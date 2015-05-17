Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия - 2018

2018

21 этап за 89 ч 02 мин 39 сек

3572,4 км / 40,119 км/ч

175 на старте

149 на финише



101-й выпуск Джиро д’Италия (Giro d'Italia) открыл вторую сотню своих выпусков стартом в Израиле, где прошли три первых этапа. Израиль впервые в истории велоспорта принимал старт итальянского Гран-тура. Это также самый южный и восточный старт «Корса Роза» в истории велогонки, а также впервые этапы Джиро д'Италия прошли на территории Азии.



Всего в итальянском Гран-туре 2018-го года приняли участие 22 команды - 175 велогонщиков. Участниками Джиро д’Италия-2018 стали велогонщики из 32 стран, среди которых большинство составили итальянцы (45 гонщиков), на втором месте Франция с 14 участниками.



Самыми возрастным участником Джиро д'Италия-2018 является канадец Свейн Тафт (Svein Tuft) из велокоманды Mitchelton-Scott, который 9 мая отметил свой 41-й день рождения. Самым молодым участником Джиро д'Италия-2018 стал 22-летний датчанин Мадс Педерсен (Mads Pedersen) из велокоманды Trek-Segafredo. Самой возрастной велокомандой на Джиро д'Италия-2018 была французская велокоманда Groupama-FDJ, средний возраст в которой составил 31,9 лет, самой молодой - итальянская велокоманда Bardiani-CSF, средний возраст составил 26,1 лет.



1-й этап Джиро д'Италия-2018 стартовал в Иерусалиме с индивидуальной гонки с раздельным стартом протяжённостью 9,7 км. На разогреве перед началом этапа упали три велогонщика. Среди них оказались двое из числа главных претендентов на победу в 101-м издании Джиро д’Италия: четырёхкратный победитель Тур де Франс (Tour de France) велогонщик Крис Фрум (Chris Froome), капитан британской велокоманды Sky, и испанский велогонщик Мигель Лопес (Miguel Lopez), капитан казахстанской велокоманды Astana Pro Team.



И если в случае с двумя упавшими фаворитами всё обошлось лишь ссадинами и порванной велоформой, то падение белорусского велогонщика Константина Сивцова (Kanstantsin Siutsou) из велокоманды Bahrain-Merida закончилось травмой и сходом с гонки. Сивцов упал на одном из поворотов, во время разведки дистанции 1-го этапа, перелетел через руль, попав передним колесом на опасно неровную поверхность дороги. Машина скорой помощи быстро доставила велогонщика в ближайшую больницу. Дальнейшее обследование подтвердило травму - множественный перелом третьего шейного позвонка. Джиро д'Италия-2018 стартовала без Сивцова, но с Фрумом и Лопесом.



Участникам 1-го этапа Джиро д'Италия-2018 предстояла технически сложная разделка с чередованием спусков и подъёмов, многочисленными поворотами и заключительным подъёмом к финишу. Велогонщики должны были проехать 16 поворотов, четыре километра в тягуны со средними градиентами до 5% и максимальными 9% на финише, остальная часть маршрута стартового этапа Джиро д'Италия-2018 состояла из спусков - пологих и скоростных.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Победитель Джиро д’Италия-2017, голландский велогонщик команды Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin) в майке действующего чемпиона мира в разделке начал 101-й выпуск Джиро д’Италия с победы на 1-м этапе. Том Дюмулин, соответственно, надел первую розовую майку лидера Джиро д’Италия-2018.



Дистанцию 9,7 км индивидуальной гонки на время Том Дюмулин проехал за 12 минут 2 секунды со средней скоростью 48,303 км/ч. На промежуточной отсечке он опережал лидировавшего на тот момент Роана Денниса (Rohan Dennis) из велокоманды BMC на 4 секунды, а на финише выиграл у австралийского велогонщика 1 целую и 35 сотых секунды. Тройку лучших на этапе замкнул бельгийский велогонщик команды Lotto Fix All Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), уступивший Дюмулину 3 секунды на промежуточной отсечке и 4 сотых секунды на финише Деннису.

С первых километров 2-го этапа Джиро д’Италия-2018 сформировался отрыв дня, в который уехали Ларс Бак (Lars Bak) из велокоманды Lotto Fix ALL и Давиде Баллерини (Davide Ballerini) из велокоманды Androni Giocattoli. Их преимущество держалось в пределах минуты, когда примерно через 28 км после старта из пелотона атаковал канадский велогонщик команды Israel Cycling Academy Гийом Буаван (Guillaume Boivin), переложившийся к отрыву за 138 км до финиша. Пелотон не отпускал отрыв далеко, и во время розыгрыша единственной горной премии этапа на подъёме 4-й категории Зихрон-Яаков (Zikhron Ya'aqov, 23 - 162 м, протяжённость 2,6 км, перепад высот 139 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 13%) добрал беглецов. Гийому Буавану почти удалось первому пройти вершину, но атаковавший из пелотона Энрико Барбин (Enrico Barbin) из велокоманды Bardiani CSF обошёл канадца на последних метрах и стал первым горным королём Джиро д’Италия-2018.



Роан Деннис (BMC) выиграл второй из промежуточных спринтов этапа, благодаря чему взял максимальное количество бонусных секунд и опередил в общем зачёте Тома Дюмулина (Sunweb), перехватив розовую майку лидера.



Гийом Буаван (Israel Cycling Academy) за 51 км до финиша атаковал из пелотона, на этот раз уехав в одиночный отрыв. Пелотон догнал его за 16 км до финиша.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



В итоге был разыгран общий спринт, в котором Элиа Вивиани (Elia Viviani) из велокоманды Quick-Step Floors 8 обошёл Якуба Маречко (Jakub Mareczko) из Wilier Triestina - Selle Italia и Сэма Беннетта (Sam Bennett) из Bora-hansgrohe.



Роан Деннис стал 23-м в истории велоспорта велогонщиком, надевавшим майку лидера на всех трёх Гран-турах после Эдди Меркса (Eddy Merckx) (201 день в майках лидера), Бернара Ино (Bernard Hinault) (125), Жака Анкетиля (Jacques Anquetil) (110), Мигеля Индурайна (Miguel Indurain) (93), Франческо Мозера (71), Альберто Контадора (Alberto Contador) (66), Алекса Цулле (Alex Zulle) (64), Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) (60), Феличе Джимонди (Felice Gimondi) (46), Фредди Мартенса (Freddy Maertens) (37), Лорана Жалабера (Laurent Jalabert) (36), Дитриха Тюрау (Dietrich Thurau) (27), Брэдли Уиггинса (Bradley Wiggins) (19), Рика ван Лоя (Rik Van Looy) (17), Кэдела Эванса (Cadel Evans) (15), Рика ван Стенбергена (Rik Van Steenbergen) (11), Тьерри Мари (Thierry Marie), Рафаэля Джеминьяни (Raphael Geminiani), Фабио Ару (Fabio Aru) (10), Брэдли МакГи (Bradley McGee) (9), Дэвида Миллара (David Millar) и Марка Кэвендиша (Mark Cavendish) (7).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Также Роан Деннис стал 9-м австралийцем, надевшим розовую майку лидера после Кэдела Эванса, Брэдли МакГи, Робби МакЮэна (Robbie McEwen), Бретта Ланкастера (Brett Lancaster), Ричи Порта (Richie Porte), Майкла Мэттьюса (Michael Matthews), Саймона Герранса (Simon Gerrans) и Саймона Кларка (Simon Clarke).

