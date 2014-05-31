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Роман Барде сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе

Роман Барде прекратил борьбу на Джиро д’Италия-2022

 

 

 

  Роман Барде (Romain Bardet ) сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе за 110 км до финиша. 31-летний французский велогонщик команды DSM был одним из претендентов на подиум Джиро д’Италия-2022 и шёл 4-м в общем зачёте.

 

  Велокоманда DSM сообщила, что вчера, на 12-м этапе, Роман Барде заболел, ночью ему стало хуже. Он стартовал на 13-м этапе, но не смог продолжать гонку.

 

Роман Барде сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе

Роман Барде сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе

 

Роман Барде сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе

 

Роман Барде сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе

 

 

 

 

Команда DSM: «Мы с сожалением подтверждаем, что Роман Барде покинул Джиро д’Италия-2022. Он стал плохо чувствовать себя во время вчерашнего этапа, за ночь его состояние ухудшилось.  Несмотря на все усилия, он больше не в состоянии продолжать гонку».

 

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet DSM Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 17:42 | Регистрация: 31.05.2014

    Сход Бардэ — это сильная потеря для данной версии Джиро. Может стать так, что достаточно будет доехать до Вероны без срывов, чтоб быть на подиуме.

  2. M-07

    Сегодня, 19:20 | Регистрация: 27.05.2017

    Очень жаль, вроде хорошо готов был, претендовал на итоговый подиум как минимум.

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • kwwk
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    kwwk-Фото
    Соглашусь на 100 %, генералы могут попробовать кого-нибудь разобрать, а этап быстрее всего уйдет отрыву.
  • BlAr
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    BlAr-Фото
    Согласен, градиенты могут хорошо просеять пелотон. Но выиграет почти наверняка отрыв.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Догнали ОТРЫВщиков примерно за 700м. до финиша, ну и Групама-ФДЖ на этой Джиро лучшая по развозу своего капитана. У Арно теперь почти 2-кратный перевес в спринтерском/пунктовом зачёте, так что цикламеновая майка на 99% уже его до конца ГТ, разве что не впишется в лимит на каком то тяжелом этапе или сойдёт. Кстати, подметил, что Демар очень любит позировать на подиуме для фото-коров этой Джиро; наслаждается каждым моментом когда выходит на церемонию награждения к публике.

    Барде жаль sad

    Было видно, что очень силён и заточен на борьбу не только за подиум, но и за победу в генерале.   

  • M-07
    Роман Барде сошёл с Джиро д’Ит ... (2)
    M-07-Фото

    Очень жаль, вроде хорошо готов был, претендовал на итоговый подиум как минимум.

  • Cyrill
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Cyrill-Фото

    Боюсь вы сильно ошибаетесь :) Конечно, на таком этапе выиграть Джиро нельзя, но проиграть - в лёгкую... Думаю будет один из самых коварных и не предсказуемых этапов этой Джиро. Скажем даже так - именно с этого этапа начнётся всё самое интересное. Вальв должен подняться на несколько строчек в генерале :)

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Николай Н.-Фото

    На этом этапе среди генералов серьёзных разборок не будет, будут беречь силы не воскресение.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Мне тоже жаль отрыв, как они дружно работали, а в итоге их проглотили. Кавендиша всё же уже на хватает на такой групповой финиш.

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    litxaa-Фото

    А Горы то на этом выпуске Джиро будут? Уже вторая неделя заканчивается. Или Этны с Богхаусом хватит?angel

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    velodoctor-Фото

    Бахрейн добили отрыв, включились свежие в самом конце. Жаль, ребята так выложились. Нехватило буквально секунд 10-15. 



    Ниццоло восьмой, а его команда все силы отдала на погоню. dash

  • kwwk
    Роман Барде сошёл с Джиро д’Ит ... (2)
    kwwk-Фото

    Сход Бардэ — это сильная потеря для данной версии Джиро. Может стать так, что достаточно будет доехать до Вероны без срывов, чтоб быть на подиуме.

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