 49 секунд, а лидеру Ричарду Карапасу Алмейда проигрывает 1:54.

 

Жуан Алмейда не смог выдержать темп группы Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers) на финальном подъёме, но большую часть времени проиграл на более пологой части  перед финишем.

Жуан Алмейда о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Жуан Алмейда: «Если честно, на подъёме потерял не так много. Больше на равнинном отрезке после. Я ехал один, против  трёх ребят, которые были впереди, сражаться тяжело. Но я смог минимизировать потери, так что, день не плохой.

 

  Я имею в виду, что всё возможно, но сказал бы, что почти невозможно взять розовую майку. А подиум, думаю, ещё в пределах досягаемости. Я в это верю.

 

  С самого старта почувствовал, что сегодня не мой лучший день. После вчерашнего этапа не смог полностью восстановиться. Вчера был очень выматывающий день. А сегодня я просто мучился, как всегда. Но Джиро не окончена, будем бороться.

 

  Не сказал бы, что у меня был совсем плохой день. Просто другие ребята были сегодня сильнее, что может случиться не один раз. Но впереди ещё два больших этапа, а также разделка, так что ничего ещё не проиграно. Я уверен, что смогу хорошо проехать предстоящие более тяжёлые этапы. Приложу все силы, посмотрим, что получится в итоге».

 

 

Фотогалерея 17 этапа Джиро д’Италия-2022

Результаты 17 этапа Джиро д’Италия-2022

 

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Кстати, завтра и посмотрим, действительно ли подготовка Ремко к более длинным горам что-то уже принесла. Или план тренеров по подготовке к ГТ дал сбой и эту бригаду, которая привела к тяжелым провалам в Валенсии и Тиррено, нужно менять?

    Реальная проверка на Швейцарии будет. Там горы, горы, горы и один этап с разделкой. А здесь всего один горный этап, остальные для спринтеров.

  • RVL
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    RVL-Фото
    Особенно, после сегодняшнего для Матье
  • RVL
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    RVL-Фото

    Там с горы, сразу помчатся...их подержат на норм минутах, но на последней десятке спринтеры порешают

  • RVL
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    RVL-Фото

    Вадик,вы думаете у них дуэль?
    Там разнонаправленные движения в карьере...и подумайте кто отстоял сегодня, а кто приобрел..

    Точно так же, я отметил Матье на этом этапе... в сравнении...

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    VeloVelo-Фото
    А я вот на Кэва ставлю )
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Не отпустят )
  • qwinter
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    qwinter-Фото
    Цитата: velodoctor
    СК решил что этот этап подходит Матье больше, финиш по 1,5 км прямой, этап большей частью плоский как стол. Мне кажется на таком этапе условный Демар 20 из 20 спринтов выиграет у ВДП. 
    так речь про уйти в отрыв, до Муро ди Ка дель Поджо колесничать, а дальше включится.

    Опять же, у генеральщиков отдых, могут очень далеко отрыв отпустить.
  • Vadik22
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    Vadik22-Фото
    "Алмейда слился...нибали жив, несмотря ни на что"
    Алмейда минуту Нибали привез.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Понимаю, что 2-й подряд сложный альпийский этап и организм спортсменов итак работает на максимуме, но честно, от генеральщиков хочется видеть БОЛЬШЕго. Один Ланда шо то пытался изобразать, да и то по деревянному у него выходило (видно что как и все на пределе ехал). Зато Бахрейн сегодня точно Викториус:

     - Буитраго взял этап;

     - сам Микэль оторвался на 50 сек. от Алмейды в генерале (и уже №3)

     - команда обошла на 14 сек. БОРУ в командном зачёте.

    Цитата: jan
    Казалось бы, колумбиец выйграл горный этап что тут такого?
    во-первых он дебютант а во-вторых упал и несмотря на падение взял этот этап

    В НХЛ есть такой термин/такое понятие как "хет-трик Горди Хоу". Это значит что хоккеист за игру забил гол, сделал результативную передачу и подрался с соперником другой команды. Я думаю, что С.Буитраго сделал этакой "велосипедный хет-трик")) т.е. отобрался в отрыв, упал там по ходу гонки, но всё же выиграл этап colom и на финише сменил слёзы разочерования 15 этапа на слёзы радости 17 этапа.

    Кстати в который раз удивляюсь и аплодирую парням которые на этой Джиро раз за разом отбираются в горные отрывы: Мартин (для меня он супер-комбатив этого ГТ), Аренсман, Чикконе, Хирт (вчера №1, сегодня №3).

     

    P.S.

    Прикольно, даже порой й интересно почитать ещё раз коменты в превюю этапа после самой гонки biggrin

  • RVL
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    RVL-Фото

    Матье , почти с карапасом заехал)))

    Алмейда слился...нибали жив, несмотря ни на что..

    Очень красивые и по борьбе и по пейзажам последние 2 этапа.

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