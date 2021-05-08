Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия - 2020

2020

21 этап за 85 ч 40 мин 21 сек

3360,9 км / 39,226 км/ч

176 на старте

133 на финише

103-й выпуск Джиро д'Италия (Giro d'Italia) стартовал 3 октября 2020 года, вместо традиционного майского старта. Все велогонки, которые должны были пройти в период с апреля по август, были отменены или перенесены на неопределённое время из-за пандемии Covid-19. Сицилия приняла старт Джиро д’Италия вместо Будапешта (Венгрия) после того, как проведение Гранд-тура пришлось перенести на октябрь из-за пандемии.



Джиро д’Италия-2020 стартовала в городе Монреале (Monreale) с индивидуальной гонки на время c финишем в Палермо. После 4 дней на Сицилии, где велогонщикам предстояло покорить Этну, пелотон отправился на материк и маршрут Джиро д’Италия-2020 направил участников итальянской супермногодневной гонки на север, в сторону Альп по побережью Адриатики.



Первая неделя завершалась в Аппенинах горным этапом с финишем в подъём 1 категории. Вторую неделю Джиро д'Италия-2020 завершала индивидуальная разделка и следом первый альпийский горный этап с финишем на Пьянкавалло.



Заключительная неделя Джиро д’Италия-2020 отдана Альпам с заездом во Францию, где велогонщикам предстояло преодолеть Стельвио, Изоар, Аньелло и множество других гор. 103-й выпуск Джиро д’Италия финишировал 25 октября в Милане индивидуальной гонкой на время. Маршрут Джиро д’Италия-2020 протяженностью проложенный по территории Италии и Франции составил 3360,9 км вместо запланированных 3497,9 км.



Всего в гонке Джиро д'Италия-2020 приняли участие 176 велогонщика, представляющие 22 команды. Участниками итальянского Гран-тура стали велогонщики из 34 стран, среди которых большинство составляли итальянцы (48 участника), на втором месте Австралия с 18 участниками.



Велогонщики постсоветского пространства были представлены следующим составом: Александр Власов (Alexander Vlasov), Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin), Танел Кангерт (Tanel Kangert), Игнатас Коноваловас (Ignatas Konovalovas), Павел Кочетков (Pavel Kochetkov) и Марк Падун (Mark Padun).



Самыми возрастным участником Джиро д'Италия-2020 стал представитель Нидерландов 39-летний Питер Веенинг (Pieter Weening) из команды Trek-Segafredo. Самым молодым участником Джиро д'Италия-2020 являлся итальянец Фабио Мадзукко (Fabio Mazzucco) из команды Bardiani CSF - Faizane, которому 21 год. Самой возрастной командой на Джиро д'Италия-2020 являлась команда Bahrain McLaren, средний возраст составляет 30,3 года, самая молодая - итальянская команда Bardiani CSF - Faizane, средний возраст составляет 24,2 года.



Первый этап Джиро д'Италия-2020, как и предполагали синоптики, выдался ветреным, порывы достигали 40 км/ч и мешали велогонщикам. Но в основном ветер был попутным, а ближе к завершению этапа сменил направление на встречно-боковое и немного стих. Температура воздуха во время гонки была около +30 градусов Цельсия.



Действующий чемпион мира в индивидуально гонке с раздельным стартом итальянский велогонщик Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды Ineos Grenadiers одержал победу на 1 этапе Джиро д'Италия-2020. Дистанцию индивидуальной гонки протяженностью 15,1 км от Монреале до Палермо Филиппо Ганна преодолел за 15 минут и 24,08 секунды со средней скоростью 58,826 км/час.

Photo Credits: LaPresse



На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на вершине подъёма 4-й категории у собора Монреале (Monreale-Cattedrale, 250 – 312 м, протяжённость 1,1 км, перепад 62 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 18%) с участками брусчатки, Филиппо Ганна показал результат 1 минуту 43 секунды со средней скоростью 38,357 км/час, уступив 8 секунд Рику Цабелю (Rick Zabel) из команды Israel Start-Up Nation.



Немецкий велогонщик Эрик Цабель быстрее всех прошёл категорийный подъём - за 1 минуту и 35,29 секунды, показав среднюю скорость 41,557 км/час и стал первым обладателем синей майки лидера горной классификации Джиро д'Италия-2020.



Вторым на вершине стал дебютирующий на Джиро д'Италия словак Петер Саган (Peter Sagan) из велокоманды Bora-hansgrohe, уступивший 1 секунду. Итальянец Давиде Баллерини (Davide Ballerini) из команды Deceuninck - Quick Step стал третьим, уступив 4 секунды. Далее на спуске до второй промежуточной отсечки, расположенной на 9,4 км дистанции, чемпион мира Филиппо Ганна показал лучшее время дня - 8 минут и 51,17 секунды, спустившись со средней скоростью 69,825 км/час.



На промежуточной отсечке Ганна опередил на 11 секунд лидировавшего португальского велогонщика Жуана Алмейду (Joao Almeida) из велокоманды Deceuninck - Quick Step. Заключительную часть дистанцию 1 этапа Джиро д'Италия-2020, более пологую и равнинную, Филиппо Ганна преодолел со средней скоростью 52,226 км/час.

В итоге на финише этапа Филиппо Ганна упрочил свое лидерство до 22 секунд над молодым португальцем. 3-е место в индивидуальной гонке на время 1-го этапа занял датчанин Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg) из команды UAE Team Emirates, уступивший Алмейде полсекунды (на второй промежуточной отсечке времени между ними было 7 секунд).

Второй этап Джиро д'Италия-2020, этап с финишем в подъем 4-й категории. Итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси (Diego Ulissi) атаковал на финальном подъёме 2-го этапа Джиро д’Италия-2020 4-й категории Агридженто (Agrigento, 48 – 243 м, протяжённость 3,7 км, перепад 195 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 9%) после того, как его товарищ по команде Валерио Конти (Valerio Conti) взвинтил скорость в группе и просеял её.

Photo Credits: LaPresse



За Диего Улисси сумел поехать датский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Миккель Оноре (Mikkel Honore), а на последних 100 метрах их догнал словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган. Но Диего Улисси сумел его опередить.



Победа на этапе принесла Диего Улисси и цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где он опередил Петера Сагана на 6 очков. Петер Саган впервые в карьере занял призовое место на этапе Джиро д’Италия, а также надел майку лучшего в горной классификации, где опережал Диего Улисси на 1 очко.

Третий этап Джиро д'Италия-2020 - этап с пересечённым рельефом и с финишем в подъём первой категории Этна (Etna, 545 - 1793 м, протяжённость 18,8 км, перепад высот 1248 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 13%). Этна встретила участников 103-го выпуска Джиро д'Италия-2020 моросящим дождём.



Этап развивался по классическому сценарию, когда со старта атаковали и создали просвет пятеро велогонщиков – Джованни Висконти (Giovanni Visconti / Vini Zabu - Brado – KTM), Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts / NTT Pro Cycling), Лоусон Крэддок (Lawson Craddock / EF Pro Cycling), Франческо Романо (Francesco Romano / Bardiani CSF – Faizane) и Йосип Румац (Josip Rumac / Androni Giocattoli), к которым через 14 км после старта переложились чемпион Эквадора Джонатан Кайседо (Jonathan Caicedo / EF Pro Cycling), Мэттью Холмс (Matthew Holmes / Lotto Soudal) и Миккель Бьерг (UAE Team Emirates).

Photo Credits: LaPresse

Пелотон не отпустил отрыв больше чем на 5 минут. По мере восхождения на Этну на 18,8 километровом подъёме 1-й категории отрыв редел.



За 11 км до финиша с преимуществом в 2 минуты впереди остались итальянский велогонщик проконтинентальной команды Vini Zabu - Brado – KTM Джованни Висконти и эквадорский велогонщик команды EF Pro Cycling Джонатан Кайседо.



К подножию финального подъёма до вершины Этны у отрыва было три с половиной минуты преимущества, которое начало таять. Висконти попытался сбросить попутчика, но когда Кайседо контратаковал за 3 км до финиша, не смог за ним удержаться. Джонатан Кайседо одержал победу на этапе, опередив Джованни Висконти на 21 секунду.

Photo Credits: LaPresse



Благодаря победе на этапе чемпион Эквадора Кайседо переоделся в синюю майку лидера горной классификации и занял 2-ю строчку в генеральной классификации, с тем же временем, что и новый лидер.



В группе генеральщиков шла своя борьба, атаковали Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) из Astana Pro Team, Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Trek-Segafredo, Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) из NTT, Рафал Майка (Rafal Majka) из Bora-hansgrohe.

