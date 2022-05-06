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Биньям Гирмай – победитель 10 этапа Джиро д’Италия-2022

Биньям Гирмай выиграл этап на дебютной Джиро д’Италия

 

 

  Биньям Гирмай (Biniam Girmay) вписал своё имя и свою страну – Эритрею, в историю Джиро д’Италия. 22-летний гонщик команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux стал первым чернокожим победителем этапа Джиро д’Италия, а Эритрея стала 36-й страной, гонщики которой выигрывали этапы на итальянском Гранд-туре. Также Биньям Гирмай стал первым с 2009 года, после Эдвальда Боассона Хагена, гонщиком, выигравшим в один сезон классику Гент-Вевельгем этап Джиро.

 

Биньям Гирмай – победитель 10 этапа Джиро д’Италия-2022

 Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  196-км этап, на второй половине дистанции которого гонщики преодолевали многочисленные подъёмы, в том числе три 4-й категории, завершился  спринтом из проредившегося пелотона. Команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux сделала всё, чтобы Биньям Гирмай смог использовать шанс в спринте. Барнабаш Пеак (Barnabas Peák) и Эме Де Гендт (Aimé De Gendt) контролировали отрыв в первой части этапа, а когда начались подъёмы и спуски, свою часть работы выполнили Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe), Лойк Влиген (Loïc Vliegen) и Лоренцо Рота (Lorenzo Rota). Они нейтрализовывали все атаки из пелотона, пока за 20 км до финиша не был настигнут последний из гонщиков отрыва.

 

  Эстафету приняли Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) и Ян Хирт (Jan Hirt). Они ускорились на финальном подъёме Монсано, сбросив остававшихся в группе спринтеров, и задавали скорость на финальных десяти километрах, отвечая на атаки. Лоренцо Рота и Доменико Поццовиво возглавляли пелотон за километр до финиша и развезли Биньяма Гирмая. Он начал спринт за 300 метров и не дал себя обойти Матье ван дер Пулу (Alpecin-Fenix).

 

Биньям Гирмай – победитель 10 этапа Джиро д’Италия-2022

Биньям Гирмай – победитель 10 этапа Джиро д’Италия-2022

 Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Благодаря победе на этапе и очкам, взятым на промежуточном спринте, Биньям Гирмай приблизился в очковой классификации к лидеру, Арно Демару (Groupama-FDJ), которому уступает три очка.

 

  Биньям  Гирмай: «Мы приехали на Джиро с целью выиграть этап, а также понимая, что если мне это удастся, я войду в историю велоспорта. Я несколько раз финишировал в топ-5, а теперь стал первым чернокожим африканцем, выигравшим этап на  Гранд-туре! Я так благодарен товарищам по команде за поддержку, благодарен персоналу, семье, всем людям, которые меня подбадривали! Они болели за меня каждый день, эта победа принадлежит им.

 

  Мои товарищи по команде весь этап работали впереди ради меня. Барнабаш Пеак, Лойк Влиген, Эме Де Гендт, Рейн Таарамяэ, Лоренцо Рота, даже наши лидеры на генеральную классификацию Ян Хирт и Доменико Поццовиво отдали все силы и дали мне шанс одержать эту победу. За 600 метров до финиша Доменико мне прокричал, чтобы я сел за ним. Он идеально развёз меня, крикнул мне: «Давай». Он подтолкнул меня к спринту. Я очень счастлив, что одержал эту победу».

 

  Валерио Пива, спортивный директор: «Потрясающе! С самого старта Джиро мы не сомневались, что эта победа достижима. День за днём ради неё наши гонщики отдавали много сил, а мы, персонал, мотивировали их. Мы были убеждены, что победа придёт, наше терпение вознаграждено, мы очень счатливы. Эта победа Биньяма принадлежит всей команде. Сегодня мы  общими усилиями создали условия для победы.

 

  Наши гонщики всю гонку контролировали ситуацию, включая финальный подъём, где ускорение Доменико Поццовиво вычеркнуло из борьбы быстрейших спринтеров. Финальный километр заставил понервничать. Мы ожидали дуэль Биньяма Гирмая и Матье ван дер Пула, но на тот момент не видели больше телекартинки.  Я мог узнавать информацию только по радио, мы подбадривали гонщиков работать вместе. После я увидел, как Биньям завершил командную работу. Вот это усилия, вот это победа!»

