Фернандо Гавирия релегирован за нарушение правил в спринте на 6-м этапе Джиро д’Италия-2022

Вчера был такой молниеносный этап по средней скорости (какой интересно), а сегодня прям все колесили на полном расслабоне, даже в отрыве был только 1 чел (Диего Роса). Но зато финиш перекрыл всю эту скукоту.

Цитата: SportSpirit

Однако там была очевидная n-ая часть обода. А тут что? Горстка пепла?) Вчера Вивиани свой проигрыш по фотофинишу описал как "не хватило сигары"Однако там была очевидная n-ая часть обода. А тут что? Горстка пепла?)

язык https://twitter.com/OutOfCycling/status/1524791760295280643

Жаль конечно Юэна, я думал всё-таки Калеб будет с победой, там фотофиниш прям как на Амстеле-2021 когда ВВА присудили победу (а не Пидкоку) только по скрину со смартфона. А тут...ну не знаю...сантиметр, меньше; не падал бы Юэн на 1-м этапе, точно бы взял сегодня победу, а так во второй раз Демар - вот вам и реальный претендент на цикламеновую майку (ванговал я его в превью как №1 на малью чикламино).

Цитата: M-07

Цитата: MVDP Гавирия и Бол. Там ещё какой-то эмиратовец помешал кому-то из DSM, который неплохо накатывал на финиш, выдавив того вправо ближе к ограждениям, DSM-овец ещё недоавольно махал потом.

Фернандо чё то пошёл в сторону, наверное надеясь избежать толкучки на финишной разборке, а там оказались 2 ДСМовцы, которые невольно прижали/зажали колумбийца. Бол бы недовольным, но Гавирия вообще извергался в ярости. После финиша, когда камера вязла его возле командного автобуса всё ещё был заведённый и не мог успокоится, благо велик свой не бросал и не пинал в порыве буйства)