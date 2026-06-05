Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия - 2026

2026

21 этап за 83 ч 22 мин 51 сек

3466 км / 41,568 км/ч

184 на старте

151 на финише



109-й выпуск Джиро д'Италия (Giro d'Italia) стартовал 8 мая 2026 года в Болгарии в городе Несебыр (болг. Несебър, ит. Nessebar), и финишировал в Риме 31 мая. Маршрут Джиро д'Италия-2026 протяжённостью 3466 км был проложен по территории Болгарии, Швейцарии и Италии.



Джиро д’Италия-2026 бросила вызов 48,7 километрами набора высоты, легендарными подъёмами Блокхаус (Blockhaus), Пьянкавалло (Piancavallo), Джау (Passo Giau), финишами в подъём и технически сложными спусками, а также 42 километрами индивидуальной гонки на время.





Всего в супермногодневной гонке Джиро д'Италия-2026 приняли участие 184 велогонщика, представляющие 23 велокоманды. Участниками итальянского Гран-тура стали велогонщики из 31 страны, среди которых большинство составляли итальянцы (41 участника), на втором месте Нидерланды с 17 участниками.



Наши велогонщики представлены следующим составом: Александр Власов (Alexander Vlasov), Мадис Михкельс (Madis Mihkels) и Никита Цветков (Nikita Tsvetkov).



Самый возрастной участник Джиро д'Италия-2026 представитель Нидерландов 38-летний Ваут Пулс (Wout Poels) из велокоманды Unibet - Rose Rockets. Самый молодой участник Джиро д'Италия-2026 представитель Италии Филиппо Туркони (Filippo Turconi) из велокоманды Bardiani - CSF-7 Saber, которому 21 год. Самая возрастная велогкоманда на Джиро д'Италия-2026 - велокоманда Jayco AlUla, средний возраст составляет 30,5 лет, самая молодая - велокоманда Bardiani - CSF-7 Saber, средний возраст составляет 24,7 лет.



Первый этап Джиро д’Италия-2026 прошёл по самому привычному и спокойному сценарию спринтерского этапа. Лишь два велогонщика уехали в отрыв дня сразу после старта - Мануэле Тароцци (Manuele Tarozzi / Bardiani CSF 7 Saber) и Диего Пабло Севилья (Diego Pablo Sevilla / Polti VisitMalta). Когда их преимущество достигло двух минут, пелотон взял гонку под контроль и в течение следующих нескольких часов не допускал увеличения разрыва. Гонка немного оживилась, когда участники начали прохождение 22,1-километрового круга, который проехали дважды. Там был разыгран промежуточный спринт - из отрыва первым его прошёл Тароцци, а из пелотона 5 очков, оставшихся после отрыва, забрал Джонатан Милан (Jonathan Milan / Lidl-Trek), опередивший Кейдена Гровса (Kaden Groves / Alpecin Premier Tech).

Photo Credits: LaPresse





Во время розыгрыша премии Red Bull отрыв ещё находился впереди, Тароцци забрал 6 бонусных секунд, а Севилья - 4. Из пелотона оставшиеся две бонусных секунды взял Антониу Моргаду (Antonio Morgado / UAE Team Emirates XRG), опередивший Тима Килиха (Timo Kielich / Visma Lease a Bike).



По итогам этапа Диего Пабло Севилья (Polti VisitMalta) стал первым лидером горной классификации и на старт 2 этапа вышел в синей майке.



После того как очки и бонусы были разыграны, преимущество отрыва неуклонно таяло, дуэт беглецов догнали за 22 км до финиша.



Одно происшествие едва не нарушило плавное течение гонки - небольшая собачка выскочила на трассу, но и велогонщики, и собака успели удачно увернуться и избежали столкновения.



Примерно за 5 км до финиша велокоманды спринтеров стали выстраивать поезда и бороться за позиции, пелотон растянулся по всей ширине дороги. Были заметны Soudal Quick Step, Unibet-Rose Rockets, Tudor Pro Cycling, Alpecin-Premier Tech и Lidl-Trek.



Однако без массового падения не обошлось - за 500 метров до финиша впереди осталось около 12 велгонщиков, остальные оказались заблокированы упавшими, среди которых были и Кейден Гровс, и Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen / Unibet-Rose Rockets).

Photo Credits: LaPresse



Поль Манье (Paul Magnier), 22-летний французский велогонщик команды Soudal Quick Step, выиграл спринт и взял не только розовую майку лидера, но и цикламеновую майку лидера очковой классификации, а также белую майку лучшего молодого гонщика.