 

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Фотогалерея 10 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Биньям Гирмай повредил глаз по ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    пора завязывать с алкоголем на подиумах: вообще в этом смысла не вижу, мыльные пузыри смотрятся намного эффектнее. Но в плане правильного использования бутылки шампанского самый продвинутый - это Хуан П Лопес: хоть и не бурно, зато безопасно (такой способ позволяет покидать подиум не побеждённым какой-то пробкой)

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Поздравляю!Приятно иметь дело с грамотным человеком.Ну во-первых,перед словом "дед"поставил многоточие,так-как не был уверен в точности:прадед или 2дед,а это уже исходя из второго:из-за давности срока получения сведений о ПОЭТЕ,около 70лет.И только потому,что у нас общее,это день рождения-6 июня.За эти годы возникали новые страны,воевали внутри(страны) и между собой,создавались и будут рождатся другие.Пусть этим занимаются историки.У меня другая специаьность.Спасибо за пожелание дождаться момента,полного восхождения новой звездочки,чтобы с полным правом назвать её поэтом велоспорта.Но,увы.Наш мир не вечен.Возможны ошибки в написании- это последствия длительного воздержания(более 20-ти лет)употребления правописания русского слова по сравнению со всей предыдущей жизнью.Пожелаем Беньямину удачи в последующих этапах и других гонках.После прочтения последнего сообщения,пожелаем ему востановления после"бандитской пули".

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Адриен-Фото

    Ну, во первых, Ибрагим Петрович Ганнибал не дед, а ПРАДЕД А.С.Пушкина. Во вторых, Эфиопия - не Эритрея. До начала девяностых Эритрея входила в состав Федеративной Эфиопии, затем объявила независимость. Маленькая страна, 6 млн. населения. Сравните, в Эфиопии - более 100 млн, и территория в 10 раз больше. Так что весьма маловероятно, что предок Пушкина ПО МАТЕРИНСКОЙ линии АБИССИНЕЦ Ибрагим Ганнибал был родом именно из современной Эритреи... Кстати , некоторые пушкиноведы - и весьма авторитетные - утверждают, что он вообще родом из Камеруна ... А.С.Пушкин - ГЕНИЙ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ. И сравнивать его со спортсменом, победившем на одном этапе на одном из  ГТ - как-то  , мягко говоря, странно. Дождались   бы момента, когда он повторит достижения хотя бы Армстронга...

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Ибрагим Ганнибал("Арап Петра Великого"),российский генерал,выходец из Эфиопии(совр.Эритрия)и...дед А.С.Пушкина.Вот по этому Biniam Girmay(Eri-Эритрия)-Пушкин А.С.,(ПОЭТ) в велоспорте.Кто не согласен-кликайте(-),покажте свою осведомленность.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хорошо, что вторая половина этапа была вот такая (по профилю). Сразу появилась динамика в гонке. МВДП очень выкладывается на подобных финишах, но Гирмэй сегодня просто чисто на моще его сделал - ТАЛАНТище и настоящее открытие сезона mamba Скромная Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux вообще на этой Джиро "играет" сильно: Бини на спринтах, Поццо в горах.

    Цитата: MVDP
    И даже в стрельбе пробкой Гирмай точнее.

    Понимаю, что после напряжных финишах и трудных побед на призовом подиуме большую бутылку спонсорской АСТОРИИ поднимать тяжко, но чё они там не научились ещё правильно держать шампанское при открытие ?) Видно что на Новый Год этим делом не занимаются)

     

    P.S.

    Атмосфера и встреча пелотона в Филотрано просто до слёз...очень душевно ok

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Серафим-Фото

     Гент-Вевельгем явно был не случаен. Ещё один суперталант из молодежи вышел на высокий уровень. И что приятно - из Африки, расширяет географию.

  • Postum
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (12)
    Postum-Фото
    Он сам сказал, комментируя этап тура Венгрии.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап как стол, есть где порезвится спринтерам, но может и отрыв уехать и его не доберут.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Да, Ван де Пул признал, что финиш выиграл сильнейший. Даже с колеса не смог у этого парня взять финиш. А теперь Гирмай поймает вкус побед и составит конкуренцию спринтерам.

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    nightbuster33-Фото
    Даже в этом, необходимо иметь определенный опыт

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