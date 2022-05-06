Алессандро Кови – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2022

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- Сегодня, 00:49
Алессандро Кови: победа в Доломитах после 53-км сольного отрыва на 20-м этапе Джиро д’Италия-2022
Алессандро Кови (Alessandro Covi,) одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, причём выиграл этап из сольного 53-километрового отрыва в Доломитовых Альпах. 23-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates также первым прошёл наивысшую точку – Чима Коппи - этого выпуска итальянского Гранд-тура – перевал Пордой. В прошлом году Алессандро Кови был третьим на этапе до Дзонколана и вторым на этапе до Монтальчино.
В отрыв дня на 20-м этапе с набором высоты 4500 м Алессандро Кови отобрался с товарищем по команде Давиде Формоло, который после атаки Кови мешал соперникам организовывать погоню.
Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse
Алессандро Кови: «В прошлом году я дважды близко подходил к победе на этапе Джиро. Очень хотел выиграть в этом году, но в начале гонки работал на Жоао Алмейду, который, к сожалению, сошёл. Сегодня у меня была возможность. Я атаковал издалека, потому что не горняк. Последний подъём ехал очень хорошо. Фантастика, что я принёс команде победу на этапе, особенно на таком легендарном горном этапе.
Может быть, это карма. В 2019 году здесь, на Мармоладе, я испытал огромное разочарование, потому что проиграл андеровскую Джиро д’Италия. Сегодня, в том же самом месте, я показал лучший результат, о котором только мог мечтать как профессиональный велогонщик.
Чтобы что-то предпринять, мне надо было уезжать в отрыв. Я не мог ждать финального подъёма, там бы кому-нибудь проиграл. Поэтому я атаковал на Пассо Пордой и приложил все силы на спуске. С двумя минутами преимущества смог удержаться впереди.
Думал только о том, как удержать ритм, о ногах не волновался, хотя радовался, когда, наконец, пересёк финиш, потому что вот-вот могли начаться судороги. Я выиграл, хотя не могу назвать себя горняком. Знаю, что не горняк, потому что понял это, когда помогал Жоао Алмейде в горах».
Фотогалерея 20 этапа Джиро д’Италия-2022
Результаты 20 этапа Джиро д’Италия-2022
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