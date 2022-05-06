Биньям Гирмай – победитель 10 этапа Джиро д’Италия-2022

Биньям Гирмай выиграл этап на дебютной Джиро д’Италия

Биньям Гирмай (Biniam Girmay) вписал своё имя и свою страну – Эритрею, в историю Джиро д’Италия. 22-летний гонщик команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux стал первым чернокожим победителем этапа Джиро д’Италия, а Эритрея стала 36-й страной, гонщики которой выигрывали этапы на итальянском Гранд-туре. Также Биньям Гирмай стал первым с 2009 года, после Эдвальда Боассона Хагена, гонщиком, выигравшим в один сезон классику Гент-Вевельгем этап Джиро.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

196-км этап, на второй половине дистанции которого гонщики преодолевали многочисленные подъёмы, в том числе три 4-й категории, завершился спринтом из проредившегося пелотона. Команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux сделала всё, чтобы Биньям Гирмай смог использовать шанс в спринте. Барнабаш Пеак (Barnabas Peák) и Эме Де Гендт (Aimé De Gendt) контролировали отрыв в первой части этапа, а когда начались подъёмы и спуски, свою часть работы выполнили Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe), Лойк Влиген (Loïc Vliegen) и Лоренцо Рота (Lorenzo Rota). Они нейтрализовывали все атаки из пелотона, пока за 20 км до финиша не был настигнут последний из гонщиков отрыва.

Эстафету приняли Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) и Ян Хирт (Jan Hirt). Они ускорились на финальном подъёме Монсано, сбросив остававшихся в группе спринтеров, и задавали скорость на финальных десяти километрах, отвечая на атаки. Лоренцо Рота и Доменико Поццовиво возглавляли пелотон за километр до финиша и развезли Биньяма Гирмая. Он начал спринт за 300 метров и не дал себя обойти Матье ван дер Пулу (Alpecin-Fenix).

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Благодаря победе на этапе и очкам, взятым на промежуточном спринте, Биньям Гирмай приблизился в очковой классификации к лидеру, Арно Демару (Groupama-FDJ), которому уступает три очка.

Биньям Гирмай: «Мы приехали на Джиро с целью выиграть этап, а также понимая, что если мне это удастся, я войду в историю велоспорта. Я несколько раз финишировал в топ-5, а теперь стал первым чернокожим африканцем, выигравшим этап на Гранд-туре! Я так благодарен товарищам по команде за поддержку, благодарен персоналу, семье, всем людям, которые меня подбадривали! Они болели за меня каждый день, эта победа принадлежит им.

Мои товарищи по команде весь этап работали впереди ради меня. Барнабаш Пеак, Лойк Влиген, Эме Де Гендт, Рейн Таарамяэ, Лоренцо Рота, даже наши лидеры на генеральную классификацию Ян Хирт и Доменико Поццовиво отдали все силы и дали мне шанс одержать эту победу. За 600 метров до финиша Доменико мне прокричал, чтобы я сел за ним. Он идеально развёз меня, крикнул мне: «Давай». Он подтолкнул меня к спринту. Я очень счастлив, что одержал эту победу».

Валерио Пива, спортивный директор: «Потрясающе! С самого старта Джиро мы не сомневались, что эта победа достижима. День за днём ради неё наши гонщики отдавали много сил, а мы, персонал, мотивировали их. Мы были убеждены, что победа придёт, наше терпение вознаграждено, мы очень счатливы. Эта победа Биньяма принадлежит всей команде. Сегодня мы общими усилиями создали условия для победы.

Наши гонщики всю гонку контролировали ситуацию, включая финальный подъём, где ускорение Доменико Поццовиво вычеркнуло из борьбы быстрейших спринтеров. Финальный километр заставил понервничать. Мы ожидали дуэль Биньяма Гирмая и Матье ван дер Пула, но на тот момент не видели больше телекартинки. Я мог узнавать информацию только по радио, мы подбадривали гонщиков работать вместе. После я увидел, как Биньям завершил командную работу. Вот это усилия, вот это победа!»