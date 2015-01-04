Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия - 2017

2017

21 этап за 90 ч 34 мин 54 сек

3609,1 км / 39,843 км/ч

195 на старте

161 на финише



100-й выпуск Джиро д’Италия (Giro d'Italia) стартовал пятого мая в Альгеро (Alghero) на острове Сардиния (Италия). Участниками итальянского Гран-тура стали велогонщики из 32 стран, среди которых большинство составляли итальянцы (43 гонщика), на втором месте Испания с 18 участниками. Всего в гонке приняли участие 22 команды - 195 велогонщиков. Самыми возрастным участником Джиро д'Италия-2017 являлся испанец Анхель Висиосо (Angel Vicioso) из команды KATUSHA-Alpecin, который 13 апреля отметил своё 40-летие. Самым молодым участником Джиро д'Италия-2017 стал 20-летний итальянец Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese) из команды Bardiani-CSF. Самой возрастной командой на Джиро д'Италия-2017 оказалась команда Bahrain Merida, средний возраст в которой составил 32,9 лет, самая молодая - итальянская команда Bardiani-CSF, средний возраст составил 24.1 года.



Незадолго до старта Джиро д’Италия-2017 трагически погиб итальянский велогонщик казахстанской велокоманды Astana Pro Team Микеле Скарпони (Michele Scarponi). Он должен был стартовать на юбилейном 100-м выпуске итальянского Гран-тура в качестве капитана команды Astana Pro Team. За свою карьеру Микеле Скарпони 11 раз выходил на старт Джиро д’Италия, трижды занимал 4-е место (2010, 2012, 2013), являлся победителем Джиро д’Италия 2011 года. Организаторами велогонки было принято решение почтить память всеми любимого итальянского велосипедиста и прекрасного горняка, посвятив ему в этом выпуске Джиро д’Италия прохождение легендарного подъёма Пассло дель Мортироло (Passo del Mortirolo), на вершине которого будет разыграна специальная горная премия Чима Скарпони (Cima Scarponi).



На торжественной презентации велокоманд участниц Джиро д’Италия-2017 первыми на подиум поднялись велогонщики Astana Pro Team, тем самым организаторы проявили дань уважения к погибшему Микеле Скрпони, который, в свою очередь, должен был в команде заменить травмированного Фабио Ару (Fabio Aru), уроженца острова Сардиния. На подиум по очереди поднялись участники всех велокоманд, однако, сразу же по завершении презентации разразился скандал.



Два велогонщика проконтинентальной велокоманды Bardiani-CSF – 26-летний Никола Руффони (Nicola Ruffoni) и 30-летний Стефано Пирацци (Stefano Pirazzi) были отстранены от участия в Джиро д’Италия-2017. Стало известно, что допинг-проба велогонщиков, взятая вне соревнований 25 и 26 апреля 2017 года, показала наличие релизинг-пептидов гормона роста (GHRP). До получения результатов пробы В велокоманда продолжила участвовать в велогонке. Однако, согласно Антидопинговым правилам (статья 7.12.1) в случае, если положительный результат на наличие запрещённых препаратов покажет и проба В, то вся команда должна быть отстранена от соревнований на срок 15-45 дней.



На старте первого этапа участники Джиро д’Италия-2017 почтили минутой молчания Микеле Скарпони. Спринтерский этап, протяжённостью 206 км, принёс первый сюрприз, внеся сумятицу в ряды спринтеров.



Вскоре после старта этапа сформировался отрыв из шести участников: Эугерт Жупа (Eugert Zhupa) из Wilier Triestina-Selle Italia, Павел Брутт (Pavel Brutt) Gazprom-RusVelo, Мирко Маэстри (Mirco Maestri) Bardiani-CSF, Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot) Dimension Data, Марчин Бялоблоцки (Marcin Bialoblocki) CCC Sprandi Polkowice и Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti) Bora-hansgrohe. Беглецам пелотон не сопротивлялся и тем удалось проехать в отрыве практически весь этап.



За 20 км до финиша в отрыве осталось четыре гонщика - Эугерт Жупа, Павел Брутт, Даниэль Теклехайманот и Чезаре Бенедетти. Пелотон сумел добрать их лишь за 3,7 км до финиша.



Но командам спринтеров не удалось отпраздновать победу. На финальных поворотах, осложнивших прохождение заключительных километров дистанции пелотон растянулся, а слаженного развоза спринтеров не получилось.



Велогонщик команды Bora-Hansgrohe Лукас Пёстлбергер (Lukas Postlberger) атаковал из головы пелотона примерно за 1,5 км до финиша, сразу создав просвет, и этот просвет спринтеры так и не смогли закрыть. Пёстелбергер вышел вперёд, чтобы развозить в спринте своего товарища по команде Сэма Беннета (Sam Bennett). Но, увидев, что позади него образовался просвет, он продолжил удерживать скорость и сумел сохранить небольшое преимущество, позволившее ему взять первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Австрийский велогонщик в одиночку пересёк линию финиша, а спринтерам пришлось довольствоваться борьбой за 2-е место.



25-летний австрийский велогонщик впервые в карьере ехал Гран-тур, и в первый же день одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Такое же достижение записал на свой счёт испанский велогонщик Оскар Фрейро (Oscar Freire) в 2000 году на испанском Гран-туре Вуэльта Испании (Vuelta a Espana), с тех пор прошло 17 лет. Кроме того, он стал первым в истории гонщиком из Австрии, выигравшим этап на Джиро д’Италия.



Лукас Пёстлбергер не только взял первую в карьере победу на этапе Гран-тура, но и первым надел розовую майку лидера в 100-м юбилейном выпуске Джиро д’Италия. Также австрийский велогонщик возглавил классификацию по очкам и классификацию лучшего молодого гонщика.

Первый этап определил первых лидеров всех классификаций. На этапе разыгрывались три горных премии на подъёмах 4-й категории, победителем которых стал Чезаре Бенедетти, который не дал себя опередить попутчикам по отрыву. Набрав 9 очков, он стал первым обладателем майки горного короля юбилейного выпуска Джиро д’Италия.



Впервые стартовав на Гран-туре, команда Мирового тура Bora-Hansgrohe в первый же день Джиро д’Италия-2017 собрала майки лидеров всех классификаций – розовую майку лидера, цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, синюю майку лидера горной классификации и белую майку лучшего в молодёжной классификации.

Второй этап Джиро д’Италия-2017, протяженностью 221 км, включал в себя прохождение двух категорийных подъёмов – 3-й и 2-й категории, и проходил по пересечённому рельефу со множеством некатегорийных подъёмов. С километра ноль атаковали белорусский велогонщик Илья Кошевой (Ilia Koshevoy) из велокоманды Wilier Triestina-Selle Italia и польский велогонщик Лукаш Овсян (Lukasz Owsian) из CCC Sprandi Polkowice, к которым переложились российский велогонщик Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov) Gazprom–RusVelo, эритрейский велогонщик Даниэль Теклехайманот (Dimension Data) и итальянский велогонщик Симоне Андреетта (Simone Andreetta) Bardiani–CSF, которые образовали отрыв дня.



Отрыв стал распадаться за 50 км до финиша при прохождении подъёма 2-й категории Дженна Силана (Genna Silana) (протяженность 19.6 км, 368-1002 м, перепад - 634 м, средний градиент 3.2%, максимальный - 10%). Евгений Шалунов несколько раз атаковал, пытаясь сбросить попутчиков, но на его ускорения отвечал Даниэль Теклехайманот.



Теклехайманот, которому не удалось взять первую горную премию дня на вершине 3-й категории, взял максимальное количество очков - 15 – на вершине 2-й категории, атаковав, когда пелотон уже видел отрыв, и стал первым эритрейским гонщиком, возглавившим горную классификацию Джиро д’Италия.



На спуске от пелотона пытались уехать Натан Хаас (Nathan Haas) из Dimension Data и Давиде Мартинелли (Davide Martinelli) из Quick Step Floors, но через несколько километров их добрал пелотон. На спуске в голову пелотона вышла команда Bahrain-Merida, растянувшая группу.

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin



За 6 км до финиша, когда пелотон уже завершил спуск и по равнине приближался к финишному городу, у российского велогонщика Ильнура Закарина (Ilnur Zakarin) капитана велокоманды Katusha-Alpecin случился прокол. Он потерял около полуминуты, вся команда вернулась, чтобы помочь ему догнать пелотон. И Закарину удалось добрать хвост пелотон за 2 км до финиша, но потом пелотон порвался, и российский велогонщик финишировал 101-м с отставанием в 20 секунд.



Команды Lotto Soudal и Orica-Scott выстроили спринтерские поезда, но австралийский спринтер Калеб Юэн (Caleb Ewan) не смог принять участие в борьбе, потому что за 300 метров до финиша у него слетела цепь.



Андре Грайпель (Andre Greipel), 34-летний немецкий спринтер велокоманды Lotto Soudal, спуртовал и одержал победу на 2-м этапе Джиро д’Италия-2017, обойдя Роберто Феррари (Roberto Ferrari) из UAE Emirates и Яспера Стейвена (Jasper Stuyven) из Trek-Segafredo. За свою карьеру он ещё ни разу не уезжал с итальянского Гран-тура без выигранного этапа, это его 7-я победа на Джиро д’Италия. Кроме того он возглавил генеральную классификацию и впервые надел розовую майку лидера.



