Джиро д'Италия-2022. Результаты 9 этапа

Вчера, 18:21 Изерния - Блокхаус, 191 км 1 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 5:34:44 2 Romain Bardet (Fra) Team DSM 3 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 4 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 5 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:03 7 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 00:16 8 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 00:34 9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 00:46 10 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 00:58 11 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 01:08 12 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 13 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01:39 14 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 01:42 15 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 01:46 16 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 03:48 17 Richie Porte (Aus) INEOS Grenadiers 04:01 18 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 04:34 19 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 20 Ivan Sosa (Col) Movistar Team 21 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 06:51 22 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 07:00 23 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 08:17 24 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 08:34 25 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 08:57 26 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 09:05 27 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Trek-Segafredo 09:26 28 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 29 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 30 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 31 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 09:29 32 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 09:33 33 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 10:53 34 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 11:15 35 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange - Jayco 36 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 12:13 37 Mauri Vansevenant (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 12:49 38 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 39 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo - Visma 14:12 40 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 41 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 15:36 42 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 43 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 16:21 44 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 17:36 45 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 18:07 46 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 18:20 47 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 19:47 48 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ 49 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 50 Romain Combaud (Fra) Team DSM 21:11 51 Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers 22:14 52 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 53 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 54 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 23:04 55 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 23:24 56 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 57 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 23:35 58 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 59 Merhawi Kudus (Eri) EF Education-EasyPost 60 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-hansgrohe 61 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper - Androni Giocattoli 62 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo - Visma 63 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 64 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo - Visma 65 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 66 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 24:01 67 Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team 68 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 25:03 69 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 70 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 26:49 71 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 27:27 72 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 28:56 73 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 74 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 31:39 75 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 33:15 76 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 77 William Barta (Usa) Movistar Team 78 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 79 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 80 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 81 Nico Denz (Ger) Team DSM 82 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 83 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 84 Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 85 Jos van Emden (Ned) Jumbo - Visma 86 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team 87 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 88 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 89 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli 90 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 91 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 92 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 93 James Knox (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team 33:21 94 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 33:46 95 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 33:54 96 Anthony Perez (Fra) Cofidis 33:57 97 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 35:15 98 Matteo Sobrero (Ita) Team BikeExchange - Jayco 99 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange - Jayco 100 Davide Villella (Ita) Cofidis 35:18 101 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 35:52 102 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 103 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 36:10 104 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 38:13 105 Diego Camargo (Col) EF Education-EasyPost 38:15 106 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 107 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 108 Sacha Modolo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 38:18 109 Davide Ballerini (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 38:20 110 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 39:14 111 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 39:21 112 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 39:29 113 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 114 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 40:56 115 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange - Jayco 116 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 42:32 117 Aime De Gendt (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 118 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 43:59 119 Luca Rastelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 44:01 120 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 121 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 122 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 123 Reto Hollenstein (Swi) Israel - Premier Tech 124 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 125 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2r - Citroën 126 Loïc Vliegen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 127 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 128 Biniam Girmay (Eri) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 129 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 130 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 131 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 132 Matthias Brandle (Aut) Israel - Premier Tech 133 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 134 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 135 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 136 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 137 Lawrence Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 138 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 139 Clément Davy (Fra) Groupama - FDJ 140 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 141 Barnabas Peak (Hun) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 142 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 143 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal 144 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 145 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 146 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 147 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 44:09 148 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 44:29 149 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 150 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 151 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 44:49 152 Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech 44:58 