Photo Credits: LaPresse



Только Вилко Келдерману (Wilco Kelderman) из Sunweb удалось уехать от соперников и опередить группу генеральщиков на 12 секунд. Якоб Фульсанг, Рафал Майка, Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво финишировали через 51 секунду после победителя. Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) из Jumbo-Visma – через 56 секунд.



А розовая майка лидера перешла от Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers), который остался с Герантом Томасом (Geraint Thomas) и проиграл на финише 19 минут 47 секунд, на плечи португальского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейды (João Almeida), который финишировал через 1 минуту 3 секунды после победителя.



Также Алмейда возглавил классификацию лучшего молодого гонщика, где опередил на 53 секунды Харма Ванхауке (Harm Vanhoucke) из Soudal Lotto. Харм Ванхауке был в числе атакующих на подъёме к вершине Этны и сумел финишировать на этапе 3-м.



Капитан велокоманды Ineos Grenadiers Герант Томас упал на спуске в Энне, в нейтральной зоне, наехав на бачок, когда пелотон направлялся к километру 0 на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020. Британский велогонщик держался в основной группе до начала финального подъёма на Этну.



После прохождения 2-го промежуточного спринта этапа, когда возглавившая пелотон команда Trek-Segafredo взвинтила темп, лидер велокоманды Ineos Grenadiers переместился в хвост пелотона, а затем выпал. С ним в качестве помощника остался в том числе на тот момент обладатель розовой майки лидера Джиро д'Италия-2020 Филиппо Ганна.

Четвёртый этап Джиро д'Италия-2020, с прохождением подъёма 3-й категории Портелла Мандрацци (Portella Mandrazzi, 380 – 1125 м, протяжённость 16,2 км, перепад 745 м, средний градиент 4,6%.



Этап развивался по сценарию спринтерского, когда пелотон сразу после старта отпустил отрыв, в который уехали трое – швейцарский велогонщик команды Androni Giocattoli Симон Пелло (Simon Pellaud), польский велогонщик команды CCC Камил Градек (Kamil Gradek) и итальянский велогонщик команды Vini Zabu - Brado – KTM Марко Фраппорти (Marco Frapporti).



На единственном подъёме дня впереди остался лишь Симон Пелло (Androni Giocattoli), которого пелотон догнал за 22,5 км до финиша. Подъём стал испытанием для спринтеров, и этот тест не удалось пройти Фернандо Гавирии (Fernando Gaviria) из UAE Team Emirates. Он не удержался в пелотоне, все усилия по погоне оказались безрезультатными. Группа Гавирии прекратила попытки догонять основную группу на финальных 7 км, когда стало ясно, что принять участие в спринте уже не получится.

Photo Credits: LaPresse



Этап завершился общим спринтом, в котором победителя пришлось определять фотофинишем. Действующий чемпион Франции в групповой гонке Арно Демар (Arnaud Demare) из Groupama-FDJ на толщину трубки опередил Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Тройку призёров этапа замкнул Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step).

Photo Credits: LaPresse



Помимо борьбы за победу на этапе шла борьба и за бонификационные секунды в генеральной классификации между победителем третьего этапа Джонатаном Кайседо (EF Pro Cycling) и обладателем розовой майки лидера Жуаном Алмейдой (Deceuninck-Quick Step). С помощью товарищей по команде лидер генеральной классификации Жуан Алмейда смог забрать оставшиеся 2 секунды, а еще одну секунду взял Давиде Баллерине, финишировавший позднее на этапе на 3-м месте.



Таким образом, по итогам 4-го этапа Джиро д’Италия-2020 португальский велогонщик сохранил розовую майку лидера и опередил эквадорского велогонщика в генеральной классификации на 2 секунды. По итогам 4-го этапа Петер Саган смог возглавить классификацию по очкам, где опередил Арно Демара на 5 очков.



Арно Демар стал первым с 1999 года, после победы Лорана Жалабера (Laurent Jalabert), действующим чемпионом Франции, выигравшим этап Джиро д’Италия.



На финише 4-го этапа Джиро д’Италия-2020 произощёл инцендент. Слишком низко летящий вертолёт, повалил, вероятно, плохо закреплённый барьеры, установленные на последнем километре 4-го этапа Джиро д’Италия-2020. Полетевшие барьеры снесли велогонщиков проконтинентальной команды Vini Zabu - Brado – KTM Этьена ван Эмпеля (Etienne van Empel) и Луки Вакермана (Luca Wackermann).



По первым сообщениям команды, сильнее всех пострадал Лука Вакерман. Он был в сознании, но не узнал своего спортивного директора. Луку Вакермана отвезли в больницу, а Этьенн ван Эмпель смог финишировать на этапе. Позднее у Вакермана констатировали перелом скулы и порез под подбородком, а также кратковременный провал в памяти, он не смог вспомнить, как упал.



Представитель организаторов Джиро д’Италия рассказал в интервью Cyclingnews, что барьеры стояли в стороне и были связаны друг с другом. Он предположил, что их снёс вертолёт телекомпании RAI.

Пятый этап Джиро д'Италия-2020 - третий по протяженности этап Джиро д'Италия-2020 с финишем на спуске с вершины 1-й категории. Горный этап с набором высоты 4000 м.



Отрыв дня сформировался лишь через 50 км после старта, когда после многочисленных неудавшихся атак создать просвет и уехать от пелотона удалось четверым велогонщикам: будущему победителю этапа Филиппо Ганне, его товарищу по команде Ineos Grenadiers Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio), Яну Тратнику (Jan Tratnik / Bahrain McLaren) и Карлу Фредрику Хагену (Carl Fredrik Hagen / Soudal Lotto), к которым переложились Валерио Конти (UAE Team Emirates), Гектор Карретеро (Hector Carretero / Movistar), Эдоардо Дзардини (Edoardo Zardini / Vini Zabu - Brado – KTM) и Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo / Androni Giocattoli).



Максимальное преимущество отрыва не превышало 5 минут. На финальном подъёме 1-й категории Валико ди Монтескуро (Valico di Montescuro, 252 – 1618 м, протяжённость 24,2 км, перепад 1366 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 18%) часть велогонщиков отрыва не выдержала темпа, а из пелотона атаковали Томас Де Гендт (Thomas De Gendt / Soudal Lotto) и Эйнер Рубио (Einer Rubio / Movistar).

Photo Credits: LaPresse



Де Гендту и Рубио удалось переложиться к велогонщикам отрыва дня и атаковать ещё раз. На ускорение Де Гендта и Рубио отреагировал Филиппо Ганна, который за 16 км до финиша сбросил своих новых попутчиков и поехал в одиночку. Де Гендт и Рубио были пойманы пелотоном, а Филиппо Ганне удалось удержать преимущество и выиграть второй этап Джиро д’Италия-2020, на этот раз не в разделке.



На финише Ганна опередил ближайших преследователей на 34 секунды. Помимо победы на этапе Филиппо Ганна возглавил и классификацию лучшего горного гонщика.

Photo Credits: LaPresse



Лидер генералькой классификации Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) финишировал на этапе 3-м и удержал розовую майку лидера, увеличив преимущество до 43 секунд над ближайшим соперником, которым стал Пельо Бильбао (Pello Bilbao) из Bahrain-McLaren. Также Жуан Алмейда продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.



Джонатан Кайседо (EF Pro Cycling), лидировавший в горной классификации и шедший вторым в генеральной классификации, не выдержал темпа на подъёме 1-й категории и финишировал через 16 минут 34 секунды после победителя, потеряв помимо высокой позиции в генеральной классификации и синюю майку лидера горной классификации.



Петер Саган (Bora-hansgrohe) сохранил цикламеновую майку лидера классификации по очкам.

Шестой этап Джиро д'Италия-2020 развивался по традиционному сценарию, когда пелотон отпустил отрыв из четырёх велогонщиков. Маттиа Баис (Mattia Bais / Androni Giocattoli), Филиппо Дзана (Filippo Zana / Bardiani CSF – Faizane), Джеймс Уэлан (James Whelan / EF Pro Cycling) и Марко Фраппорти (Zabu - Brado – KTM) создали разрыв в девять с половиной минут, но пелотон не допустил победы отрыва и добрал последнего из беглецов Джеймса Уэлана за 14 км до финиша.

Photo Credits: LaPresse



Заключительные 10 км с набором высоты 300 м и отдельными участками с градиентами под 10% подходили универсалам, мастерам однодневных гонок. Атаку предпринимали Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), но успешным стал спурт Арно Демара, опередившего на финише Майкла Мэттьюса (Michael Matthews / Sunweb) и Фабио Феллине (Fabio Felline / Astana Pro Team).



Победа на 6-м этапе Джиро д'Италия-2020 принесла Арно Демару цикламеновую майку лидера классификации по очкам, которую он перехватил у Петера Сагана (Bora-hansgrohe).