Третий этап Джиро д’Италия-2017, протяженностью 148 км, должен был пройти по традиционному сценарию спринтерского, но сильный ветер и атака на последних километрах отсекла часть спринтеров от борьбы за победу на этапе. С километра 0 атаковали и уехали в отрыв дня четыре велогонщика – Иван Ровный (Ivan Rovny) из Gazprom–RusVelo, Ян Тратник (Jan Tratnik) CCC Sprandi Polkowice, Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli) Dimension Data и Эугерт Жупа (Wilier Triestina-Selle Italia). Итальянский гонщик команды Dimenison Data забрал 20 очков на первом промежуточном спринте, после чего выпал из отрыва и влился в пелотон. Впереди остались три гонщика. Отрыв дня пелотон добрал за 28 км до финиша. Последним из отрыва сдался словенский гонщик Ян Тратник.



Затем при сильном боковом ветре велокоманды генеральщиков начали выходить вперёд, в пелотоне постоянно шли перестроения. За 11 км до финиша велогонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс (Bob Jungels) вышел вперёд и начал задавать скорость. Его работа развалила пелотон. За Юнгельсом уехали около 10 велогонщиков, среди которых шестеро – гонщики велокоманды Quick Step Floors, работавшие на своего лидера Фернандо Гавирию (Fernando Gaviria), а также Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) из Trek-Segafredo, Константин Сивцов (Kanstantsin Siutsou) из Bahrain-Merida, Натан Хаас (Dimension Data), Рюдигер Зелиг (Rudiger Selig) Bora-hansgrohe. Андре Грайпель (Lotto Soudal) отреагировал на рывок команды Quick Step Floors, но затем проблема с велосипедом помешала ему усидеть в первой группе.



Группа, образовавшаяся после атаки Quick Step Floors, за 2 км до финиша везла преследовашему их пелотону около 16 секунд. Натан Хаас атаковал на последних сотнях метров, но не смог противостоять скорости Фернандо Гавирии, который первым пересёк линию финиша, обойдя Рюдигера Зелига и Джакомо Ниццоло.



Победа на этапе принесла молодому колумбийскому велогонщику Фернандо Гавирии первую в карьере розовую майку лидера Джиро д’Италия, а также белую майку лидера молодёжной классификации, которую он перехватил у Лукаса Пёстлбергера (Bora-hansgrohe).



Андре Грайпель, потеряв розовую майку, остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации. Лидером горной классификации остался Даниэль Теклехайманот.

Четвёртый этап с финишем на вулкане Эитна (Etna) - самым высокогорным финишем этапа на Джиро д’Италия-2017 (протяжённость 17.9 км, 705-1892 м, перепад - 1170 м, средний градиент 6.6%, максимальный - 12%). Набор высоты составил 3500 м, а поднимались на Этну участники велогонки по склону с юга, от Николози (Nicolosi), на север.



Первый этап с горным финишем 1-й категории и набором высоты 3500 м начался с формирования отрыва, куда оторбался Ян Поланц (Jan Polanc) из UAE Team Emirates, а также Павел Брутт (Gazprom–RusVelo), Эуженио Алафачи (Eugenio Alafaci) из Trek-Segafredo и Жак-Янсе Ван Ренсбург (Jacques Janse Van Rensburg) из Dimension Data.



Эуженио Алафачи (Trek-Segafredo) выпал из отрыва на некатегорийном подъёме Бронте (Bronte). Павел Брутт (Gazprom-RusVelo) первым прошёл два промежуточных спринта этапа и выпал из отрыва за 29 км до финиша. А в начале подъёма на Этну сдался Жак-Янсе Ван Ренсбург, и Ян Поланц продолжил ехать в отрыве в одиночку. За 10 км до финиша у Поланца в запасе было три с половиной минуты преимущества.



Многочисленные атаки из пелотона начались на финальном подъёме к вершине Этны. За 15 км до финиша атаковал Паоло Тиралонго (Paolo Tiralongo) Astana Pro Team, но пелотон догнал его через два километра. За 12,5 км до финиша атаковал Пьер Роллан (Pierre Rolland) из Cannondale-Drapac, но не сумел догнать находящегося в отрыве Яна Поланца, и за 5,5 км до финиша вернулся в пелотон.



За 4,5 км до финиша у Поланца в запасе было 2 минуты, а в пелотоне осталось около 35 гонщиков. За 3 км до финиша пытался уехать от пелотона Йеспер Хансен (Jesper Hansen) из Astana Pro Team, потом атаковал Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Bahrain-Merida и Игор Антон (Igor Anton) из Dimension Data, но Ян Поланц и победа на этапе были для гонщиков пелотона вне досягаемости. Ян Поланц финишировал первым с преимуществом в 19 секунд. Благодаря победе 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates стал новым лидером горной классификации.



За 1,5 км до финиша атаковал российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин. Добрать Поланца он не сумел, но финишировал 2-м, опередив соперников на 10 секунд. Третьим пересёк финишную черту Герант Томас (Geraint Thomas) из велокоманды Sky.



Новым лидером генеральной классификации стал люксембургский гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс, который также возглавил и классификацию лучшего молодого гонщика.

Photo © Tim De Waele/BMC



На этапе не обошлось без сходов – на середине этапа с велогонки сошёл Роан Деннис (Rohan Dennis) из велокоманды BMC, который прекратил борьбу из-за последствий падения на 3-м этапе. Он упал за 10 км до финиша, находясь в голове пелотона, и хотя он постарался быстро вернуться в гонку, но в тот момент атаковала команда Quick Step Floors, и вернуться в пелотон при сильном боковом ветре и большой скорости, на которой шла группа, было невозможно.



Были во время этапа падения и завалы, в которых больше всех пострадали гонщики команды Katusha-Alpecin. На спуске за 73 км до финиша упал Альберто Лосада (Alberto Losada). А за 18 км до финиша на развязке произошёл большой завал, в котором пострадал и сошёл Павел Кочетков (Pavel Kochetkov).



Пятый этап Джиро д’Италия-2017, протяжённостью 159 км и проходивший по острову Сицилия, развивался по традиционному сценарию спринтерского. Со старта в отрыв уехали Евгений Шалунов из велокоманды Gazprom-RusVelo и Мачей Патерски (Maciej Paterski) из CCC Sprandi Polkowice. Пелотон не допускал, чтобы отрыв уезжал далеко, удерживая разрыв в пределах 4 минут. За 14,5 км до финиша отрыв дня был пойман пелотоном.



Участники проехали по Мессине два круга, и в первый раз линию финиша пересекали за 6,5 км. Словенский гонщик велокоманды Bahrain-Merida Лука Пиберник (Luka Pibernik) не обратил внимания, что до настоящего финиша нужно проехать ещё 6 км, что линия финиша проходится дважды, атаковал из поворота, и удерживая небольшое преимущество, пересёк финиш, подняв руки в победном жесте.



За 3 км до финиша начали выстраивать поезда велокоманд, развозящие своих спринтеров - Lotto Soudal, Quick Step Floors, Bora-hansgrohe. Колумбийский велогонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия терпеливо ждал и ускорился лишь за 150 м до финиша и победил в финальном спринте.

Фернандо Гавирия опередил в спринте итальянца Якуба Маречко (Jakub Mareczko) из велокоманды Wilier Triestina-Selle Italia и ирландца Сэма Беннетта из велокоманды Bora-hansgrohe. На протяжении пятого этапа Гавирия собрал очки на промежуточных спринтах, и по итогам пятого этапа Джиро д’Италия-2017 к нему перешла цикламеновая майка лидера очковой классификации.



Только два гонщика в этом веке выиграли более двух этапов Джиро д’Италия в возрасте менее 23 лет – это Фернандо Гавирия (2 этапа) и Дамиано Кунего (Damiano Cunego) (4 этапа).



В команде Quick Step Floors остаётся и розовая майка лидера, которую защищает Боб Юнгельс.



Шестой этап Джиро д’Италия-2017 протяжённостью 217 км вновь подходил спринтерам широкого профиля, но повезло тем, кто отобрался в отрыв. В отрыв дня отобрались несколько участников: Сильван Дилье (Silvan Dillier) из велокоманды BMC, Лукас Пёстлбергер (Bora-hansgrohe), Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), Симоне Андреетта (Bardiani-CSF) и Мадс Педерсен (Mads Pedersen) из Trek-Segafredo.



Пелотон сразу отпустил беглецов, максимальное преимущество которых составляло около 9 минут за 146 км до финиша. И хотя основная группа сократила разрыв с отрывом дня, догнать пятерых гонщиков так и не смогли. За 6,5 км из отрыва выпал Мадс Педерсен. Затем за 5,6 км до финиша атаковал Яспер Стейвен, на рывок которого сразу отреагировал Сильван Дилье, чуть позже их добрал Лукас Пёстлбергер.