153 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 154 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 155 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 156 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 157 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech 158 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 159 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 160 Pieter Serry (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 161 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 162 Mark Cavendish (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team 163 Simone Consonni (Ita) Cofidis 45:02 164 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 45:44 165 Cees Bol (Ned) Team DSM 45:46 166 Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 45:52 DNF Rudiger Selig (Ger) Lotto Soudal 0 Промежуточный спринт Filetto - 103.5 км 1 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 12 2 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 8 3 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 6 4 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 5 5 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 4 6 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 3 7 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 2 8 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 1 Очки на финише 1 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 15 2 Romain Bardet (Fra) Team DSM 12 3 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 9 4 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 7 5 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 6 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 5 7 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 4 8 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 3 9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 2 10 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 1 Горная премия 3 кат. Valico del Macerone - 4.2 км 1 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 9 2 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 4 3 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 2 4 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 1 Горная премия 2 кат. Rionero Sannitico - 17.8 км 1 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 18 2 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 8 3 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 6 4 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 4 5 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 2 6 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1 Горная премия 2 кат. Roccaraso - 37.6 км 1 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 18 2 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 8 3 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 6 4 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 4 5 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 2 6 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 1 Горная премия 1 кат. Passo Lanciano - 147.7 км 1 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 40 2 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 18 3 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 12 4 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 9 5 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 6 6 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 4 7 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 2 8 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 1 Горная премия 1 кат. Blockhaus - 191 км 1 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 40 2 Romain Bardet (Fra) Team DSM 18 3 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 12 4 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 9 5 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 6 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 4 7 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 2 8 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 1 Командная классификация этапа 1 Bora-hansgrohe (Ger) 16:49:02 2 Bahrain Victorious (Brn) 03:18 3 Team DSM (Ger) 05:34 4 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 06:25 5 INEOS Grenadiers (GBr) 08:37 6 Movistar (Spa) 12:43 7 Trek-Segafredo (USA) 15:48 8 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 20:39 9 UAE Team Emirates (UAE) 21:47 10 Jumbo - Visma (Ned) 23:01 11 Team BikeExchange - Jayco (Aus) 40:44 12 EF Education-EasyPost (USA) 46:08 13 Ag2r - Citroën (Fra) 46:57 14 Eolo - Kometa Cycling Team (Ita) 49:12 15 Bardiani CSF - Faizane (Ita) 58:06 16 Cofidis (Fra) 1:04:01 17 Quick Step Alpha Vinyl Team (Bel) 1:05:21 18 Drone Hopper - Androni Giocattoli (Ita) 1:15:35 19 Groupama - FDJ (Fra) 1:32:13 20 Israel - Premier Tech (Isr) 1:32:41 21 Alpecin-Fenix (Bel) 1:34:55 22 Soudal Lotto (Bel) 1:48:13 Генеральная классификация после 9 этапа 1 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 37:52:01 2 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 00:12 3 Romain Bardet (Fra) Team DSM 00:14 4 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 00:15 5 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 00:20 6 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:28 7 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 00:29 8 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 00:54 9 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 01:09 10 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 01:22 11 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 01:23 12 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 01:27 13 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 03:04 14 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 03:09 15 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 03:26 16 Richie Porte (Aus) INEOS Grenadiers 04:19 17 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 04:22 18 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 05:49 19 Ivan Sosa (Col) Movistar Team 05:53 20 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 07:21 21 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 09:38 22 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 10:12 23 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 10:52 24 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 11:02 25 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 11:11 26 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange - Jayco 11:56 27 Mauri Vansevenant (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 12:50 28 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 13:24 29 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 13:46 30 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 13:56 31 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 16:08 32 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 17:44 33 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo - Visma 18:06 34 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 20:25 35 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 21:10 36 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 22:29 37 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 22:56 38 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 24:42 39 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo - Visma 27:08 40 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 29:27 41 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 31:31 42 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 31:51 43 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ 33:38 44 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 34:33 45 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 36:05 46 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 36:07 47 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Trek-Segafredo 37:01 48 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 37:16 49 Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers 38:45 50 Davide Villella (Ita) Cofidis 39:37 51 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 42:16 52 Merhawi Kudus (Eri) EF Education-EasyPost 43:35 53 Lorenzo Rota (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 45:04 54 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 45:48 55 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 46:37 56 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 46:50 57 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 47:00 58 Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 48:40 59 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 49:03 60 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 49:19 61 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 50:00 62 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 52:37 63 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 53:15 64 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 54:10 65 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 54:11 66 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo - Visma 55:52 67 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 57:15 68 Ben Swift (Gbr) INEOS Grenadiers 57:46 69 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 