Со старта 3-го этапа Джиро д’Италия-2018 в отрыв уехали три велогонщика: Гийом Буаван (Israel Cycling Academy), Энрико Барбин (Bardiani-CSF) и Марко Фраппорти (Marco Frapporti) из Androni Giocattoli-Sidermec. В общей сложности они провели в отрыве 223 км и были настигнуты пелотоном за 6 км до финиша.



За 5 км до финиша в голову группы вышли помощники Элиа Вивиани – Зденек Штыбар (Zdenek Stybar) и Максимиллиан Шахманн (Maximilian Schachmann), которые взвинтили скорость, растянув пелотон. Сам Вивиани держался на пятой - шестой позиции. Поздний прокол Фабио Сабатини (Fabio Sabatini) не помешал Вивиани, который в итоге обошёл на финише Сашу Модоло (Sacha Modolo) из велокоманды EF Education First) и Сэма Беннетта (Bora – hansgrohe).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Элиа Вивиани (Quick-Step Floors) сделал дубль на 3-м этапе Джиро д’Италия-2018, выиграв второй по протяжённости в этом выпуске гонки этап, завершившийся общим спринтом.



В последний раз на Джиро д’Италия итальянский велогонщик выигрывал два этапа подряд в 2009 году (это был Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi), выигравший 2-й и 3-й этапы). В прошлом году лишь один этап Джиро д’Италия выиграл итальянский велогонщик – победу на 16-м этапе Джиро д’Италия-2017 до Бормио взял Винченцо Нибали.



Роан Деннис (BMC) сохранил розовую майку лидера перед первым днём отдыха на Джиро д’Италия-2018.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

4-й этап Джиро д’Италия-2018 завершался финишем в 900-метровый подъём со средним градиентом 8,5% и максимальным 13%. Бельгийский велогонщик Тим Велленс (Tim Wellens) из велокоманды Lotto Fix ALL приехал на итальянский Гран-тур с целью выиграть этап и не упустил шанс. Он атаковал на финальных метрах и обошёл канадского велогонщика Майкла Вудса (Michael Woods) из велокоманды EF Education First и итальянского велогонщика Энрико Баттальина (Enrico Battaglin) из велокоманды LottoNL-Jumbo.



Претендент на розовую майку Джиро д’Италия-2018 Крис Фрум пересёк финишную черту 4-го этапа через 21 секунду после победителя Тима Велленса. На финальных 900 метрах капитан велокоманды Sky оказался прижат к барьерам и был вынужден затормозить, потеряв в итоге время в генеральной классификации, где теперь уступал лидеру гонки Роану Деннису (BMC) 55 секунд и 54 секунды проигрывал защищающему титул Тому Дюмулину (Sunweb).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

5-й этап Джиро д’Италия-2018 прошёл по типичному сценарию спринтерского этапа. Итальянский велогонщик команды LottoNL-Jumbo Энрико Баттальин одержал победу на 5-м этапе Джиро д’Италия-2018, взяв реванш за поражение на предыдущем этапе, где финишировал 3-м.



Энрико Баттальин ответил на атаку Джованни Висконти (Giovanni Visconti) из велокоманды Bahrain-Merida за 400 м до финиша и опередил своего соотечественника, взяв третью в карьере победу на этапе итальянского Гран-тура (первые два этапа Баттальин выиграл в 2013 и 2014 годах).



Впервые с 2009 года три из пяти первых этапов Джиро д’Италия выиграли итальянские велогонщики. Тогда на Джиро д’Италия-2009 Алессандро Петакки выиграл 2-й и 3-й этапы, а Стефано Гардзелли (Stefano Garzelli) взял победу на 4-м.

Генеральная классификация после 5-го этапа Джиро д’Италия-2018 :

1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 18:29:41 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:01 3 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:17 4 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:19 5 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 0:25 6 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:28 7 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 8 Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin 0:32 9 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:34 10 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 0:35

На 6-м этапе Джиро д’Италия-2018 колумбийский велогонщик Эстебан Чавес (Esteban Chaves) вместе со своим товарищем по велокоманде Mitchelton-Scott Джеком Хейгом (Jack Haig) отобрался в многочисленный отрыв дня. На подъёме к вершине Этны (Etna, 1 категория, 758 - 1736 м, протяжённость 15 км, перепад высот 978 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 15%) Джек Хейг большую часть времени работал в голове отрыва. За 5,5 км до вершины Этна, на самом крутом отрезке подъёма, Чавес атаковал из проредившегося отрыва, добрал уехавшего ранее Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) из велокоманды Bardiani-CSF, а затем продолжил удаляться от соперников в одиночку. За 1,5 км до финиша у Чавеса было около 25 секунд преимущества.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Тем временем в группе розовой майки также начался просев. Многие претенденты на генеральную классификацию атаковали, но успешным стал рывок Саймона Йейтса (Simon Yates), который атаковал за 1,5 км до финиша. Тибо Пино (Thibaut Pinot) из велокоманды Groupama-FDJ попытался поехать за британским велогонщиком, но отстал. Саймон Йейтс на финальном километре подъёма догнал своего товарища по команде Эстебана Чавеса и они вместе доехали до финиша.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Эстебан Чавес первым пересёк финишную черту, взяв вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. А Саймон Йейтс возглавил генеральную классификацию, став четвёртым за историю Джиро д’Италия британским велогонщиком, надевшим розовую майку лидера (после Марка Кэвендиша, Брэдли Уиггинса, Дэвида Миллара). Кроме того, Саймон Йейтс стал первым британским велогонщиком, ставшим лидером генеральной классификации после горного финиша.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Благодаря победе на 6-м этапе Джиро д’Италия-2018 с горным финишем на Этне Эстебан Чавес стал обладателем майки лидера горной классификации.