Лидер генеральной классификации Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку, как и лидер горной классификации Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers).

Седьмой этап Джиро д'Италия-2020 - спринтерский без категорийных подъёмов. Через 8 км после старта сформировался отрыв, в который уехали четыре велогонщика, но им не удалось долго лидировать. За 130 км до финиша на боковых ветрах велокоманды Deceuninck-Quick Step и Jumbo-Visma взвинтили скорость, и пелотон порвался. Впереди осталось около 40 велогонщиков, а в двух догоняющих группах оказались в том числе Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), Саймон Йейтс (Simon Yates / Mitchelton-Scott), Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), Пельо Бильбао (Bahrain McLaren), Рафал Майка (Bora-hansgrohe) и многие другие.



За 119 км до финиша первая группа пелотона поглотила отрыв, а за 96 км вторая группа пелотона воссоединилась с первой. Третья группа пелотона, в числе которой находились Саймон Йейтс, Доменико Поццовиво (NTT), сумела добрать пелотон за 82 км до финиша. Во время этапа произошло несколько завалов, в которые попали в том числе Ильнур Закарин и Павел Кочетков (CCC). Отставшие из-за завалов группы, в том числе группа Ильнура Закарина, вернулись в пелотон за 17 км до финиша.

Photo Credits: LaPresse



Французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар сделал хет-трик, выиграв третий по счёту и второй подряд этап Джиро д’Италия-2020. Средняя скорость прохождения группового этапа стала самой высокой за всю историю Джиро д’Италия - 51,234 км/ч.



Только один французский велогонщик обходит чемпиона Франции Арно Демара в количестве выигранных в одном выпуске Джиро д’Италия этапов – это Бернар Ино (Bernard Hinault), выигравший в 1982 году четыре этапа.



После 7-го этапа у капитана команды Mitchelton-Scott появились слабые симптомы, поэтому врачи команды немедленно попросили провести быстрый тест, давший положительный результат. Второй тест, ПЦР (RT-PCR), который был взят позже, также показал наличие Covid-19.



Саймон Йейтс не вышел на старт 8-го этапа Джиро д’Италия-2020, так как полученный утром результат ПЦР-теста на Covid-19 оказался положительным.

Восьмой этап Джиро д'Италия-2020. Чемпион Великобритании в разделке Алекс Даусетт (Alex Dowsett) вместе со своим товарищем по велокоманде Israel Start-Up Nation Маттиасом Брэндле (Matthias Brandle) отобрались в отрыв дня, сформировавшийся через 25 км после старта. Помимо Даусетта и Брэндле в отрыв уехали итальянский велогонщик Сальваторе Пуччио (Ineos Grenadiers), британский велогонщик Мэттью Холмс (Lotto Soudal), американский велогонщик Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf / CCC) и итальянский велогонщик Симоне Раванелли (Simone Ravanelli / Androni Giocattoli).



Пелотон отпустил отрыв, в итоге к финишу преимущество шестерых беглецов достигло 14 минут. За 40 км до финиша, когда пелотон проигрывал отрыву 11 минут, велогонщики отрыва начали борьбу за этап. Первым атаковал Алекс Даусетт, но Сальваторе Пуччио закрыл просвет и отрыв вновь объединился. Потом пытались уехать Мэттью Холмс и Сальваторе Пуччио, которых добрал Джоуи Росскопф. Но затем отрыв снова собрался. Атаки продолжились.



За 19 км до финиша с помощью Брэндле атака Даусетт удалась. Сначала Брэндле, чемпион Австрии в разделке, атаковал сам, а затем, когда его поймали, тут же ускорился Алекс Даусетт. Мастер индивидуальной гонки на время, Даусетт быстро создал просвет и продолжал увеличивать преимущество, которое на финише составило минуту и 15 секунд. Ближайшие преследователи - Сальваторе Пуччио (Ineos Grenadiers), Мэттью Холмс (Lotto Soudal) и Джоуи Росскопф (CCC), разыграли призовые места.



В пелотоне во время прохождения спуска не обошлось без падений, были попытки порвать группу, но в итоге все финишировали вместе через 13 минут 56 секунд после победителя этапа. Из пелотона первым финиш пересёк Майкл Мэттьюс (Sunweb).

Девятый этап Джиро д'Италия-2020 - горный этап в Средних Апеннинах с набором высоты 4200 м и финишем в подъём 1-й категории перед днем отдыха.

Photo Credits: LaPresse



Пелотон начал этап на высокой скорости, не отпуская атакующих велогонщиков. Отрыв дня сформировался лишь во время прохождения первого категорийного подъёма Пассо Ланчано (Passo Lanciano, 434 – 1310 м, протяжённость 12,7 км, перепад 876 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 14%).



Семь велогонщиков - Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro / EF Pro Cycling), Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo / Ineos Grenadiers), Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepulveda / Movistar), Бен О’Коннор (Ben O'Connor / NTT), Ларри Уорбасс (Larry Warbasse / AG2R), Киллиан Франкини (Kilian Frankiny / Groupama – FDJ) и Джованни Висконти (Vini Zabu - Brado – KTM) за 105 км до финиша опережали пелотон более чем на 7 минут. За 89 км до финиша в отрыв переложился Миккель Бьерг (UAE Team Emirates).



По мере прохождения подъёмов и приближения к финишу разрыв сократился, но отрыву хватило запаса, чтобы разыграть этап. На подъёме 2-й категории Боско ди Сант'Антонио (Bosco di Sant'Antonio, 843 – 1337 м, протяжённость 9,9 км, перепад 494 м, средний градиент 5,0%, максимальный градиент 10%) из отрыва выпали Джованни Висконти, Эдуардо Сепульведа и Бен О’Коннор.



За 10 км до финиша преимущество отрыва, в котором к этому времени остались пятеро - Ларри Уорбасс, Килиан Франкини, Джонатан Кастровьехо, Рубен Геррейро и Миккель Бьерг – составляло 4 минуты.

Photo Credits: LaPresse



На финальном подъёме 1-й категории Роккаразо (Roccaraso (Aremogna), 1231 – 1658 м, протяжённость 9,6 км, перепад 459 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 12%) за 6,3 км до финиша из отрыва атаковал Джонатан Кастровьехо (Ineos Grenadiers), за которым поехал Рубен Геррейро (EF Pro Cycling).



За 1 км до финиша Кастровьехо и Геррейро везли своим попутчикам 43 секунды. Рубен Геррейро спринтовал за 200 м до финиша и уехал от испанского велогонщика, опередив его в итоге на 8 секунд. Рубен Геррейро стал вторым португальцем, выигравшим этап Джиро д’Италия после Акасио Да Сильвы (Acacio Da Silva), победителя пяти этапов между 1985 и 1989 годами. Победа принесла португальскому велогонщику и синюю майку лидера горной классификации.



Из пелотона, который поочерёдно возглавляли команда Deceuninck-Quick Step, Trek-Segafredo и Sunweb, удалось отъехать Лукасу Хамильтону (Lucas Hamilton / Mitchelton-Scott) и Тео Геогану Харту (Tao Geoghegan Hart / Ineos Grenadiers), но набрать большого преимущества у них не получилось. Лишь Тео Геоган Харт выиграл у пелотона 19 секунд. Велогонщики пелотона финишировали по одному, Якоб Фульсанг (Astana Pro Team) и Вилко Келдерман (Sunweb) пересекли финиш первыми из пелотона.



Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) перед днём отдыха удержал розовую майку лидера, финишировав через одну минуту и 56 секунд после победителя этапа.



Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам, где опережал Петера Сагана (Bora-hansgrohe) на 57 очков.

Генеральная классификация после 9 этапа 1 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 35:35:50 2 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 00:30 3 Pello Bilbao (Esp) Bahrain McLaren 00:39 4 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 00:53 5 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 00:57 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 01:01 7 Harm Vanhoucke (Bel) Soudal Lotto 01:02 8 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 01:11 9 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 01:15 10 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 01:17

Велокоманда Mitchelton-SCOTT по согласованию с RCS Sport снялась с Джиро д'Италия-2020 после положительных результатов ПЦР-теста на Covid-19 у нескольких человек из персонала в первый день отдыха. После двух отрицательных результатов тестов на Covid-19 в пятницу и субботу команда была уведомлена о новых положительных результатах тестирования, проведенного в воскресенье вечером.



Получив результаты, велокоманда Mitchelton-SCOTT немедленно снялась с гонки и медицинской персонал сосредоточился на здоровье своих велогонщиков и персонала, а также на и их безопасном перемещении в карантин.



Австралийский велогонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс также снялся с Джиро д’Италия-2020 перед стартом 10-го этапа. ПЦР-тест, сделанный в день отдыха, показал наличие Covid-19. У Майкла Мэттьюса не было симптомов, он чувствовал себя здоровым, однако было принято решение о его снятии сгонки и помещении Мэттьюса на карантин.



