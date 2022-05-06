Ричард Карапас и Джей Хиндли о 17-м этапе Джиро д’Италия-2022

Ричард Карапас, Джей Хиндли, Микель Ланда о 17-м этапе Джиро д’Италия-2022

После 17 этапа Джиро д’Италия-2022 Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), удержавшего розовую майку лидера, и Джея Хиндли (Bora-hansgrohe) в общем зачёте разделяют 3 секунды.

На этапе с набором высоты 3700 м пелотон отпустил отрыв, а борьба генеральщиков развернулась на финальном подъёме 1-й категории Монтероверо (Monterovero, 481 - 1261 м, протяжённость 7,9 км, набор высоты 780 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 15%).

И Карапас, чья команда контролировала ситуацию на всём протяжении этапа, и Хиндли, на Монтеровере остались без помощников. Микель Ланда (Bahrain Victorious) единственный из группы розовой майки воспользовался помощью товарища по команде Ваута Пулса и смог улучшить результат в общем зачёте, поднявшись в топ-3.

Ричард Карапас и Джей Хиндли снова разыграли спринт на финише, но без бонусных секунд их положение в генеральной классификации никак не изменилось.

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Ричард Карапас: «Сегодня выделилась тройка генеральной классификации. Ланда на хорошем уровне. Хиндли тоже. Первое место будет разыграно между нами. Думаю, у меня отлично идёт нога, мы ведём гонку расчётливо, как и команда Bahrain Victorious. Все генеральщики объединили силы, когда Алмейда начал выпадать. Впереди два важных этапа, после чего подумаю о разделке в Вероне. Важны все детали, включая бонусные секунды».

Джей Хиндли: «После вчерашнего этапа была некоторая усталость, ноги у всех в пелотоне шли тяжелее. Финал сегодня был тоже довольно тяжёлым, все генеральщики идут очень близко. Без горного финиша было тяжелее сделать просвет. Пусть я не выиграл сегодня время у Карапаса, но доволен тем, что улучшил положение по отношению к другим. Каждая секунда на счету, а финальные этапы всё ближе. Думаю, предпоследний будет решающим».

Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «В начале этапа погода была совсем плохой, что резко контрастировало с прошлыми днями, когда на старте было очень жарко. В таких условиях всегда тяжело давить на других гонщиков. В какой-то момент в группе розовой майки было пятеро наших ребят, они отлично защищали Джея. На финальном подъёме всё решали ноги.

Джей снова отлично выступил, постоянно находился впереди просеявшейся группы генеральщиков, быстро ответил на атаку Ланды. Самое важное, что Алмейда, сильнейший раздельщик из генеральщиков, сегодня проиграл довольно много. В целом этап сложился хорошо».

Микель Ланда: «Ещё один трудный горный этап. Мы взяли на себя контроль на предпоследнем подъёме, задавали скорость, стараясь надавить на соперников. В конце смогли кое-кого из них сбросить. Но ещё убедились, что у Хиндли и Карапаса очень хорошо идёт нога. Зато выиграли несколько секунд у Алмейды. Это хорошо, я доволен.

Также я рад, как ехала команда, и, конечно, очень счастлив за Санти, который взял победу. Он пару раз пытался выиграть этап, а сегодня показал свой класс».