За километр до финиша у трёх велогонщиков было около полутора минут преимущества. 26-летний швейцарский велогонщик Сильван Дилье атаковал за 150 м до финиша и взял победу на этапе. Яспер Стейвен финишировал 2-м, Лукас Пёстлбергер замкнул тройку лучших на этапе.



В общем зачёте Боб Юнгельс (Quick Step Floors) сохранил на своих плечах розовую майку лидера.

Седьмой этап (224 км), с одним подъёмом 4-й категории, стал вторым по протяжённости этапом на Джиро д'Италия-2017 и относился к спринтерским. С километра ноль атаковали Джузеппе Фонци (Giuseppe Fonzi) из Wilier Triestina-Selle Italia и Дмитрий Козончук (Dmitriy Kozontchuk) из Gazprom-RusVelo, которые провели в отрыве дня 204 км.



Пелотон добрал их за 19 км до финиша, после чего начали выстраиваться велокоманды генеральщиков, защищавшие своих лидеров, а также велокоманды спринтеров. Orica-Scott находилась в голове пелотона.



Атака велогонщика команды Cannondale-Drapac Кристиана Корена (Kristjan Koren), который попытался обмануть спринтерские команды, уехав от пелотона на небольшом подъёме за 4 км до финиша, не увенчалась успехом. К погоне подключилась велокоманда Sky, работавший в голове пелотона Василий Кириенко (Vasil Kiryienka) быстро закрыл просвет. После этого вперёд вышли спринтерские велокоманды.



Калеб Юэн (Orica-Scott) спринтовал за 300 м до финиша, и на финишной черте его почти добрали Фернандо Гавирия (Quick Step Floors) и Сэм Беннет (Bora-hansgrohe), но молодой австралийский гонщик успел первым пересечь финишную черту.

Восьмой этап Джиро д'Италия-2017 протяжённостью 189 км начался с многочисленных атак. Отрыв сформировался лишь через 50 км после старта. Через 49 км после старта атаковал велогонщик команды Katusha-Alpecin Вячеслав Кузнецов (Vyacheslav Kuznetsov). С ним уехала большая группа участников велогонки – Ян Барта (Jan Barta) из Bora-Hansgrohe, Лоран Дидье (Laurent Didier) из Trek-Segafredo, Кристиан Сбаральи (Dimension Data), Мачей Патерски и Бронислав Самойлов (Branislau Samoilau) из CCC Sprandi Polkowice, Яспер Де Бюст (Jasper De Buyst) из Lotto Soudal, Роберто Феррари (UAE Team Emirates), Мирко Маэстри и Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese) из Bardiani-CSF, Ильо Кейссе (Iljo Keisse) из Quick-Step, Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen) из Orica-Scott, Алекс Хаус (Alex Howes) из Cannondale-Drapac.



Скорость первого часа гонки составила 54.677 км/ч.



За 133 км до финиша большой отрыв вёз пелотону около 20 секунд, что позволило переложиться в отрыв ещё нескольким велогонщикам, в числе которых был Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из команды Astana Pro Team, Лукас Пёстелбергер и Грегор Мюльбергер (Gregor Muhlberger) из Bora-hansgrohe. Таким образом, за 127 км до финиша в отрыве нахолиось 16 участников.



На подъёме 2-й категории Монте Сант'Анжело (Monte Sant'Angelo) (протяженность 9.6 км, 161-747 м, перепад - 580 м, средний градиент 6.1%, максимальный - 10%) атаковал Луис-Леон Санчес, который первым прошёл вершину. Отрыв разорвался, и из пелотона в первую группу смогли переложиться гещё несколько велогонщиков. В итоге за Луисом-Леоном Санчесом поехала группа из 12 человек, которая догнала его, когда до финиша оставалось 68 км.



За 55 км до финиша группа отрыва везла пелотону 4 минуты 20 секунд, и Валерио Конти (Valerio Conti) из UAE Team Emirates, стал виртуальным лидером генеральной классификации.



За 37 км до финиша из отрыва контратаковали Валерио Конти и Джованни Висконти (Giovanni Visconti) из Bahrain Merida, к которым вскоре переложились Луис-Леон Санчес, Горка Исагирре (Gorka Izagirre) из Movistar и Грегор Мюльбергер (Bora-hansgrohe). Они и сформировали финальный отрыв дня, который разыграл финиш.



За 23 км до финиша пятёрка лидеров везла группе розовой майки около 3 минут.



За 14 км до финиша из отрыва попытались уехать Горка Исагирре и Валерио Конти, их догнали Луис-Леон Санчес и Джованни Висконти, а Грегор Мюльбергер выпал из отрыва.



В это время за спиной отрыва из пелотона атаковал Микель Ланда (Mikel Landa) из велокоманды Sky. Он ненадолго стал виртуальным лидером общего зачёта, но затем пелотон его добрал.



В отрыве также продолжались атаки - Луис-Леон Санчес попытался сбросить попутчиков за 8 км до финиша, но Джованни Висконти, Горка Исагирре и Валерио Конти его не отпустили. За 5 км до финиша эта пятёрка везла ближайшим преследователям – оставшимся гонщикам многочисленного отрыва около минуты, и на 1 минуту 17 секунд опережала пелотон.



За километр до финиша из борьбы за этап выбыл Валерио Конти, который упал на повороте. Хотя он быстро вернулся в гонку, его попутчики по отрыву были уже вне досягаемости. За 250 м до финиша Горка Исагирре ускорился на финальном подъёме и взял победу на этапе.



Перестановок в общем зачёте не произошло, все претенденты финишировали вместе, а Боб Юнгельс (Quick Step Floors) сохранил на своих плечах розовую майку лидера.

Девятый этап Джиро д’Италия-2017 завершал первую неделю итальянского Гран-тура. Перед предстоящим днём отдыха участникам велогонки предстоял сложный горный этап с финишем на вершине Блокхаус делла Майелла (Blockhaus della Majella) (категория присвоена отрезку подъёма 13.6 км, 524-1665 м, перепад - 1141 м, средний градиент 8.4%, максимальный - 14%).



Многочисленный отрыв дня, в который отоборались 12 гонщиков, пелотон, возглавляемый командой Movistar, был настигнут за 22 км до финиша. На высокой скорости пелотон прошёл равнинный подъезд к подъёму 1-й категории Блокхаус. Поздняя атака из отрыва, предпринятая Яном Тратником (CCC Sprandi Polkowice), Томасом Марчински (Tomasz Marczynski) из Lotto Soudal и Пьером Ролланом (Cannondale-Drapac), оказалась безрезультатной.



Скорость, задаваемая командой Movistar, начала просеивать пелотон, в котором за 17 км до финиша оставалось менее 100 гонщиков.



За 10 км до финиша в первой группе, в которой осталось около 30 гонщиков, помощники были лишь у колумбийского велогонщика Наиро Кинтаны. За 8 км до финиша впереди осталась группа лидеров из 11 человек – Наиро Кинтана, Андрей Амадор (Andrey Amador) и Виннер Анакона (Winner Anacona) из велокоманды Movistar, Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) из LottoNL-Jumbo, Тибо Пино (Thibaut Pinot) из FDJ, Бауке Моллема (Bauke Mollema) из Trek-Segafredo, Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) из AG2R La Mondiale, Давиде Формоло (Davide Formolo) из Cannondale-Drapac, Том Дюмулин (Tom Dumoulin) Sunweb и Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).



Боб Юнгельс, лидировавший в общем зачёте, выпал в начале подъёма и за 7 км до финиша проигрывал группе лидеров 41 секунду, так же, как и Тиджей Ван Гардерен (Tejay Van Garderen) из BMC. За 7,5 км из группы лидеров выпал Ильнур Закарин.



За 6,5 км атаковал Наиро Кинтана, за ним сразу сели Тибо Пино и Винченцо Нибали. Затем атаковал Тибо Пино, которого не пустили Кинтана и Нибали. Колумбийский гонщик атаковал ещё несколько раз и уехал от соперников за 4,8 км до финиша.



Нибали и Пино не смогли закрыть просвет и за 4 км до финиша Наиро Кинтана вёз им уже 13 секунд. За Нибали и Пино в пределах десятка секунд находилась группа Тома Дюмулина, Доменико Поццовиво и Бауке Моллемы. Боб Юнгельс за 4 км проигрывал лидирующему Кинтане около полутора минут.



За 3,6 км атаковал Тибо Пино, а Винченцо Нибали не смог ответить на его рывок. За 3 км до финиша Винченцо Нибали добрали Том Дюмулин и Бауке Моллема, а затем прошли итальянского гонщика и догнали Тибо Пино.



За 2,5 км до финиша преимущество Кинтаны над ближайшим преследователем Тибо Пино составляло 26 секунд.



Пино не стал работать с Дюмулином и Моллемой и атаковал за 2,2 км до финиша. Однако, Том Дюмулин сумел догнать французского гонщика, а Бауке Моллема не смог закрыть просвет и поехал в одиночку.



За километр до финиша у Наиро Кинтаны было полминуты преимущества над Пино и Дюмулином. Колумбийский гонщик выиграл этап и надел розовую майку лидера.



Тибо Пино финишировал 2-м через 24 секунды, Том Дюмулин замкнул тройку лучших на этапе. Бауке Моллема финишировал 4-м через 41 секунду, а Винченцо Нибали проиграл Кинтане 1 минуту.



