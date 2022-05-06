Ян Хирт – победитель 16 этапа Джиро д’Италия-2022

Ян Хирт и Тимен Аренсман о 16-м этапе Джиро д’Италия-2022

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux отпраздновала на Джиро д’Италия-2022 вторую победу на этапе, на этот раз её принёс 31-летний чешский велогонщик Ян Хирт (Jan Hirt). На горном этапе с 5250 м набора высоты он отобрался в отрыв дня, удержался в группе лидеров, когда отрыв просеялся на Мортироло, а затем атаковал за 3 км до вершины на финальном подъёме Валико ди Санта Кристина. Этап финишировал после спуска с Валико ди Санта Кристина, который оказался мокрым после дождя.

Яну Хирту удалось опередить ближайшего преследователя, бывшего попутчика по отрыву Тимена Аренсмана (DSM) на 7 секунд и одержать первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Ян Хирт: «Ждал этот этап, чтобы что-то на нём предпринять, потому что Мортироло имеет для меня особенное значение. Это легендарный подъём, он мне нравится. Каждый раз, когда он был в гонке, я проезжал его в отрыве, сейчас в третий раз. В 2019 году на королевском этапе с Мортироло и Априкой я финишировал вторым. Конечно, это мотивировало меня бороться за победу на этапе с Мортироло. Я хотел повторить выступление, поэтому присоединился к отрыву.

Однако не всё пошло по плану. Для начала мне надо закрыть просвет на Мортироло, потому что перед этим подъёмом в отрыве не было слаженной работы. Когда я снова вернулся в лидирующую группу, планировал атаковать на самом крутом участке финального подъёма Санта Кристина. Тем временем перед подъёмом Леннард Кемна уже набрал значительное преимущество.

Для меня лучшей стратегией было ждать высоких градиентов. Когда Аренсман атаковал, я понял, что больше ждать нельзя. Попробовал переложиться, у меня получилось.

Пришлось как следует приложить силы и на подъёме и на спуске. Я преодолел несколько препятствий, болело всё тело, желание выиграть этап было сильнее. Я боролся до самого финиша и выиграл! До сегодняшнего дня победа на этапе Джиро д’Италия была моей самой главной целью. А теперь, когда я здесь, на подиуме, уверен, что в моей карьере ещё есть незавершённые дела!

Мне нравятся крутые горы. Они мне идеально подходят. И Италию очень люблю – культуру страны, кухню, природу, горы, особенно Доломиты и Альпы. Ещё люблю выступать весной, поэтому Джиро д’Италия – мой любимый Гранд-тур».

Тимен Аренсман: «Физически я в порядке, но морально очень расстроен, потому что очень хотел принести команде победу. Я хорошо прошёл спуск, особенно, учитывая, что был дождь. До сих пор думаю, что мог бы выиграть, но мне чуть-чуть не хватило. Ребята были великолепны, мы просто и дальше продолжим бороться».