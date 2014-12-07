Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 6-го этапа Джиро д'Италия-2022

6-й этап Джиро д’Италия-2022 предоставлял второй подряд шанс для спринтеров. На почти полностью равнинном этапе никто из гонщиков пелотона не хотел уезжать в отрыв. В начале единственного подъёма дня, через 20 км после старта, атаковал 33-летний итальянский велогонщик команды EOLO-Kometa Диего Роза (Diego Rosa), который отработал в одиночном отрыве 141 км.

За 28 км до финиша пелотон догнал его, а в финале был разыгран общий спринт. Марк Кэвендиш (Quick-Step Alpha Vinyl) спуртовал первым, но его обошли Калеб Юэн (Lotto Soudal) и лидер очковой классификации Арно Демар (Groupama-FDJ). Несколько минут после финиша Юэну и Демару пришлось ждать решения судей, изучавших фотофиниш. Победителем второй день подряд стал Арно Демар.

30-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ выиграл седьмой в карьере этап итальянского Гранд-тура и сохранил цикламеновую майку лидера очковой классификации, где лидирует с перевесом в 53 очка над Биньямом Гирмаем (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, Леннард Кемна (Bora-hansgrohe) остался лидером горной классификации.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse