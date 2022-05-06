Дубль Куна Баумана на Джиро д’Италия-2022 и спорный поворот на 19 этапе

Кун Бауман - победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2022

Кун Бауман (Koen Bouwman) сделал дубль, выиграв второй этап на Джиро д’Италия-2022, а также гарантировал себе синюю майку лучшего горняка, чтобы стать горным королём «Корса Роза», ему осталось лишь доехать до Вероны. 28-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma ещё накануне, после 18 этапа, объявил, что собирается уехать в отрыв на 19-м этапе за своей главной целью – синей майкой. Он сдержал слово, отобравшись вместе с товарищем по команде Эдоардо Аффини в большой отрыв дня.

Кун Бауман первым прошёл все категорийные подъёмы этапа. В финале от большого отрыва впереди остались пятеро. Они разыграли спринт, но на повороте два гонщика – Мауро Шмид (Mauro Schmid) из команды Quick Step Alpha Vinyl и Андреа Вендраме (Andrea Vendrame) из команды AG2R Citroen, ошиблись на повороте. Кун Бауман первым прошёл поворот и с запасом опередил соперников на финишной черте.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Кун Бауман: «Я говорил, что после первой победы на этапе всё остальное воспринимаю как бонус. Сегодня я боролся за «малья адзурра», рад, что обеспечил себе майку. Я знал о последнем повороте, что он будет за 150 м до финиша, но не ожидал, что он окажется таким острым. Пришлось затормозить, как и другим гонщикам, но я удачно остался на лучшей позиции, что принесло мне победу. Я очень честный гонщик. Если бы я сделал ошибку, я бы так и сказал. Но считаю, что я заслужил эту победу.

На подъёме 1-й категории в Словении почувствовал, что могу сбросить попутчиков по отрыву, но до финиша было ещё далеко. Совместная работа в долине помогла. Последний подъём был с крутыми участками и спусками. Был уверен, что у меня спринт сильнее, чем у остальных. Я уже одержал победу на этапе, так что немного мог поиграть. В итоге просто счастлив, что смог выиграть.

Победа моя только наполовину, а на половину она одержана благодаря работе Эдоардо Аффини, который вместе с гонщиками Quick Step и Groupama-FDJ обеспечил жизнеспособность отрыва.

Победа на этапе – уже значимое событие, но то, что я выиграл два – просто супер. У меня нет слов. Перед Джиро я и представить такого не мог. Приехал сюда как доместик, а теперь поеду домой с двумя победами на этапе и в синей майке. Невероятно!»

Мауро Шмид: «Я был быстрее в спринте, но не смог ничего сделать, когда он (Бауман) подрезал меня на финальном повороте. Лично я считаю результат сегодняшнего этапа нечестным. Я недоволен, потому что второе место – это всё равно, что первый проигравший. Разочарован итогом, потому что был уверен в своих силах. В то же время хочу поблагодарить команду за их веру в меня, особенно благодарен Баллеро, потому что он приложил все силы, помогая мне в отрыве».

Андреа Вендраме: «Не думаю, что это было правильно. Не знаю, какой была тактика остальных. Я знал о повороте, хотел пройти по внешнему радиусу, а значит, что мог набрать скорость после финального поворота. Но, к сожалению, они прошли его первыми. Хорошо, там хотя бы не было барьеров, потому что тогда я бы получил травму».