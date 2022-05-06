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Алессандро Кови – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2022

Алессандро Кови: победа в Доломитах после 53-км сольного отрыва на 20-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

 

 

  Алессандро Кови (Alessandro Covi,) одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, причём выиграл этап из сольного 53-километрового отрыва в Доломитовых Альпах. 23-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates также первым прошёл наивысшую точку – Чима Коппи -  этого выпуска итальянского Гранд-тура – перевал Пордой. В прошлом году Алессандро Кови был третьим на этапе до Дзонколана и вторым на этапе до Монтальчино.

 

В отрыв дня на 20-м этапе с набором высоты 4500 м Алессандро Кови отобрался с товарищем по команде Давиде Формоло, который после атаки Кови мешал соперникам организовывать погоню.

 

Алессандро Кови – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Алессандро Кови – победитель 20 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Алессандро Кови: «В прошлом году я дважды близко подходил к победе на этапе Джиро. Очень хотел выиграть в этом году, но в начале гонки работал на Жоао Алмейду, который, к сожалению, сошёл. Сегодня у меня была возможность. Я атаковал издалека, потому что не горняк. Последний подъём ехал очень хорошо. Фантастика, что я принёс команде победу на этапе, особенно на таком легендарном горном этапе.

 

  Может быть, это карма. В 2019 году здесь, на Мармоладе, я испытал огромное разочарование, потому что проиграл андеровскую Джиро д’Италия. Сегодня, в том же самом месте, я показал лучший результат, о котором только мог мечтать как профессиональный велогонщик.

 

  Чтобы что-то предпринять, мне надо было уезжать в отрыв. Я не мог ждать финального подъёма, там бы кому-нибудь проиграл. Поэтому я атаковал на Пассо Пордой и приложил все силы на спуске. С двумя минутами преимущества смог удержаться впереди.

 

  Думал только о том, как удержать ритм, о ногах не волновался, хотя радовался, когда, наконец, пересёк финиш, потому что вот-вот могли начаться судороги. Я выиграл, хотя не могу назвать себя  горняком. Знаю, что не горняк, потому что понял это, когда помогал Жоао Алмейде в горах».

 

Фотогалерея 20 этапа Джиро д’Италия-2022

Результаты 20 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Алессандро Кови Alessandro Covi UAE Team Emirates Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    _DeKKeR_-Фото
    Каждый просто видит, что хочет увидеть. Как догонять, так никто не хочет. Хотят с колеса выиграть и обижаются, что их подрезали и т.д. Особых претензий не было у Плаппа после финиша, улыбнулись друг другу и разошлись. Место было обгонять у Лукаса, не понимаю претензий, каждый 2-ой спринт такой, что кто-то кого-то не пустил, заблокировал. Репутация у Ремко просто плохая, везде и во всем быть виноватым)
  • Velolife
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (4)
    Velolife-Фото

    Прочитал несколько раз последнее предложение превью: "Только после финиша обладателя розовой майки на старте этапа, можно будет назвать имя победителя в генеральной классификации Джиро д’Италия-2022" и понял, кого имел в виду автор. Имя его известно. Это именно тот, кто будет стартовать завтра в Maglia Rosa ['mal'ya rosa].



    Прочитал несколько раз последнее предложение превью: "Только после финиша обладателя розовой майки на старте этапа, можно будет назвать имя победителя в генеральной классификации Джиро д’Италия-2022" и понял, кого имел в виду автор. Имя его известно. Это именно тот, кто будет стартовать завтра в Maglia Rosa ['mal'ya rosa]. Да и все остальные майки останутся на тех же самых плечах.



    Да и все остальные майки останутся на тех же самых плечах.[/quote]

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    Earl57-Фото
    В твиттере люди возмущаются. Вчера Вайна чуть не уронил, сегодня Плаппа оттолкнул - любого другого тут же наказали бы, а Ремко всё сходит с рук. Однажды это может очень плохо закончиться. Когда он Бена Тернера во время гонки рукой отпихнул с дороги, ему просто сделали предупреждение. Хотя других за это дисквалифицируют. После Ремко принес извинения и обещал что такое больше не повторится. Однако же повторяет с другими гонщиками.
  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    velodoctor-Фото

    Он там подрезал Плаппа, так что не очень красивая победа. 

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Италия ликует. Итальянец взял доломитовый таппонэ (словами Курдюкова), ещё и Чима Коппи у него + Чикконе заехал 3-м

    а Хиндли хорош...зауважал его; Кямна оказывается был ДЖОКЕРом у Боры на этапе !? Вот почему такого не было впереди (в отрыве) у команды Инэос? ), ведь например у Бахрейна тоже был "на подхвате" Новак. Карапаз иссяк и словил кризис, причём довольно таки жёсткий, учитывая ещё и гонцов, которые объехали Ричарда на финише (а перед этим отставали) и речь не только о Ланде. 

    90 секунд запаса в Хинлли перед финальной разделкой всего на 17км. - это приговор для эквадорца..."увы и ахх", как для меня ибо болел за него.

    Цитата: rude_rider
    Джиро стоило всего одного этапа. Наискучнейшая..Безвольная.

    Вздыхая надо признать что да, одна из скучнейших Джиро за последние годы. Многочисленные сходы капитанов других комнад: МАЛа, Барде, Йейтса, даже того же Алмейды очень повлияли на борьбу за победу и призовой подиум Джиро-2022.

     

    P.S.

    Ещё раз перечитывая сейчас коменты в превью этапа, невольно улыбаюсь) Как правильно высказался выше товарищ Серафимгладко только на бумаге

  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (4)
    MVDP-Фото

    Надеюсь, дождя не будет.

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    MVDP-Фото

    Что за тигр этот лев!

  • sergejdriver
    Тур Норвегии-2022. Этап 5 (11)
    sergejdriver-Фото
    Ремко у вас мужа увёл что ли?))
  • _DeKKeR_
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    _DeKKeR_-Фото
    На бумаге он выглядел самым стабильным из фаворитов.
    Ну не знаю, Кинтана, при всем своем таланте, один из самых скучных был, как по мне, сколько не помню, всегда до последнего на колесах других сидел)
    Так из топов не было лишь 3-х, Погачара, Роглича и Вингегора (если он таковым стал) имхо, сильная по составу Джиро, такой вот, видимо, уровень равный.
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (30)
    Николай Степаныч-Фото
    Если вы вдруг считаете, что в акцентировании внимания на гражданстве Сивакова, есть какая-то меткая и остроумная ирония, спешу вас разочаровать: она понятна только вам, потому что эти акценты можно интерпретировать совершенно разными способами вплоть до противоположных:) А в велоспорте важны не флаги, а личности. Для настоящих любителей этого спорта, конечно.

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