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Кун Бауман – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2022

Кун Бауман, Бауке Моллема, Давиде Формоло, Хуан Педро Лопес о 7-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

 

 

  Кун Бауман (Koen Bouwman) одержал победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2022 первую на этапе итальянского Гранд-тура и вторую в карьере. 28-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma отобрался в отрыв, куда переложился и его товарищ по команде Том Дюмулин. На подъёме Селлате из шести гонщиков отрыва впереди остались четверо – Куна Бауман, Том Дюмулин, Бауке Моллема (Trek-Segafredo) и Давиде Формоло (UAE Team Emirates).

 

  Из отрыва выше всех в генеральной классификации находился Кун Бауман, и когда отрыв набрал около 6 минут преимущества, он на несколько километров стал виртуальным лидером. Но Кун Бауман не забывал бороться и за синюю майку лучшего горного гонщика, которую ему удалось перехватить у Леннарда Кемны (Bora-hansgrohe).

 

   Моллема и Формоло несколько раз пытались застать врасплох соперников, но в итоге им пришлось бороться с дуэтом из Jumbo-Visma. Том Дюмулин помог  товарищу по команде на финальном километре, вывез его на удобную позицию, после чего Кун Бауман атаковал за 200 м до финиша и одержал победу на этапе.

 

Кун Бауман – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2022

Кун Бауман – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2022

Кун Бауман – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2022

Кун Бауман – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Кун Бауман: «Нет слов, чтобы передать, насколько я счастлив. Выиграть этап Гранд-тура невероятно. Я не думал о двух прошлых неудачах, когда уезжал в отрывы на Джиро. У меня идеально шла нога, каждый раз были силы спринтовать в борьбе за синюю майку. Хотя один раз у меня случился плохой момент в подъёме, я смог вернуться в отрыв на своей скорости. После спуска снова хорошо себя чувствовал.

 

  Том великолепно работал. Когда он вернулся за 2 км, я попросил его натянуть как можно мощнее, чтобы никто не смог атаковать. Это был такой важный шанс в карьере, очень счастлив, что смог его реализовать. Как только я вернулся после того, как выпал на подъёме, поверил, что победа возможна.

 

  Нам  было важно что-то предпринять после разочарования на  Этне. Приятно, что Том переключился сегодня на новую тактику. Мы ещё увидим его в отрывах и в разделке в Вероне в финальный день.

 

  Я понимал, что среди всех я один из самых взрывных гонщиков, поэтому был уверен. Когда почти доехал до финиша, оглянулся и увидел, что просвет достаточный. Синяя майка завтра будет вишенкой на торте.

 

Люблю рыбалку, и сегодня я поймал большую рыбу».

 

  Бауке Моллема: «Приятно, что я смог бороться за этап. Имею в виду, что мне не пришлось проводить большие смены в начале отрыва, потому что мы защищали розовую майку, это тоже было целью на сегодня. Поэтому в конце этапа у меня остались шансы побороться, и майку мы сохранили. Думаю, день сложился хорошо.

 

  Первые 60 – 70 км все ехали на высокой скорости, пелотон рвался. Я же не стал слишком напрягаться в начале этапа. Все атаковали на широкой дороге, на равнине, я же ждал более сложных отрезков на подъёмах. В итоге у нас получился сильный отрыв, в котором было много гонщиков из Нидерладов!

 

  Ситуация была выгодная – мне не надо было много работать в отрыве, так как наша команда возглавляла пелотон, защищая розовую майку.

 

  А когда в пелотоне начали работать Ineos и другие команды, и мы уже знали, что майку мы сохранили, тогда я начал мощнее работать в отрыве ради победы на  этапе. Чувствовал себя довольно хорошо, но знал, что Кун Бауман очень быстрый. Пару раз я попробовал атаковать на последних 10 километрах, но он всё время сидел у меня на колесе. К тому же у него был Том Дюмулин, так что ситуация была сложная.

