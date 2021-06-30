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Матье ван дер Пул – победитель 1 этапа Джиро д’Италия-2022

Матье ван дер Пул, Биньям Гирмай, Пельо Бильбао, Вилко Келдерман о 1-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

 

  Фаворит в борьбе за победу на 1-м этапе Джиро д’Италия-2022, Матье ван дер Пул оправдал ожидания и выиграл в первый же день на своём дебютном итальянском Гранд-туре. Этап решился на финальном 5,6-км подъёме.

 

  Атаки Лоренса Насена (AG2R Citroen) и Леннарда Кемны (Bora-hansgrohe) были нейтрализованы. В итоге состоялся спринт из небольшой группы, в котором 27-летний  велогонщик команды Alpecin-Fenix обошёл ещё одного дебютанта Джиро – 22-летнего эритрейского гонщика Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньяма Гирмая (Biniam Girmay).

 

Матье ван дер Пул – победитель 1 этапа Джиро д’Италия-2022

Матье ван дер Пул – победитель 1 этапа Джиро д’Италия-2022

Матье ван дер Пул – победитель 1 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: LaPresse 

 

  Единственный из чистых спринтеров выдержавший подъём Калеб Юэн (Lotto Soudal) шёл третьим колесом за  Ван дер Пулом и Гирмаем, но коснулся заднего колеса велосипеда эритрейского гонщика и упал за несколько десятков метров до финишной черты. 32-летний испанский гонщик команды Bahrain Victorious Пельо Бильбао третьим пересёк финиш.

 

  Матье ван дер Пул не только одержал победу на этапе, но и взял первую в карьере розовую майку лидера, став третьим в истории гонщиком из Нидерландов, надевавшим и розовую, и жёлтую майки лидера, после Вима ван Эста и Эрика Брёйкинка (Erik Breukink). Также Матье ван дер Пула  стал четвёртым в истории нидерландцем, надевшим розовую майку лидера в первый день Гранд-тура после Вима ван Эста (Wim van Est) в 1953, Жана-Поля ван Поппеля (Jean-Paul van Poppel) в 1999 и Тома Дюмулина (Tom Dumoulin) в 2016 и 2018.

 

  Матье ван дер Пул возглавил и очковую классификацию, и классификацию лучшего горного гонщика. Биньям Гирмай надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

  Матье ван дер Пул: «Спринт прошёл, как я и ожидал, но если бы ещё раз в нём участвовал, выбрал бы для себя другую позицию. Эта была не идеальна, меня заперли, пришлось объезжать группу. Но я не волновался, точно рассчитал время спринта. А вот сил поднять руки у меня уже не осталось.

 

  Очень счастлив, что  выиграл. Я привык быть фаворитом, поэтому гонку начал совершенно спокойно. Сегодня у меня был уникальный шанс получить розовую майку. Несколько месяцев назад я решил поехать на Джиро как раз из-за первого этапа, потому что он идеально мне подходил. Мне будет трудно удержать лидерство после разделки, но я постараюсь. На Туре не ожидал удержать майку поле разделки, поэтому завтра попробую себя удивить. Хотя  уже счастлив тем, чего добился сегодня».

 

  Дрис Де Бондт (Dries De Bondt), товарищ Матье ван дер Пула по команде Alpecin-Fenix: «Когда у Матье есть возможность самому выбирать момент на таком финише, как сегодня, он практически непобедим. Подъём был не слишком крутым,  но на нём есть преимущество просева. Если поехать слишком рано, а у других гонщиков останутся помощники, то зароешь себя. Надо ждать как можно дольше, а потом выбрать момент. Думаю, Матье лучше, чем кто-либо, знает, когда ускоряться».  

 

Матье ван дер Пул – победитель 1 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo (c) PhotoNews/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

 

  Биньям Гирмай: «Вчера команда удивила меня майками с надписью: «Veni, Vidi, Bini», которая отражала нашу цель выиграть на этой Джиро д’Италия.  С первого этапа моего первого Гранд-тура я уже приблизился к  цели, чему очень рад. Я завоевал белую майку на этапе, что стало итогом фантастической командной работы. Хочу поблагодарить товарищей по команде и персонал. Рейн Таарамяэ контролировал отрыв, остальные ребята защищали меня с самого старта и осложнили финал остальным. Я атаковал за 250 м, приложил все силы. Матье ван дер Пул сегодня был сильнейшим, но впереди у нас ещё будут возможности».

 

  Пельо Бильбао: «Было сложно разобраться, как себя чувствую, потому что этап проходил относительно легко. Тем не менее, я не знал, что смогу сделать на финальном подъёме. Понимал только, что сегодня подходящий дня меня  день, последние 30 км сосредоточился на своей цели. Фил (Баухаус) меня поддержал, вывез на позицию перед правым поворотом. В конце я потерял позицию из-за завала, который был за 2 км до финиша, но рад, что добрал и был готов к финальной атаке. 3-е место в спринте – хорошее начало Джиро».

 

  Вилко Келдерман: «Вообще-то, я застрял позади завала у подножия подъёма. Пришлось потратиться, чтобы вернуть позицию. Я вышел вперёд сразу, как только Ленни добрали. Хотел воспользоваться импульсом, хотя понимал, что рановато. Думаю, мы можем быть довольны результатом этапа».

 

  Леннард Кемна: «Мы не планировали атаковать в финале, но я был на хорошей позиции, скорость упала, я подумал, что этим надо воспользоваться. В конце подъём оказался длиннее, чем я думал, я выдохся. Но ощущения хорошие, могу быть доволен».

 

Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 1 этапа Джиро д'Италия-2022

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • M-07
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (25)
    M-07-Фото

    На Tiz Cycling давно можно смотреть, правда, там англоязычные комментаторы. Или подключить IPTV за один доллар в месяц, там тысячи каналов, сотни спортивных, том числе и русскоязычный Евроспорт есть. Я лично пользуюсь ilook TV.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Что-то про Тома все забыли , а ведь разделка это его конек, пусть даже такая маленькая и вертлявая. Если его команда поставила лидером,то уж наверно к разделке подготовился как следует.

    У меня вопрос = кто нибудь знает зачем оргам понадобилось ставить эту разделку на втором этапе, а не на первом или прологом?

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (25)
    BlAr-Фото
    Похоже, выдохся и потерял координацию.
  • BlAr
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (25)
    BlAr-Фото

    Верно! Нигер - это оскорбление, нужно писать - н е г р! :)

    Правда, сайт не позволяет...

  • Артур95
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (25)
    Артур95-Фото
    Всем привет, подскажите где смотреть гонки сейчас?
  • HalidS
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    HalidS-Фото
    Не знаю, больше всех эта трасса подходит МВДП

    Я ставлю на него
  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (25)
    nightbuster33-Фото

    Глвное,чтобы автор сам понял,за что получил 2 отрицательных клика,а может быть получит еще больше.

  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    MVDP-Фото
    Крутяка 300 м всего, а вот поворотов немерено.
  • ДимаЛел
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    ДимаЛел-Фото
    30.06.2021 Тур де Франс-2021. 5 этап
    отс. 8.8 км
    1. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 10'38"95
    2. Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Fenix +06"56
    2. Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma +06"56
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (25)
    velodoctor-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Не думаю что он бы взял этап с таким то ван дер Пулом

    Юэн не выдержал, пошел закрывать атаки, и начал спринт раньше намного, когда его Матье обходил с Гермаем, тот уже был без сил. Кто знает, если бы он все время сидел на колесе голландца, может бы и смог выиграть, но не хватило хладнокровия. Лотто на него очень большую ставку делали, судя по командной работе. 

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