Фотогалерея 5-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 5-го этапа Джиро д'Италия-2022

5-й этап Джиро д’Италия-2022 завершился спринтом, победу в котором одержал 30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар (Arnaud Demare), для которого это шестой выигранный в карьере этап итальянского Гранд-тура.

Этап развивался по традиционному сценарию, в отрыв уехали пять гонщиков, но удержаться до финиша им не удалось. Подъем 2 категории Портелла Мандрацци (Portella Mandrazzi, 332 – 1125 м, протяжённость 19,6 км, перепад 793 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 9%), вершина которого была расположена посередине дистанции, позволил части спринтерских команд избавиться от соперников – Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Марка Кэвендиша (Quick Step Alpha Vinyl).

Команда Alpecin-Fenix вышла в голову пелотона на подъёме и увеличила скорость, а на спуске пелотон возглавила команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. В результате Калеб Юэн, который остановился из-за замены колеса, после спуска с подъёма проигрывал пелотону 4 минуты, а группа Марка Кэвендиша не смогла закрыть просвет в 2 минуты. Арно Демар, будущий победитель этапа, тоже выпал во время подъёма, но, в отличие от соперников, смог быстро догнать пелотон.

В спринте в Мессине Арно Демар обошёл Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Israel Premier Tech).

Благодаря победе на этапе Арно Демар перехватил у Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix) цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где теперь его основным соперником является эритрейский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньям Гирмай, уступающий Демару 22 очка.

Розовая майка лидера, как и белая майка лучшего молодого гонщика, остались на плечах дебютанта Джиро д’Италия Хуана Педро Лопеса (Trek-Segafredo).

Синюю майку лучшего в горной классификации сохранил победитель 4 этапа Леннард Кемна (Bora-hansgrohe).

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse