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Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 6-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  6-й этап Джиро д’Италия-2022 предоставлял второй подряд шанс для спринтеров. На почти полностью равнинном этапе никто из гонщиков пелотона не хотел уезжать в отрыв. В начале единственного подъёма дня, через 20 км после старта, атаковал 33-летний итальянский велогонщик команды EOLO-Kometa Диего Роза (Diego Rosa), который отработал в одиночном отрыве 141 км.

 

  За  28 км до финиша пелотон догнал его, а в финале был разыгран общий спринт. Марк Кэвендиш (Quick-Step Alpha Vinyl) спуртовал первым, но его обошли Калеб Юэн (Lotto Soudal) и лидер очковой классификации Арно Демар (Groupama-FDJ). Несколько минут после финиша Юэну и Демару пришлось ждать решения судей, изучавших фотофиниш. Победителем второй день подряд стал Арно Демар.

 

  30-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ выиграл седьмой в карьере этап итальянского Гранд-тура и сохранил цикламеновую майку лидера очковой классификации, где лидирует с перевесом в 53 очка над Биньямом Гирмаем (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

 

Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, Леннард Кемна (Bora-hansgrohe) остался лидером горной классификации.

 

 

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:36 | Регистрация: 7.12.2014

    147 очков у Демара, 94 очка у Гирмая. Разница в 53 очка.

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