59:35 70 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 1:00:24 71 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 1:01:52 72 Diego Camargo (Col) EF Education-EasyPost 1:02:30 73 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 1:02:43 74 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 1:04:24 75 William Barta (Usa) Movistar Team 1:05:17 76 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 1:05:39 77 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-hansgrohe 1:07:14 78 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 1:07:34 79 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 1:08:07 80 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 1:11:16 81 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 1:11:53 82 Matteo Sobrero (Ita) Team BikeExchange - Jayco 1:12:30 83 James Knox (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:12:44 84 Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:14:45 85 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 1:15:53 86 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:18:55 87 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 1:19:42 88 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:20:16 89 Jos van Emden (Ned) Jumbo - Visma 1:20:20 90 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2r - Citroën 1:21:08 91 Anthony Perez (Fra) Cofidis 1:21:56 92 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 1:24:01 93 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:24:02 94 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:24:03 95 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team 1:24:18 96 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 1:24:31 97 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 1:25:04 98 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 1:25:24 99 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:26:28 100 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 1:27:09 101 Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange - Jayco 1:27:13 102 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:27:22 103 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 1:27:34 104 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 1:27:51 105 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 1:30:52 106 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:31:12 107 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 1:31:36 108 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 1:34:22 109 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:34:40 110 Romain Combaud (Fra) Team DSM 111 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 1:36:40 112 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 1:39:09 113 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 1:40:19 114 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 1:40:21 115 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 1:40:53 116 Biniam Girmay (Eri) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:41:19 117 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:44:02 118 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 1:46:24 119 Loïc Vliegen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:46:57 120 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 1:47:59 121 Sacha Modolo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 1:48:46 122 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 1:50:42 123 Luca Rastelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 1:51:42 124 Simone Consonni (Ita) Cofidis 1:52:41 125 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 1:54:20 126 Lawrence Naesen (Bel) Ag2r - Citroën 1:54:21 127 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 1:54:22 128 Aime De Gendt (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:55:01 129 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 1:55:17 130 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 1:56:21 131 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 1:57:37 132 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 1:58:30 133 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 1:59:09 134 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 1:59:10 135 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 1:59:51 136 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 2:00:52 137 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 2:01:57 138 Barnabas Peak (Hun) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2:02:03 139 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 2:02:38 140 Davide Ballerini (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 2:02:52 141 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 2:03:00 142 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 2:03:23 143 Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech 2:04:35 144 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 2:04:46 145 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 2:05:45 146 Reto Hollenstein (Swi) Israel - Premier Tech 2:06:06 147 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 2:06:11 148 Otto Vergaerde (Bel) Trek-Segafredo 2:06:26 149 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 2:06:41 150 Cees Bol (Ned) Team DSM 2:07:09 151 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 2:07:10 152 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 2:07:37 153 Nico Denz (Ger) Team DSM 2:09:14 154 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech 2:10:01 155 Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 2:10:24 156 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 2:10:29 157 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 2:10:35 158 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 2:13:54 159 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal 2:14:06 160 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 2:18:10 161 Matthias Brandle (Aut) Israel - Premier Tech 2:19:24 162 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 2:20:21 163 Clément Davy (Fra) Groupama - FDJ 2:23:09 164 Mark Cavendish (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team 2:26:16 165 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 2:26:33 166 Pieter Serry (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 2:27:14 Очки, классификация 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 147 2 Biniam Girmay (Eri) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 120 3 Mark Cavendish (Gbr) Quick Step Alpha Vinyl Team 78 4 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 72 5 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 54 6 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 54 7 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 51 8 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 45 9 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 43 10 Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 38 11 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 30 12 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 27 13 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 27 14 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 27 15 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 26 16 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 26 17 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 25 18 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 25 19 Simone Consonni (Ita) Cofidis 24 20 Andrea Vendrame (Ita) Ag2r - Citroën 22 21 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 22 22 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 21 23 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 20 24 Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team 20 25 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 20 26 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo - Visma 19 27 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 18 28 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 18 29 Davide Ballerini (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 18 30 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 17 31 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 17 32 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 17 33 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 16 34 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 15 35 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 15 36 Romain Bardet (Fra) Team DSM 15 37 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 15 38 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 14 39 Davide Villella (Ita) Cofidis 14 40 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 13 41 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 12 42 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 12 43 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 12 44 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 11 45 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 10 46 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 9 47 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 9 48 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 8 49 