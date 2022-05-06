Стефано Ольдани – победитель 12 этапа Джиро д’Италия-2022

Стефано Ольдани: «Победа на этапе Джиро д’Италия показала, что в будущем могу выиграть Милан-Сан-Ремо»

24-летний итальянский велогонщик команды Alpecin-Fenix Стефано Ольдани (Stefano Oldani) одержал первую в карьере победу – выиграл 12-й этап Джиро д’Италия-2022. Ольдани отобрался в большой отрыв дня, в который уехали помимо него ещё 24 гонщика, а затем ответил на атаку Лоренцо Роты (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) за 56 км до финиша.

Он уехал в отрыв вместе с Лоренцо Ротой и Оскаром Ризебеком (Oscar Riesebeek) из команды Jumbo-Visma. Трио набрало 40 секунд преимущества над ближайшими преследователями - Бауке Моллемой (Trek-Segafredo), Вилко Келдерманом (Bora-hansgrohe), Лукасом Хэмильтоном (Team BikeExchange – Jayco) и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious).

Оскар Ризебек атаковал за 600 м до финиша, но Стефано Ольдани и Лоренцо Рота вышли у него с колеса. Ольдани первым пересёк финиш и взял первую в карьере победу.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Стефано Ольдани: «Мы часто шутили с Лоренцо Ротой, обсуждали, как нам скооперироваться, а потом посмотреть, кто в финале окажется сильнейшим. Я старался прогнать все мысли перед финальным спринтом, и всё получилось.

Мы не хотели повторить ошибку, которую сделали на этапе в Неаполе, когда Матье ван дер Пул остался впереди один. На этот раз только у нашей команды в отрыве было три гонщика. Конечно, я работал на Матье, привозил ему бачки и гели. Ответил на атаку, и появился просвет, который всё рос и рос. Если бы мы остались в группе, то многие следили бы за Матье. После гонки он крепко меня обнял. Фантастика, когда можно учиться у такого великого чемпиона как он.

Победа здесь подтвердила, что в будущем, став сильнее, я могу выиграть на такой гонке как Милан-Сан-Ремо, потому что смог довольно хорошо удержаться на подъёмах. Это точно гонка моей мечты».

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Лоренцо Рота: «Этот этап мне подходил. Я рад, что уехал в отрыв с Рейном Таарамяэ. Конечно, более холмистый финал был бы ещё лучше. Но я счастлив, что боролся за победу, принёс команде ещё один высокий результат. Я знал, что из нашего трио Гейс Лемрейзе поедет издалека. Его атака больно отозвалась в ногах после 200 километров гонки, но мы со Стефано смогли его быстро добрать.

Я хотел оставаться в слипстриме Ольдани как можно дольше, а потом обойти его, но он просто был быстрее. Конечно, я разочарован, что упустил победу, но я смотрю на плюсы. Мы проехали только половину Джиро, а я с каждым этапом чувствую себя всё лучше. До финиша в Веронеу нас ещё будут возможности!»

Гейс Лемрейзе: «Этот результат – лучшее, что я мог показать. Понимал, что мне надо что-то предпринять, потому что в спринте в любом случае останусь третьим. На финальном километре я дважды старался создать просвет, надеялся, что они будут смотреть друг за другом. Но, к сожалению, они меня догнали.

Когда Рота поехал на втором подъёме, Паскаль Экхорн мне сказал, что это хороший момент для атаки. Я поехал за Ольдани, и всё получилось идеально. Когда думаю сейчас, наверное, мне надо было попробовать уезжать в одиночку немного раньше, преследователи были в сорока секундах.

Пока что Джиро складывается у меня хорошо, чувствую, что в оставшейся части гонки форма будет хорошей. Такой этап как сегодня дал мне большую уверенность. Теперь знаю, что этот Град-тур мне хорошо подходит. Если продолжу в том же духе, на этой Джиро у меня может быть ещё больше шансов».