Танел Кангерт (Tanel Kangert) из Astana Pro Team финишировал 7-м через 2 минуты 2 секунды. Ильнур Закарин пересёк линию финиша через 2 минуты 14 секунд.



По результатам 9-го этапа Джиро д’Италия-2017 Боб Юнгельс (Quick Step Floors) потерял обе майки - розовую и белую майку лучшего молодого гонщика, которую перехватил у него Давиде Формоло.



В решающий момент 9-го этапа Джиро д’Италия-2017, перед самым началом подъёма на Блокхаус за 15 км до финиша припаркованный с левой стороны дороги полицейский мотоцикл сопровождения стал причиной большого завала, в котором больше всего пострадали гонщики велокоманды Sky. Упали оба капитана британской велокоманды Sky – Герант Томас и Микель Ланда, а также Диего Роза (Diego Rosa), Себастьян Энао (Sebastian Henao), Кенни Элиссонде (Kenny Elissonde) и Василий Кириенко. Они получили ссадины и ушибы. Герант Томас получил травму правого плеча и повреждения правой стороны тела, бедра и ноги, Микель Ланда упал на левую сторону тела, Василий Кириенко повредил правый локоть.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari



Хотя Микель Ланда быстро вернулся в гонку, на подъёме он не смог идти в полную силу. Герант Томас был вынужден ждать нового велосипеда, а затем с помощью Диего Розы, Себастьяна Энао и Филипа Дейнана (Philip Deignan) прошёл подъёма Блокхаус. Все гонщики велокоманды Sky финишировали. Герант Томас был первым из гонщиков велокоманды Sky, пересёкшим финиш 9-го этапа через 5 минут 8 секунд после победителя 9-го этапа Наиро Кинтаны (Movistar), Микель Ланда приехал на финиш лишь через 26 минут 56 секунд.



Пострадали и другие велогонщики. Адам Йейтс (Adam Yates), велогонщик команды Orica-Scott, получил ушибы и ссадины правой стороны тела, Стив Морабито (Steve Morabito) из FDJ, получил ушиб коленей и правого локтя, Пельо Бильбао (Pello Bilbao) из Astana Pro Team, повредил правую сторону тела. Велогонщик команды Sunweb Вилко Келдерманн (Wilco Kelderman), получивший сложный перелом пальца левой руки, был вынужден сойти с гонки.



После фигиша 9-го этапа директор Джиро д’Италия-2017 Мауро Веньи (Mauro Vegni) выразил глубокое сожаление по поводу инцидента с припаркованным у начала подъёма на Блокхаус полицейским мотоциклом, и признал, что мотоцикл не должен был останавливаться в том месте. Однако, Мауро Веньи подчеркнул, что полиция выполняет важную работу по сопровождению гонки на протяжении последних 70 лет.



Мауро Веньи: «Конечно, мне очень жаль, что случилось такое, ужасно из-за такого случая потерять претендентов на борьбу за общий зачёт. Возможно, инцидент произошёл из-за сочетания ошибки и рокового стечения обстоятельств. Жаль, что всё так закончилось. Полицейский мотоцикл остановился, чтобы потом прикрывать и защищать формирующиеся небольшие группы гонщиков. Соглашусь, что водитель выбрал неверное место для того, чтобы остановиться, он находился на узком участке дороги, возможно, ему следовало проехать на 100 м дальше».

Генеральная классификация после 9 этапа 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 42:06:09 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:28 3 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:30 4 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:51 5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 01:10 6 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 01:28 7 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 02:28 8 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 02:45 9 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 02:53 10 Steven Kruijswijk (Ned) Lotto NL - Jumbo 03:06

Десятый этап Джиро д'Италия-2017 - индивидуальная гонка на время с раздельным стартом протяженностью 39.8 км. Это была первая из двух индивидуальных разделок на Джиро д’Италия-2017.



Действующий чемпион Нидерландов в разделке, 26-летний велогонщик команды Sunweb Том Дюмулин, проехал индивидуальную гонку на время быстрее всех, за 50 минут 37 секунд. Том Дюмулин показал лучшее время на двух промежуточных отсечках, и на финише опередил ближайшего соперника, велогонщика команды Sky Геранта Томаса на 49 секунд. Средняя скорость Тома Дюмулина на первом отрезке дистанции до отсечки 9,8 км составила 56,72 км/ч, на втором отрезке до отсечки 28,2 км – 47.931 км/час

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari



Тройку лучших на этапа замкнул чемпион Люксембурга в гонке с раздельным стартом, гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс, уступивший Дюмулину 56 секунд. Юнгельс вернул себе белую майку лучшего в молодёжной классификации.



Белорусский велогонщик команды Sky Василий Кириенко некоторое время удерживал первое место, в итоге уступив победителю 2 минуты. Часть времени Василий Кириенко потерял из-за падения на повороте, случившимся на последнем километре дистанции.



Лидировавший в общем зачёте Наиро Кинтана (Movistar) финишировал 23-м через 2 минуты 53 секунды после победителя этапа и потерял розовую майку лидера в пользу Тома Дюмулина.

Генеральная классификация после 10 этапа 1 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 42:57:16 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 02:23 3 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 02:38 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 02:40 5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 02:47 6 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 03:56 7 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 04:05 8 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 04:17 9 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 04:39 10 Steven Kruijswijk (Ned) Lotto NL - Jumbo 05:19

Одиннадцатый этап Джиро д'Италия-2017 протяженностью 161 км - горный этап в Апеннинах с набором высоты в 3500 м. Этап с прохождением двух подъёмов 2-й категории и двух подъёмов 3-й категории начался с многочисленных атак. Через 30 км после старта вперёд уехала многочисленная группа велогонщиков, из которой продолжились атаки.



На первом из подъёмов 2-й категории (через 16 км после старта), сначала атаковали Игор Антон (Dimension Data) и Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus) из Quick Step Floors. За ними следовала группа примерно из 20 велогонщиков. Де Плюс и Антон первыми прошли вершину Пассо делла Консума (Passo della Consuma) (протяженность 15.9 км, 84-1060 м, перепад - 976 м, средний градиент 6.1%, максимальный - 10%).



За 112 км до финиша из отрыва атаковал Микель Ланда (Sky) и Омар Фраиле (Omar Fraile) из Dimension Data, которые оторвались от попутчиков и провели в отрыве большую часть этапа. Омар Фраиле собрал горные премии на 3-й категории и на финальной вершине 2-й категории Монте Фумайоло (Monte Fumaiolo) (протяженность 23.1 км, 500-1347 м, перепад - 847 м, средний градиент 3.6%, максимальный - 12%).



В пелотоне до начала финального подъёма в голове работала команда Sunweb, защищающая своего капитана, лидера общего зачёта Тома Дюмулина.



За 40 км до финиша многочисленная вторая группа отрыва добрала Фраиле, а Микель Ланда, в одиночку проехавший ещё несколько километров, вернулся в группу за 36 км до финиша, а затем выпал из отрыва.



Среди генеральщиков на последнем подъёме и спуске с него также шла борьба. Сначала скорость в группе взвинтила команда Bahrain-Merida и атака Винченцо Нибали, которая была нейтрализована, но помогла просеять группу. Затем на спуске атаковал Тибо Пино (FDJ), который какое-то время опережал группу генеральщиков на 10 секунд, но затем его добрали.



За 29 км до финиша из отрыва атаковал Лауренс Де Плюс (Quick Step Floors), за которым поехал Руй Кошта (Rui Costa) из UAE Team Emirates, а затем и Пьер Роллан (Cannondale-Drapac). Трое гонщиков удерживали небольшое преимущество в 16 секунд за 15 км до финиша. За 3 км разрыв между ними и преследователями из проредившегося отрыва было 9 секунд.



Пьер Роллан пытался сбросить своих попутчиков за 2,5 км до финиша, но не смог от них уехать. За 2 км до финиша первую тройку добрал Танел Кангерт из Astana Pro Team, а затем он контратаковал, но Роллан сразу сел ему на колесо. Роллана, Фраиле, Кошта и Тангерта на последних сотнях метров дистанции почти добрала группа отрыва, но четверо велогонщиков успели разыграть спринт, в котором Омар Фраиле сумел опередить своих соперников и взял первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Руй Кошта пересёк финишную черту 2-м, Пьер Роллан замкнул тройку лучших на 11-м этапе.



Том Дюмулин (Sunweb) сохранил розовую майку лидера. Омар Фраиле благодаря тому, что первым прошёл три вершины этапа (две вершины 3-й и одну 2-й категории), вплотную приблизился в горной классификации к сохранившему лидерство Яну Поланцу (UAE Team Emirates).

Двенадцатый этап (229 км) - самый протяженный этап Джиро д'Италия-2017 - спринтерский с двумя категорийными подъема, расположенными на первой половине дистанции. Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского. Со старта в отрыв уехали три гонщика – Сергей Фирсанов (Sergey Firsanov) из Gazprom–RusVelo, Марко Маркато (Marco Marcato) из UAE Team Emirates и Мирко Маэстри из Bardiani–CSF.