Первый горный финиш на 6-м этапе Джиро д’Италия-2018 произвёл перестановки в генеральной классификации:

1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 22:46:03 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:16 3 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 0:26 4 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 0:43 5 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:45 6 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:53 7 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 01:03 8 Chris Froome (Gbr) Team Sky 01:10 9 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 01:11 10 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 01:12

На 7-м этапе Джиро д’Италия-2018 участникам велогонки предстоял спринтерский этап. Ирландский велогонщик команды BORA – hansgrohe Сэм Беннетт точно рассчитал момент, выйдя с колеса Элиа Вивиани (Quick Step Floors) на последних десятках метров, и обошёл итальянского велогонщика на финишной черте.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Сэм Беннетт долго шёл к своей первой победе на этапе Гран-тура. В прошлом году на этапах Джиро д’Италия он трижды становился третьим и один раз вторым. В этом году он дважды финишировал 3-м на 2-м и 3-м этапах.

8-й этап Джиро д’Италия-2018 проходил в сильный дождь. Ричард Карапас (Richard Carapaz) из команды Movistar стал первым в истории эквадорским велогонщиком, выигравшим этап Гран-тура. На 8-м этапе Джиро д’Италия-2018 с финишем в подъём Монтеверджине-ди-Меркольяно (Montevergine di Mercogliano, протяжённость 17,1 км, 404 - 1260 м, перепад 856 м средний градиент 5%, максимальный градиент 10%) отрыв дня не сумел удержать преимущество до финиша, последним из велогонщиков отрыва на последних 1,5 километрах был пройден Кун Бауман (Koen Bouwman) из велокоманды LottoNL-Jumbo.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика, Ричард Карапас атаковал за 2 км до финиша и уехал от соперников, опередив ближайшего из них, Давиде Формоло (Davide Formolo) из велокоманды Bora-hansgrohe на 7 секунд. Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott финишировал 5-м и сохранил на плечах розовую майку лидера.

Photo © Team Sky/ Getty Images Sport



За 5 км до финиша на финальном подъёме Мотневерджине-ди-Меркольяно капитан велокоманды Sky Крис Фрум поскользнулся на повороте и упал. Но его помощники по велокоманде Sky - Давид де ла Крус (David de la Cruz), Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde) и Ваут Пулс (Wout Poels) быстро спустились за своим капитаном и вернули его в голову группы. Благодаря бонусным секундам победитель этапа, эквадорский гонщик Ричард Карапас (Movistar) обошёл Криса Фрума в общем зачёте на 4 секунды.

Генеральная классификация после 8 этапа 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 31:43:12 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:16 3 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 0:26 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:41 5 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 0:43 6 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:53 7 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 01:03 8 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 01:06 9 Chris Froome (Gbr) Team Sky 01:10 10 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 01:11

9-й этап Джиро д’Италия-2018, с горным финишем на Гран-Сассо д’Италия (Кампо Императоре) (Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 1 категория, 1230 - 2135 м, протяжённость 26,5 км, перепад высот 1029 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 13%), выиграл лидирующий в генеральной классификации после 6-го этапа Саймон Йейтс. Он впервые в карьере одержал победу на этапе Джиро д’Италия.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Британский велогонщик команды Mitchelton – Scott атаковал на финальных метрах подъёма, посвящённого кумиру его детства Марко Пантани (Marco Pantani), и обошёл на финише Тибо Пино из Groupama-FDJ, тройку лучших на этапе замкнул товарищ Йейтса по команде Эстебан Чавес. Саймон Йейтс благодаря победе на этапе перехватил и майку лучшего в горной классификации.



Не все генеральщики выдержали проверку подъёмом 1-й категории Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре). Капитан велокоманды Sky Крис Фрум финишировал через 1 минуту 7 секунд после победителя этапа, итальянский велогонщик Фабио Ару (Fabio Aru) капитан велокоманды UAE Team Emirates) проиграл на финише 1 минуту 14 секунд.

Со старта 10-го этапа Джиро д’Италия-2018 сформировался отрыв дня из 12 участников. Словенский велогонщик Матей Мохорич (Matej Mohoric) из велокоманды Bahrain-Meridaо сумел отобрался в этот первый отрыв, но за 130 км до финиша пелотон догнал беглецов. Мохорич не сдался и уонтратаковал за 35 км до финиша. В итоге Матей Мохорич и немецкий велогонщик команды AG2R La Mondiale Нико Денц (Nico Denz) опередили пелотон на 34 секунды и разыграли спринт.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



23-летний Матей Мохорич стал самым молодым победителем этапа Джиро д’Италия-2018 после 24-летнего Ричарда Карапаса (Movistar) и 25-летнего Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).



Также Матей Мохорич продолжил победную серию словенских велогонщиков на Джиро д’Италия. С 2014 года хотя бы на одном этапе итальянского Гран-тура побеждали велогонщики из Словении – Лука Мезгец (Luka Mezgec) выиграл 21-й этап Джиро д’Италия-2014; Ян Поланц (Jan Polanc) – 5-й этап Джиро д’Италия-2015 и 5-й этап Джиро д’Италия-2017; Примож Роглич (Primoz Roglic) – 9-й этап Джиро д’Италия-2016.



Защищающий свой титул победителя Джиро д’Италия прошлого года Том Дюмулин упал на финальных 20 км 10-го этапа Джиро д’Италия-2018, на спуске с последнего подъёма, но быстро вернулся в гонку и в итоге поднялся на вторую строчку генеральной классификации. Нидерландский велогонщик команды Sunweb был вынужден поменять велосипед, а затем с помощью Сэма Омена (Sam Oomen), вернувшегося за капитаном, вернулся в группу.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



На 10-м этапе Джиро д’Италия-2018 Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott) финишировал через 25 минут 25 секунд после победителя, Матея Мохорича (Bahrain-Merida). Чавес выпал на первом подъёме этапа, подъеме 2 категории Фонте делла Крета (Fonte della Creta, 337 - 1254 м, протяжённость 15,7 км, перепад высот 917 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 12%), восхождение в который началось сразу после старта.



Группа, в которой оказался Чавес, пыталась добрать основную, сначала разрыв составлял около полутора минут. Свейн Тафт, Сэм Бьюли (Sam Bewley), Роман Кройцигер (Roman Kreuziger) и Кристофер Юл-Йенсен (Christopher Juul Jensen) остались вместе с Эстебаном Чавесом. Команда Quick Step Floors также включалась в погоню за основной группой вместе с велогонщиками Mitchelton-Scott, но догнать группу розовой майки им не удалось.

На 11-м этапе Джиро д’Италия-2018, финишировавшего в подъём 4-й категории Озимо (Osimo), обладатель розовой майки лидера Саймон Йейтс сделал дубль на Джиро д’Италия-2018, выиграв 11-й этап и одержав вторую победу, лидируя в генеральной классификации. Британский велогонщик команды Mitchelton-Scott атаковал на финальном подъёме протяжённостью 1.8 км, перепадом высот 116 м, средним градиентом 6,4%, максимальным градиентом 16%, за 1400 м до финиша в Озимо. Победа Саймона Йейтса стала 25-й в списке побед британских велогонщиков на этапах Джиро д’Италия.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Саймон Йейтс удержал просвет, финишировав с преимуществом в 2 секунды над Томом Дюмулином (Sunweb), а тройку лучших замкнул итальянский велогонщик команды BORA – hansgrohe Давиде Формоло.