У всех остальных велогонщиков и персонала команды Sunweb результаты тестов на Covid-19 были отрицательные, ни у кого из них не проявились симптомы болезни. Команда продолжила внимательно следить за здоровьем и проявлять максимальную дисциплину, сохраняя границы своего «пузыря».



В свете сложившейся ситуации директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что организаторы приложат все силы, чтобы Джиро д’Италия-2020 доехала до финиша в Милане. Мауро Веньи объяснил, что всем членам велокоманд, в которых был положительный тест на Covid-19, перед стартом 10-го этапа был сделан быстрый вспомогательный тест. Во вторник, после финиша 10-го этапа им провели дополнительные тесты, чтобы постараться выявить возможные случаи заражения до второго раунда тестирования второго дня отдыха.

В воскресенье вечером и в понедельник утром (11 и 12 октября) организаторы Джиро д’Италия-2020, RCS Sport, провели в общей сложности 571 ПЦР-тест (с взятием мазка). Тесты отправили в частную лабораторию Милана. Также RCS Sport приобрела несколько тысяч скоростных тестов (для которых требовалось взятие слюны), чтобы проводить тестирование между днями отдыха.

Десятый этап Джиро д'Италия-2020 - после дня отдыха велогонщикам предстояло преодолеть серию коротких и крутых стенок с градиентами до 24% в заключительной части этапа.



За полчаса до старта 10-го этапа велокоманда Jumbo - Visma снялась с Джиро д'Италия-2020. Стевен Крёйсвейк перед стартом 10-го этапа Джиро д’Италия-2020 получил положительный результат теста на Covid-19. У него не было жалоб или симптомов. Другие велогонщики и сотрудники команды Jumbo-Visma дважды дали отрицательный результат и могли продолжить гонку на Джиро д'Италия. Однако учитывая ситуацию в велокоманде Mitchelton-Scott, где после положительного теста на Covid-19 у одного велогонщика заразились несколько членов команды, руководство велокоманда Jumbo - Visma приняло решение о снятии с гонки всей команды.

После новости о заражении Covid-19 Саймона Йейтса, ещё до того, как велокоманды Mitchelton-Scott и Jumbo-Visma снялись с Джиро д’Италия-2020, нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Йос ван Эмден (Jos van Emden) заявил о недостаточных мерах безопасности на Джиро д’Италия-2020. Он заявил, что в отличие от Тур де Франс-2020, где все велогонщики были ограждены от публики и не контактировали с персоналом команд и персоналом из поддержки гонки, на Джиро д’Италия-2020 такие ограничения не соблюдались уже на старте в Сицилии.

Photo Credits: LaPresse



На старт 10-го этапа Джиро д'Италия-2020 вышли 145 велогонщиков. С самого старта начались атаки, желающих уехать в отрыв было много. Две группы велогонщиков создали просвет в полминуты, но пелотон догнал их на 41-м километре дистанции.



Через 45 км после старта успешной стала атака Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers). Петер Саган первым прошёл первый из подъёмов этапа, а на спуске Сагана и Ганну добрала большая группа атаковавших велогонщиков.



В итоге за 119 км до финиша сформировался отрыв из 11 человек, в который вошли Петер Саган, Филиппо Ганна, Саймон Кларк (Simon Clarke / EF Pro Cycling), Бен Свифт (Ineos Grenadiers), Джонатан Рестрепо (Androni Giocattoli), Игнатас Коноваловас (Groupama – FDJ), Николя Эде (Nicolas Edet / Cofidis), Стефан Россетто (Stephane Rossetto / Cofidis), Дарио Катальдо (Dario Cataldo / Movistar), Давиде Виллелла (Davide Villella / Movistar) и Джулио Чикконе (Giulio Ciccone / Trek-Segafredo).



Пелотон возглавила велокоманда Groupama-FDJ, которая защищала позицию Арно Демара, лидера классификации по очкам. Пелотон растянулся, но разрыв в полминуты сократить не удалось. В это время четверо велогонщиков отрыва не выдержали темпа и вернулись в пелотон, а за 94 км до финиша пелотон бросил попытки догнать беглецов и преимущество отрыва выросло до 4 с половиной минут.



В отрыве остались Петер Саган, Филиппо Ганна, Саймон Кларк, Бен Свифт, Джонатан Рестрепо, Дарио Катальдо и Давиде Виллелла.



Петер Саган забрал максимальное количество очков на первом промежуточном спринте.



На втором категорийном подъёме дня пелотон возглавила команда UAE Team Emirates, а сам пелотон просеялся. Затем в работу включилась команда NTT.



Во время прохождения третьего на этапе категорийного подъёма, подъёма 3-й категории Колоннелла (Colonnella, 8-294 м, протяжённость 3,1 км, перепад 286 м, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 18%) из отрыва начались атаки. Ускорился Дарио Катальдо, за ним сел Бен Свифт, но Петер Саган закрыл просвет. Саймон Кларк выпал из отрыва, а Филиппо Ганна, выпадавший на подъёме, сумел вернуться в отрыв.



За 17 км до финиша впереди остались лишь Петер Саган и Бен Свифт. В это время из пелотона атаковал Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren), который добрал пытавшегося вернуться к Сагану и Свифту Дарио Катальдо. Позже пелотон добрал Бильбао за 4,5 км до финиша.



За 12 км до финиша Петер Саган уехал от Бена Свифта и оставшуюся часть дистанции преодолел в одиночку. Он пересёк финишную черту с преимуществом в 19 секунд над атаковавшим из пелотона за 3,6 км до финиша Брэндоном Макналти (Brandon McNulty / UAE-Team Emirates).

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages



Часть 10-го этапа велогонщики преодолевали под дождём, но на финише, где Петер Саган в одиночку первым пересёк финишную черту, сквозь тучи проглядывало солнце, и сияла радуга. На этом фоне словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe отпраздновал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, став 100-м велогонщиком в истории велоспорта, выигравшим этапы на всех трёх Гранд-турах.



Для Петера Саган успех на 10-м этапе Джиро д’Италия-2020 пришёл после 461 дня без побед. В последний раз он праздновал победу на 5-м этапе 10 июля на Тур де Франс-2019.



У двух велогонщиков в пелотоне возникли проблемы с велосипедом. Доменико Поццовиво (NTT) поменял велосипед за 22 км до финиша, но успел вернуться в группу и финишировал вместе с основными претендентами в борьбе за генеральную классификацию через 23 секунды после победителя. А капитан команды Astana Pro Team Якоб Фульсанг получил прокол за 10 км до финиша и не смог вернуться в группу, потеряв пять позиций в генеральной классификации.



Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил на плечах розовую майку лидера. Арно Демар (Groupama-FDJ) продолжил возглавлять классификацию по очкам, но его преимущество сократилось до 20 очков.

Одиннадцатый этап Джиро д'Италия-2020, проложенный вдоль побережья Адриатического моря, прошёл по традиционному сценарию спринтерского этапа. С первых километров в отрыв уехали пять велогонщиков, которых пелотон сразу отпустил.



Маттиа Баис (Androni Giocattoli), Фабио Мадзукко (Bardiani CSF – Faizane), Франческо Романо (Bardiani CSF – Faizane), Марко Фраппорти (Vini Zabu - Brado – KTM) и Сандер Арме (Sander Armee / Soudal Lotto) уже через 10 км набрали более 2 минут преимущества. Но пелотон, в голове которого работали поочерёдно велогонщики команд со спринтерами (Groupama-FDJ, UAE Team Emirates, Cofidis), а также команда лидера генеральной классификации Жуана Алмейды (Deceuninck-Quick Step) не давали пятёрке беглецов создать большой просвет. Максимальное преимущество отрыва составляло не более трёх с половиной минут.



Отрыв забрал максимальное количество очков, разыгрываемых на первом промежуточном спринте. Лидер классификации по очкам Арно Демар (Groupama-FDJ) первым из пелотона пересёк промежуточный спринт, взяв 3 очка, Петер Саган (Bora-hansgrohe) был вторым из пелотона и забрал 2 очка.



За 33 км до финиша из отрыва атаковали Сандер Арме (Soudal Lotto) и Маттиа Баис (Androni Giocattoli), а за 25 км до финиша Арме уехал от своего попутчика. Маттиа Баис пелотон добрал только за 6,5 км до финиша.

Photo Credits: LaPresse



На финише в Римини был разыгран общий спринт, в котором четвёртую победу в этом выпуске Джиро д’Италия-2020 отпраздновал Арно Демар (Groupama-FDJ), опередивший Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Альваро Ходжа (Alvaro Hodeg / Deceuninck-Quick Step).



