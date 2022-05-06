Кун Бауман – победитель 7 этапа Джиро д’Италия-2022

Кун Бауман, Бауке Моллема, Давиде Формоло, Хуан Педро Лопес о 7-м этапе Джиро д’Италия-2022

Кун Бауман (Koen Bouwman) одержал победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2022 первую на этапе итальянского Гранд-тура и вторую в карьере. 28-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma отобрался в отрыв, куда переложился и его товарищ по команде Том Дюмулин. На подъёме Селлате из шести гонщиков отрыва впереди остались четверо – Куна Бауман, Том Дюмулин, Бауке Моллема (Trek-Segafredo) и Давиде Формоло (UAE Team Emirates).

Из отрыва выше всех в генеральной классификации находился Кун Бауман, и когда отрыв набрал около 6 минут преимущества, он на несколько километров стал виртуальным лидером. Но Кун Бауман не забывал бороться и за синюю майку лучшего горного гонщика, которую ему удалось перехватить у Леннарда Кемны (Bora-hansgrohe).

Моллема и Формоло несколько раз пытались застать врасплох соперников, но в итоге им пришлось бороться с дуэтом из Jumbo-Visma. Том Дюмулин помог товарищу по команде на финальном километре, вывез его на удобную позицию, после чего Кун Бауман атаковал за 200 м до финиша и одержал победу на этапе.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Кун Бауман: «Нет слов, чтобы передать, насколько я счастлив. Выиграть этап Гранд-тура невероятно. Я не думал о двух прошлых неудачах, когда уезжал в отрывы на Джиро. У меня идеально шла нога, каждый раз были силы спринтовать в борьбе за синюю майку. Хотя один раз у меня случился плохой момент в подъёме, я смог вернуться в отрыв на своей скорости. После спуска снова хорошо себя чувствовал.

Том великолепно работал. Когда он вернулся за 2 км, я попросил его натянуть как можно мощнее, чтобы никто не смог атаковать. Это был такой важный шанс в карьере, очень счастлив, что смог его реализовать. Как только я вернулся после того, как выпал на подъёме, поверил, что победа возможна.

Нам было важно что-то предпринять после разочарования на Этне. Приятно, что Том переключился сегодня на новую тактику. Мы ещё увидим его в отрывах и в разделке в Вероне в финальный день.

Я понимал, что среди всех я один из самых взрывных гонщиков, поэтому был уверен. Когда почти доехал до финиша, оглянулся и увидел, что просвет достаточный. Синяя майка завтра будет вишенкой на торте.

Люблю рыбалку, и сегодня я поймал большую рыбу».

Бауке Моллема: «Приятно, что я смог бороться за этап. Имею в виду, что мне не пришлось проводить большие смены в начале отрыва, потому что мы защищали розовую майку, это тоже было целью на сегодня. Поэтому в конце этапа у меня остались шансы побороться, и майку мы сохранили. Думаю, день сложился хорошо.

Первые 60 – 70 км все ехали на высокой скорости, пелотон рвался. Я же не стал слишком напрягаться в начале этапа. Все атаковали на широкой дороге, на равнине, я же ждал более сложных отрезков на подъёмах. В итоге у нас получился сильный отрыв, в котором было много гонщиков из Нидерладов!

Ситуация была выгодная – мне не надо было много работать в отрыве, так как наша команда возглавляла пелотон, защищая розовую майку.

А когда в пелотоне начали работать Ineos и другие команды, и мы уже знали, что майку мы сохранили, тогда я начал мощнее работать в отрыве ради победы на этапе. Чувствовал себя довольно хорошо, но знал, что Кун Бауман очень быстрый. Пару раз я попробовал атаковать на последних 10 километрах, но он всё время сидел у меня на колесе. К тому же у него был Том Дюмулин, так что ситуация была сложная.

Я испробовал всё, но обойти Баумана в спринте было невозможно. В целом этап был очень хорошим, весь день на полной скорости. Надеюсь, на следующих неделях будут ещё шансы. Я был близко, но недостаточно. По крайней мере, мы сохранили майку».

Давиде Формоло: «Сегодня был день для отрыва. Мы решили, что я попробую. В финале попытался уехать на подъёме, ещё раз – на спуске, но не просто не получилось. У Jumbo было два сильных гонщика, уехать в одиночку было трудно. Конечно, приятнее выиграть, но могу сказать, что я старался изо всех сил. Завтра будем пробовать с Гавирией».

Том Дюмулин: «Нет гонщика в пелотоне, который бы заслуживал победу больше, чем Кун. Я совсем не планировал уезжать в отрыв, хотел дать себе несколько дополнительных дней, чтобы нога пошла. Но внезапно, когда я хотел защитить Куна, уехавшего в отрыв, образовался просвет, и я оказался в группе отрыва. Всё получилось великолепно».

Хуан Педро Лопес: «Конечно, был трудный день, я выложился на сто процентов, чтобы удержать розовую майку. Был у меня один неудачный момент, когда прокололся и пришлось менять велосипед. Но товарищи по команде были рядом и помогли. В первой части этапа они отлично справились, а потом пелотон возглавили Ineos, а мы спокойно поехали за ними. Мы хотели поддержать Моллему, поэтому не стали возглавлять пелотон.

Я впервые в этой части Италии. Дорогу знаю только по роуд-буку. Очень счастлив, что уже ношу розовую майку, наслаждаюсь каждым мгновением. Генеральщики ждут Блокхауса в воскресенье. У нашей команды чёткая цель – мы хотим бороться за генеральную классификацию с Джулио Чикконе».