Крис Фрум выпал из растянувшейся группы и пересёк финиш через 40 секунд после победителя этапа Саймона Йейтса. Капитану команды Sky, который оказался задержан завалом на предпоследнем подъёмы в Озимо, пришлось добирать группу перед финальным подъёмом, в котором он выпал. Но в интервью после финиша британский велогонщик сказал, что не собирается сдаваться, несмотря на то, что в третий раз теряет время на этапах с финишем в подъём.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

12-й этап Джиро д’Италия-2018 завершился победой Сэма Беннетта из велокоманды Bora-hansgrohe. Этап, финишировавший на гоночной трассе в Имоле, проходил в сложных погодных условиях, финальную часть дистанции велогонщики ехали под проливным дождём. Единственный категорийный подъём этапа Тре Монти (Tre Monti, 72 - 252 м, протяжённость 4.4 км, перепад высот 180 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%) и подступы к нему стали трамплином для многочисленных атак, но ни одна из не была успешной.



Ирландский велогонщик команды Mitchelton-Scott атаковал за 400 м до финиша, когда группа на финальном километре добрала атаковавших ранее Матея Мохорича из Bahrain-Merida и Карлоса Бетанкура (Carlos Betancur) из Movistar.



Сэм Беннетт обошёл на финише нидерландского велогонщика команды LottoNL-Jumbo Данни Ван Поппеля (Danny van Poppel) и итальянского велогонщика команды Bahrain-Merida Никколо Бонифацио (Niccolo Bonifazio).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Лидер генеральной классификации Джиро д’Италия-2018 Саймон Йейтс из велокоманды Mitchelton-Scott финишировал в основной группе и сохранил на плечах розовую майку лидера.



Элиа Вивиани спринтер велокоманды Quick Step Floors выпал из основной группы и пересёк финиш через 9 минут, но он сохранил лидерство в зачёте по очкам, где со 184 очками опережал Сэма Беннетта на 22 очка.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

13-й этап Джиро д’Италия-2018 завершился общим спринтом. Элиа Вивиани выиграл третий в этом выпуске Джиро д’Италия-2018 этап. На 13-м этапе команда Quick Step Floors контролировала велогонку, в голове группы работали Реми Каванья (Remi Cavagna) и Эрос Капекки (Eros Capecchi). На финальных километрах Зденек Штыбар (Quick-Step Floors) сел на колесо Вивиани, чтобы никто из соперников не смог воспользоваться слипстримом итальянского спринтера. Затем Элиа Вивиани сел на колесо Саши Модоло из велокоманды EF Education First и вышел с него за 200 м до финиша, уверенно опередив победителя предыдущего этапа Сэма Беннетта из Bora-hansgrohe и Данни Ван Поппеля из LottoNL-Jumbo.



В последний раз итальянский велогонщик выигрывал три этапа на Джиро д’Италия-2008, это был Даниэле Беннати (Daniele Bennati).



Элиа Вивиани продолжил удерживать на своих плечах цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам, где с 237 очками опережал ближайшего соперника Сэма Беннетта на 40 очков.

Королевский горный 14-й этап Джиро д’Италия-2018 с общим набором высоты 4300 м и финишем на вершине легендарного Монте Дзонколан (Monte Zoncolan, 1 категория, 530 - 1730 м, перепад 1203 м, протяжённость 10.1 км, средний градиент - 11.9%, максимальный градиент - 22%) решился на финальном подъёме.

Photo Credits: POOL (c) Getty-TDW



За 5 км до финиша впереди остались лишь 8 гонщиков: лидер генеральной классификации Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Крис Фрум и его помощник Ваут Пулс (Sky), Мигель Лопес (Astana Pro Team), Том Дюмулин (Sunweb), Тибо Пино и его товарищ по велокоманде Groupama-FDJ Себастьян Рейхенбах (Sebastien Reichenbach), а также Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) из велокоманды Bahrain-Merida.

Photo Credits: POOL LUCA BETTINI 14a GIRO 2018



Крис Фрум атаковал за 4,3 км до финиша, создал просвет. Доменико Поццовиво, Саймон Йейтс и Мигель Лопес поехали за Фрумом, но в итоге ближе всех к британскому велогонщику удалось приблизиться его соотечественнику, лидеру генеральной классфикации Саймону Йейтсу.



За 2,5 км в запасе у Фрума было 12 секунд, Саймон Йейтс сократил отставание, но догнать его не смог. На финише он проиграл Крису Фруму 6 секунд, но благополучно защитил розовую майку лидера.



Два британских велогонщика заняли 1-е и 2-е место на этапе. В последний раз такое удалось на 8-м этапе Джиро д'Италия-2013 - Алексу Даусетту (Alex Dowsett) и Брэдли Уиггинсу.



Победа на 14-м этапе помогла Крису Фруму поднялся на 7-ю позиций в генеральной классификации. Он стал 5-м и теперь проигрывал Саймону Йейтсу 3 минуты 10 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Саймон Йейтс продолжил лидировать и в классификации лучшего горного велогонщика, где опережал своего товарища по команде Эстебана Чавеса на 29 очков.



Благодаря победе Криса Фрума команда Sky возглавила командный зачет Джиро д'Италия-2018 по итогам 14-и этапов и теперь опережала команду Astana Pro Team на 2 минуты 46 секунд.



Произошли изменения лишь в классификации лучшего молодого велогонщика, где эквадорец Ричард Карапас из велокоманды Movistar потерял белую майку лидера, отдав её колумбийскому велогонщику команды Astana Pro Team Мигелю Лопесу, которому теперь проигрывал 14 секунд.

Генеральная классификация после 14 этапа 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 61:19:51 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 01:24 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 01:37 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 01:46 5 Chris Froome (Gbr) Team Sky 03:10 6 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 03:42 7 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 03:56 8 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 04:04 9 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 04:29 10 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 04:43

15-й этап Джиро д’Италия-2018, завершавший вторую неделю итальянского Гран-тура, вновь стал днём борьбы генеральщиков. На следующий день после победы на Дзонколане, в свой день рождения 20 мая, на 15-м этапе Джиро д’Италия-2018, капитан команды Sky Крис Фрум не смог удержаться в группе розовой майки, а затем выпал и из второй группы.



