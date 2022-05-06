Хет-трик Арно Демара на Джиро д’Италия-2022

Арно Демар – победитель 13 этапа Джиро д’Италия-2022

Арно Демар (Arnaud Demare) сделал хет-трик, выиграв на Джиро д’Италия-2022 третий этап. 13-й этап, который гонщики преодолели сосредней скоростью 45,39 км/ч, завершился общим спринтом. Хотя командам спринтеров пришлось поволноваться – отрыв дня удалось добрать лишь за 600 м до финиша.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

30-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ добавил в свой список достижений восьмой этап Джиро д’Италия, теперь у него столько же побед на этапах итальянского Гранд-тура, сколько у Марка Пантани. Среди выступающих велогонщиков больше всего побед на этапах Джиро у Марка Кэвендиша (16). Арно Демар также укрепил свои позиции в очковой классификации, где лидирует с 5 этапа.

Финиш в тягун не стал помехой для Демара, который обошёл на финишной черте 27-летнего немецкого гонщика команды Bahrain Victorious Фила Баухауса и 37-летнего британского гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Марка Кэвендиша.

Арно Демар: «Я совершенно опустошён. Редко когда сажусь на землю после этапа, но сегодняшний был очень выматывающим. Нам пришлось тратить силы наших товарищей по команде раньше, чем ожидалось, как и некоторым другим командам. Если бы наша команда в одиночку преследовала отрыв, мы бы его не догнали.

В какой-то момент начал сомневаться, что мы поймаем гонщиков отрыва, потому что ребята нашей команды потратили все силы, они выкладывались полностью. Мне даже показалось, что я сам себя укатал. Только за 10 километров поверил, что у нас получится разыграть спринт, потому что финишировали в тягун.

Обычно я люблю такие спринты в тягун, но сегодня наслаждаться им не получилось, потому что из-за бешеной погони мне не хватало свежести. Мы поймали беглецов только за 500 или 600 метров.

Для нас эта Джиро уже успешная. Сейчас не важно, одной победой больше или меньше. Главное, наслаждаться гонкой вместе с командой».

Фил Баухаус: «Этап был тяжёлым и быстрым. Мы догнали отрыв за 500 метров, а последний километр шёл в небольшой подъём, что делало финиш очень трудным. Команда отлично вывезла меня на позицию за полтора километра. Я мог начать спринт свободно. Очень разочарован, что занял второе место. Результат хороший, но когда ты так близко к победе, хочется принести её команде. Думаю, у спринтеров ещё будет шанс».

Марк Кэвендиш: «Этап не был простым, нам пришлось постараться, чтобы он завершился спринтом. Мы преодолели подъём, преследовали отрыв, который набрал значительное преимущество. Ребята сегодня были невероятны. Они прикладывали все силы, весь этап работали, не жалея себя, больше, чем предполагалось. В финале тоже было трудно, перед последним километром я оказался далековато, но отдал всё, провёл спринт так хорошо, как только мог. Горжусь ребятами и их потрясающей работой сегодня».

Паскаль Энкхорн: «Весь этап думал, что у нас получится. Жаль, что нас догнали на последнем километре. Финал был довольно трудным, в лёгкий подъём. Не знаю, ехали ли другие с пустыми ногами, но в конце этапа никакой слаженной работы уже не было. Когда мы уехали впятером, я предложил создать просвет на подъёме и защищать его. Потом был долгий спуск, но так как ветер был попутным, мы проехали хорошо. Держались долго, но, к сожалению, этого не хватило».