Он находился на хорошей позиции, когда за 600 метров до финиша произошёл завал позади первых одиннадцати велогонщиков пелотона. На бульваре Демократии в финишном городе Бургас Поль Манье опередил в спринте Тобиаса Лунда Андерсена (Tobias Lund Andresen / Decathlon CMA CGM), Итана Вернона (Ethan Vernon / NSN) и главного предстартового фаворита этапа Джонатана Милана (Lidl-Trek).



Уже в первый день итальянского Гранд-тура, в котором участвовал второй раз в карьере, Манье оправдал возложенные на него ожидания спустя два года после того, как он выиграл два этапа и носил розовую майку на молодёжной версии Джиро - «Giro Next Gen».

Второй этап Джиро д’Италия-2026. Среднегорный этап протяжённостью 221 км с финишем в некатегорийный подъём проходил в сложных погодных условиях.



За 20 км до финиша на 2-м этапе Джиро д’Италия-2026 произошло массовое падение велогонщиков. Погода, возможно, стала одним из факторов, пошёл дождь, дорога стала мокрой. Тяжести падениям добавил отбойник, в который врезались многие велогонщики. Падение произошло в середине пелотона. В завал попали около 30 велгонщиков. Некоторых увезли на машине скорой помощи. Организаторы на некоторое время остановили пелотон, но затем гонка возобновилась.



Среди пострадавших Адам Йейтс (Adam Yates), Джей Вайн (Jay Vine) и Антониу Моргаду из велокоманды UAE Team Emirates XRG, Дерек Джи (Derek Gee / Lidl-Trek), Реми Каванья (Remi Cavagna / Groupama - FDJ United), Крис Хэмильтон (Chris Hamilton / Picnic PostNl), Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago / Bahrain Victorious), Корбин Стронг (Corbin Strong / NSN).



После массового падения на 2-м этапе Джиро д’Италия-2026 велокоманда UAE Team Emirates XRG потеряла двух велогонщиков – гонку не смогли продолжить 30-летний австралиец Джей Вайн и 32-летний испанец Марк Солер (Marc Soler). Капитан велокоманды, 33-летний британец Адам Йейтс, несмотря на падение, продолжил гонку, потеряв все шансы бороться за высокие места в генеральной классификации.



Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard / Visma - Lease a Bike) предпринял атаку на финальном подъёме 2-го этапа Джиро д’Италия-2026 за 12 км до финиша. Как отметил спортивный директор Visma Lease a Bike Марк Рееф, эту атаку велокоманда планировала ещё перед стартом этапа.



Кроме того, Вингегор ускорился не только ради борьбы за победу на этапе, а также чтобы проредить группу и избежать опасностей в финале, так как этап уже бы омрачён большим завалом, в который попали и два велогонщика Visma Lease a Bike – Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) и Тим Рекс (Tim Rex).



На ускорение Вингегора ответили Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari / Red Bull Bora-hansgrohe) и Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt / Lotto Intermarché). Это трио создало преимущество в 20 секунд над группой преследования, состоящей из примерно 30 велогонщиков, но их догнали на последнем километре на прямой к финишу в Велико-Тырново (болг. Велико Търново (ит. Veliko Tarnovo).

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team



Этап завершился спринтом в некатегорийный подъём, где велогонщик команды XDS Astana Гильермо Томас Сильва (Guillermo Thomas Silva) одержал историческую победу став первым уругвайским велогонщиком, выступающим на Джиро д’Италия. Томас Сильва выиграл этап и возглавил генеральную классификацию.

Третий этап Джиро д’Италия-2026. На старт 3-го этапа не вышел Адам Йейтс, велокоманда UAE Team Emirates XRG объявила, что хотя британский велогонщик финишировал на 2-м этапе, он получил обширные повреждения и у него проявились отсроченные симптомы сотрясения мозга. Также велокоманда сообщила о состоянии Марка Солера и Джея Вайна, которые сошли после падения на 2-м этапе. У них были диагностированы переломы, Джей Вайн получил сотрясение мозга и перелом локтевой кости, у Марка Солера - перелом таза.



На 3-м этапе участникам Джиро д’Италия-2025 педстояло преодолеть среднегорный этап, который должен был завершится спринтом в столице Болгарии в Софии (болг. София (ит. Sofia).



Отрыв дня, в который со старта уехали Мануэле Тароцци (Bardin CSF 7 Saber), Алессандро Тонелли (Alessandro Tonelli) и Диего Пабло Севилья из велокоманды Polti VisitMalta удалось нагнать лишь на финальных пятистах метрах 3-го этапа.