На спуске с вершины 2-й категории Пассо-ди-Сант-Антонио (Passo di Sant'Antonio, 845 - 1470 м, протяжённость 8,3 км, перепад высот 625 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 15%) из группы розовой майки атаковал Мигель Лопес из Astana Pro Team, группа розовой майки ускорилась, а Крис Фрум потерял с ней контакт, после чего разрыв лишь рос.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



На 18 км до финиша горного этапа, на финальном категорийном подъёме дня - Косталиссойо (Costalissoio (Bosco dei Giavi), протяжённостью 3,8 км с перепадом высот 336 м, средним градиентом 8,8%, максимальным - 14%), после атаки лидера генеральной классификации Саймона Йейтса из велокоманды Mitchelton-Scott в группе, следующей за ним, остались Том Дюмулин из Sunweb, Мигель Лопес из Astana Pro Team, Доменико Поццовиво Bahrain-Merida, Ричард Карапас из Movistar и Тибо Пино из Groupama-FDJ. К моменту, когда лидер генеральной классификации Саймон Йейтс атаковал (за 18 км до финиша), капитан команды Sky проигрывал ему на этапе около полуминуты.



После атаки Ричарда Карапаса за 4 км до финиша Том Дюмулин потерял контакт с этой группой, но сумел вернуться в неё на финальном километре и даже сразился в спринте, финишировав 3-м.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



В это же время, в этой же группе, шла также борьба за белую майку лучшего молодого велогонщика Джиро д’Италия-2018. Мигель Лопес, финишировав 2-м, сумел увеличить своё преимущество над потерявшим белую майку на 14-м этапе Ричардом Карапасом на 6 секунд.



Победу на 15-м этапе Джиро д’Италия-2018 одержал лидирующий в генеральной классификации Саймон Йейтс. Йейтс в одиночном отрыве удержался до финиша и опередил ближайших соперников на 41 секунду. Благодаря бонусным секундам и выигранному времени, в генеральной классификации Саймон Йейтс укрепил свою позицию, увеличив преимущество над Томом Дюмулином с 1 минуты 24 секунды до 2 минут 11 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Саймон Йейтс, 25-летний британский велогонщик команды Mitchelton-Scott, сделал хет–трик, взяв три победы на этапах Джиро д’Италия-2018, причём выиграл их, будучи лидером генеральной класификации. Розовую майку лидера он надел после 5-го этапа Джиро д’Италия-2018. В последний раз лидер генеральной классификации выигрывал три этапа на итальянском Гран-туре в 2003 году – это был Джильберто Симони (Gilberto Simoni).

Photo © Team Sky/ Getty Images Sport



Крис Фрум в итоге на финиш 15-го этапа Джиро д’Италия-2018 приехал со своим помощником Ваутом Пулсом, проиграв победителю этапа Саймону Йейтсу 1 минуту 32 секунды. В генеральной классификации Крис Фрум потерял две позиции, переместившись с 5-й на 7-ю строчку генеральной классификации, и проигрывал теперь лидеру 4 минуты 52 секунды.

Генеральная классификация после 15 этапа 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 65:57:37 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 02:11 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 02:28 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 02:37 5 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 04:27 6 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 04:47 7 Chris Froome (Gbr) Team Sky 04:52 8 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 05:34 9 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 05:59 10 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 06:13

16-й этап Джиро д’Италия-2018 – индивидуальная гонка на время протяжённость 34,2 км с преимущественно равнинным рельефом, открыла третью заключительную неделю 101-го выпуска итальянского Гран-тура. Этап осложнял периодически накрапывающий дождь.



Чемпион Австралии в разделке, велогонщик команды BMC Роан Деннис стал победителем этапа, показав на всех отсечках лучшее время. Он проехал дистанцию за 40 минут со средней скоростью 51,3 км/ч, опередив на 14 секунд немецкого велогонщика команды Katusha-Alpecin Тони Мартина (Tony Martin) и на 22 секунды действующего чемпиона мира в разделке Тома Дюмулина из велокоманды Sunweb.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Выиграв разделку 16-го этапа Джиро д’Италия-2018, Роан Деннис взял реванш над действующим чемпионом мира в разделке Томом Дюмулином после проигранного ему 1-го этапа Джиро д’Италия-2018, на котором участники проехали разделку протяжённостью 9,7 км, проходившей по улицам Иерусалима. Там Деннис уступил Тому Дюмулину 2 секунды.



Разделка, которую Роан Деннис проехал со средней скоростью 51,3 км/ч, стала 14-й по скорости за всю историю Джиро д’Италия. Рекорд принадлежит Рику Вербрюгге (Rik Verbrugghe), проехавшему 7,6 км разделку со средней скоростью 58,874 км/ч на Джиро д’Италия-2001.



Саймон Йейтс удержал розовую майку лидера, хотя его преимущество в генеральной классификации над Томом Дюмулином сократилось с 2 минут 11 секунд до 56 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozz



После 16 этапа Джиро д’Италия-2018 шесть велогонщиков были оштрафованы судьями велогонки за сидение на колесе другого велогонщика, езду за мотоциклом или автомобилем. Самое серьёзное наказание получили велогонщики команды UAE Team Emirates Диего Улисси (Diego Ulissi) и Валерио Конти (Valerio Conti), которые были оштрафованы на 2 минуты.



Мадс Педерсен из Trek-Segafredo, Реми Каванья из Quick Step Floors и Бен Херманс (Ben Hermans) из Israel Cycling Academy получили 30 секунд штрафа. Фабио Ару из UAE Team Emirates был оштрафован на 20 секунд.

17-й этап Джиро д’Италия-2018 начался с многочисленных атак, однако, ни одна из них не увенчалась успехом. Нейтральная зона была увеличена организаторами до 5,5 км, таким образом общая протяжённость этапа составила 149,5 км.



В один из отрывов команда Quick Step Floors отправила Максимилиана Шахмана. Затем чемпион Чехии Зденек Штыбар закрыл позднюю атаку за 5 км до финиша. За 600 м до финиша Штыбар растянул пелотон, а затем Фабио Сабатини идеально вывез Элиа Вивиани. 17-й этап Джиро д’Италия-2018 завершился общим спринтом, который проходил в сложных погодных условиях, под проливным дождём.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Элио Вивиани на фнише обошёл ирландского велогонщика Сэма Беннетта из велокоманды Bora-hansgrohe и итальянского велогонщика Никколо Бонифацио из Bahrain-Merida и одержал 10-ю победу в сезоне, четвёртую на этапе этого выпуска Джиро д’Италия.



Выиграв четвёртый этап в этом выпуске итальянского Гран-тура, Вивиани укрепил и свою позицию в очковой классификации, где с 290 очками опережал ближайшего соперника Сэма Беннетта на 58 очков.



Никколо Бонифацио в третий раз занял 3-е место на этапе Джиро д’Италия-2018.



Элиа Вивиани стал первым за 12 лет итальянцем, одержавшем победу на четырёх этапах одного выпуска Джиро д’Италия. В последний раз четыре этапа в одном выпуске итальянского Гран-тура выигрывал Алессандро Петакки на Джиро д’Италия-2005.

Бельгийская команда Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2018 уже повторила своё достижение прошлого года, когда Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) также принёс команде четыре победы на этапах.