 

  Я испробовал всё, но обойти Баумана в спринте было невозможно. В целом этап был очень хорошим, весь день на полной скорости. Надеюсь, на следующих неделях будут ещё шансы. Я был близко, но недостаточно. По крайней мере, мы сохранили майку».

 

  Давиде Формоло: «Сегодня был день для отрыва. Мы решили, что я попробую. В финале попытался уехать на подъёме, ещё раз – на спуске, но не просто не получилось. У Jumbo было два сильных гонщика, уехать в одиночку было трудно. Конечно, приятнее выиграть, но могу сказать, что я старался изо всех сил. Завтра будем пробовать с Гавирией».

 

  Том Дюмулин: «Нет гонщика в пелотоне, который бы заслуживал победу больше, чем Кун. Я совсем не планировал уезжать в отрыв, хотел дать себе несколько дополнительных дней, чтобы нога пошла. Но внезапно, когда я хотел защитить Куна, уехавшего в отрыв, образовался просвет, и я оказался в группе отрыва. Всё получилось великолепно».

 

  Хуан Педро Лопес: «Конечно, был трудный день, я выложился на сто процентов, чтобы удержать розовую майку. Был у меня один неудачный момент, когда прокололся и пришлось менять велосипед. Но товарищи по команде были рядом и помогли. В первой части этапа они отлично справились, а потом пелотон возглавили  Ineos, а мы спокойно поехали за ними.  Мы хотели поддержать Моллему, поэтому не стали возглавлять пелотон.

 

  Я впервые в этой части Италии. Дорогу знаю только по роуд-буку. Очень счастлив, что уже ношу розовую майку, наслаждаюсь каждым мгновением. Генеральщики ждут Блокхауса в воскресенье. У нашей команды чёткая цель – мы хотим бороться за генеральную классификацию с Джулио Чикконе».

 

 

Результаты 7 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Фотогалерея 7 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Кун Бауман Koen Bouwman Jumbo-Visma Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • DIM
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    DIM-Фото

    Гоморра!

  • Адриен
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    Адриен-Фото

    Вот интересно. Когда автор презентовал этапы в Венгрии , он не преминул упомянуть - с соответствующими акцентами - об антисоветском мятеже 1956 года. А рассказывая об истории Неаполя, как то "позабыл"  сообщить о Средиземноморском походе адмирала Ф.Ф. Ушакова, о РОССИЙСКИХ солдатах, которые в 1799 году под командованием контр-адмирала Григория Григорьевича Белли штурмом взяли Неаполь, освобождая его от французов. А затем, по просьбе неаполитанского короля, к городу подошел российский отряд кораблей контр-адмирала Александра Андреевича Сорокина... Кстати, царевича Алексея никто не выдавал и не арестовывал. Он САМ, добровольно вернулся в Россию. Да, из-за обмана и интриг Петра Толстого, но - факт есть факт.

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    Earl57-Фото
    Он же сказал еще до старта, что ставит целью проехать Джиро полностью, до самого конца. И ему все равно, какое место он займет в итоге.
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    velodoctor-Фото
    Если завтра не сможет разорвать группу, то не победит. Мне кажется ему надо подумать о сходе перед Альпами, чего там ловить?
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    Sezar-Фото

    Том к Блокхаусу готовится...)

  • Yuriy 17
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Народная неаполитанская песня «O Sole Mio» русского мецената графа Поленова - особо восхительно звучит в исполнении Зайца из советского мультфильма "Ну погоди!" 

  • Yuriy 17
    Дубль Арно Демара на Джиро д’И ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Потрясающий был спринт от А. Демара

  • motte
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    motte-Фото

    Ох, бауке бауке, этап третьего гт чуть чуть... Будет пробовать вновь и вновь, работяга парень.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Ну на этом этапе всё же Пул выиграет, а то я стал в нём разочароваться.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Осиный рой сегодня на высоте, сработали отлично и красивый финиш.

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