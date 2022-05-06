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Леннард Кемна – победитель 4 этапа Джиро д’Италия-2022

Леннард Кемна: "Точно не буду бороться за генеральную классификацию на этой Джиро д'Италия, может, в будущем"

 

 

 

 

  25-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна (Lennard Kämna) выиграл первый в карьере этап Джиро д’Италия-2022. Отобравшись в отрыв дня вместе с 13 гонщиками, Леннард Кемна атаковал на подъёме к Этне, финальном подъёме 1-й категории за 6 км до финиша. Через 3,5 км Кемна добрал атаковавшего ранее 24-летнего испанского гонщика команды Trek-Segafredo Хуана Педро Лопеса  (Juan Pedro López), оставшиеся 2,5 км  подъёма они проехали вдвоём. Леннард Кемна первым пересёк финишную черту, помимо этапа взяв и синюю майку лидера горной классификации.

 

Леннард Кемна – победитель 4 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Леннард Кемна – победитель 4 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Леннард Кемна – победитель 4 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Леннард Кемна – победитель 4 этапа Джиро д’Италия-2022

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Леннард Кемна: «Хотел как можно дольше проехать в большой группе отрыва, потому что не был уверен, что удержусь, если атакую за 10 км. Там был встречный ветер, да и сам подъём не очень крутой. Поставил задачу добрать Лопеса максимум за километр до финиша, рад, что сработало. Было очень приятно видеть, как он радовался, что наденет розовую майку. Мы оба радовались друг за друга.  

 

  Я точно не буду бороться за генеральную классификацию на этой Джиро, может, в будущем. Я должен помогать своим лидерам. У нас другие цели.

 

  Этап был очень тяжёлым, особенно финальная гора. Когда услышал, что у Лопеса 35 секунд, подумал, что потерял свой шанс. Но в итоге смог его догнать. Потом постарался отдышаться немного для спринта, результат показал, что план был хорошим.

 

  Эта победа особенно важна для команды, она немного снимает с нас давление. Для нас всё складывается хорошо, мы на правильном пути. Сейчас я ещё и лидирую в горной классификации, впервые в карьере надеваю эту майку, чем очень горжусь».

 

  Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этим утром мы обсуждали, что этап может развиваться по двум сценариям – либо команды генеральщиков будут контролировать весь этап, либо позволят уехать большому отрыву. Если уезжает большая группа, мы хотели, чтобы в ней нашу команду представлял Леннард, он в хорошей форме. Он невероятно выступил, отлично распределил силы. В начале берёг энергию, потом выдал всё, что мог. Мы очень рады победе на этапе, моральный настрой команды сейчас очень высокий. Наши генеральщики тоже смогли финишировать в группе из примерно 20 гонщиков, вместе с  другими претендентами на общий зачёт».

 

 

Результаты 4 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 4 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Леннард Кемна Lennard Kamna Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес покидает Д ... (2)
    Ернат-Фото
    согласен 100%
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (18)
    Ернат-Фото

    блин такой не фортовый он, то болельщик его собьет, то еще что то, может ему ТУМАР зачитать ?(((((((

  • volodya
    Мигель Анхель Лопес покидает Д ... (2)
    volodya-Фото
    Но это в первую очередь вопрос к медицинскому персоналу, а именно к доктору Эмилия Маньи, перед тем как отбирать команду надо проверять всех и вся, а тут так просто, взяли и сняли, как то всё без ответственно, мне кажется в команде должна быть дисциплина (в причём любой) порядок и ответственность, тогда будут результаты, скажем так биться (не на жизнь, а на смерть) а то такое безволие не продуктивно, но это лишь моё мнение, так что без обид, кого обидел (тысяча людей столько же и мнении)
  • salomon
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    salomon-Фото
    Цитата: velodoctor
    Скукотища смертная, не этого ожидал честно. 
    До настоящих гор ничего другого ожидать не приходится. А чё вы хотели?! Если генералы щас начнут рвать и метать, то в горах они будут пустые !!!
  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Может быть это немного воодушевит:На завтрашнем Туре Венгрии стартуют, после тяжелых травм, Луценко и Баттистелла.Так что, на Т.де Франс Лопез будет свеженьким для помощи Леше да и сам будет горазд для успешного выступления.А какие корифеи там бууудууут,не слабее чем на Джиро.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап под названием = и снова приплыли =. Альпесин не захотели контролировать гонку ,понимая полную безсмысленность - а другие команды просто не захотели.

    В результате получили =темную лошадку= в роли лидера, плюс Кемна который может еще побороться за десятку.

    p.s. Сход Лопеса и кризис у Нибали сильно растроили.

  • Lex1
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    Lex1-Фото
    На прошлом туре Юмбо усилиями Ван Арта взяла 3 этапа и второе место в генерале, так что думаю что никто не расстроился ))
  • старт-шоссе 82
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    У Лопеса уже были сходы с гранд-туров еще до Вуэльты ( если не ошибаюсь два ) причем здесь карма?
    Травма опасный вид спорта и невезение.
    Как говорил классик =терпение и понимание, терпение и понимание.=
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    Arciv-Фото
    Юмбо как всегда забивают на Джиро! Не понимаю такой стратегии от них! Бросать все силы на Тур и не брать его! Ну надеюсь хоть в ж ли году выиграют! Хотя Фосс и не плохо смотрелся в прошлом году,и молодой Оомен не плохой,но почему-то сразу же провалились
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ноунейм из Трэка взял на горном этапе сразу две майки, вот такие дела...Чикконе наверное прослезился от зависти. Честно говоря да уж, на самой Этне хотелось увидеть поБольше зрелища, ну хоть ОТРЫВщики порадовали. Карапаз на финише решил видимо показать кто будет главным (или первым) атаканте среди генарльщиков на Блокхаусе и/или в Альпах.

    Конец протокола сегодня: 4 квиковца во главе с Кэвом (опять "затаскивают" ветерана в лимит), а перед ними 3 Лоттовца во главе с Юэном, но Калэб, ради справедливости, колесит с травмой.

    Цитата: kwwk
    Впечатлил Бахрейн и Бора. Инеос прошел на воспоминаниях по старым поездам, но...

    Вот тоже подметил, что до 25 места на финише Бора и Бахрейн представлены больше всех по спортсменах. Кямна (был) хорош + ещё один помощник для Бухмана, Хиндли и Келдермана в горах. Так что будут на Джиро ещё этапы, где эти две команды зададут темп для пелотона, а не только ИНЭОСцы, хотя те красиво разваливали основную группу.

    Кстати, не часто такое увидишь на ГТ, когда действующая лидерская майка только финиширует на этапе, а новый лидер генерала уже получил на призовом подиуме свое новое одеяние)

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