Фернандо Гавирия релегирован за нарушение правил в спринте на 6-м этапе Джиро д’Италия-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:59
Фернандо Гавирия релегирован на последнее место и лишён 13 очков за нарушение правил в спринте
Фернандо Гавирии не удалось побороться за победу на 6-м этапе Джиро д’Италия-2022. Спринтовав по правому краю, 27-летний колумбийский спринтер команды UAE Team Emirates попытался проскочить на финишной прямой между гонщиками команды DSM Альберто Дайнезе и Сесом Болом.
К счастью, все трое удержались на велосипедах, но после финиша судьи решили, что Фернандо Гавирия нарушил правила, создав опасную ситуацию. Колумбийского спринтера релегировали на последнее место в группе и лишили 13 очков в классификации цикламеновой майки, а также оштрафовали на 500 швейцарских франков.
Фернандо Гавирия: «Сегодня спринт получился не таким, как мне хотелось. В финале произошла небольшая потасовка, но, к счастью, все удержались на велосипедах. Нога шла очень хорошо, всё ещё надеюсь добиться на этой Джиро высокого результата. Нам просто надо продолжать упорно бороться».
Результаты 6 этапа Джиро д’Италия-2022
Фотогалерея 6 этапа Джиро д’Италия-2022
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