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 8 50 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2r - Citroën 8 51 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 7 52 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 7 53 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo - Visma 7 54 Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers 7 55 Matteo Sobrero (Ita) Team BikeExchange - Jayco 7 56 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 7 57 Mauri Vansevenant (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 6 58 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 6 59 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Trek-Segafredo 6 60 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 6 61 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 6 62 Sacha Modolo (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 6 63 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 5 64 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 5 65 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 5 66 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 5 67 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 5 68 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 4 69 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 4 70 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 4 71 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 4 72 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 4 73 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 3 74 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 3 75 Cees Bol (Ned) Team DSM 3 76 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 2 77 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 2 78 Diego Camargo (Col) EF Education-EasyPost 2 79 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 2 80 Loïc Vliegen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2 81 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 1 82 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo - Visma 1 83 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 1 84 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 1 Общий зачет горной классификации 1 Diego Rosa (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 83 2 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 69 3 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 43 4 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 40 5 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 27 6 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 26 7 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 25 8 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 20 9 Romain Bardet (Fra) Team DSM 19 10 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 19 11 Mirco Maestri (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 18 12 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 18 13 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 16 14 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 15 15 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 14 16 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 13 17 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 12 18 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo - Visma 11 19 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 9 20 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 9 21 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 9 22 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 8 23 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 6 24 Mauri Vansevenant (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 6 25 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2r - Citroën 6 26 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo - Visma 5 27 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 5 28 Davide Villella (Ita) Cofidis 5 29 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 4 30 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 4 31 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo - Visma 4 32 Diego Camargo (Col) EF Education-EasyPost 4 33 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 4 34 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 4 35 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 3 36 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 2 37 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 2 38 Anthony Perez (Fra) Cofidis 2 39 Biniam Girmay (Eri) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2 40 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 2 41 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 2 42 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 1 43 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 1 44 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 1 45 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 1 46 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 1 47 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 1 48 Clément Davy (Fra) Groupama - FDJ 1 Молодежная классификация 1 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 37:52:01 2 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 00:12 3 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 01:27 4 Ivan Sosa (Col) Movistar Team 05:53 5 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 10:52 6 Mauri Vansevenant (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 12:50 7 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 16:08 8 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 21:10 9 Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo - Visma 24:42 10 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo - Visma 27:08 11 Luca Covili (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 29:27 12 Felix Gall (Aut) Ag2r - Citroën 31:51 13 Attila Valter (Hun) Groupama - FDJ 33:38 14 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 36:07 15 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Trek-Segafredo 37:01 16 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 37:16 17 Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers 38:45 18 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 46:50 19 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-hansgrohe 53:15 20 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 54:10 21 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo - Visma 55:52 22 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 1:00:24 23 Diego Camargo (Col) EF Education-EasyPost 1:02:30 24 Matteo Sobrero (Ita) Team BikeExchange - Jayco 1:12:30 25 Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:14:45 26 Filippo Zana (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 1:19:42 27 Natnael Tesfatsion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:20:16 28 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2r - Citroën 1:21:08 29 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 1:24:01 30 Erik Fetter (Hun) Eolo - Kometa Cycling Team 1:25:04 31 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:27:22 32 Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper - Androni Giocattoli 1:34:40 33 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 1:36:40 34 Biniam Girmay (Eri) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:41:19 35 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 1:46:24 36 Luca Rastelli (Ita) Bardiani - CSF - Faizane 1:51:42 37 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 1:54:22 38 Davide Bais (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 1:55:17 39 Samuele Rivi (Ita) Eolo - Kometa Cycling Team 1:59:51 40 Barnabas Peak (Hun) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2:02:03 41 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 2:02:38 42 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 2:04:46 43 Clément Davy (Fra) Groupama - FDJ 2:23:09 Командный зачет 1 Bora-hansgrohe (Ger) 113:39:08 2 Bahrain Victorious (Brn) 03:21 3 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 05:24 4 INEOS Grenadiers (GBr) 11:58 5 Trek-Segafredo (USA) 15:38 6 Team DSM (Ger) 16:44 7 Movistar (Spa) 18:47 8 Jumbo - Visma (Ned) 24:01 9 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 29:45 10 UAE Team Emirates (UAE) 32:49 11 Team BikeExchange - Jayco (Aus) 44:10 12 EF Education-EasyPost (USA) 1:03:01 13 Cofidis (Fra) 1:12:27 14 Ag2r - Citroën (Fra) 1:27:38 15 Eolo - Kometa Cycling Team (Ita) 1:29:33 16 Bardiani CSF - Faizane (Ita) 2:00:44 17 Quick Step Alpha Vinyl Team (Bel) 2:25:19 18 Drone Hopper - Androni Giocattoli (Ita) 2:58:05 19 Alpecin-Fenix (Bel) 3:06:30 20 Soudal Lotto (Bel) 3:43:29 21 Groupama - FDJ (Fra) 3:59:48 22 Israel - Premier Tech (Isr) 4:20:45 Джиро д'Италия-2022. Джиро д'Италия-2022. Превью этапов Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2022 Результаты 2 этапа Джиро д'Италия-2022 Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2022 Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2022 Результаты 5 этапа Джиро д'Италия-2022 Результаты 6 этапа Джиро д'Италия-2022 Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2022 Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2022