18-й этап Джиро д’Италия-2018 с финишем в подъём 1-й категории Прато Невозо (Prato Nevoso, 648 - 1607 м, протяжённость 13,9 км, перепад высот 959 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%), первый из трёх горных этапов финальной недели итальянского Гран-тура, завершился победой велогонщика из отрыва. Отрыв дня, в который уехали 14 велогонщиков, сформировался сразу после старта. Пелотон быстро отпустил беглецов, которые к началу восхождения на Прато Невозо набрали 16 минут преимущества, что позволило велогонщикам отрыва разыграть этап.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



За 7 км до финиша, на середине подъёма, впереди остались четверо: немецкий велогонщик команды Quick Step Floors Максимилиан Шахман, его соотечественник, велогонщик команды Bora-hansgrohe Кристоф Пфингштен (Christoph Pfingsten), итальянский велогонщик команды Androni-Sidermec–Bottecchia Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) и испанский велогонщик команды Israel Cycling Academy Рубен Пласа (Ruben Plaza).



Пласа, после атак которого сформировалась эта группа, затем выпадал и снова добирал своих попутчиков. На финальном километре Пласа догнал Шахмана и Каттанео и включился в борьбу за победу на этапе. Но ни Рубен Пласа, ни Маттиа Каттанео не смогли обойти Максимилиана Шахмана, одержавшего свою первую профессиональную победу и первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



В то время как велогонщики отрыва разбирались между собой, генеральщики вели свою борьбу. Мигель Лопес (Astana Pro Team), защищавший белую майку лучшего молодого гонщика, ответил на атаку своего ближайшего в этой классификации соперника Ричарда Карапаса (Movistar). Колумбийский велогонщик прошёл Карапаса, а затем продолжил уезжать от группы розовой майки в одиночку, в итоге стал лучшим из группы генеральщиков на Прато Невозо, финишировав 11-м через 10 минут 48 секунд после велогонщиков отрыва. В итоге Лопес улучшил свою позицию в общем зачёте на одну строчку, став 6-м.



В классификации лучшего молодого гонщика Мигель Лопес увеличил своё преимущество над Ричардом Карапасом с полуминуты до 1 минуты 5 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



На атаку Тома Дюмулина (Sunweb) за 1,7 км до финиша тут же ответил лидер генеральной классификации Саймон Йейтс (Mitchelton – Scott) и Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida). Но когда за 1,2 км до финиша атаковал Крис Фрум (Sky), за ним смогли сесть только Поццовиво и Дюмулин. Саймону Йейтсу пришлось защищать розовую майку лидера в одиночку, а затем перед самым финишем ему помог добравший своего капитана Микель Ниеве (Mikel Nieve).



В итоге Саймон Йейтс защитил свою позицию в генеральной классификации, потеряв при этом половину преимущества. И теперь перед двумя основными горными этапами Саймона Йейтса от его ближайшего соперника Тома Дюмулина отделяло всего 28 секунд.



Крис Фрум остался на 4-й позиции генеральной классификаации, но его отставание от Саймона Йейтса сократилось на 28 секунд, а от третьего места Фрума теперь отделяло 39 секунд.

Генеральная классификация после 18 этапа 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 75:06:24 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:28 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 02:43 4 Chris Froome (Gbr) Team Sky 03:22 5 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 04:24 6 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 04:54 7 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 05:09 8 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 05:54 9 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 05:59 10 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 07:05

19-й королевский горный этап Джиро д’Италия-2018 с прохождением самой высокой точки этого выпуска итальянского Гран-тура – Чима Коппи (Cima Coppi) - Колле делле Финестре (Colle delle Finestre, 484 - 2178 м, перепад высот 1694 м, протяжённость 18,5 км, средний градиент 9,2% и максимальный градиент 14%) и финишем в подъём 1-й категории Бардонеккья (Bardonecchia, Monte Jafferau, протяжённость 7.2 км, 1254 – 1908 м, перепад – 654 м, средний градиент – 9,1%, максимальный градиент – 14%), второй из связки трёх решающих горных этапов, перевернул генеральную классификацию с ног на голову.



На первом же подъёме 2-й категории Коль дель Лис (Colle del Lys, 715 – 1311 м, перепад – 596 м, средний градиент – 4.3%, максимальный градиент – 12%) начались атаки. На этом же подъёме с гонки сошли Фабио Ару (UAE Team Emirates), Василий Кириенко (Vasil Kiryienka) из велокоманды Sky, Мирко Маэстри (Mirco Maestri) из Bardiani – CSF.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Сформировавшийся после спуска с Коль дель Лис отрыв просуществовал недолго, его добрали уже в начале следующего подъёма к вершине Колле делле Финестре. Последним из отрыва сдался испанский велогонщик команды Astana Pro Team Луис-Леон Санчес (Luis Len Snchez).



На этом же подъёме стало ясно, что лидировавший в генеральной классификации Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) не может удерживать скорость группы, которую начали задавать велогонщики команды Sky. Обладатель розовой майки выпал, и с каждым километром отставал всё больше и больше.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Крис Фрум (Sky) атаковал с колеса своего помощника Кенни Элиссонд за 80,2 км до финиша, когда началась гравийная секция подъёма Колле делле Финестре. Капитан команды Sky в одиночку преодолел большую часть дистанции этапа. Он первым прошёл высшую точку гонки – Чима Коппи, а затем продолжил наращивать преимущество до подножия финального подъёма Бардонеккья, собрав все горные премии. На финише он опередил группу ближайших преследователей на 3 минуты.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Крис Фрум сделал дубль, выиграв второй королевский этап в этом выпуске итальянского Гран-тура. Благодаря бонусным секундам, собранным на промежуточном спринте и финише Крис Фрум прибавил к своим трём минутам преимущества ещё 13 секунд, что позволило ему обойти в генеральной классификации Тома Дюмулина (Sunweb) на 40 секунд. Фрум сумел за предыдущие 4 этапа отыграть отставание в 4 минуты 52 секунды в генеральной классификации и возглавить его.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Защищающий свой титул победителя итальянского Гран-тура прошлого года Том Дюмулин остался без помощников после развоза, устроенного командой Sky. Всю оставшуюсся часть этапа Дюмулин преследовал британского велогонщика. Через 2 км после атаки Фрума вокруг Дюмулина сформировалась группа в составе Тибо Пино (Groupama-FDJ), Ричарда Карапаса (Movistar), добравшего группу Мигеля Лопеса (Astana Pro Team).



После спуска с Колле делле Финестре группу Дюмулина добрал помощник Тибо Пино Себастьян Рейхенбах. Несмотря на то, что лишь у Тибо Пино в группе находился помощник, он не смог воспользоваться этим преимуществом. Французский велогонщик несколько раз атаковал на подъёме к Бардонеккье, но Тому Дюмулину удавалось закрыть просвет.



