 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 13-го этапа Джиро д'Италия-2022

На 13-м этапе Джиро д’Италия-2022 отрыву почти удалось обмануть пелотон, но команды спринтеров догнали беглецов на финальном километре и разыграли спринт, победу в котором одержал лидер очковой классификации Арно Демар (Groupama-FDJ).

Атаки из пелотона начались с самого старта, а уже через 10 км пелотон отпустил пятерых атаковавших гонщиков: Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli), Мирко Маэстри (Mirco Maestri (Ita) Eolo – Kometa), Юлиуса Ван дер Берга (Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost), Николая Прюдомма (Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r – Citroën) и Паскаля Энкхорна (Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo – Visma).

На подъёме 3 категории Колле ди Нава отрыва выпал Филиппо Тальяни и больше не смог вернуться к попутчикам. На этот момент отрыв набрал 6 минут преимущества, которое четверо лидеров удерживали около тридцати километров. За 50 км до финиша пелотон прибавил скорость и начал приближаться, его возглавляли команды спринтеров Groupama-FDJ, Quick Step Alpha Vinyl, Israel Premier Tech. Однако за 5 км до финиша в запасе у отрыва ещё было 40 секунд. Лишь за 600 м до финиша пелотон настиг беглецов и разыграл спринт.

Арно Демар (Groupama-FDJ) сделал хет-трик, обойдя на финише Фила Баухауса (Bahrain Victorious) и Марка Кэвендиша (Quick Step Alpha Vinyl).

Лидеры всех классификаций сохранили свои позиции: розовая и белая майки остались у Хуана Педро Лопеса (Trek-Segafredo), цикламеновая – у Арно Демара (Groupama-FDJ), синяя – у Диего Розы (EOLO-Kometa). В командном зачёте лидирует команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

В начале 13 этапа Джиро д’Италия-2022 гонку из-за болезни покинул Роман Барде (DSM), один из претендентов на высокие места в генеральной классификации, который шёл 4-м в общем зачёте.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse