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Мигель Анхель Лопес покидает Джиро д’Италия-2022 из-за травмы

Мигель Анхель Лопес покидает Джиро д’Италия-2022 на 4-м этапе из-за травмы

 

 

  Лидер команды Astana Qazaqstan Мигель Анхель Лопес вынужден был завершить гонку после первых километров 4-го этапа до Этны из-за травмы левого бедра.

 

Мигель Анхель Лопес покидает Джиро д’Италия-2022 из-за травмы

 Photo credit: @Gettysport/Astana Qazaqastan Team

 

   “Да, у Мигеля Анхеля уже несколько дней проблемы с бедром. Мы пытались сделать все возможное, чтобы решить эту проблему на первых этапах в Будапеште и в течение дня отдыха, но не получилось.

   Сегодня, к сожалению, ему пришлось завершить свое выступление в гонке. Наш первый диагноз – воспаление сухожилия левой четырехглавой мышцы из-за возможной перегрузки или старой травмы. Но в ближайшие дни гонщик пройдет тщательное медицинское обследование, чтобы выяснить точную причину травмы и начать соответствующее лечение”, – сказал Эмилио Маньи, доктор команды.

 

  “Очень грустно заканчивать «Джиро» таким образом, всего через четыре дня после старта, из-за травмы. Персонал команды сделал все возможное, чтобы помочь мне восстановиться в течение этих дней, но в гоночных условиях это было невозможно.

 

  Я надеялся, что с каждым днем будет становиться лучше и я смогу преодолеть этот момент, но сегодня я просто не мог нормально педалировать из-за боли в бедре. Мне действительно жаль покидать гонку и моих товарищей по команде, которые приехали сюда, чтобы помочь мне бороться за генеральную классификацию, но это велоспорт. Я желаю всем ребятам удачи и надеюсь, что команда проведет сильную гонку!” – сказал Мигель Анхель Лопес.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqastan Team

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Astana Qazaqstan Team Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Arciv-Фото
    Юмбо как всегда забивают на Джиро! Не понимаю такой стратегии от них! Бросать все силы на Тур и не брать его! Ну надеюсь хоть в ж ли году выиграют! Хотя Фосс и не плохо смотрелся в прошлом году,и молодой Оомен не плохой,но почему-то сразу же провалились
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ноунейм из Трэка взял на горном этапе сразу две майки, вот такие дела...Чикконе наверное прослезился от зависти. Честно говоря да уж, на самой Этне хотелось увидеть поБольше зрелища, ну хоть ОТРЫВщики порадовали. Карапаз на финише решил видимо показать кто будет главным (или первым) атаканте среди генарльщиков на Блокхаусе и/или в Альпах.

    Конец протокола сегодня: 4 квиковца во главе с Кэвом (опять "затаскивают" ветерана в лимит), а перед ними 3 Лоттовца во главе с Юэном, но Калэб, ради справедливости, колесит с травмой.

    Цитата: kwwk
    Впечатлил Бахрейн и Бора. Инеос прошел на воспоминаниях по старым поездам, но...

    Вот тоже подметил, что до 25 места на финише Бора и Бахрейн представлены больше всех по спортсменах. Кямна (был) хорош + ещё один помощник для Бухмана, Хиндли и Келдермана в горах. Так что будут на Джиро ещё этапы, где эти две команды зададут темп для пелотона, а не только ИНЭОСцы, хотя те красиво разваливали основную группу.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Sezar-Фото

    Спасибо, начал смотреть поздно. Надеюсь что с ним все хорошо.

     

  • velodoctor
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (16)
    velodoctor-Фото

     Здоровья Лопесу, сложный у него период сейчас. 

  • uran
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (16)
    uran-Фото
    Жаль минус один претендент на генерал. Астане сейчас перестроится на этапы нужно, хоть как-то спасти Джиро.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Развоз таки укатывает Саймона. Вот, оказывается, как с ним надо бороться. Аренсман и Соса в порядке.

    У Саймона травмировано колено. Он попал в завал в начале этапе и обращался за медицинской помощью.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Этап спринтерский, но могут устроить эшелоны, если будет хороший ветер с моря.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Николай Н.-Фото

    Бора продолжает собирать призы. А вот юный Лопес сегодня молодец и показал себя на что он способен в горах.

  • Remz
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Remz-Фото
    Удивили Jumbo, даже не Дюмулен, а то как команда слаба и абсолютно без цели на Джиро... Зачем вообще занимать место, лучше б какую-то интересную команду позвали на их место. А вот Барде и Ланда могут пошуметь... Если Блокхаус выдержут))) это настоящая проверка будет! Ещё Хиндли и Аренсман удивили, хорошо отдержались на Этне.
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    velodoctor-Фото

    Думаю то что это начало недели, впереди полукласические этапы, а в конце блокхаус, никто не захотел тратиться, учитывая что и инеос так сушил всё.

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