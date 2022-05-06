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Ян Хирт – победитель 16 этапа Джиро д’Италия-2022

Ян Хирт и Тимен Аренсман о 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

 

  Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux отпраздновала на Джиро д’Италия-2022 вторую победу на этапе, на этот раз её принёс 31-летний чешский велогонщик Ян Хирт (Jan Hirt). На горном этапе с 5250 м набора высоты он отобрался в отрыв дня, удержался в группе лидеров, когда отрыв просеялся на Мортироло, а затем атаковал за 3 км до вершины на финальном подъёме Валико ди Санта Кристина. Этап финишировал после спуска с Валико ди Санта Кристина, который оказался мокрым после дождя.

 

 Яну Хирту удалось опередить ближайшего преследователя, бывшего попутчика по отрыву Тимена Аренсмана (DSM) на 7 секунд и одержать первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

 

Ян Хирт – победитель 16 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Ян Хирт – победитель 16 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Ян Хирт – победитель 16 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Ян Хирт: «Ждал этот этап, чтобы что-то на нём предпринять, потому что Мортироло имеет для меня особенное значение. Это легендарный подъём, он мне нравится. Каждый раз, когда он был в гонке, я проезжал его в отрыве, сейчас в третий раз. В 2019 году на королевском этапе с Мортироло и Априкой я финишировал вторым. Конечно, это мотивировало меня бороться за победу на этапе с Мортироло. Я хотел повторить выступление, поэтому присоединился к отрыву.

 

  Однако не всё пошло по плану. Для начала мне надо закрыть просвет на Мортироло, потому что перед этим подъёмом в отрыве не было слаженной работы. Когда я снова вернулся в лидирующую группу, планировал атаковать на самом крутом участке финального подъёма Санта Кристина. Тем временем перед подъёмом Леннард Кемна уже набрал значительное преимущество.

 

  Для меня лучшей стратегией было ждать высоких градиентов. Когда Аренсман атаковал, я понял, что больше ждать нельзя. Попробовал переложиться, у меня получилось. 

 

  Пришлось как следует приложить силы и на подъёме и на спуске. Я преодолел несколько препятствий, болело всё тело, желание выиграть этап было сильнее. Я боролся до самого финиша и выиграл! До сегодняшнего дня победа на этапе Джиро д’Италия была моей самой главной целью. А теперь, когда я здесь, на подиуме, уверен, что в моей карьере ещё есть незавершённые дела!

 

 Мне нравятся крутые горы. Они мне идеально подходят. И Италию очень люблю – культуру страны, кухню, природу, горы, особенно Доломиты и Альпы. Ещё люблю выступать весной, поэтому Джиро д’Италия – мой любимый Гранд-тур».

 

  Тимен Аренсман: «Физически я в порядке, но морально очень расстроен, потому что очень хотел принести команде победу. Я хорошо прошёл спуск, особенно, учитывая, что был дождь. До сих пор думаю, что мог бы выиграть, но мне чуть-чуть не хватило. Ребята были великолепны, мы просто и дальше продолжим бороться».

 

 

Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Ян Хирт Jan Hirt Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рад за Хирта, наконец то взял этап на ГТ. Вся  Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux просто огромная, нет, не сенсация, но любо-дорого смотреть.

    Не удержусь чтобы как и многие в коментах выше похвалить акулу Нибса bb Мотивация запредельная, силы тоже есть, жаль что до подиума ну никак ему не дотянуться, разве что 19-й 20-й этапы ещё в запасе, но сможет ли сам Винченцо там двинуть. Отдельный реверанс и аплодисменты Алехандро, настоящий боец aggressive

    Цитата: Sezar
    Хиндли явно в суперформе и ничего не боится. Как ни пытается хитроумный Карапас, но 7 секунд не хотят преумножаться, даже наоборот. Алмейда выстоял и пока идет на подиум. Ну а Ланда идет на свое законное место.

    Никогда не верил ни в тот раз, ни сейчас (ну не могу поверить и всё) в Хиндли, но парень действительно силён и с ним однозначно нужно всем бигам считаться. Вот так бы ему в какой то год и на Туре, ну или хотя бы на Вуэльте.

    4-ка почти определилась, но кто то (увы) будет лишним в Вероне и против Ланды опять таки инд.разделка, учитывая то, что он пока що позади, а не впереди Алмейды по генералу. Но верю в Микэле и его прорыв на призовой подиум по итогам 19 и/или 20 (королевского) этапа. Только бы не падал больше.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    Ну, они получили приглашение на Дофине и Тур Польши. У них будет возможность себя показать, а значит получать новые приглашения на крупные и престижные гонки.
    К тому же после того, как Альпецин и Аркеа станут командами Мирового тура, у Тотал Энерджи и Uno-X будет больше возможностей стать лучшими проконтинентальными командами и получать автоматическое приглашение на все гонки. Те приглашения, которые сейчас достаются Альпецину и Аркеа.

    Близнецам 22 года и они могут позволить себе подождать 3 года. И не факт, что их зарплата меньше, чем была бы в больших командах. Деньги у Uno-X есть, и есть талантливые гонщики.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    На тизе есть трансляция. Но она совпадает с Джиро.
  • VeloVelo
    Rund um Koln-2022 (3)
    VeloVelo-Фото

    О, Нильс! Опять уехал в своем стиле? )

  • Sezar
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Sezar-Фото

    Кстати, можно поинтересоваться где смотрите? Кроме ЕС плеера.

  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Йоханессен замедлил свое развитие подписавшись с этой недокомандой. Сейчас кажется, что нет, но в перспективе окажется, что да. 

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    MVDP-Фото
    Конечно видел.
  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    А сам спринт видели? Не только фото?

    И про местного гонщика что знаете?

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    MVDP-Фото

    Ай да Ремко! Целый велосипед привез местному гонщику, знающему подъем как свои пять пальцев, и который старше на пять месяцев.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Кстати, я поинтересовалась произношением его фамилии. Согласно голландско-русской транскрипции "Uij" произносится как "Эй". Соответственно он Эйтдебрукс.

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