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Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  На 13-м этапе Джиро д’Италия-2022 отрыву почти удалось обмануть пелотон, но команды спринтеров догнали беглецов на финальном километре и разыграли спринт, победу в котором одержал лидер очковой классификации Арно Демар (Groupama-FDJ).

 

  Атаки из пелотона начались с самого старта, а уже через 10 км пелотон отпустил пятерых атаковавших гонщиков: Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli), Мирко Маэстри (Mirco Maestri (Ita) Eolo – Kometa), Юлиуса Ван дер Берга (Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost), Николая Прюдомма (Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r – Citroën) и Паскаля Энкхорна (Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo – Visma).

 

  На подъёме 3 категории Колле ди Нава  отрыва выпал Филиппо Тальяни и больше не смог вернуться к попутчикам. На этот момент отрыв набрал 6 минут преимущества, которое четверо лидеров удерживали около тридцати километров. За 50 км до финиша пелотон прибавил скорость и начал приближаться, его возглавляли команды спринтеров Groupama-FDJ, Quick Step Alpha Vinyl, Israel Premier Tech. Однако за 5 км до финиша в запасе у отрыва ещё было 40 секунд. Лишь за 600 м до финиша пелотон настиг беглецов и разыграл спринт.

 

  Арно Демар (Groupama-FDJ) сделал хет-трик, обойдя на финише Фила Баухауса (Bahrain Victorious) и Марка Кэвендиша (Quick Step Alpha Vinyl).

 

  Лидеры всех классификаций сохранили свои позиции: розовая и белая майки остались у Хуана Педро Лопеса (Trek-Segafredo), цикламеновая – у Арно Демара (Groupama-FDJ), синяя – у Диего Розы (EOLO-Kometa). В командном зачёте лидирует команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

 

  В начале 13 этапа Джиро д’Италия-2022 гонку из-за болезни покинул Роман Барде (DSM), один из претендентов на высокие места в  генеральной классификации, который шёл 4-м в общем зачёте.

 

 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • kwwk
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    kwwk-Фото
    Соглашусь на 100 %, генералы могут попробовать кого-нибудь разобрать, а этап быстрее всего уйдет отрыву.
  • BlAr
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    BlAr-Фото
    Согласен, градиенты могут хорошо просеять пелотон. Но выиграет почти наверняка отрыв.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Догнали ОТРЫВщиков примерно за 700м. до финиша, ну и Групама-ФДЖ на этой Джиро лучшая по развозу своего капитана. У Арно теперь почти 2-кратный перевес в спринтерском/пунктовом зачёте, так что цикламеновая майка на 99% уже его до конца ГТ, разве что не впишется в лимит на каком то тяжелом этапе или сойдёт. Кстати, подметил, что Демар очень любит позировать на подиуме для фото-коров этой Джиро; наслаждается каждым моментом когда выходит на церемонию награждения к публике.

    Барде жаль sad

    Было видно, что очень силён и заточен на борьбу не только за подиум, но и за победу в генерале.   

  • M-07
    Роман Барде сошёл с Джиро д’Ит ... (2)
    M-07-Фото

    Очень жаль, вроде хорошо готов был, претендовал на итоговый подиум как минимум.

  • Cyrill
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Cyrill-Фото

    Боюсь вы сильно ошибаетесь :) Конечно, на таком этапе выиграть Джиро нельзя, но проиграть - в лёгкую... Думаю будет один из самых коварных и не предсказуемых этапов этой Джиро. Скажем даже так - именно с этого этапа начнётся всё самое интересное. Вальв должен подняться на несколько строчек в генерале :)

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Николай Н.-Фото

    На этом этапе среди генералов серьёзных разборок не будет, будут беречь силы не воскресение.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Мне тоже жаль отрыв, как они дружно работали, а в итоге их проглотили. Кавендиша всё же уже на хватает на такой групповой финиш.

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    litxaa-Фото

    А Горы то на этом выпуске Джиро будут? Уже вторая неделя заканчивается. Или Этны с Богхаусом хватит?angel

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    velodoctor-Фото

    Бахрейн добили отрыв, включились свежие в самом конце. Жаль, ребята так выложились. Нехватило буквально секунд 10-15. 



    Ниццоло восьмой, а его команда все силы отдала на погоню. dash

  • kwwk
    Роман Барде сошёл с Джиро д’Ит ... (2)
    kwwk-Фото

    Сход Бардэ — это сильная потеря для данной версии Джиро. Может стать так, что достаточно будет доехать до Вероны без срывов, чтоб быть на подиуме.

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