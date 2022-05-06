Мигель Анхель Лопес покидает Джиро д’Италия-2022 из-за травмы

Мигель Анхель Лопес покидает Джиро д’Италия-2022 на 4-м этапе из-за травмы

Лидер команды Astana Qazaqstan Мигель Анхель Лопес вынужден был завершить гонку после первых километров 4-го этапа до Этны из-за травмы левого бедра.

Photo credit: @Gettysport/Astana Qazaqastan Team

“Да, у Мигеля Анхеля уже несколько дней проблемы с бедром. Мы пытались сделать все возможное, чтобы решить эту проблему на первых этапах в Будапеште и в течение дня отдыха, но не получилось.

Сегодня, к сожалению, ему пришлось завершить свое выступление в гонке. Наш первый диагноз – воспаление сухожилия левой четырехглавой мышцы из-за возможной перегрузки или старой травмы. Но в ближайшие дни гонщик пройдет тщательное медицинское обследование, чтобы выяснить точную причину травмы и начать соответствующее лечение”, – сказал Эмилио Маньи, доктор команды.

“Очень грустно заканчивать «Джиро» таким образом, всего через четыре дня после старта, из-за травмы. Персонал команды сделал все возможное, чтобы помочь мне восстановиться в течение этих дней, но в гоночных условиях это было невозможно.

Я надеялся, что с каждым днем будет становиться лучше и я смогу преодолеть этот момент, но сегодня я просто не мог нормально педалировать из-за боли в бедре. Мне действительно жаль покидать гонку и моих товарищей по команде, которые приехали сюда, чтобы помочь мне бороться за генеральную классификацию, но это велоспорт. Я желаю всем ребятам удачи и надеюсь, что команда проведет сильную гонку!” – сказал Мигель Анхель Лопес.

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqastan Team