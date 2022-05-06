Алессандро Кови – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2022

_DeKKeR_

Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11) Каждый просто видит, что хочет увидеть. Как догонять, так никто не хочет. Хотят с колеса выиграть и обижаются, что их подрезали и т.д. Особых претензий не было у Плаппа после финиша, улыбнулись друг другу и разошлись. Место было обгонять у Лукаса, не понимаю претензий, каждый 2-ой спринт такой, что кто-то кого-то не пустил, заблокировал. Репутация у Ремко просто плохая, везде и во всем быть виноватым)

Velolife

Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (4) Прочитал несколько раз последнее предложение превью: "Только после финиша обладателя розовой майки на старте этапа, можно будет назвать имя победителя в генеральной классификации Джиро д’Италия-2022" и понял, кого имел в виду автор. Имя его известно. Это именно тот, кто будет стартовать завтра в Maglia Rosa ['mal'ya rosa].



Прочитал несколько раз последнее предложение превью: "Только после финиша обладателя розовой майки на старте этапа, можно будет назвать имя победителя в генеральной классификации Джиро д’Италия-2022" и понял, кого имел в виду автор. Имя его известно. Это именно тот, кто будет стартовать завтра в Maglia Rosa ['mal'ya rosa]. Да и все остальные майки останутся на тех же самых плечах.



Да и все остальные майки останутся на тех же самых плечах.[/quote]

Earl57

Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11) В твиттере люди возмущаются. Вчера Вайна чуть не уронил, сегодня Плаппа оттолкнул - любого другого тут же наказали бы, а Ремко всё сходит с рук. Однажды это может очень плохо закончиться. Когда он Бена Тернера во время гонки рукой отпихнул с дороги, ему просто сделали предупреждение. Хотя других за это дисквалифицируют. После Ремко принес извинения и обещал что такое больше не повторится. Однако же повторяет с другими гонщиками.

velodoctor

Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11) Он там подрезал Плаппа, так что не очень красивая победа.

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30) Италия ликует. Итальянец взял доломитовый таппонэ (словами Курдюкова), ещё и Чима Коппи у него + Чикконе заехал 3-м а Хиндли хорош...зауважал его; Кямна оказывается был ДЖОКЕРом у Боры на этапе !? Вот почему такого не было впереди (в отрыве) у команды Инэос? ), ведь например у Бахрейна тоже был "на подхвате" Новак. Карапаз иссяк и словил кризис, причём довольно таки жёсткий, учитывая ещё и гонцов, которые объехали Ричарда на финише (а перед этим отставали) и речь не только о Ланде. 90 секунд запаса в Хинлли перед финальной разделкой всего на 17км. - это приговор для эквадорца..."увы и ахх", как для меня ибо болел за него. Цитата: rude_rider Джиро стоило всего одного этапа. Наискучнейшая..Безвольная. Вздыхая надо признать что да, одна из скучнейших Джиро за последние годы. Многочисленные сходы капитанов других комнад: МАЛа, Барде, Йейтса, даже того же Алмейды очень повлияли на борьбу за победу и призовой подиум Джиро-2022. P.S. Ещё раз перечитывая сейчас коменты в превью этапа, невольно улыбаюсь) Как правильно высказался выше товарищ Серафим - гладко только на бумаге.

MVDP

Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (4) Надеюсь, дождя не будет.

MVDP

Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11) Что за тигр этот лев!

sergejdriver

Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11) Ремко у вас мужа увёл что ли?))

_DeKKeR_

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30) На бумаге он выглядел самым стабильным из фаворитов.

Ну не знаю, Кинтана, при всем своем таланте, один из самых скучных был, как по мне, сколько не помню, всегда до последнего на колесах других сидел)

Так из топов не было лишь 3-х, Погачара, Роглича и Вингегора (если он таковым стал) имхо, сильная по составу Джиро, такой вот, видимо, уровень равный.

Николай Степаныч

Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30) Если вы вдруг считаете, что в акцентировании внимания на гражданстве Сивакова, есть какая-то меткая и остроумная ирония, спешу вас разочаровать: она понятна только вам, потому что эти акценты можно интерпретировать совершенно разными способами вплоть до противоположных:) А в велоспорте важны не флаги, а личности. Для настоящих любителей этого спорта, конечно.