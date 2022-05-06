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Фотогалерея 5-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 5-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  5-й этап Джиро д’Италия-2022 завершился спринтом, победу в котором одержал 30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар (Arnaud Demare), для которого это  шестой выигранный в карьере этап итальянского Гранд-тура.

 

Этап развивался по традиционному сценарию, в отрыв  уехали пять гонщиков, но удержаться до финиша им не удалось. Подъем 2 категории Портелла Мандрацци (Portella Mandrazzi, 332 – 1125 м, протяжённость 19,6 км, перепад 793 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 9%), вершина которого была расположена посередине дистанции, позволил части спринтерских команд избавиться от соперников – Калеба  Юэна (Lotto Soudal) и Марка Кэвендиша  (Quick Step Alpha Vinyl).

 

  Команда Alpecin-Fenix вышла  в голову пелотона  на  подъёме и увеличила скорость, а  на спуске пелотон возглавила  команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. В результате Калеб Юэн, который остановился из-за замены колеса, после спуска с подъёма проигрывал пелотону 4 минуты, а группа Марка Кэвендиша не смогла закрыть просвет в 2 минуты. Арно Демар, будущий победитель этапа, тоже выпал во время подъёма, но, в отличие от соперников, смог быстро догнать пелотон.

 

 В спринте в Мессине Арно  Демар обошёл Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Israel Premier Tech).

 

Благодаря победе на этапе Арно Демар перехватил у Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix) цикламеновую майку лучшего в  очковой классификации, где теперь его основным соперником является эритрейский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньям Гирмай, уступающий Демару 22 очка.

 

Розовая майка лидера, как и белая майка лучшего молодого гонщика, остались на плечах дебютанта  Джиро д’Италия Хуана Педро Лопеса (Trek-Segafredo).

 

Синюю майку лучшего в горной классификации сохранил победитель 4 этапа Леннард Кемна (Bora-hansgrohe).

 

 

 

 

 

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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