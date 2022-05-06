- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 08:49
Джиро д'Италия-2022. Розовая майка. Претенденты
За три недели и три с половиной тысячи километров от Будапешта до Вероны розовая майка лидера Джиро д’Италия-2022 , возможно, не раз поменяет своего владельца. Но лишь в Вероне 29 мая на «Трофео сенца фине – Бесконечной ленте», главном трофее итальянского Гранд-тура, появится имя 105-го победителя Джиро д’Италия.
Пока можно только предполагать, кто из многочисленных претендентов покорит сердце «горной» Джиро д’Италия с пятьюдесятью километрами набора высоты, обойдёт её ловушки и выдержит все испытания, сложность которых будет увеличиваться с каждым пройденным километром на пути к Вероне.
В этом году на старт Джиро д’Италия выйдут и те, кто уже наслаждался моментом триумфа и вписал своё имя в историю итальянского Гранд-тура – Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Том Дюмулин (Jumbo-Visma), и те, кто стоял на ступенях подиума – Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan), Вилко Келдерман и Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), Эстебан Чавес (EF Education-EasyPost), Алехандро Вальверде (Movistar) и Микель Ланда (Bahrain-Victorious).
Вышеназванных опытных и титулованных участников на подиуме могут потеснить и те, кто ещё не входил в число призёров итальянского Гранд-тура, но постарается не упустить этот шанс – призёр Тур де Франс, недавний победитель Тура Альп – Роман Барде (DSM), который в свой дебют на итальянском Гранд-туре в прошлом году занял 7-е место, а также Тобиас Фосс (Jumbo-Visma), занявший в прошлом году 9-е место на Джиро д’Италия, Пельо Бильбао (Bahrain Victorious).
Среди тех, кто претендует на топ-10 и может удивить, Сэм Оомен (Jumbo-Visma), Хью Карти (EF Education-EasyPost), финишировавший 8-м в прошлом году, Ричи Порт (Ineos Grenadiers), Тимен Аренсман (DSM), Лоренцо Фортунато (EOLO-Kometa), дебютант Джиро Гийом Мартан (Cofidis) и Феликс Галл (AG2R Citroen) и другие.
Претенденты на победу и высокие места в генеральной классификации Джиро д'Италия-2022:
Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)
Photo (c) Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team
Возраст: 28 лет
Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 1-е место в 2019 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 20
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 2-е место и победа на этапе Вуэльты Каталонии, победа в разделке чемпионата Эквадора.
Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan)
Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team
Возраст: 28 лет
Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 3-е место в 2018 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 20
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 1-е место на этапе Тура Альп
Роман Барде (DSM)
Photo Credit: Cor Vos/Team DSM
Возраст: 31 год
Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (лучший результат - 7-е место в 2021 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 22
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: победа в генеральной классификации Тура Альп
Саймон Йейтс (Team BikeExchange - Jayco)
Photo: Getty Images/Team BikeExchange - Jayco
Возраст: 29 лет
Количество участий на Джиро д'Италия: 4 (лучший результат - 3-е место в 2021 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 19
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: этап и 2-е место в общем зачёте Париж-Ницца, два этапа Вуэльты Астурии
Жуан Алмейда (UAE Team Emirates)
Возраст: 23 года
Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 4-е место в 2020 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 22
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место и победа на этапе Вуэльты Каталонии.
Микель Ланда (Bahrain Victorious)
Возраст: 32 года
Количество участий на Джиро д'Италия: 6 (лучший результат 3-е место в 2015 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 18
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место на Тиррено-Адриатико
Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan Team)
Photo @GettySport/ Astana Qazaqstan Team
Возраст: 37 лет
Количество участий на Джиро д'Италия: 10 (лучший результат - победа в 2013 и 2016 годах)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 18
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 4-е место на Туре Сицилии
Алехандро Вальверде (Movistar)
Возраст: 42 года
Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (лучший результат - 3-е место в 2016 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 20
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: победа и этап на гонке "Gran Camiño", победа на Trofeo Pollença, 2-е место на Флеш Валлонь и Страде Бьянке.
Том Дюмулин (Jumbo-Visma)
Возраст: 31 год
Количество участий на Джиро д'Италия: 4 (лучший результат - победа в 2017 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 12
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место на этапе Тура ОАЭ.
Гийом Мартан (Cofidis)
Возраст: 28 лет
Количество участий на Джиро д'Италия: 0
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 22
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место в общем зачёте Tour des Alpes Maritimes et du Var, 2-е на Drôme Classic
Тобиас Фосс (Jumbo-Visma)
Photo (c) Jumbo-Visma Team
Возраст: 24 года
Количество участий на Джиро д'Италия: 2
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 7
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 6-е место в общем зачёте Волты Алгарве
Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe)
Возраст: 31 год
Количество участий на Джиро д'Италия: 4 (лучший результат - 3-е место в 2020 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 13
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: -
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