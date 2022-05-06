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Хет-трик Арно Демара на Джиро д’Италия-2022

Арно Демар – победитель 13 этапа Джиро д’Италия-2022

 

 

  Арно Демар (Arnaud Demare) сделал хет-трик, выиграв на Джиро д’Италия-2022 третий этап.  13-й этап, который гонщики преодолели сосредней скоростью 45,39 км/ч, завершился общим спринтом. Хотя командам спринтеров пришлось поволноваться – отрыв дня удалось добрать лишь за 600 м до финиша.

 

Хет-трик Арно Демара на Джиро д’Италия-2022

Хет-трик Арно Демара на Джиро д’Италия-2022

Хет-трик Арно Демара на Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  30-летний  французский гонщик команды Groupama-FDJ добавил в свой список достижений восьмой этап Джиро д’Италия, теперь у него столько же побед на этапах итальянского Гранд-тура, сколько у Марка Пантани. Среди выступающих велогонщиков больше всего побед на этапах Джиро у Марка Кэвендиша (16). Арно Демар также укрепил свои позиции в очковой классификации, где лидирует с 5 этапа.

 

  Финиш в тягун не стал помехой для Демара, который обошёл на финишной черте 27-летнего немецкого гонщика команды Bahrain Victorious Фила Баухауса и 37-летнего британского гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Марка Кэвендиша.

 

  Арно Демар: «Я совершенно опустошён. Редко когда сажусь на землю после этапа, но сегодняшний был очень выматывающим. Нам пришлось тратить силы наших товарищей по команде раньше, чем ожидалось, как и некоторым другим командам. Если бы наша команда в одиночку преследовала отрыв, мы бы его не догнали.

 

  В какой-то момент начал сомневаться, что мы поймаем гонщиков отрыва, потому что ребята нашей команды потратили все силы, они выкладывались полностью.  Мне даже показалось, что я сам себя укатал. Только за 10 километров поверил, что у нас получится разыграть спринт, потому что финишировали в тягун.

 

  Обычно я люблю такие спринты в тягун, но сегодня наслаждаться им не получилось, потому что из-за бешеной погони мне не хватало свежести. Мы поймали беглецов только за 500 или 600 метров.

 

 Для нас эта Джиро уже успешная. Сейчас не важно, одной победой больше или меньше. Главное, наслаждаться гонкой вместе с командой».

 

  Фил Баухаус: «Этап был тяжёлым и быстрым. Мы догнали отрыв за 500 метров, а последний километр шёл в небольшой подъём, что делало финиш очень трудным. Команда отлично вывезла меня на позицию за полтора километра. Я мог начать спринт свободно.  Очень разочарован, что занял второе место. Результат хороший, но когда ты так близко к победе, хочется принести её команде. Думаю,  у спринтеров ещё будет шанс».

 

  Марк Кэвендиш: «Этап не был простым, нам пришлось постараться, чтобы он завершился спринтом. Мы преодолели подъём, преследовали отрыв, который набрал значительное преимущество. Ребята сегодня были невероятны. Они прикладывали все силы, весь этап работали, не жалея себя, больше, чем предполагалось. В финале тоже было трудно, перед последним километром я оказался далековато, но отдал всё, провёл спринт так хорошо, как только мог. Горжусь ребятами и их потрясающей работой сегодня».

 

  Паскаль Энкхорн: «Весь этап думал, что у нас получится. Жаль, что нас догнали на последнем километре. Финал был довольно трудным, в лёгкий подъём. Не знаю, ехали ли другие с пустыми ногами, но в конце этапа никакой слаженной работы уже не было. Когда мы уехали впятером, я предложил создать просвет на подъёме и защищать его. Потом был долгий спуск, но так как ветер был попутным, мы проехали хорошо. Держались долго, но, к сожалению, этого не хватило».

 

 

Результаты 13 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Фотогалерея 13 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • kwwk
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    kwwk-Фото
    Соглашусь на 100 %, генералы могут попробовать кого-нибудь разобрать, а этап быстрее всего уйдет отрыву.
  • BlAr
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    BlAr-Фото
    Согласен, градиенты могут хорошо просеять пелотон. Но выиграет почти наверняка отрыв.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Догнали ОТРЫВщиков примерно за 700м. до финиша, ну и Групама-ФДЖ на этой Джиро лучшая по развозу своего капитана. У Арно теперь почти 2-кратный перевес в спринтерском/пунктовом зачёте, так что цикламеновая майка на 99% уже его до конца ГТ, разве что не впишется в лимит на каком то тяжелом этапе или сойдёт. Кстати, подметил, что Демар очень любит позировать на подиуме для фото-коров этой Джиро; наслаждается каждым моментом когда выходит на церемонию награждения к публике.

    Барде жаль sad

    Было видно, что очень силён и заточен на борьбу не только за подиум, но и за победу в генерале.   

  • M-07
    Роман Барде сошёл с Джиро д’Ит ... (2)
    M-07-Фото

    Очень жаль, вроде хорошо готов был, претендовал на итоговый подиум как минимум.

  • Cyrill
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Cyrill-Фото

    Боюсь вы сильно ошибаетесь :) Конечно, на таком этапе выиграть Джиро нельзя, но проиграть - в лёгкую... Думаю будет один из самых коварных и не предсказуемых этапов этой Джиро. Скажем даже так - именно с этого этапа начнётся всё самое интересное. Вальв должен подняться на несколько строчек в генерале :)

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Николай Н.-Фото

    На этом этапе среди генералов серьёзных разборок не будет, будут беречь силы не воскресение.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Мне тоже жаль отрыв, как они дружно работали, а в итоге их проглотили. Кавендиша всё же уже на хватает на такой групповой финиш.

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    litxaa-Фото

    А Горы то на этом выпуске Джиро будут? Уже вторая неделя заканчивается. Или Этны с Богхаусом хватит?angel

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    velodoctor-Фото

    Бахрейн добили отрыв, включились свежие в самом конце. Жаль, ребята так выложились. Нехватило буквально секунд 10-15. 



    Ниццоло восьмой, а его команда все силы отдала на погоню. dash

  • kwwk
    Роман Барде сошёл с Джиро д’Ит ... (2)
    kwwk-Фото

    Сход Бардэ — это сильная потеря для данной версии Джиро. Может стать так, что достаточно будет доехать до Вероны без срывов, чтоб быть на подиуме.

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