Третью группу преследователя составляли Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Сэм Омен (Sunweb), Джордж Беннетт (George Bennett) из LottoNL-Jumbo, Давиде Формоло и Патрик Конрад (Patrick Konrad) из Bora-hansgrohe, Пельо Бильбао (Pello Bilbao) из Astana Pro Team.



Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), с которым остались его товарищи по команде, финишировал через 38 минут 51 секунду после Криса Фрума, потеряв розовую майку и все шансы борьбы за подиум.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



На финальных 500 метрах этапа из группы Дюмулина атаковал эквадорский велогонщик команды Movistar Ричард Карапас, который пересёк финиш 2-м через 3 минуты после победителя Криса Фрума (Sky), Тибо Пино замкнул на этапе тройку лучших, проиграв Фруму 3 минуты 7 секунд. Мигель Лопес финишировал 4-м через 3 минуты 13 секунд, а Том Дюмулин пересёк финишную черту 5-м через 3 минуты 23 секунды.



Мигель Лопес (Astana Pro Team) сохранил на плечах белую майку лидера классификации лучшего молодого гонщика. Карапасу не удалось перехватить белую майку лучшего молодого гонщика у Мигеля Лопеса, который продолжал лидировать с преимуществом в 47 секунд.



По итогам этапа Крис Фрум облачился в розовую майку лидера, а также возглавил горную классификацию, где набрал 123 очка и опережал Саймона Йейтса на 32 очка.

Генеральная классификация после 19 этапа 1 Chris Froome (Gbr) Team Sky 80:21:59 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:40 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 04:17 4 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 04:57 5 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 05:44 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 08:03 7 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 11:08 8 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 12:19 9 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 12:35 10 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 14:18

Заключительный горный этап Джиро д’Италия-2018, 20-й по счёту, завершился победой велогонщика из отрыва. Микель Ниеве выиграл этап в свой 34-й день рождения. Испанский велогонщик команды Mitchelton-Scott отобрался в многочисленный отрыв дня вместе с товарищем по команде Романом Кройцигером. Участники отрыва, у первого из трёх подъёмов дня, опережали пелотон на 5 минут. Кройцигер помог Микелю Ниеве, возглавив отрыв на первом подъёме и проредив группу, в которой осталось 8 велогонщиков.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



За 34 км до финиша с Микелем Ниеве впереди держались лишь Феликс Гроссшартнер (Felix Grossschartner) из Bora-hansgrohe и Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) из Trek-Segafredo. В этот момент Ниеве атаковал, и только Гроссшартнер смог за ним усидеть.



Через 2 км, Микель Ниеве контратаковл своего попутчика по отрыву Феликса Гроссшартнера, с которым оставался впереди после того, как отрыв просеялся на втором подъёме дня Коль Сен-Панталеон (Col Saint-Pantaleon, 480-1664 м, протяжённость 16.5 км, перепад высот 1184 м, средний градиент 7,2%, максимальный 12%). Вторая атака Микеле Ниеве позволила ему уехать в одиночку и взять победу на этапе с преимуществом в 2 минуты 17 секунд над ближайшим соперником.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



В то время как Микель Ниеве шёл к своей третьей в карьере победе на этапе Джиро д’Италия, за его спиной произошёл один из самых драматичных моментов этого выпуска итальянского Гран-тура. Тибо Пино (Groupama-FDJ), поднявшийся на 19-м этапе на третью позицию в генеральной классификации, не смог выдерживать темп группы. Французский велогонщик, претендовавший на тройку призёров, выпал у подножия подъёма 1-й категории Коль Сен-Панталеон и в итоге финишировал через 45 минут 32 секунды после победителя этапа. Сразу после финиша Тибо Пино был отправлен в больницу, где у него врачи констатировали обезвоживание и высокую температуру. Тибо Пино не вышел на старт этапа в Риме.



Крис Фрум (Sky) защитил розовую майку лидера, которую надел после 19 этапа Джиро д’Италия-2018. Его основной соперник в генеральной классификации Том Дюмулин (Sunweb) несколько раз атаковал британского велогонщика на финальном подъёме Червиния (Cervinia, 1 категория, 1042 - 2001 м, протяжённость 18.2 км, перепад высот 959 м, средний градиент 5,3% и максимальный градиент 12%), но не смог застать Фрума врасплох и остался на 2-м месте генеральной классификации.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Мигель Лопес (Astana Pro Team) защитил белую майку лучшего молодого гонщика, закрывая на финальном подъёме атаки своего ближайшего соперника Ричарда Карапаса (Movistar).



Лидирующей в очковой классификации Элиа Вивиани (Quick Strep Floors) укрепил свою позицию. Он атаковал с самого старта этапа, отобрался в отрыв и первым прошёл два промежуточных спринта, которые организаторы поставили до начала трёх финальных подъёмов дня. Это позволило итальянскому спринтеру довести количество очков до 306, в то время как у его ближайшего соперника Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) было 232 очка.



Крис Фрум (Sky) после 20-го этапа Джиро д’Италия-2018 стал обладателем синей майки лучшего горного гонщика, где на 17 очков опередил итальянского велогонщика команды Bardiani – CSF Джулио Чикконе.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

21-й этап Джиро д’Италия-2018 в Риме завершил трёхнедельный марафон, начавшийся 4 мая в Иерусалиме. После финиша решающего горного 20 этапа участники совершили перелёт с севера Италии в Рим.



Стартовав и проехав первый из 10 кругов, проложенных по улицам Рима, Крис Фрум по просьбе пелотона переговорил с организаторами и судьями гонки, указав им на опасность маршрута, и попросил нейтрализовать положение в генеральной классификации. Организаторы согласились во избежание опасных ситуаций на технически сложных улицах исторического центра Рима нейтрализовать результаты общего зачёта после трёх кругов. Таким образом капитану команды Sky оставалось лишь спокойно доехать до финиша, что он и сделал, выпав из пелотона, где шла борьба за победу на этапе.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Многочисленные атаки и отрывы были нейтрализованы и группа разыграла спринт, который выиграл ирландский велогонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт. Элиа Вивиани (Quick Step Floors), финишировавший 2-м.



На Джиро д’Италия-2018 победы на всех спринтерских этапах поделили между собой 29-летний итальянский велогонщик Элиа Вивиани и 27-летний ирландский велогонщик команды Сэм Беннетт.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Image - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images



Элиа Вивиани одержал 4 победы на этапах (2-й, 3-й, 13-й и 17-й) и стал обладателем цикламеновой майки лучшего в очковой классификации, где опередил Сэма Беннетта на 59 очков.



Сэм Беннетт завершил Джиро д’Италия-2018 с тремя победами на этапах (7, 12, 21).

Саймон Йейтс завершил Джиро д’Италия-2018 с тремя победами на этапах (9, 11, 15).

