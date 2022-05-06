Арно Демар – победитель 5 этапа Джиро д’Италия-2022

Арно Демар, Фернандо Гавирия, Калеб Юэн, Хуан Педро Лопес о 5-м этапе Джиро д'Италия-2022

30-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар (Arnaud Demare) одержал победу на 5-м этапе Джиро д’Италия-2022, благодаря чему довёл количество выигранных им этапов итальянского Гранд-тура до шести.

Из французских гонщиков только у Жака Анкетиля и Бернара Ино было шесть побед на этапах Джиро д’Италия. Подъём 2-й категории на середине дистанции разделил этап на две части – отрыв дня был нейтрализован после спуска с подъёма, а сам подъём отсёк от борьбы двух спринтеров – Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Марка Кэвендиша (Quick Step Alpha Vinyl).

Арно Демар тоже выпал из пелотона на подъёме, но в отличие от соперников, сумел быстро вернуться в группу и принял участие в общем спринте. На финише Арно Демар опередил Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Israel Premier Tech). Победа на этапе принесла французскому спринтеру и цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, которую он выигрывал в 2020 году.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Арно Демар: «Я очень счастлив, что выиграл на Джиро. С моей точки зрения спринт был гладким, хотя, возможно, казался хаотичным. Перед тем, как начать спринт, я терпеливо ждал. На подъёме ненадолго выпадал, но мои товарищи великолепно отработали, быстро вернули меня на спуске. Потом они приложили все силы, чтобы Кэвендиш и Юэн не смогли догнать группу. Моя победа означает, что в велоспорте мы никогда не сдаёмся.

Спринтеры любят побеждать, и побеждать часто. Физически я чувствую себя хорошо, но успех ускользал. Только через пять секунд после того, как я поднял руки в победном жесте, почувствовал облегчение. Этап был подобен тому, где я выиграл в 2020, с тем же подъёмом.

Мы понимали, что некоторые команды попытаются надавить на спринтеров, но я не потратил все силы, так как команда была рядом, а я спокоен. Мы очень быстро прошли спуск, мощно проехали по равнине ещё и потому, что хотели оставить позади Марка Кэвендиша и Калеба Юэна. В спринте я опасался, что Рамон Синкельдам слишком рано меня откроет, но как только начал спринт, нога ответила».

Фернандо Гавирия: «Чувствовал себя отлично, весь этап команда за мной присматривала. Но в конце у меня возникли проблемы с переключателем, не смог поставить нужную передачу. Финал был хаотичным, думаю, чьё-то колесо коснулось меня сзади. Очень расстроен, не смог скрыть эмоции на финише, но такое бывает. Стоило ли это мне победы? Не знаю, потому что сегодня Демар был очень силён. Главное, что нога идёт, мы предельно мотивированы, сфокусируемся на следующем шансе».

Калеб Юэн: «Мне пришлось менять колесо у подножия подъёма Портелла Мандрацци. Момент оказался самым неподходящим. Команда сделала всё, что могла, чтобы вернуть меня, но против других команд сражаться было невозможно».

Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил розовую майку лидера: «Я наслаждаюсь розовой майкой. Хотя мне до сих пор не верится, и я никогда не давал так много интервью, как вчера, но мне всё это нравится. Винченцо Нибали подъехал и поздравил меня в пелотоне. Для меня это большая честь. Я имел удовольствие быть его товарищем по команде. У нас хорошие отношения. Желаю ему всего самого лучшего в оставшуюся часть сезона и после того, как он завершит карьеру».