Сразу после старта началось восхождение на подъём 2-й категории Колла ди Казалья (Colla di Casaglia) (протяженность 7.7 км, 535-913 м, перепад - 378 м, средний градиент 4.9%, максимальный - 9%), на вершине которого отрыв не стал бороться за горные очки, а герой 11-го этапа Омар Фраиле (Dimension Data) боролся с лидировавшим в горной классификации Яном Поланцом (UAE Team Emirates) за то, чтобы 4-м пересечь вершину. И Фраиле это удалось, он атаковал незадолго до вершины и обошёл Поланца, перехватив у него синюю майку лучшего горного гонщика.



Необычным элементом этапа стало то, что впервые в истории Джиро д’Италия часть дистанции гонщики проехали по автостраде. По «Автостраде Панорамика А1» пелотон прошёл 33 км дистанции между городами Барберо дель Мюджелло и Риоведжио. Это особенный момент в 100-м выпуске итальянского Гран-тура, показывающий значимость «Корса Роза» для Италии.



Для генеральщиков этап стал своеобразным днём восстановления, пелотон держал отрыв в пределах 5 минут, а за 10 км до финиша добрал беглецов. Мирко Маэстри пытался в одиночку удерживать просвет, когда его товарищи по отрыву уже вернулись в пелотон. Но через несколько километров сдался и он.



Этап завершился общим спринтом. Фернандо Гавирия (Quick Step Floors) сделал хет-трик на Джиро д’Италия-2017, после победы на 3-м и 5-м этапах он не оставил соперникам шанса и на 12-м этапе, где вновь пересёк линию финиша первым.

Photo © credit Team Sky/Russ Ellis

Герант Томас вынужден был сойти с Джиро д’Италия-2017 из-за последствий падения на 9-м этапе. 30-летний британский гонщик команды Sky после дня отдыха на 10-м этапе занял 2-е место в индивидуальной гонке на время, где проиграл лишь победителю Тому Дюмулину (Sunweb). Но затем травмы плеча и колена дали о себе знать, и следующие два дня Герант Томас начал терять время. На 11-м этапе он финишировал через две с половиной минуты, проиграв группе генеральщиков почти минуту, на равнинном 12-м этапе также не выдержал темпа группы, где находились все претенденты на общий зачёт, финишировав через 31 секунду. Руководство велокоманды Sky и Герант Томас приняли решение о сходе велогонщика перед стартом 13-го этапа.

Тринадцатый этап Джиро д'Италия-2017 протяженностью 167 км - последний из спринтерских этапов этого выпуска итальянского Гран-тура, на котором не было ни одного категорийного подъема. Этап развивался по обычному сценарию спринтерского. Отрыв дня уехал с километра ноль, в него отобрались - Павел Брутт (Gazprom–RusVelo), Винченцо Альбанезе (Bardiani–CSF) и Матей Мохорич (Matej Mohoric) из UAE Team Emirates.

Пелотон не отпускал отрыв больше чем на 2 минуты, и добрал беглецов за 20 км до финиша. После этого вперёд вышли команды генеральщиков, защищавших своих капитанов, которых затем сменили в голове группы спринтерские поезда.



Атака Филиппо Поццато (Filippo Pozzato) из Wilier Triestina-Selle Italia за 3,7 км до финиша была сразу нейтрализована. Спринтеры разыграли этап, и Фернандо Гавирия, выбравшись с дальних позиций, на финише обошёл своих соперников – Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и Яспера Стейвена (Trek-Segafredo) - и одержал четвёртую победу на этапах Джиро д’Италия-2017.

Четырнадцатый этап, протяженностью 131 км, наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2017. Равнинный этап с финишем в подъем 1 категории, расположенный в Альпах, начался с многочисленных атак и отрыва, в который уехали - Сергей Лагутин (Sergey Lagutin) из Gazprom–RusVelo, Натнаэль Берхан (Natnael Berhane) из Dimension Data и Даниэль Мартинес (Daniel Martinez) из Wilier Triestina-Selle Italia. Пелотон, в голове которого работали команды FDJ, Movistar, Orica-Scott, не давал отрыву уехать далеко, и отрыв был нейтрализован на подходе к подъёму Оропа (Monte Oropa) за 15 км до финиша.



Первым на подъёме протяженностью 11.8 км, 409-1142 м, перепад 733 м, средний градиент 6.2%, максимальный градиент 13% атаковал Диего Роза (Sky), которого пелотон добрал через несколько километров. За 5 км в пелотоне осталось около 30 гонщиков, скорость в просеявшейся группе начала задавать команда Movistar. За 5 км до финиша атаковал Игор Антон (Dimension Data), на его ускорение сразу отреагировал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), который закрыл просвет. За 4.5 км до финиша в голову группы вновь вышли велогонщики команды Movistar. За 4,3 км до финиша Адам Йейтс (Orica-Scott) попытался уехать, но его рывок был нейтрализован, затем атаковал Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale), за которым поехали Наиро Кинтана (Movistar) и Ильнур Закарин.



Наиро Кинтана в свою очередь попробовал уехать от соперников, и ему удалось создать просвет, но за ним поехал Ильнур Закарин, и какое-то время оба велогонщика работали вдвоём. За 3,3 км до финиша Кинтана атаковал ещё раз, Ильнур Закарин не смог закрыть просвет, и колумбийский велогонщик уехал от группы лидеров.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada



Защищающий розовую майку лидера Том Дюмулин (Sunweb) атаковал за 3,5 км до финиша, добрал Ильнура Закарина, и поехал первым колесом. К этой группе присоединился Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Микель Ланда (Sky) и Адам Йейтс (Orica-Scott). За 1,5 км до финиша эта группа добрала Наиро Кинтану, а Адам Йейтс, а затем и Винченцо Нибали не выдержали темпа, задаваемого Дюмулином, и выпали.



За 1,3 км до финиша вместе с Томом Дюмулином впереди остался лишь Ильнур Закарин, а затем их догнали Кинтана и Ланда. Ильнур Закарин атаковал за 300 м до финиша, но Том Дюмулин обошёл российского гонщика, когда до линии финиша оставалось 50 м, и выиграл этап. Ильнур Закарин финишировал 2-м, тройку лучших на этапе замкнул Микель Ланда.

Генеральная классификация после 14 этапа 1 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 59:31:17 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 02:47 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 03:25 4 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 03:40 5 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 04:24 6 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 04:32 7 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 04:55 8 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 04:59 9 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 05:28 10 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 05:36

Пятнадцатый этап Джиро д'Италия-2017, протяженностью 199 км, делится на две неравные части, 3/4 дистанции - равнина, заключительная четверть - преодоление двух категорийных подъемов и спусков с них, а также некатегорийного подъема с брусчаткой перед самым финишем.

С километра ноль из пелотона начались атаки, но отрыв дня долго не мог сформироваться. Лишь через 80 км велогонки вперёд уехали пять велогонщиков, но и их пелотон не отпустил. Новый отрыв сформировался после атаки лидера очковой классификации Фернандо Гавирии (Quick Step Floors) за 80 км до финиша. С ним в отрыв уехали - Евгений Шалунов (Gazprom–RusVelo), Жак-Янсе Ван Ренсбург (Dimension Data), Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) из Lotto NL–Jumbo, Симоне Петилли (Simone Petilli) из UAE Team Emirates, Энрико Барбин (Enrico Barbin) из Bardiani–CSF, а Сильван Дилье (Silvan Dillier) из BMC, к которым потом переложились Руди Молар (Rudy Molar) из FDJ, Хулен Амескета (Julen Amezqueta) из Wilier Triestina-Selle Italia и Филип Дейнан из Sky.



На подъёме 2-й категории Мираголо сан Сальваторе (Miragolo san Salvatore) протяжёностью 8.7 км, 325-931 м, перепад 606 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 11% отрыв распался, и за 40 км до финиша впереди из отрыва осталось четверо – Ван Ренсбург, Барбин, Молар, Дейнан и Амескета.



В это время из пелотона атаковал Пьер Роллан (Cannondale-Drapac), а затем Луис-Леон Санчес (Astana Pro Team), который вместе с Ролланом добрал отрыв за 31 км до финиша.



На коварном спуске с Мираголо сан Сальваторе на одном из поворотов упал капитан команды Movistar Наиро Кинтана. Он вернулся в гонку, но был вынужден менять велосипед. Однако, команда лидера генеральной классификации Sunweb Тома Дюмулина, находившаяся в голове пелотона, сбавила скорость, и пелотон подождал возвращения Кинтаны в гонку, который добрал хвост пелотона с помощью товарищей по команде.



На спуске с подъёма Сельвино также произошли падения в пелотоне. В том числе Давиде Формоло (Cannondale-Drapac), Кенни Элиссонде (Sky), которые вернулись в гонку и финишировали на этапе.



За 13 км до финиша произошло ещё одно падение – Танел Кангерт (Astana Pro Team) упал из-за островка с дорожным знаком. Эстонский гонщик сломал левый локоть и сошёл с гонки.



Несмотря на все усилия Луиса-Леона Санчеса, отрыв не сумел удержаться до финиша. Преимущество отрыва, которое составляло около полуминуты за 15 км до финиша, стало таять. Атака Пьера Роллана была нейтрализована.



