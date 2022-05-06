Жуан Алмейда о потере времени на 17-м этапе Джиро д’Италия-2022

Жуан Алмейда: «Не смог восстановиться после 16 этапа, был не лучший день»

Жуан Алмейда (Joao Almeida) финишировал на 17-м этапе Джиро д’Италия-2022 пересёк линию финиша через 4 минуты 3 секунды после победителя и через 1 минуту 4 секунды после своего ближайшего соперника в общем зачёте Микеля Ланды (Bahrain Victorious). В итоге 23-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates выпал из топ-3 генеральной классификации и идёт на 4-м месте, уступая Микелю Ланде 49 секунд, а лидеру Ричарду Карапасу Алмейда проигрывает 1:54.

Жуан Алмейда не смог выдержать темп группы Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers) на финальном подъёме, но большую часть времени проиграл на более пологой части перед финишем.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Жуан Алмейда: «Если честно, на подъёме потерял не так много. Больше на равнинном отрезке после. Я ехал один, против трёх ребят, которые были впереди, сражаться тяжело. Но я смог минимизировать потери, так что, день не плохой.

Я имею в виду, что всё возможно, но сказал бы, что почти невозможно взять розовую майку. А подиум, думаю, ещё в пределах досягаемости. Я в это верю.

С самого старта почувствовал, что сегодня не мой лучший день. После вчерашнего этапа не смог полностью восстановиться. Вчера был очень выматывающий день. А сегодня я просто мучился, как всегда. Но Джиро не окончена, будем бороться.

Не сказал бы, что у меня был совсем плохой день. Просто другие ребята были сегодня сильнее, что может случиться не один раз. Но впереди ещё два больших этапа, а также разделка, так что ничего ещё не проиграно. Я уверен, что смогу хорошо проехать предстоящие более тяжёлые этапы. Приложу все силы, посмотрим, что получится в итоге».