Благодаря победе на этапе преимущество Арно Демара в классификации по очкам снова выросло – теперь он опережал Петера Сагана на 36 очков.



В генеральной классификации, классификациях лучшего горного гонщика и лучшего молодого гонщика изменений не произошло. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохраняет на плечах розовую майку лидера, а также возглавлял классификацию лучшего молодого гонщика.

Арно Демар стал вторым после Бернара Ино французским велогонщиком, выигравшим четыре этапа в одном выпуске Джиро д’Италия. Но, в отличие от Ино, Демар выиграл четыре групповых этапа, а у Бернара Ино две из четырёх побед – в разделках. За последние 10 лет Демар стал четвёртым велогонщиком, выигравшим, по меньшей мере, четыре этапа Джиро д’Италия, после Марка Кэвендиша (пять этапов в 2013 году), Фернандо Гавирии (4 этапа в 2017 году), Элиа Вивиани (4 этапа в 2018 году).

Двенадцатый этап Джиро д'Италия-2020 - горный этап в Северных Апеннинах. На этапе с преодолением 3400 м подъёмов в холод и дождь после нескольких атак в отрыв дня уехали 14 велогонщиков, в том числе Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narváez / Ineos Grenadiers), украинский велогонщик команды Bahrain-McLaren Марк Падун, австралийский велогонщик команды EF Pro Cycling Саймон Кларк, американский велогонщик команды CCC Джоуи Росскопф, швейцарский велогонщик команды Androni Giocattoli – Sidermec Симон Пелло. Пелотон отпустил отрыв, максимальное преимущество которого достигало 12 с половиной минут.

Photo Credits: LaPresse



На второй половине дистанции, за 70 км до финиша, на подъёме 3 категории Мадонна ди Пульяно (Madonna di Pugliano, 285 – 789 м, протяжённость 9,1 км, перепад 504 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 12%) из отрыва атаковали Марк Падун и Джонатан Нарваэс. Их добрали Симон Пелло (Androni Giocattoli), Джоуи Росскопф (CCC), Йеспер Хансен (Jesper Hansen / Cofidis), Франсуа Бидар (Francois Bidard / AG2R La Mondiale), Мануэле Боаро (Manuele Boaro / Astana Pro Team), а затем Саймон Кларк (EF Pro Cycling) и Этьен Ван Эмпель (Vini Zabu - Brado – KTM).

В это время преимущество отрыва составляло около четырёх с половиной минут, а пелотон просеялся, и в нём осталось около 20 велогонщиков.



Саймон Кларк атаковал на спуске, но его добрали, а затем его сбросили Марк Падун и Джонатан Нарваэс, которые продолжили уезжать от попутчиков вдвоём. За 26 км до финиша Падун и Нарваэс опережали Саймона Кларка на 2 минуты 10 секунд, а пелотон на 6 с половиной минут.

Photo Credits: LaPresse



За 25 км до финиша Марк Падун был вынужден поменять велосипед. В погоне за уехавшим Нарваэсом украинский велогонщик команды Bahrain-McLaren сократил 28-секундный разрыв до 9 секунд, но добрать Нарваэса ему так и не удалось.



Джонатан Нарваэс (Ineos Grenadiers) первым пересёк линию финиша, опередив Марка Падуна на 1 минуту 8 секунд.



Группа генеральщиков финишировала через 8 минут 25 секунд. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) удержал розовую майку лидера. Лидеры остальных классификаций также сохранили майки.

Тринадцатый этап Джиро д'Италия-2020 - спринтерский этап по Паданской низменности, напоминающий классику Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo). Джиро д'Италия-2020 прощается с побережьем Адриатического моря и продолжает свое движение на север Италии.



Отрыв дня, сформировавшийся через 20 км после старта, был нейтрализован пелотоном за 17 км до финиша. Сначала велокоманда Bora-hansgrohe, а затем Валерио Конти (UAE Team Emirates) возглавили пелотон на первом подъёме 4 категории Рокколо (Roccolo, 15 – 358 м, протяжённость 4,1 км, перепад 343 м, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 20%), стараясь уехать от спринтеров, и группа начала рассыпаться.

Photo Credits: LaPresse



Лидер генеральной классификации Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) всё время находился на передних позициях. Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers) и Рубен Геррейро (EF Pro Cycling) атаковали на втором подъёме 4 категории Калаоне (Calaone, 17 – 221 м, протяжённость 2,1 км, перепад 204 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 18%), за ними поехали генеральщики, образовав небольшую группу из 20 велогонщиков. На спуске команда Deceuninck-Quick Step возглавила группу, которая и разыграла спринт на финише.



Диего Улисси обошёл на финишной черте Жуана Алмейду (Deceuninck-Quick Step) и Патрика Конрада (Patrick Konrad / Bora-hansgrohe). Благодаря второму месту на этапе Жуан Алмейда укрепил свою позицию лидера генеральной классификации, где теперь опережал Вилко Келдермана (Sunweb) на 40 секунд.



Жуан Алмейда завершил 11-й день в розовой майке лидера Джиро д'Италия-2020 в возрасте менее 23 лет, что удавалось ранее только Эдди Мерксу (Eddy Merckx) и Дамиано Кунего (Damiano Cunego).



Четырнадцатый этап Джиро д'Италия-2020. Организаторы предложили участникам 103 выпуска итальянского Гран-тура индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 34,1 км по пересеченной местности от Конельяно до Вальдоббьядене.



Чемпион Италии и мира в индивидуальной гонке на время, велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна сделал хет-трик, выиграв третий этап на Джиро д’Италия-2020. На 14-м этапе, в индивидуальной гонке на время, он показал лучший результат, проехав 34,1 км дистанции со средней скоростью 47,944 км/час за 42 минуты 40,47 секунд, единственным из пелотона выехав из 43 минут.



Филиппо Ганна стал первым итальянцем после Джанни Буньо (Gianni Bugno, 1990 год), выигравшим две разделки в одном выпуске Джиро д’Италия. Он также первый из велогонщиков до 25 лет, кто выиграл две разделки в одном выпуске Джиро д’Италия после Евгения Берзина (Evgeni Berzin, 1994 год).



Основным соперником Филиппо Ганны в борьбе за победу на этапе стал его товарищ по велокоманде Ineos Grenadiers Роан Деннис (Rohan Dennis), уступивший Ганне 26 секунд.

Photo Credits: LaPresse



Американский велогонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти показал лучший результат из топ-15 генеральщиков. Благодаря своему результату Макналти поднялся в пятёрку сильнейших генеральной классификации с 11-й позиции, которую занимал перед стартом 14 этапа. Также Брэндон Макналти поднялся на вторую позицию в классификации лучшего молодого гонщика.



Португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда сохранил розовую майку лидера, финишировав на этапе 6-м. В генеральной классификации Алмейда укрепил свою позицию, добавив 19 секунд относительно ближайшего соперника Вилко Келдермана (Sunweb), который после 14 этапа уступал португальцу 59 секунд.

Пятнадцатый этап Джиро д'Италия-2020. Решающие события 15-го, первого горного альпийского этапа Джиро д’Италия-2020, начались на финальном подъёме 1-й категории Пьянкавалло (Piancavallo, 159 – 1290 м, протяжённость 14,5 км, перепад 1131 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%).



К началу прохождения Пьянкавалло от отрыва дня впереди остался Роан Деннис (Ineos Grenadiers), атаковавший на предпоследнем подъёме 2-й категории Форчелла ди Пала Барцана (Forcella di Pala Barzana, 254 – 840 м, протяжённость 13,3 км, перепад 62 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 11%) за 45,7 км до финиша, в минуте от него ещё два велогонщика отрыва дня – Джованни Висконти (Vini Zabu - Brado – KTM) и Серхио Самитьер (Sergio Samitier / Movistar).

Photo Credits: LaPresse



За 10 км до финиша просеявшаяся группа генеральщиков добрала Денниса. К этому моменту группу возглавили велогонщики команды Sunweb Крис Хэмильтон (Chris Hamilton), Джей Хиндли (Jai Hindley) и Вилко Келдерман.



В ней удержались Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Фаусто Маснада (Fausto Masnada / Deceuninck-Quick Step), Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers) и лидер генеральной классификации Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step). А Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) и Патрик Конрад (Bora-hansgrohe) выпали и проигрывали группе 14 секунд за 11 км. Ещё больше проигрывал Доменико Поццовиво (NTT), выпавшим одним из первых генеральщиков, не выдержавших темп команды Sunweb.



Когда велогонщики команды Sunweb атаковали, их скорость удержал только Тео Геоган Харт. Жуан Алмейда в одиночку старался минимизировать потери. За 7 км он проигрывал группе Келдермана 6 секунд, а группа Нибали находилась в 22 секундах.