И на финальном некатегорийном подъеме протяженностью 1.4 км, средний градиент 7.9%, максимальный градиент 12% в Бергамо пелотон добрал отрыв, после чего начались атаки.



Первым атаковал Боб Юнгельс (Quick Step Floors), но его рывок нейтрализовали, затем за 3,3 км атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), за которым поехал Доменико Поццовиво (AG2R), Тибо Пино (FDJ), Адам Йейтс (Orica-Scott), однако уехать от лидера общего зачёта им не удалось.



Их добрал Том Дюмулин (Sunweb) и ещё несколько генеральщиков. В итоге группа, в составе которой были все основные претенденты на общий зачёт, разыграла спринт, в котором Боб Юнгельс опередил Наиро Кинтану (Movistar) и Тибо Пино (FDJ). Чемпион Люксембурга и лидер молодежной классификации Боб Юнгельс одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 15-й этап Джиро д’Италия-2017. Том Дюмулин сохранил розовую майку лидера.

Шестнадцатый этап Джиро д'Италия-2017 - королевский этап протяженностью 222 км, с покорением Чима Коппи (Cima Coppi) - Пассо делло Стельвио (Passo dello Stelvio), наивысшей отметки Джиро д'Италия-2017, и заездом на территорию Швейцарии.



Со старта этапа из пелотона начались атаки, и вперёд уехала многочисленная группа велогонщиков. Состав отрыва постоянно менялся, новые велогонщики перекладывались, некоторые не выдерживали ритма и выпадали. Пелотон также разбился на группы. В итоге через 83 км дистанции впереди находилось около 20 человек, и этот отрыв вёз группе розовой майки полторы минуты.



Луис-Леон Санчес (Astana Pro Team) первым прошёл вершину Мортироло (Passo del Mortirolo) - Чима Скарпони (Cima Scarponi), взяв премию Микеле Скарпони.



На 12-км спуске и подъёме на вершину Стельвио в голове отрыва работал Василий Кириенко (Sky), в то время как группу фаворитов возглавляли гонщики Sunweb и Trek-Segafredo.



За 100 км до финиша между отрывом и группой розовой майки было около 3 минут разрыва. На подъёме к Стельвио за 90 км до финиша отрыв начал распадаться, и за 86 км до финиша впереди осталось 8 гонщиков – Микель Ланда и Филип Дейнан из Sky, Андрей Амадор и Горка Исагирре из Movistar, Стевен Крёйсвейк из LottoNL-Jumbo, Луис-Леон Санчес из Astana Pro Team, Игор Антон из Dimension Data и Ян Хирт (Jan Hirt) из CCC Sprandi Polkowice. За 79 км до финиша в эту группу переложился Виннер Анакона из Movistar.



Микель Ланда атаковал у вершины Стельвио (1209-2758 м, перепад 1549 м, протяженность 21.7 км, средний градиент 7.1%, максимальный градиент 12%) и первым прошёл самую высокую вершину Джиро д’Италия-2017, взяв Чима Коппи.



За 70 км до финиша на спуске со Стельвио атаковал Андрей Амадор, который вместе с Микеле Ланда сформировал новый отрыв. За ними находилась группа преследователей в составе Яна Хирта, Виннера Анаконы, Игора Антона, Стевена Крёйсвейка и Филипа Дейнана.



За 57 км до финиша Ланда и Амадор опережали группу фаворитов на 2 минуты 40 секунд, группа преследователей была в 21 секунде. За 50 км до финиша группа преследователей добрала Ланду и Амадора, группа розовой майки находилась от отрыва в 3 минутах. За 35 км до финиша отрыв стал рассыпаться, из него атаковал Стевен Крёйсвейк, которого добрал Микель Ланда.



В это время, за 36 км до финиша, когда группа фаворитов находилась у подножия финального подъёма дня – перевала Умбраиль (Umbrailpass/Giogo di Santa Maria) 1 категория 1372-2502 м, перепад 1130 м, протяженность 13.4 км, средний градиент 8.4%, максимальный градиент 12%, у лидера общего зачёта Тома Дюмулина (Sunweb) возникли проблемы с желудком.



Голландский гонщик был вынужден остановиться на обочине, в итоге потеряв несколько минут. Он вернулся в гонку, но у него не было помощников, и ему пришлось ехать в одиночку.



Первым в начале восхождения на Умбраиль из группы фаворитов атаковал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), но группа его сразу добрала.



За 30 км до финиша в группу фаворитов, в которой осталось 13 человек, вернулся Андрей Амадор (Movistar), который начал попеременно с Франко Пеллицотти (Bahrain-Merida) работать в голове группы фаворитов.



В отрыве за 30 км до финиша осталось трое – Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo) и Микель Ланда (Sky).



В это время из группы фаворитов за несколько километров до вершины Умбраиль начались атаки. Первым атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), на рывок которого тут же отреагировал Наиро Кинтана (Movistar), к ним переложились Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) и Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale).



Группа Тибо Пино (FDJ), Бауке Моллемы (Trek-Segafredo), Адама Йейтса (Orica-Scott) не смогла закрыть просвет. Вскоре к этой группе переложился лидер молодёжной классификации Боб Юнгельс (Quick Step Floors), который помогал в погоне за лидерами.



За 3 км до вершины Умбраиль ситуация в гонке выглядела следующим образом – Микель Ланда атаковал, сбросив чешского гонщика Яна Хирта и Стевена Крёйсвейка и в одиночку поехал к вершине.



В минуте от них находилась группа Нибали, Кинтаны, Закарина, Поццовиво, далее в полутора минутах группа Пино, Моллемы, Йейтса, Давиде Формоло, и Том Дюмулин отставал от группы Нибали примерно на полторы минуты.



Микель Ланда первым прошёл вершину Умбраиль, взяв максимальное количество горных очков, и стал лидером горной классификации.



Винченцо Нибали атаковал за 20,2 км до финиша, на его рывок отреагировали Наиро Кинтана и Ильнур Закарин.



На спуске с Умбраиль Винченцо Нибали уехал от Наиро Кинтаны, Ильнура Закарина и Доменико Поццовиво, и добрал Микеля Ланду.



В итоге на финише в Бормио Винченцо Нибали и Микель Ланда разыграли этап, итальянский гонщик, двукратный победитель Джиро д’Италия, первым пересёк финишную черту.



Том Дюмулин финишировал через 2 минуты 17 секунд после победителя этапа, и с трудом, но удержал розовую майку лидера, но от его преимущества в 2 минуты 41 секунду осталась всего лишь 31 секунда.





Генеральная классификация после 16 этапа 1 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 70:14:48 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:31 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 01:12 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 02:38 5 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 02:40 6 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 03:05 7 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 03:49 8 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 04:35 9 Steven Kruijswijk (Ned) Lotto NL - Jumbo 06:20 10 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 07:00

Семнадцатый этап Джиро д'Италия-2017, протяжённостью 219 км, транзитный среднегорный этап с набором высоты в 3700 м между двумя горными королевскими этапами в Альпах. Отобравшись в отрыв вместе с Павлом Бруттом (Gazprom–RusVelo) и Матеем Мохоричем (UAE Team Emirates), Пьер Роллан (Cannondale-Drapac) первым прошёл вершины – Априку (Aprica) 400-1173 м, перепад 773 м, протяженность 12.3 км, средний градиент 6.3%, максимальный градиент 11% и Тонале (Passo del Tonale) 2 категория 1253-1883 м, перепад 630 м, протяженность 11 км, средний градиент 5.7%, максимальный градиент 10%, а затем за 130 км до финиша выпал из отрыва, присоединившись к многочисленному второму отрыву, в который уехали около 27 гонщиков.



Павел Брутт отстал от Матея Мохорича на подъёме Вилле ди Джиово (Ville di Giovo) 3 категория 210-615 м, перепад 405 м, протяженность 5.9 км, средний градиент 6.8%, максимальный градиент 12%, вершина которого расположена за 82 км до финиша этапа.



В это время многочисленная вторая группа отрыва вела преследование и добрала Матея Мохорича за 60 км до финиша.



Пелотон отпустил многочисленный отрыв почти на 13 минут, и Ян Поланц (UAE Team Emirates), находившийся в отрыве, на какое-то время сначала стал виртуальным лидером общего зачёта, а затем виртуально замыкал тройку лучших генеральной классификации. К погоне за отрывом подключились гонщики команды Quick Step Floors, LottoNL-Jumbo. Но в итоге пелотон проиграл отрыву на финише 7 минут 54 секунды.



За 17 км до финиша из отрыва начались многочисленные атаки. Убежать от попучтиков пытались Ян Поланц и Руй Кошта из UAE Team Emirates, Тиджей Ван Гардерен (BMC), Энрико Барбин (Bardiani–CSF), Омар Фраиле (Dimension Data) и Горка Исагирре (Movistar).



Но когда в отрыве возник момент затишья, за 7 км до финиша атаковал Пьер Роллан, который быстро создал просвет в 20 секунд, и удержал преимущество до финиша. За 1 км у него в запасе было 27 секунд, и Пьер Роллан взял победу на этапе.

