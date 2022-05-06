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Фернандо Гавирия релегирован за нарушение правил в спринте на 6-м этапе Джиро д’Италия-2022

Фернандо Гавирия релегирован на последнее место и лишён 13 очков за нарушение правил в спринте

 

 

  Фернандо Гавирии не удалось побороться за победу на 6-м этапе Джиро д’Италия-2022. Спринтовав по правому краю, 27-летний колумбийский спринтер команды UAE Team Emirates попытался проскочить на финишной прямой между гонщиками команды DSM Альберто Дайнезе и Сесом Болом.

 

Фернандо Гавирия релегирован за нарушение правил в спринте на 6-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

   К счастью, все трое удержались на велосипедах, но после финиша судьи решили, что Фернандо Гавирия нарушил правила, создав опасную ситуацию. Колумбийского спринтера релегировали на последнее место в группе и лишили 13 очков в классификации цикламеновой майки, а также оштрафовали на 500 швейцарских франков.

 

 Фернандо Гавирия: «Сегодня спринт получился не таким, как мне хотелось. В финале произошла небольшая потасовка, но, к счастью, все удержались на велосипедах. Нога шла очень хорошо, всё ещё надеюсь добиться на этой Джиро высокого результата. Нам просто надо продолжать упорно бороться».

 

 

Результаты 6 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 6 этапа Джиро д’Италия-2022

  

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Происшествие с Сэмом Ооменом п ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото
    если бы велогонщик отдавал бутылку левой рукой (ближней к болельщику), а не правой, то болельщику не пришлось бы так близко подходить к велосипеду
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вчера был такой молниеносный этап по средней скорости (какой интересно), а сегодня прям все колесили на полном расслабоне, даже в отрыве был только 1 чел (Диего Роса). Но зато финиш перекрыл всю эту скукоту.

    Цитата: SportSpirit
    Вчера Вивиани свой проигрыш по фотофинишу описал как "не хватило сигары"big_boss Однако там была очевидная n-ая часть обода. А тут что? Горстка пепла?)

    язык blum https://twitter.com/OutOfCycling/status/1524791760295280643

    Жаль конечно Юэна, я думал всё-таки Калеб будет с победой, там фотофиниш прям как на Амстеле-2021 когда ВВА присудили победу (а не Пидкоку) только по скрину со смартфона. А тут...ну не знаю...сантиметр, меньше; не падал бы Юэн на 1-м этапе, точно бы взял сегодня победу, а так во второй раз Демар - вот вам и реальный претендент на цикламеновую майку (ванговал я его в превью как №1 на малью чикламино).

    Цитата: M-07
    Там ещё какой-то эмиратовец помешал кому-то из DSM, который неплохо накатывал на финиш, выдавив того вправо ближе к ограждениям, DSM-овец ещё недоавольно махал потом.
    Цитата: MVDP
    Гавирия и Бол.

    Фернандо чё то пошёл в сторону, наверное надеясь избежать толкучки на финишной разборке, а там оказались 2 ДСМовцы, которые невольно прижали/зажали колумбийца. Бол бы недовольным, но Гавирия вообще извергался в ярости. После финиша, когда камера вязла его возле командного автобуса всё ещё был заведённый и не мог успокоится, благо велик свой не бросал и не пинал в порыве буйства)

  • close2you
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    close2you-Фото
    Цитата: MVDP
    Сомнительно, что 9 % на почти 7 км выдержит.
    Ну катался 2 этапа, не лез в спринты явно не для того чтоб на его панчерских этапах сидеть из-за горы проездной по сути.
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    MVDP-Фото
    Сомнительно, что 9 % на почти 7 км выдержит.
  • дрокер
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    дрокер-Фото
    Демар взял дубль, пора и внуку Полидора повторить
  • Earl57
    Фотогалерея 6-го этапа Джиро д ... (1)
    Earl57-Фото

    147 очков у Демара, 94 очка у Гирмая. Разница в 53 очка.

  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Karmatron-Фото

    А Гирмай снова близко. Глядишь, насобирает помежуточных спринтов и очков на финише на цикламеновую.

  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Из непростой ситуации сумел А. Демар вырезать свой финишь.

    Красиво получилось!

     

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Спринтерам на этом этапе делать не чего. Этап под Ван дер Пула, да и уроженец Африки может попробовать выиграть.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Классный этап, успел выспаться, много домашней работы переделать и финиш посмотреть.

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