Photo Credits: LaPresse



Финиш этапа разыграли велогонщики Sunweb Джей Хиндли, Вилко Келдерман и велогонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт, который атаковал и обошёл соперников.



На вершине Пьянкавалло победитель этапа была награждён премией Марко Пантани (Marco Pantani).



Жуан Алмейда сохранил на плечах розовую майку лидера, проиграв ближайшему сопернику в генеральной классификации Вилко Келдерману 41 секунду. Джованни Висконти (Vini Zabu - Brado – KTM) по итогам 15-го этапа облачился в синюю майку лучшего горного гонщика.

Генеральная классификация после 15 этапа 1 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 59:27:38 2 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 00:15 3 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 02:56 4 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 02:57 5 Pello Bilbao (Esp) Bahrain McLaren 03:10 6 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 03:18 7 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 03:29 8 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 03:50 9 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 04:09 10 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick Step 04:12

Колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия не вышел на старт 16-го этапа Джиро д’Италия-2020. ПЦР-тест, сделанный в день отдыха, показал наличие Covid-19. Все остальные велогонщики и персонал команды UAE Team Emirates получили негативный результат на Covid-19, но должны были пройти повторное тестирование.

Фернандо Гавирия был немедленно изолирован. У него не проявились симптомы. В марте во время Тура ОАЭ-2020 колумбийский велогонщик также получил положительный результат на Covid-19. Тогда он с лёгкими симптомами около месяца находился в госпитале Абу-Даби.



Шестнадцатый этап Джиро д'Италия-2020. Третья неделя стартовала вторым по протяженности этапом Джиро д'Италия-2020 с розыгрышем шести категорийных вершин. Горный этап с набором высоты 3300 м.

Photo Credits: LaPresse



Отрыв дня начал формироваться при прохождении первого подъёма дня, подъёма 2-й категории Мадоннина дель Домм (Madonnina del Domm, 188 – 949 м, протяжённость 10,8 км, перепад 761 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%), на котором первыми атаковали Рубен Геррейро (EF Pro Cycling) и Джованни Висконти (Vini Zabu - Brado – KTM), боровшиеся за горные очки. Две горных премии взял португальский велогонщик Рубен Геррейро, две – итальянский велогонщик Джованни Висконти, сохранивший на плечах синюю майку лучшего горного гонщика. Вслед за Геррейро и Висконти из пелотона атаковали 26 велогонщиков.



Рубен Геррейро и Джованни Висконти влились в отрыв за 163 км до финиша, когда преимущество отрыва над пелотоном составляло 10 минут 40 секунд.



За 62 км до финиша из большого отрыва атаковали Мануэле Боаро (Astana Pro Team) и будущий победитель этапа Ян Тратник (Bahrain McLaren).



За 49 км до финиша преимущество Тратника и Боаро над попутчиками по отрыву составляло около полуминуты, пелотон проигрывал 11 с половиной минут.

Photo Credits: LaPresse



За 40 км до финиша Ян Тратник уехал от Мануэле Боаро и продолжил в одиночку. За 30 км до финиша у словенского велогонщика команды Bahrain-McLaren было 19 секунд преимущества, за 25 км он опережал семь велогонщиков, атаковавших из большого отрыва, на 45 секунд.



За 13 км до финиша к Яну Тратнику переложился атаковавший из отрыва Бен О’Коннор (NTT Pro Cycling). За 6 км до финиша преимущество Тратника и О’Коннора над преследователями составляло минуту.



За 600 м до финиша Ян Тратник атаковал, сбросил австралийского велогонщика и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.



Пелотон финишировал через 13 минут, лидер генеральной классификации Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) атаковал на последних метрах и опередил своих соперников на 2 секунды, сохранив на плечах розовую майку.

Семнадцатый этап Джиро д'Италия-2020 - горный этап в Альпах с набором высоты 5000 м и финишем в подъем 1-й категории.

Этап прошёл по тому же сценарию, что и 16-й. После нескольких атак сформировался многочисленный отрыв дня, в который отобрались 19 велогонщиков.



Впервые на этой осенней Джиро д’Италия-2020 участники преодолели подъём, где на обочинах лежал снег – подъём Форчелла Вальбона (Forcella Valbona, 343 - 1782 м, протяженность 21,9 км, перепад высот 1439 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 11%).

Photo Credits: LaPresse



На финальном подъёме Мадонна-ди-Кампильо (Madonna Di Campiglio, 805 - 1514 м, протяженность 12,5 км, перепад высот 709 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 9%) впереди осталось 10 велогонщиков. Бен О’Коннор (NTT Pro Cycling) атаковал за 8 км до финиша и в одиночку уехал от соперников. У австралийского велогонщика, который боролся за победу и на предыдущем, 16-м этапе, но финишировал 2-м, на этот раз в запасе было полминуты, чтобы отпраздновать победу.



Группа генеральщиков финишировала через 5 минут. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера, которую удерживал уже 15 дней. Его соотечественник Рубен Геррейро (EF Pro Cycling), находившийся в отрыве дня и взявший две горных премии на вершинах 1-й категории, перехватил синюю майку лучшего горного гонщика у Джованни Висконти (Vini Zabu - Brado – KTM).

Восемнадцатый этап Джиро д'Италия-2020 - королевский горный этап с набором высоты 5400 м и покорением наивысшей точки маршрута Джиро д'Италия-2020 – вершина категории Cima Coppi Пассо делло Стельвио / Стилфсерьох (Passo dello Stelvio/Stilfserjoch, 907 - 2758 м, протяженность 24,7 км, перепад высот 1851 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 12%).

Photo Credits: LaPresse

Через 11 км после старта от пелотона отъехали 24 велогонщика, среди которых был и горный король, португальский велогонщик команды EF Pro Cycling Рубен Геррейро. Он взял горную премию на подъёме 2-й категории Кампо Карло Маньо (Campo Carlo Magno, 818 - 1681 м, протяженность 13,8 км, перепад высот 863 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 12%). В связи со сходом Джованни Висконти (Vini Zabu - Brado – KTM) ближайшего соперника Геррейро по борьбе за горные очки, португальский велогонщик гарантировал себе синюю майку лучшего в этой классификации, при условии, что он без проблем доедет до Милана.



Ближайший соперник Рубена Геррейро в горной классификации Томас Де Гендт (Lotto Soudal) проигрывает ему 112 очков. Большая группа вернулась в пелотон, а новый отрыв дня, в который отобрались 10 велогонщиков, сформировался через 42 км после старта. Но ни одному из велогонщиков отрыва, в отличие от предыдущих этапов, не удалось побороться за победу на королевском горном этапе.



Последним из отрыва во время прохождения легендарного подъёма Стельвио был пройден победитель 17-го этапа, австралийский велогонщик Бен О’Коннор (NTT Pro Cycling).

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Велокоманда Sunweb возглавила пелотон на подходе к Стельвио, просеивая группу. За 52 км до финиша в пелотоне осталось около 20 велогонщиков. За 50 км до финиша (12,5 км до вершины Пассо делло Стельвио) темп, заданный Sunweb, не выдержал лидировавший в генеральной классификации Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step). Он возвращался в хвост группы, но окончательно выпал через пару километров.



За 48 км до финиша группу, в которой осталось 12 велогонщиков, возглавили велогонщики команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна, вернувшийся из отрыва, Роан Деннис, Джонатан Кастровьехо на колесе которых сидел Тео Геоган Харт. За 47 км до финиша в голове группы остались Роан Деннис и Тео Геоган Харт, за которыми усидели только Вилко Келдерман и Джей Хиндли (Sunweb), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) и Якоб Фульсанг (Astana Pro Team).



Но Нибали и Фульсанг не смогли долго выдерживать темп Денниса и выпали за 47 км до финиша, а затем за 45 км до финиша (7,5 км до вершины Пассо делло Стельвио) выпал и Вилко Келдерман, который по мере прохождения Стельвио терял всё больше времени.



За 44 км до финиша Келдерман проигрывал 17 секунд группе Денниса и Харта, в которой остался его товарищ по команде Джей Хиндли.

Photo Credits: LaPresse



Группа розовой майки, в которой были и велогонщики Bora-hansgrohe Рафал Майка и Патрик Конрад, за 44 км до финиша уступала лидерам 1 минуту 45 секунд.



За 41 км до финиша Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) ехал Стельвио в одиночку, а Якоб Фульсанг (Astana Pro Team) нашёл попутчика в лице Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren).



На вершине Стельвио, которую первым прошёл Роан Деннис, тройка лидеров опережала Вилко Келдермана на 46 секунд, Бильбао и Фульсанга на 1 минуту 38 секунд, а Жуан Алмейда и его попутчики проигрывали 3 минуты 36 секунд.



