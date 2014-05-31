Роман Барде сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 15:48
Роман Барде прекратил борьбу на Джиро д’Италия-2022
Роман Барде (Romain Bardet ) сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе за 110 км до финиша. 31-летний французский велогонщик команды DSM был одним из претендентов на подиум Джиро д’Италия-2022 и шёл 4-м в общем зачёте.
Велокоманда DSM сообщила, что вчера, на 12-м этапе, Роман Барде заболел, ночью ему стало хуже. Он стартовал на 13-м этапе, но не смог продолжать гонку.
Команда DSM: «Мы с сожалением подтверждаем, что Роман Барде покинул Джиро д’Италия-2022. Он стал плохо чувствовать себя во время вчерашнего этапа, за ночь его состояние ухудшилось. Несмотря на все усилия, он больше не в состоянии продолжать гонку».
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