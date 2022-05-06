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Стефано Ольдани – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2022

Стефано Ольдани: «Победа на этапе Джиро д’Италия показала, что в будущем могу выиграть Милан-Сан-Ремо»

 

 

 

  24-летний итальянский велогонщик команды Alpecin-Fenix Стефано Ольдани (Stefano Oldani) одержал первую в карьере победу – выиграл 12-й этап Джиро д’Италия-2022. Ольдани отобрался в большой отрыв дня, в который уехали помимо него ещё 24 гонщика, а затем ответил на атаку Лоренцо Роты (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) за 56 км до финиша.

 

  Он уехал в отрыв вместе с Лоренцо Ротой и Оскаром Ризебеком (Oscar Riesebeek) из команды Jumbo-Visma. Трио набрало 40 секунд преимущества над ближайшими преследователями - Бауке Моллемой  (Trek-Segafredo), Вилко Келдерманом (Bora-hansgrohe), Лукасом Хэмильтоном (Team BikeExchange – Jayco) и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious).

 

 Оскар Ризебек атаковал за 600 м до финиша, но Стефано Ольдани и Лоренцо Рота вышли у него с колеса. Ольдани первым пересёк финиш и взял первую в карьере победу.

 

Стефано Ольдани – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2022

Стефано Ольдани – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2022

Стефано Ольдани – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Стефано Ольдани: «Мы часто шутили с Лоренцо Ротой, обсуждали, как нам скооперироваться, а потом посмотреть, кто в финале окажется сильнейшим. Я старался прогнать все мысли перед финальным спринтом, и всё получилось.

 

  Мы не хотели повторить ошибку, которую сделали на этапе в Неаполе, когда Матье ван дер Пул остался впереди один. На этот раз только у нашей команды в отрыве было три гонщика. Конечно, я работал на Матье, привозил ему бачки и гели. Ответил на атаку, и появился просвет, который всё рос и рос. Если бы мы остались в группе, то многие следили бы за Матье. После гонки он крепко меня обнял. Фантастика, когда можно учиться у такого великого чемпиона как он.

 

 Победа здесь подтвердила, что в будущем, став сильнее, я могу выиграть на такой гонке как Милан-Сан-Ремо, потому что смог довольно хорошо удержаться на подъёмах. Это точно гонка моей мечты».

 

Стефано Ольдани – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Лоренцо Рота: «Этот этап мне подходил. Я рад, что уехал в отрыв с Рейном Таарамяэ. Конечно, более холмистый финал был бы ещё лучше. Но я счастлив, что боролся за победу, принёс команде ещё один высокий результат. Я знал, что из нашего трио Гейс Лемрейзе поедет издалека. Его атака больно отозвалась в ногах после 200 километров гонки, но мы со Стефано смогли его быстро добрать.

 

  Я хотел оставаться в слипстриме Ольдани как можно дольше, а потом обойти его, но он просто был быстрее. Конечно, я разочарован, что упустил победу, но я смотрю на плюсы. Мы проехали только половину Джиро, а я с каждым этапом чувствую себя всё лучше. До финиша в Веронеу нас ещё будут возможности!»

 

  Гейс Лемрейзе: «Этот результат – лучшее, что я мог показать. Понимал, что мне надо что-то предпринять, потому что в спринте в любом случае останусь третьим. На финальном километре я дважды старался создать просвет, надеялся, что они будут смотреть друг за другом. Но, к сожалению, они меня догнали.

 

  Когда Рота поехал на втором подъёме, Паскаль Экхорн мне сказал, что это хороший момент для атаки. Я поехал за Ольдани, и всё получилось идеально. Когда думаю сейчас, наверное, мне надо было попробовать уезжать в одиночку немного раньше, преследователи были в сорока секундах.

 

  Пока что Джиро складывается у меня хорошо, чувствую, что в оставшейся части гонки форма будет хорошей. Такой этап как сегодня дал мне большую уверенность. Теперь знаю, что этот Град-тур мне хорошо подходит. Если продолжу в том же духе, на этой Джиро у меня может быть ещё больше шансов».

 

 

Результаты 12 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 12 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Стефано Ольдани Stefano Oldani Alpecin-Fenix Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    velodoctor-Фото

    Отрыв должен на горе уезжать, дадут или не дадут, зависит от людей в нем. Перед Альпами еще будет день отдыха, так что могут и какие-то сильные гонщики поехать снова. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Он промежуточные бонусные секунды вчера взял.
  • ded_le
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    ded_le-Фото

    А когда Carapaz успел выйти на второе в генерале? Он же был четвертым.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Думаю команды спринтеров всё же не дадут уехать отрыву на столько чтоб отрыв разыграл финиш. А то что-то у спринтеров нет побед.

  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    MVDP-Фото

    Пора бы уже Гавирии выиграть, что ли.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Альпесин сегодня хорошо сработали. Все в отрыве стерегли Пула, а уехал в отрыв Олдани и сразу на это не обратили внимания, ждали атаки Пула. И в итоге Альпесин взял этап. Этап сегодня получился интересным.

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    MVDP-Фото

    Альпесины неплохо командой сработали. 

  • Cyrill
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Cyrill-Фото
    Про воскрешение Поццовиво - ещё рано говорить, к сожалению :( Про Гирмая - это не профессионализм и, по-честному, спорт.директора должны были сделать ему выговор за упущенные планируемые (по такой форме) призовые места на оставшихся этапах...

    ... Гирмаю, конечно, скорейшего выздоровления.
  • SportSpirit
    Альберто Дайнезе – победитель ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Меня продолжает радовать эволюция Барде. Не только вернул себе отличную спортивную форму, но и как старший товарищ мотивирует, вселяет уверенность и реально помогает в гонках более молодым DSM-овцам. 

     

    В перегоровах по рации на последних 5-6 км Мэтт Уинстон постоянно повторял: "будьте максимально внимательны, фокус на GC". Потом Барде: "у нас полный поезд, мы будем пробовать с Альберто". 

     

    Потом спринт и бурная радость) Дайнезе, похоже, действительно не хватало именно психологической уверенности, которую вселил в него развоз от топового генеральщика. Ну а скорость все видели) 

     

     

  • Ернат
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Ернат-Фото

    да очень жаль

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