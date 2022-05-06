Леннард Кемна – победитель 4 этапа Джиро д’Италия-2022

Леннард Кемна: "Точно не буду бороться за генеральную классификацию на этой Джиро д'Италия, может, в будущем"

25-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна (Lennard Kämna) выиграл первый в карьере этап Джиро д’Италия-2022. Отобравшись в отрыв дня вместе с 13 гонщиками, Леннард Кемна атаковал на подъёме к Этне, финальном подъёме 1-й категории за 6 км до финиша. Через 3,5 км Кемна добрал атаковавшего ранее 24-летнего испанского гонщика команды Trek-Segafredo Хуана Педро Лопеса (Juan Pedro López), оставшиеся 2,5 км подъёма они проехали вдвоём. Леннард Кемна первым пересёк финишную черту, помимо этапа взяв и синюю майку лидера горной классификации.

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Леннард Кемна: «Хотел как можно дольше проехать в большой группе отрыва, потому что не был уверен, что удержусь, если атакую за 10 км. Там был встречный ветер, да и сам подъём не очень крутой. Поставил задачу добрать Лопеса максимум за километр до финиша, рад, что сработало. Было очень приятно видеть, как он радовался, что наденет розовую майку. Мы оба радовались друг за друга.

Я точно не буду бороться за генеральную классификацию на этой Джиро, может, в будущем. Я должен помогать своим лидерам. У нас другие цели.

Этап был очень тяжёлым, особенно финальная гора. Когда услышал, что у Лопеса 35 секунд, подумал, что потерял свой шанс. Но в итоге смог его догнать. Потом постарался отдышаться немного для спринта, результат показал, что план был хорошим.

Эта победа особенно важна для команды, она немного снимает с нас давление. Для нас всё складывается хорошо, мы на правильном пути. Сейчас я ещё и лидирую в горной классификации, впервые в карьере надеваю эту майку, чем очень горжусь».

Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этим утром мы обсуждали, что этап может развиваться по двум сценариям – либо команды генеральщиков будут контролировать весь этап, либо позволят уехать большому отрыву. Если уезжает большая группа, мы хотели, чтобы в ней нашу команду представлял Леннард, он в хорошей форме. Он невероятно выступил, отлично распределил силы. В начале берёг энергию, потом выдал всё, что мог. Мы очень рады победе на этапе, моральный настрой команды сейчас очень высокий. Наши генеральщики тоже смогли финишировать в группе из примерно 20 гонщиков, вместе с другими претендентами на общий зачёт».