Восемнадцатый этап - второй королевский горный этап на Джиро д'Италия-2017 в окрестностях Мармолады (Marmolada), высочайшей вершины Доломитовых Альп, с финишем в подъем 1 категории. Этап был коротким, протяжённостью в 137 км, но набор высоты составил 3700 м.



Со старта этапа в отрыв уехали четыре гонщика – Натнаэль Берхан из Dimension Data, Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf) из BMC, Диего Роза из Sky и Мануэле Боаро (Manuele Boaro) из Bahrain Merida.



За этой группой, которая сразу набрала около минуты преимущества, продолжались атаки из пелотона. Тиджей Ван Гардерен (BMC) отобрался в многочисленный второй отрыв, сформировавшийся на первом подъёме этапа – к вершине перевала Пордой (Passo Pordoi) 1 категория 1440-2239 м, перепад 799 м, протяженность 11.9 км, средний градиент 6.7%, максимальный градиент 9%. Помимо Ван Гардерена в него отобрались Микель Ланда и Филип Дейнан (Sky), Константин Сивцов (Bahrain-Merida), Джозеф Домбровски (Joseph Lloyd Dombrowski) и Давиде Виллелла (Davide Villella) из Cannondale-Drapac, Виннер Анакона (Movistar), Александр Фолифоров (Alexander Foliforov) из Gazprom-Rusvelo, Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice), Рубен Пласа (Ruben Plaza) из Orica-Scott.



За 104 км до финиша Тиджей Ван Гардерен, Джо Домбровски и Филипп Дейнан переложились к первому отрыву. Затем ещё через несколько километров первая группа выросла до 19 человек.



На перевале Вальпарола (Passo Valparola) 2 категория 1414-2200 м, перепад 786 м, протяженность 12.3 км, средний градиент 6.4%, максимальный градиент 14%, за горные очки из отрыва сражались Омар Фраиле и Микель Ланда, атака Фраиле позволила ему первому пройти вершину.



На спуске с Вальпаролы Тиджей Ван Гардерен атаковал попутчиков по отрыву, но после спуска отрыв собрался вместе.



На подъёме к третьей вершине дня перевалу Гардена впереди в отрыве осталось 8 гонщиков.



За 3 км до вершины Гардены (Passo Gardena/Grödnerjoch) 2 категория 1522-2121 м, перепад 599 м, протяженность 9.3 км, средний градиент 6.4%, максимальный градиент 11%, за спиной отрыва проверил соперников Наиро Кинтана (Movistar), он атаковал, а затем добрал отставшего от многочисленного отрыва Андрея Амадора и сел ему на колесо. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) также атаковал и удалился от группы розовой майки, но затем все атаки были нейтрализованы у вершины.



Атака Адама Йейтса (Orica-Scott) и отъехавшего с ним Наиро Кинтаны также не принесли результата.



Отрыв дня за 30 км до финиша удерживал полуминутное преимущество.



Во время восхождения на перевал Пинеи (Passo di Pinei/Panidersattel) 3 категория 1174-1437 м, перепад 263 м, протяженность 4.2 км, средний градиент 6.3%, максимальный градиент 15%, отрыв уменьшился до 6 человек, а в группе розовой майки осталось около 15 гонщиков, в том числе все основные претенденты.



Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда атаковали из отрыва на финальном подъёме 18-го этапа - Понтивес (Pontives) 1 категория 467-1103 м, перепад 636 м, протяженность 9.3 км, средний градиент 6.8%, максимальный градиент 12%.



За 13 км их преимущество над группой розовой майки составляло 48 секунд.



За километр до финиша в запасе у Ланды и Ван Гардерена оставалось около 20 секунд, но они успели разыграть этап между собой. Тиджей Ван Гардерен обошёл испанского гонщика команды Sky на финише и взял победу на этапе. Это первая победа на горном этапе Джиро д’Италия гонщика из США с 1988 года, когда Энди Хемпстен выиграл этап до Сельвино.



За спиной отрыва на финальном подъёме дня начались атаки из группы Тома Дюмулина (Sunweb). Тибо Пино (FDJ) и Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale) атаковали за 5 км до финиша и уехали от группы генеральщиков. За 3 км до финиша атаковал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).



Пино финишировал 3-м, Поццовиво 4-м, Ильнур Закарин, не сумевший обойти одного из гонщиков отрыва дня Яна Хирта, пересёк финишную черту 6-м.



Лидер общего зачёта Том Дюмулин (Sunweb) несколько раз проверил своих соперников, ускорившись, и в итоге первая тройка общего зачёта – Том Дюмулин, Наиро Кинтана и Винченцо Нибали финишировали вместе. Голландский гонщик защитил розовую майку лидера.



Адам Йейтс (Orica-Scott), финишировавший через 1 минукту 12 секунд после победителя этапа, сумел перехватить белую майку лучшего в молодёжной классификации у Боба Юнгельса (Quick Step Floors).

Девятнадцатый этап Джиро д'Италия-2017 протяжённостью 191 км участники велогонки начали с восхождения к вершине перевала Монте Кроче Комелико (Passo Monte Croce Comelico / Kreuzbergpass) 3 категория 1295-1636 м, перепад 341 м, протяженность 7.9 км, средний градиент 4.9%, максимальный градиент 8%.



За 90 км до финиша после атаки Луиса-Леон Санчеса (Astana Pro Team) сформировалась первая группа отрыва, куда вошли - Пельо Бильбао (Astana Pro Team), Себастьян Энао (Sky), Пьер Роллан (Cannondale-Drapac), Евгений Шалунов (Gazprom–RusVelo) и Руй Кошта (UAE Team Emirates).



За 50 км до финиша к первой группе отрыва переложилась вторая, более многочисленная, в составе Джованни Висконти из Bahrain–Merida, Никола Боэм и Лоренцо Рота из Bardiani–CSF, Руди Молар из FDJ, Клеман Шеврьер (Clement Chevrier) из AG2R La Mondiale, Хосе Эррада (Jose Herrada) и Хосе-Хоакин Рохас (Jose Joaquin Rojas) из Movistar, Эрос Капекки (Eros Capecchi) из Quick Step Floors, Маттео Бузато (Matteo Busato) и Илья Кошевой из Wilier-Selle Italia, Рубен Пласа из Orica-Scott.



Атаковав за 12,5 км до финиша из отрыва, который начал рассыпаться на финальном подъёме этапа Пьянкавалло (Piancavallo) 1 категория 159-1290 м, перепад 1131 м, протяженность 15.4 км, средний градиент 7.3%, максимальный градиент 14%, Микель Ланда (Sky) добрал атаковавших ранее Пьера Роллана (Cannondale-Drapac) и Руя Кошту (UAE Team Emirates), а за 10 км до финиша сбросил португальского гонщика и поехал в одиночку.



Микель Ланда наращивал преимущество, которое за километр до финиша составляло 1 минуту 40 секунд, и взял победу на третьем в карьере этапе Джиро д’Италия. Кроме того испанский гонщик гарантировал себе синюю майку лучшего горного гонщика Джиро д'Италия-2017, ему оставалось только доехать до финиша в Милане.



В группе генеральщиков шла своя борьба, которая началась после промежуточного спринта на 43-км спуске с некатегорийного подъёма. Лидировавший в общем зачёте Том Дюмулин (Sunweb) находился в хвосте пелотона, когда впереди атаковала команда Movistar, к работе которой подключились Bahrain-Merida и FDJ, а также Katusha-Alpecin. Пелотон раскололся на группы, Том Дюмулин, Адам Йейтс (Orica-Scott), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Стевен Крёйсвейк (LottoNl-Jumbo) оказались во второй группе и в какой-то момент проигрывали первой группе генеральщиков около минуты. Но группа Дюмулина, в которой сошлись интересы команд Sunweb, Orica-Scott, Trek-Segafredo, добрала группу Нибали, Кинтаны, Пино, Закарина за 91 км до финиша, после чего в голове пелотона начала работать команда Sunweb.



В начале финального подъёма Пьянкавалло за 13 км до финиша Том Дюмулин не выдержал темпа группы лидеров и начал выпадать из неё. Работа его единственного помощника Симона Гешке (Simon Geschke) не помогла голландскому гонщику закрыть просвет, и он потерял контакт с группой генеральщиков за 11 км до финиша. Затем Том Дюмулин поехал подъём своим темпом, лишившись помощи Гешке за 9 км до финиша.



За 8 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Тибо Пино (FDJ), просвет за которым попытался закрыть Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin). Однако, Ильнур Закарин остался в группе лидеров, а затем в свою очередь атаковал примерно за 5 км до финиша. На колесо Закарину сразу сел Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale) и оба гонщика уехали от группы генеральщиков, но добрать Тибо Пино не успели.



В итоге Наиро Кинтана перехватил розовую майку лидера у Тома Дюмулина.