После спуска расстановка сил не изменилась. Группа лидеров лишь увеличила преимущество. За 12 км до финиша Келдерман проигрывал 1 минуту 20 секунд, Бильбао и Фульсанг 1 минуту 46 секунд, а группа розовой майки 4 минуты 14 секунд.

Photo Credits: LaPresse



В начале финального подъёма 1-й категории Торри ди Фраэле за 10 км до финиша Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers) остался без помощи Роана Денниса и продолжил восхождение вдвоём с соперником Джеем Хиндли (Sunweb), с которым разыграл спринт на этапе. Джей Хиндли опередил Тео Геогана Харта и взял победу на 18-м этапе.



На финальном подъёме Пельо Бильбао, а затем и Якоб Фульсанг обошли Вилко Келдермана и финишировали на этапе третьим и четвёртым соответственно. Вилко Келдерман проиграл на финише 2 минуты 18 секунд победителю этапа, своему товарищу по команде Джею Хиндли, но в генеральной классификации поднялся на 1-ю строчку и облачился в розовую майку лидера.



Австралийский велогонщик Джей Хиндли также облачился в белую майку уже не по "наследству" от Жуана Алмейды, а возглавив классификацию лучшего молодого гонщика, где на 3 секунды опережал Тео Геогана Харта. Последним нидерландским велогонщиком, надевшим розовую майку, был Том Дюмулин (Tom Dumoulin), который в 2017 году стал победителем Джиро д’Италия, а в 2018 году выиграл разделку в Иерусалиме.



Вечером, после финиша 18-го этапа Джиро д’Италия-2020, Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что допинг-тест итальянского велогонщика велокоманды Vini Zabu - Brado – KTM Маттео Спреафико (Matteo Spreafico) показал наличие запрещённого вещества энобосарма (остарина) / Enobosarm (ostarine). Вещество обнаружено в двух образцах, взятых у велогонщика 15 и 16 октября 2020 года во время Джиро д’Италия-2020. Маттео Спреафико после 18-го этапа Джиро д’Италия-2020 занимал 127-ю позицию в генеральной классификации.

Генеральная классификация после 18 этапа 1 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 77:46:56 2 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 00:12 3 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 00:15 4 Pello Bilbao (Esp) Bahrain McLaren 01:19 5 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 02:16 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 03:59 7 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 05:40 8 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 05:47 9 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick Step 06:46 10 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 07:28

Девятнадцатый этап Джиро д'Италия-2020, который должен был стать самым протяжённым в этом выпуске итальянского Гранд-тура – 258 км, оказался самым коротким. Организаторам пришлось сократить этап по требованиям велогонщиков. Выйдя на старт и проехав 8 км, велогонщики остановились и сообщили директору Джиро д’Италия Мауро Веньи, что хотят сократить дистанцию, так как в противном случае пришлось бы провести шесть часов в дороге под проливным дождём.

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Большинство представителей велокоманд проголосовало за сокращение 19-го этапа Джиро д'Италия-2020: 12 голосов «за», 2 команды «против», 4 команды присоединились к большинству, а представители велокоманд Bardiani-CSF и Trek-Segafredo не голосовали.



Мауро Веньи сказал, что не получал запроса на сокращение этапа от Адама Хансена (Adam Hansen), представителя велогонщиков, входящего в CPA (Ассоциацию профессиональных велосипедистов). В свою очередь Адам Хансен утверждает, что после финиша 18-го этапа отправил RCS Sport предложение сократить 19-й этап.



После протеста велогонщиков 19-й этап Джиро д'Италия-2020 был сокращён до 124 км. Как только был дан старт, атаковали Симон Пелло (Androni Giocattoli), Виктор Кампенартс (NTT Pro Cycling) и Йосеф Черны (Josef Cerny / CCC Team). К ним переложились ещё 11 велогонщиков.

Photo Credits: LaPresse



Пелотон, в голове которого вела преследование команда Bora-hansgrohe, сначала удерживал отрыв в пределах минуты, но затем бросил работать. За 47 км до финиша преимущество отрыва выросло до семи с половиной минут. За 22 км до финиша из отрыва атаковал Йосеф Черны, который через 7 км набрал 45 секунд преимущества. Чешскому велогонщику команды CCC хватило времени, чтобы успеть отпраздновать победу на финишной черте. Ближайший преследователь, Виктор Кампенартс, пересёк финиш через 18 секунд.



Пелотон финишировал через 11 минут 43 секунды. Перестановок в генеральной классификации не произошло.



Все призовые деньги, которые должны были получить победитель этапа и лидеры классификаций, организаторы Джиро д’Италия-2020 перечислили в медицинский центр по борьбе с Covid-19.

Маршрут двадцатого этапа Джиро д'Италия-2020 был изменён за несколько дней до старта. Мауро Веньи, директор Джиро д'Италия-2020, объявил, что маршрут решающего горного этапа будет изменён, так как французская сторона ввела ограничения из-за Covid-19. Подъёмы Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello) и Изоар (Col d'Izoard) исключаются из маршрута и гонка не будет заезжать на территорию Франции.



Вместо них подъём 1 категории Сестриере (Sestriere, 1358 - 2035 м, протяженность 11,4 км, перепад высот 677 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 9%) будет проходиться трижды - один раз от Праджелато (Pragelato) по восточной стороне (2 категория присвоена) и два раза от Чезены (Cesena) по западной стороне. При первом прохождении Сестриере велогонщики не будут пересекать финишную черту. После первого подъёма пойдёт спуск к Чезене (Cesana Torinese), а затем участники вновь штурмуют Сестриере от Саузе-ди-Чезана (Sauze di Cesana). При втором восхождении будет пройдена линия финиша, где будет разыграна горная премия.



Двадцатый этап Джиро д'Италия-2020, последний групповой этап Джиро д’Италия-2020 и финальный горный оставил открытым до последних минут гонки вопрос о победителе генеральной классификации.



В числе велогонщиков большого отрыва дня был обладатель цикламеновой майки Арно Демар (Groupama-FDJ), который выиграл промежуточный спринт и обеспечил себе победу в классификации по очкам.

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Велокоманда Ineos Grenadiers включилась в работу в голове пелотона за 60 км до финиша, во время первого подъёма к Сестриере. Атаки из отрыва дня не увенчались успехом, потому что велогонщики британской команды, просеявшие пелотон, добирали участников отрыва.



За 31 км до финиша от пелотона, который возглавил Роан Деннис (Ineos Grenadiers) остались лишь Тео Геоган Харт и Джей Хиндли (Sunweb), а лидировавший в общем зачёте Вилко Келдерман (Sunweb) выпал. За 3 км до вершины Сестриере Келдерман проигрывал 20 секунд. На финише этапа Келдерман проиграл 1 минуту 35 секунд победителю и потерял розовую майку лидера.



Роан Деннис добрал велогонщиков отрыва дня за 10 км до финиша, а за 3 км впереди остались лишь Деннис, Тео Геоган Харт и Джей Хиндли. Победу на этапе разыграли Тео Геоган Харт и Джей Хиндли.

Photo Credits: LaPresse



Тео Геоган Харт атаковал за 150 м до финиша и первым пересёк финишную черту. Джей Хиндли надел розовую майку лидера, хотя британский велогонщик команды Ineos Grenadiers и австралийский велогонщик команды Sunweb шли в генеральной классификации с одинаковым временем. В пользу розовой майки Джея Хиндли решили 86 сотых секунды.



Два велогонщика, идущие в генеральной классификации с одинаковым временем перед финальной разделкой – беспрецедентный случай. Самый небольшой разрыв между 1-м и 2-м местом в истории Джиро д'Италия был в 1948 году между Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni) и Эцио Чекки (Ezio Cecchi) и составлял 11 секунд.



13 секунд составлял разрыв между Фьоренцо Маньи и Фаусто Коппи (Fausto Coppi) в 1955 году.



Самый недавний минимальный разрыв – 16 секунд между Райдером Хешедалем (Ryder Hesjedal) и Хоакимом Родригесом (Joaquim Rodríguez) в 2012 году. Завершающую разделку в Милане Хешедаль тогда начал с отставанием в 31 секунду.

Двадцать первый этап Джиро д'Италия-2020. На заключительном этапе 103-го выпуска итальянского Гран-тура организаторы предложили участникам индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 15,7 км от Чернуско-суль-Навильо до Милана.



На промежуточной отсечке времени, расположенной на 10,3 км, действующий чемпион Италии и мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) показал лучшее время дня – 11 минут и 30,43 секунд. До отсечки средняя скорость составила 53,706 км/час. Заключительные 5,4 км дистанции Филиппо Ганна преодолел со средней скоростью 56,165 км/час.

