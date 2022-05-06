Джиро д'Италия-2022. Розовая майка. Претенденты





За три недели и три с половиной тысячи километров от Будапешта до Вероны розовая майка лидера Джиро д’Италия-2022 , возможно, не раз поменяет своего владельца. Но лишь в Вероне 29 мая на «Трофео сенца фине – Бесконечной ленте», главном трофее итальянского Гранд-тура, появится имя 105-го победителя Джиро д’Италия.

Пока можно только предполагать, кто из многочисленных претендентов покорит сердце «горной» Джиро д’Италия с пятьюдесятью километрами набора высоты, обойдёт её ловушки и выдержит все испытания, сложность которых будет увеличиваться с каждым пройденным километром на пути к Вероне.

В этом году на старт Джиро д’Италия выйдут и те, кто уже наслаждался моментом триумфа и вписал своё имя в историю итальянского Гранд-тура – Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Том Дюмулин (Jumbo-Visma), и те, кто стоял на ступенях подиума – Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan), Вилко Келдерман и Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), Эстебан Чавес (EF Education-EasyPost), Алехандро Вальверде (Movistar) и Микель Ланда (Bahrain-Victorious).

Вышеназванных опытных и титулованных участников на подиуме могут потеснить и те, кто ещё не входил в число призёров итальянского Гранд-тура, но постарается не упустить этот шанс – призёр Тур де Франс, недавний победитель Тура Альп – Роман Барде (DSM), который в свой дебют на итальянском Гранд-туре в прошлом году занял 7-е место, а также Тобиас Фосс (Jumbo-Visma), занявший в прошлом году 9-е место на Джиро д’Италия, Пельо Бильбао (Bahrain Victorious).

Среди тех, кто претендует на топ-10 и может удивить, Сэм Оомен (Jumbo-Visma), Хью Карти (EF Education-EasyPost), финишировавший 8-м в прошлом году, Ричи Порт (Ineos Grenadiers), Тимен Аренсман (DSM), Лоренцо Фортунато (EOLO-Kometa), дебютант Джиро Гийом Мартан (Cofidis) и Феликс Галл (AG2R Citroen) и другие.

Претенденты на победу и высокие места в генеральной классификации Джиро д'Италия-2022:

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)



Photo (c) Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team

Возраст: 28 лет



Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 1-е место в 2019 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 20



Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 2-е место и победа на этапе Вуэльты Каталонии, победа в разделке чемпионата Эквадора.



Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan)



Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

Возраст: 28 лет



Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 3-е место в 2018 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 20

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 1-е место на этапе Тура Альп



Роман Барде (DSM)

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

Возраст: 31 год



Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (лучший результат - 7-е место в 2021 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: победа в генеральной классификации Тура Альп



Саймон Йейтс (Team BikeExchange - Jayco)

Photo: Getty Images/Team BikeExchange - Jayco

Возраст: 29 лет



Количество участий на Джиро д'Италия: 4 (лучший результат - 3-е место в 2021 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 19

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: этап и 2-е место в общем зачёте Париж-Ницца, два этапа Вуэльты Астурии



Жуан Алмейда (UAE Team Emirates)

Возраст: 23 года



Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 4-е место в 2020 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место и победа на этапе Вуэльты Каталонии.



Микель Ланда (Bahrain Victorious)

Возраст: 32 года



Количество участий на Джиро д'Италия: 6 (лучший результат 3-е место в 2015 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 18

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место на Тиррено-Адриатико



Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan Team)

Photo @GettySport/ Astana Qazaqstan Team

Возраст: 37 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 10 (лучший результат - победа в 2013 и 2016 годах)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 18

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 4-е место на Туре Сицилии



Алехандро Вальверде (Movistar)



Возраст: 42 года



Количество участий на Джиро д'Италия: 1 (лучший результат - 3-е место в 2016 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 20

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: победа и этап на гонке "Gran Camiño", победа на Trofeo Pollença, 2-е место на Флеш Валлонь и Страде Бьянке.

Том Дюмулин (Jumbo-Visma)



Возраст: 31 год



Количество участий на Джиро д'Италия: 4 (лучший результат - победа в 2017 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 12

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место на этапе Тура ОАЭ.



Гийом Мартан (Cofidis)

Возраст: 28 лет



Количество участий на Джиро д'Италия: 0



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 3-е место в общем зачёте Tour des Alpes Maritimes et du Var, 2-е на Drôme Classic

Тобиас Фосс (Jumbo-Visma)

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Возраст: 24 года



Количество участий на Джиро д'Италия: 2



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 7

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: 6-е место в общем зачёте Волты Алгарве



Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe)



Возраст: 31 год



Количество участий на Джиро д'Италия: 4 (лучший результат - 3-е место в 2020 году)



Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2022: 13

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2022: -