Генеральная классификация после 19 этапа 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 85:02:40 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:38 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 0:43 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:53 5 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 01:21 6 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 01:30 7 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 02:48 8 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 06:35 9 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 07:03 10 Steven Kruijswijk (Ned) Lotto NL - Jumbo 07:37

Двадцатый этап, протяжённостью 190 км, финальный горный этап Джиро д’Италия-2017. Этап начался с многочисленных атак. Вперёд уехала группа из 6 гонщиков – Максим Бельков (Maxim Belkov) из Katusha-Alpecin, Дилан Тёнс (Dylan Teuns) из BMC, Дрис Девенинс (Dries Devenyns) из Quick-Step Floors, Матьё Ладанью (Matthieu Ladagnous) из FDJ, Том-Йелте Слагтер (Tom Jelte Slagter) из Cannondale-Drapac и Филиппо Поццато из Wilier Triestina-Selle Italia.



На подъёме 1-й категории Монте Граппа (Monte Grappa) протяжённостью 24.2 км, 333-1620 м, перепад 1287 м, средний градиент 5.3%, максимальный градиент 11%, отрыв начал распадаться и впереди остались трое – Слагтер, Тёнс и Девенинс.



В группе генеральщиков в начале подъёма на Монте-Граппу в голову пелотона вышли работать гонщики команды Katusha-Alpecin. За 76 км до финиша атаковал Ильнур Закарин, но лидирующий в общем зачёте Наиро Кинтана (Movistar) сразу сел ему на колесо. Благодаря атаке Закарина впереди сформировалась группа из 8 гонщиков, в которую вошли также помощник Закарина Роберт Кишерловски (Robert Kiserlovski), а также Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale), Тибо Пино (FDJ) и Боб Юнгельс (Quick Step Floors). Том Дюмулин (Sunweb) сначала потерял контакт с этой группой, но потом добрал её. За этой группой сформировалась группа Бауке Моллемы (Trek-Segafredo), в которой также находился Адам Йейтс (Orica-Scott), Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice). Но обе группы соединились за 70 км до финиша за 4 км до вершины Монте-Граппы.



Генеральщики отложили борьбу до финального подъёма 1-й категории Фоца (Foza) протяжённостью 14 км, 149-1086 м, перепад 937 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 11%. К моменту подъёма на Фоцу впереди в отрыве остались двое из раннего отрыва – Дрис Девенинс и Дилан Тёнс. Но когда на подъёме начались атаки генеральщиков, последний из отрыва дня – Дилан Тёнс, был пройден за 20 км до финиша.



За 23 км до финиша атаковал Ильнур Закарин, на колесо которому сразу сел Доменико Поццовиво, и оба гонщика начали уезжать от соперников.



Наиро Кинтана также атаковал, вместе с ним уехал Винченцо Нибали, к которым за 19 км до финиша переложился Тибо Пино. Они втроём набрали 9 секунд преимущества над Томом Дюмулином, а на спуске добрали едущих впереди Закарина и Поццовиво.



В группе, преследовавшей лидеров, работали поочерёдно Том Дюмулин, Боб Юнгельс, Бауке Моллема, они почти добрали первую пятёрку, но затем на финальных километрах просвет вновь немного увеличился.



За 1 км до финиша группа Закарина, Поццовиво, Кинтаны, Нибали и Пино выигрывала у группы Дюмулина 19 секунд. Они разыграли финиш, где Тибо Пино опередил своих соперников. Группа Тома Дюмулина финишировала через 15 секунд.

Генеральная классификация после 20 этапа 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 90:0:38 2 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 0:39 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:43 4 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:53 5 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 01:15 6 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 01:30 7 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 03:03 8 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 06:50 9 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 07:18 10 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 12:55





Двадцать первый этап Джиро д’Италия-2017 - индивидуальная гонка на время с раздельным стартом протяжённостью 29,3 км. Заключительный этап юбилейной Джиро д’Италия держал в напряжении и участников велогонки, и болельщиков, до самой последней минуты гонки.

Победителем 21-го этапа стал Йос Ван Эмден (Jos Van Emden) велогонщик команды Lotto NL-Jumbo, показавший лучшее время на этапе. Но всё внимание было обращено на генеральщиков, так как до самой последней минуты имя победителя Джиро д’Италия-2017 назвать однозначно было невозможно.



Перед стартом 21-го финального этапа Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин (Sunweb) проигрывал в генеральной классификации лидеру Наиро Кинтане (Movistar) 53 секунды.



Том Дюмулин вернул себе лидерство в общем зачёте уже на второй отсечке, и в итоге обошёл Наиро Кинтану в генеральной классификации на 31 секунду и стал победителем 100-го юбилейного выпуска Джиро д’Италия.



Наиро Кинтана завершил гонку на второй ступени подиума, тройку призёров замкнул Винченцо Нибали (Bahrain Merida), проигравший Дюмулину в общем зачёте 40 секунд. Тибо Пино (FDJ) на финальном этапе потерял место в тройке лидеров и завершил Джиро д’Италия-2017 на 4-м месте, проиграв Дюмулину 1 минуту 17 секунд. Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) замкнул в юбилейном 100-м выпуске Джиро д’Италия пятёрку сильнейших, уступив Тому Дюмулину 1 минуту 56 секунд.



Микель Ланда (Sky) стал победителем в горной классификации Джиро д’Италия-2017. Он потерял шансы в борьбе за общий зачёт после падения на этапе до Блокхауса, но сумел восстановиться и поставить перед собой новые цели – победу на этапе и борьбу за синюю майку лучшего в горной классификации, что с успехом выполнил, набрав 224 очка.

Фернандо Гавирия (Quick Step Floors) одержал победу в классификации по очкам на своём дебютном Гран-туре Джиро д’Италия-2017 и стал лучшим спринтером 100-го юбилейного выпуска итальянского Гран-тура, набрав 325 очков. Он одержал победы на четырёх этапах - 3-м, 5-м, 12-м и 13-м.



Боб Юнгельс (Quick Step Floors), действующий чемпион Люксембурга в разделке и групповой гонке, одержал победу в классификации лучшего молодого гонщика Джиро д’Италия-2017. Он обошёл своего ближайшего соперника Адама Йейтса (Orica-Scott) на финальном 21-м этапе. Уже на второй отсечке 29,3 км дистанции разделки Боб Юнгельс стал виртуальным лидером в молодёжной классификации, и в итоге опередил Адама Йейтса на этапе на 1 минуту 34 секунды.



Велокоманда Movistar выиграла итоговый командный зачёт Джиро д’Италия-2017 проехав трёхнедельный итальянский Гран-тур за 272 часа 21 минуту 54 секунды.



Протяженность маршрута Джиро д’Италия-2017 составила 3609.1 км.



ЭТАП 1: 5 мая 2017: Alghero - Olbia, 206 км

1. POSTLBERGER Lukas

ЭТАП 2: 6 мая 2017: Olbia - Tortolì, 221 км

1. GREIPEL Andre

ЭТАП 3: 7 мая 2017: Tortolì - Cagliari, 148 км

1. GAVIRIA RENDON Fernando

ЭТАП 4: 9 мая 2017: Cefalù - Etna, 181 км

1. POLANC Jan

ЭТАП 5: 10 мая 2017: Pedara - Messina, 159 км

1. GAVIRIA RENDON Fernando

ЭТАП 6: 11 мая 2017: Reggio Calabria - Terme Luigiane, 217 км

1. DILLIER Silvan

ЭТАП 7: 12 мая 2017: Castrovillari - Alberobello (Valle d'Itria), 224 км

1. EWAN Caleb

ЭТАП 8: 13 мая 2017: Molfetta - Peschici, 189 км

1. IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka

ЭТАП 9: 14 мая 2017: Montenero di Bisaccia - Blockhaus, 149 км

1. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

ЭТАП 10: 16 мая 2017: Foligno - Montefalco (ITT), 39.8 км

1. DUMOULIN Tom

ЭТАП 11: 17 мая 2017: Firenze (Ponte a Ema) - Bagno di Romagna, 161 км

1. FRAILE MATARRANZ Omar

ЭТАП 12: 18 мая 2017: Forlì - Reggio Emilia, 229 км

1. GAVIRIA RENDON Fernando

ЭТАП 13: 19 мая 2017: Reggio Emilia - Tortona, 167 км

1. GAVIRIA RENDON Fernando

ЭТАП 14: 20 мая 2017: Castellania - Oropa (Biella), 131 км

1. DUMOULIN Tom

ЭТАП 15: 21 мая 2017: Valdengo - Bergamo, 199 км

1. JUNGELS Bob

ЭТАП 16: 23 мая 2017: Rovetta - Bormio, 222 км

1. NIBALI Vincenzo

ЭТАП 17: 24 мая 2017: Tirano - Canazei (Val di Fassa), 219 км

1. ROLLAND Pierre

ЭТАП 18: 25 мая 2017: Moena (Val di Fassa) - Ortisei/St. Ulrich, 137 км

1. VAN GARDEREN Tejay

ЭТАП 19: 26 мая 2017: San Candido/Innichen - Piancavallo, 191 км

1. LANDA MEANA Mikel

ЭТАП 20: 27 мая 2017: Pordenone - Asiago, 190 км

1. PINOT Thibaut

ЭТАП 21: 28 мая 2017: Monza (Autodrome Nazzionale) - Milano (ITT), 29.3 км

1. EMDEN Jos Van



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. Tom Dumoulin (Ned) 90:34:54

2. Nairo Quintana (Col) 0:31

3. Vincenzo Nibali (Ita) 0:40