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Филиппо Ганна выиграл четыре этапа Джиро д’Италия-2020, в том числе все три разделки, где выступал в майке действующего чемпиона мира в этой дисциплине. На 21-м этапе Джиро д'Италия-2020 Ганна затратил на дистанцию 17 минут 16,55 секунд. Его средняя скорость составила 54,527 км/час.

Чемпион мира и Италии в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна закончил свой дебютный Гранд-тур с четырьмя выигранными этапами. 24-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers стал первым после Тони Ромингера (Tony Rominger, 1995 год) велогонщиком, выигравшим три разделки в одном выпуске Джиро д’Италия.



Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) начал Джиро д’Италия-2020 с победы на открывавшей Гранд-тур индивидуальной гонке на время в Палермо, завершил победой в разделке на 21-м этапе в Милане, а также выиграл один групповой этап и индивидуальную гонку на время на 14-м этапе.



Благодаря победе Ганны на заключительном этапе велокоманда Ineos Grenadiers уезжает с Джиро д’Италия-2020 с семью выигранными этапами.



Второе и третье место разделили 79 сотых секунды. Вторым стал бельгиец Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из велокоманды NTT Pro Cycling со временем 17:48,08, третьим - австралиец Роан Деннис из велокоманды Ineos Grenadiers со временем 17:48,87. На промежуточной отсечке их разделяло 67 сотых секунды, также в пользу Кампенартса.

Photo Credits: LaPresse



На финальном этапе определился победитель всей Джиро д’Италия-2020.



Британец Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) из команды Ineos Grenadiers стартовал разделку предпоследним в белой майке, которая принадлежала австралийцу Джею Хиндли (Jai Hindley) из команды Sunweb. Хиндли стартовал следующим, будучи в розовой майке лидера Джиро д'Италия-2020. На тот момент австралиец опережал британца в генеральной классификации на 86 сотых секунды.



Уже по ходу дистанции Тео Геоган Харт опередил Джея Хиндли и стал виртуальным обладателем розовой майки и белой майки лучшего молодого гонщика.



На промежуточной отсечке времени преимущество Тео Геогана Харта составило 22 секунды. В итоге на финише их разделило 39 секунд.

25-летний британец Тео Геоган Харт из велокоманды Ineos Grenadiers стал победителем Джиро д'Италия-2020. Джей Хиндли из команды Sunweb занял 2-е место в итоговой генеральной классификации. На третьем месте еще один велогонщик команды Sunweb нидерландец Вилко Келдерман с отставанием в 1 минуту и 29 секунд.

Итоговая генеральная классификация Джиро д'Италия-2020 1 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 85:40:21 2 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 00:39 3 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 01:29 4 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 02:57 5 Pello Bilbao (Esp) Bahrain McLaren 03:09 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 07:02 7 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 08:15 8 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 08:42 9 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick Step 09:57 10 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 11:05

Победителем четырёх этапов на Джиро д’Италия-2020 стал и французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар. Ему покорились - 4, 6, 7 и 11 этапы итальянского Гран-тура. По два выигранных этапа у итальянского велогонщика команды UAE Team Emirates Диего Улисси - 2 и 13, а также у триумфатора Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харта, который выиграл 15 и 20 этап.



Первый в карьере Гранд-тур Жуана Алмейда закончил на 4-м месте в генеральной классификации – результат, который три недели назад, на старте Джиро д’Италия-2020 в Палермо никто не мог представить. 22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step по первоначальному плану должен был стартовать на Вуэльте Испании-2020, но команда решила переместить его на Джиро д’Италия-2020 после яркого выступления во второй части сезона. Жуан Алмейда занял 3-е место на Вуэльте Бургоса, 2-е на классике Джиро делл’Эмилия, 3-е место на «Неделе Коппи и Бартали».

Жуан Алмейда надел розовую майку лидера на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020, финишировавшем на Этне, и удерживал её до 16-го горного этапа с финишем у озера Канкано, став первым португальским велогонщиком в истории Джиро д’Италия, носившим розовую майку 15 дней подряд.

Photo Credits: LaPresse



Алмейда продолжил бороться и на финальном этапе. Благодаря выступлению в индивидуальной гонке на время на 21-м этапе, где занял 4-е место, португальский велогонщик улучшил своё положение в генеральной классификации, где поднялся на одну строчку.

26-летний португальский велогонщик команды EF Pro Cycling Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) стал победителем классификации лучшего горного гонщика Джиро д’Италия-2020. Он надел синюю майку лучшего горняка после победы на 9-м этапе.

На 15-м и 16-м этапе майка перешла к Джованни Висконти (Vini Zabù – KTM), который сошёл с гонки после 17-го этапа. Синяя майка вернулась к Рубену Геррейро, который выиграл классификацию c 234 очками, с перевесом в 77 очков над победителем Джиро д’Италия-2020 Тео Геоганом Хартом (Ineos Grenadiers).

Photo Credits: LaPresse

Чемпион Франции Арно Демар стал победителем классификации по очкам Джиро д’Италия-2020. Одержав четыре победы на этапах, 29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ облачился в цикламеновую майку после 6-го этапа и удержал майку до финала. Арно Демар набрал 233 очка, опередив на 49 очков своего ближайшего соперника, словацкого гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана.

Photo Credits: LaPresse

Велогонщики команды Sunweb 24-летний Джей Хиндли и 29-летний Вилко Келдерман поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия-2020 в Милане. Розовую майка лидера два дня была на плечах Вилко Келдермана, а затем на 20-м этапе её надел Джей Хиндли. Но победитель Джиро д’Италия-2020 определился в финальный день трёхнедельной гонки.

И для Вилко Келдермана, принявшего участие в 11-м Гранд-туре, и для Джея Хиндли, который проехал третий Гранд-тур в карьере, подиум – лучший результат на Гранд-туре.

Photo Credits: LaPresse

25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт стал вторым британским победителем Джиро д’Италия после Криса Фрума (Chris Froome), выигравшего Гранд-тур в 2018 году. Никогда ещё гонщик не выигрывал итальянский Гранд-тур, в первый раз надев розовую майку лидера на финальном этапе.

ЭТАП 1: 3 октября 2020: Monreale - Palermo (ITT), 15,1 км

1. Filippo Ganna

ЭТАП 2: 4 октября 2020: Alcamo - Agrigento, 149 км

1. Diego Ulissi

ЭТАП 3: 5 октября 2020: Enna - Etna (Piano Provenzana), 150 км

1. Jonathan Caicedo

ЭТАП 4: 6 октября 2020: Catania - Villafranca Tirrena, 140 км

1. Arnaud Demare

ЭТАП 5: 7 октября 2020: Mileto - Camigliatello Silano, 225 км

1. Filippo Ganna

ЭТАП 6: 8 октября 2020: Castrovillari - Matera, 188 км

1. Arnaud Demare

ЭТАП 7: 9 октября 2020: Matera - Brindisi, 143 км

1. Arnaud Demare

ЭТАП 8: 10 октября 2020: Giovinazzo - Vieste, 200 км

1. Alex Dowsett

ЭТАП 9: 11 октября 2020: San Salvo - Roccaraso, 208 км

1. Ruben Guerreiro

ЭТАП 10: 13 октября 2020: Lanciano - Tortoreto Lido, 177 км

1. Peter Sagan

ЭТАП 11: 14 октября 2020: Porto Sant'Elpidio - Rimini, 181 км

1. Arnaud Demare

ЭТАП 12: 15 октября 2020: Cesenatico - Cesenatico, 204 км

1. Jhonatan Narvaez

ЭТАП 13: 16 октября 2020: Cervia - Monselice, 192 км

1. Diego Ulissi

ЭТАП 14: 17 октября 2020: Conegliano - Valdobbiadene (ITT), 34,1 км

1. Filippo Ganna

ЭТАП 15: 18 октября 2020: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) - Piancavallo, 185 км

1. Tao Geoghegan Hart

ЭТАП 16: 20 октября 2020: Udine - San Daniele del Friuli, 229 км

1. Jan Tratnik

ЭТАП 17: 21 октября 2020: Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio, 203 км

1. Ben O'Connor

ЭТАП 18: 22 октября 2020: Pinzolo - Laghi di Cancano (Parco nazionale dello Stelvio), 207 км

1. Jai Hindley

ЭТАП 19: 23 октября 2020: Abbiategrasso - Asti, 124 км

1. Josef Cerny

ЭТАП 20: 24 октября 2020: Alba - Sestriere, 190 км

1. Tao Geoghegan Hart

ЭТАП 21: 25 октября 2020: Cernusco sul Naviglio - Milano (ITT), 15,7 км

1. Filippo Ganna

ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. HART Tao Geoghegan 85:40:21

2. HINDLEY Jai 00:39

3. KELDERMAN Wilco 01:29