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Джиро д'Италия-2022. Розовая майка. Претенденты

Джиро д'Италия-2022. Розовая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  За три недели и три с половиной тысячи километров от Будапешта до Вероны розовая майка лидера Джиро д’Италия-2022 , возможно, не раз поменяет своего владельца. Но лишь   в Вероне 29 мая на «Трофео сенца фине – Бесконечной ленте»,  главном  трофее итальянского Гранд-тура, появится имя 105-го победителя Джиро д’Италия.

 

  Пока можно только предполагать, кто из многочисленных претендентов покорит сердце «горной» Джиро д’Италия с пятьюдесятью километрами набора высоты, обойдёт её ловушки и выдержит все испытания, сложность которых будет увеличиваться с каждым пройденным километром на пути к Вероне.

 

  В этом году на старт Джиро д’Италия выйдут и те, кто уже наслаждался моментом триумфа и вписал своё имя в историю итальянского Гранд-тура – Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Том Дюмулин (Jumbo-Visma), и те, кто стоял на ступенях подиума – Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan), Вилко Келдерман и Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), Эстебан Чавес (EF Education-EasyPost), Алехандро Вальверде (Movistar) и Микель Ланда (Bahrain-Victorious).

 

  Вышеназванных опытных и титулованных участников на подиуме могут потеснить и те, кто ещё не входил в число призёров итальянского Гранд-тура, но постарается не упустить этот шанс – призёр Тур де Франс, недавний победитель Тура Альп – Роман Барде (DSM), который в свой дебют на итальянском Гранд-туре в прошлом году занял 7-е место, а также Тобиас Фосс (Jumbo-Visma), занявший в прошлом году 9-е место на Джиро д’Италия, Пельо Бильбао (Bahrain Victorious).

 

Среди тех, кто претендует на топ-10 и может удивить, Сэм Оомен (Jumbo-Visma), Хью Карти (EF Education-EasyPost), финишировавший 8-м в прошлом году, Ричи Порт (Ineos Grenadiers), Тимен Аренсман (DSM), Лоренцо Фортунато (EOLO-Kometa), дебютант Джиро Гийом Мартан (Cofidis) и Феликс Галл (AG2R Citroen) и другие.

  

 

Претенденты на победу и высокие места в генеральной классификации Джиро д'Италия-2022:

 

 

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

 

Photo (c) Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team

 

Возраст: 28 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 1-е место в 2019 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022:  20

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022:  2-е место и победа на этапе Вуэльты Каталонии, победа в разделке чемпионата Эквадора.

 

 

Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan)

 

Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

 

Возраст: 28 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 3-е место в 2018 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 20

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 1-е место на этапе Тура Альп

 

 

Роман Барде (DSM)

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

 

Возраст: 31 год

Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (лучший результат - 7-е место в 2021 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: победа в генеральной классификации Тура Альп

 

 Саймон Йейтс (Team BikeExchange - Jayco)

 

 

Photo: Getty Images/Team BikeExchange - Jayco

 

Возраст: 29 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 4 (лучший результат - 3-е место в 2021 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 19

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: этап и 2-е место в общем зачёте Париж-Ницца, два этапа Вуэльты Астурии

 

 

Жуан Алмейда (UAE Team Emirates)

 

 

 

Возраст: 23 года

Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 4-е место в 2020 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022:  3-е место и победа на этапе Вуэльты Каталонии.

 

 

Микель Ланда (Bahrain Victorious)

 

 

 

 

Возраст: 32 года

Количество участий на Джиро д'Италия: 6 (лучший результат 3-е место в 2015 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 18

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022:  3-е место на Тиррено-Адриатико

 

 

Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan Team)

 

 

Photo @GettySport/ Astana Qazaqstan Team

 

Возраст: 37 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 10 (лучший результат - победа в 2013 и 2016 годах)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 18

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 4-е место на Туре Сицилии

 

 

Алехандро Вальверде (Movistar)

 

 

Возраст: 42 года

Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (лучший результат - 3-е место в 2016 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 20

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: победа и этап на гонке "Gran Camiño", победа на Trofeo Pollença, 2-е место на Флеш Валлонь и Страде Бьянке.

 

 

 

Том Дюмулин (Jumbo-Visma)

 

 

Возраст: 31 год

Количество участий на Джиро д'Италия: 4 (лучший результат - победа в 2017 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 12

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место на этапе Тура ОАЭ.

 

Гийом Мартан (Cofidis)

 

 

 

Возраст: 28 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 0

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место в общем зачёте Tour des Alpes Maritimes et du Var, 2-е на Drôme Classic

 

Тобиас Фосс (Jumbo-Visma)

 

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

Возраст: 24 года

Количество участий на Джиро д'Италия: 2

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 7

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 6-е место в общем зачёте Волты Алгарве

 

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe)

 

 

Возраст: 31 год

Количество участий на Джиро д'Италия: 4 (лучший результат - 3-е место в 2020 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 13

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: -

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2022 Гранд-тур розовая майка претеденты на победу на Джиро

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