Крис Фрум завершил Джиро д’Италия-2018 с двумя победами на этапах (14, 19).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Крис Фрум (Sky) стал первым британским велогонщиком, выигравшим Джиро д’Италия. Он опередил в генеральной классификации нидерландского велогонщика команды Sunweb Тома Дюмулина на 46 секунд. Тройку призёров Джиро д’Италия-2018 замкнул колумбийский велогонщик команды Astana Pro Team Мигель Лопес, ставший также победителем классификации лучшего молодого гонщика.



Крис Фрум стал обладателем не только розовой, но и синей майки лучшего в горной классификации. Впервые за 20 лет, с 1998 года после Марка Пантани, победитель Джиро д’Италия выиграл и горную классификацию.



Британская велокоманда Sky, помогавшая своему капитану войти в историю велоспорта и итальянского Гран-тура, стала победителем командного зачёта, где опередила казахстанскую команду Astana Pro Team на 24 минуты 58 секунд.



Победа на Джиро д’Италия-2018 позволила Крису Фруму пополнить ряд велогонщиков, побеждавших на всех трёх Гран-турах. Теперь в истории велоспорта есть 7 таких победителей – Жак Анкетиль, Феличе Джимонди, Эдди Меркс, Бернар Ино, Альберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фрум.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Кроме того, Крис Фрум поставил новый рекорд, выиграв три Гран-тура подряд – Тур де Франс, Вуэльту Испании в 2017 и Джиро д’Италию в 2018.



До Фрума три Гран-тура подряд выигрывали лишь три велогонщика, при том, что тогда Вуэльта Испании была первым Гран-туром календаря и проводилась в апреле-мая перед Джиро д’Италия: Фаусто Коппи (Fausto Coppi) выиграл Джиро д’Италия и Тур де Франс в 1952 и ещё одну Джиро д’Италия в 1953 (в 1953 Вуэльта Испании не проводилась); Эдди Меркс выигрывал 4 Гран-тура подряд – Джиро д’Италия и Тур де Франс в 1972, Вуэльту Испании и Джиро д’Италия в 1973; Бернар Ино выигрывал Джиро д’Италия и Тур де Франс в 1982 и Вуэльту Испании в 1983.



По итогам Джиро д’Италия-2018, где Крис Фрум выиграл два этапа помимо итоговой генеральной классификации и горной классификации, он поднялся с 278 позиции на 7 в индивидуальном рейтинге Мирового Тура.



Также британский гонщик стал обладателем почётного приза «Трофей Бонакосса» (Trofeo Bonacossa), которым жюри журналистов награждает велогонщика, одержавшего самую яркую победу. Крис Фрум после победы на вершине легендарного Дзонколана выиграл королевский горный этап с финишем на Бардонеккье и прохождением вышей точки этой Джиро д’Италия – вершины Колле делле Финестре из одиночной атаки, которую долгие годы будут вспоминать болельщики и велогонщики.



Крис Фрум стал 24-м гонщиком в истории, надевавшим майку лидера на всех трёх Гран-турах. На данный момент это в общей сложности 83-й день британского велогонщика в майке лидера – 3 на Джиро д’Италия, 59 на Тур де Франс, 20 дней на Вуэльте Испании.



Лишь четыре велогонщика в истории опережают Криса Фрума по количеству дней, проведённых в майке лидера – это Эдди Меркс (201 день), Бернар Ино (125 дней), Жак Анкетиль (110 дней) и Мигель Индурайн (93 дня).



Британские велогонщики за всю историю итальянского Гран-тура провели в розовой майке лидера в общей сложности 22 дня, из них 13 дней удерживал майку лидера Саймон Йейтс и 2 дня Крис Фрум на Джиро д’Италия-2018; по одному дню Марк Кавендиш на Джиро д’Италия 2011, 2013 и 2 дня в 2009; 2 дня Дэвид Миллар (David Millar) на Джиро д’Италия-2011 и 1 день Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins) на Джиро д’Италия-2010.

Джиро д'Италия-2018 была пройдена со средней скоростью 40,119 км/ч, что делает её самым быстрым выпуском в истории итальянского Гран-тура.



ЭТАП 1: 4 мая 2018: ITT , Jerusalem (isr), 9.7 км

1. DUMOULIN Tom

ЭТАП 2: 5 мая 2018: Haifa (isr) – Tel Aviv (isr), 167 км

1. VIVIANI Elia

ЭТАП 3: 6 мая 2018: Be’er Sheva (isr) – Eilat (isr), 229 км

1. VIVIANI Elia

ЭТАП 4: 8 мая 2018: Catania – Caltagirone, 202 км

1. WELLENS Tim

ЭТАП 5: 9 мая 2018: Arigento – Santa Ninfa, 153 км

1. BATTAGLIN Enrico

ЭТАП 6: 10 мая 2018: Caltanissetta – Mount Etna, 169 км

1. CHAVES RUBIO Johan Esteban

ЭТАП 7: 11 мая 2018: Pizzo – Praia a Mare, 159 км

1. BENNETT Sam

ЭТАП 8: 12 мая 2018: Praia a mare – Montevergine di Mercogliano, 209 км

1. CARAPAZ Richard

ЭТАП 9: 13 мая 2018: Pesco Sannita – Gran Sasso, 225 км

1. YATES Simon

ЭТАП 10: 15 мая 2018: Penne – Gualdo Tadino, 244 км

1. MOHORIC Matej

ЭТАП 11: 16 мая 2018: Assisi – Osimo, 156 км

1. YATES Simon

ЭТАП 12: 17 мая 2018: Osimo - Imola, 214 км

1. BENNETT Sam

ЭТАП 13: 18 мая 2018: Ferrara – Nervesa della Battaglia, 180 км

1. VIVIANI Elia

ЭТАП 14: 19 мая 2018: San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan, 186 км

1. FROOME Christopher

ЭТАП 15: 20 мая 2018: Tolmezzo – Sappada, 176 км

1. YATES Simon

ЭТАП 16: 22 мая 2018: ITT, Trento – Rovereto, 34.2 км

1. DENNIS Rohan

ЭТАП 17: 23 мая 2018: Riva del Garda – Iseo, 149,5 км

1. VIVIANI Elia

ЭТАП 18: 24 мая 2018: Abbiategrasso – Prato Nevoso, 196 км

1. SCHACHMANN Maximilian

ЭТАП 19: 25 мая 2018: Venaria Reale – Bardonecchia, 185 км

1. FROOME Christopher

ЭТАП 20: 26 мая 2018: Susa – Cervinia, 214 км

1. NIEVE Mikel

ЭТАП 21: 27 мая 2018: Criterium in Rom, 115 км

1. BENNETT Sam



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. Chris Froome (Gbr) Team Sky 89:02:39

2. Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:46

3. Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 04:57