Photo Credits: LaPresse



22-летний французский велогонщик Поль Манье (Soudal Quick Step) одержал победу на 3-м этапе Джиро д’Италия-2026, оформив дубль после победы на 1-м этапе. Тем самым Манье вписал своё имя в историю итальянского Гранд-тура, став первым французом, одержавшим две победы на этапах до своего 23-летия. Броском велосипеда французский велогонщик на финишной черте опередил Джонатана Милана (Lidl-Trek) и Дилана Груневегена (Unibet Rose Rockets).



Поль Манье стал первым французом с двумя победами на этапах со времён Арно Демара (Arnaud Démare), выигравшего три этапа в 2022 году, а также первым французским велогонщиком в истории, одержавшим две победы из трёх первых этапов Джиро д’Италия. А велокоманда Soudal Quick Step, благодаря Полю Манье, записала в свой список достижений 130-ю победу на этапах Гранд-тура в истории велокоманды.



Кроме того, впервые за 8 лет велокоманда Soudal-Quick Step выигрывает 2 из первых 3 этапов Джиро д’Италия. В последний раз это удавалось Элиа Вивиани (Elia Viviani), выигравшему 2-й и 3-й этапы в 2018 году в Израиле. Бельгийская велокоманда добивалась такого же результата 10 лет назад с Марселем Киттелем (Marcel Kittel) - 2-й и 3-й этапы.



Джонатан Милан 13-й раз финишировал в топ-3 на Джиро д’Италия, интересно, что он ни разу не был третьим - четырежды выигрывал этапы и 9 раз занимал 2-е место. Дилан Груневеген принял участие в Джиро д’Италия второй раз в карьере (дебют состоялся в 2021 году), но впервые попал в топ-3 на этапе.

Поезд Lidl-Trek развозил Джонатана Милана, двукратного победителя очковой классификации Джиро д’Италия, но итальянский велогонщик после финиша признал, что ошибся с расчётами в спринте, и Поль Манье обошёл его на финальных ста метрах, вымощенных брусчаткой. 32-летний нидерландский велогонщик Дилан Груневеген (Unibet Rose Rockets), выигравший за карьеру шесть этапов Тур де Франс, на первом этапе попал в завал и не участвовал в спринте, но на этот раз был среди фаворитов и набрал скорость. И всё же шанс добавить в список достижений победу на Джиро д’Италия вновь был упущен, он финишировав третьим.



В генеральной классификации по итогам третьего этапа Джиро д’Италия-2026 изменений не произошло - 24-летний уругвайский велогонщик команды XDS Astana Томас Сильва удержал розовую майку лидера, также он лидировал в классификации лучшего молодого гонщика.



Поль Манье укрепил лидерство в очковой классификации, где перед возвращением пелотона в Италию опережал Джонатана Милана на 41 очко.

Четвёртый этап Джиро д’Италия-2026, стартовал в Катандзаро (Catanzaro) и вернул Джиро д’Италия на итальянскую землю. Как и на первых трёх этапах, борьба за отрыв не была долгой. В отрыв дня отобрались шестеро - Даррен Рафферти (Darren Rafferty / EF Education-EasyPost), Варран Баргиль (Warren Barguil / Picnic-PostNL Raisin), Йохан Якобс (Johan Jacobs / Groupama-FDJ United), Никлас Ларсен (Niklas Larsen / Unibet Rose Rockets), Маттиа Баис (Mattia Bais / Polti-VisitMalta) и Мартин Марчелузи (Martin Marcellusi / Bardiani CSF-Saber 7). Довольно быстро стало ясно, что некоторые велокоманды в пелотоне не намерены давать этому отрыву шанс удержаться до финиша, и беглецы смогли набрать всего две минуты преимущества на первых 30 км.

Photo Credits: LaPresse



Главным событием первой половины этапа стал сход Кейдена Гровса (Alpecin-Premier Tech), который пострадал от последствий падения на первом этапе, а также от проблемы с коленом, которая испортила ему сезон классик.



У подножия подъёма 2 категории Коццо Тунно (Cozzo Tunno, 67 – 921 м, протяжённость 14,5 км, набор высоты 854 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 11%) велокоманда Movistar задала высокий темп, а за ними выстроились велогонщики Visma Lease a Bike, после чего пелотон быстро догнал отрыв дня за 54 км до финиша.



Высокий темп порвал пелотон, из которого начали выпадать велогонщики, в том числе обладатель розовой майки Томас Сильва (XDS Astana), а также спринтеры Дилан Груневеген (Unibet Rose Rockets) и Джонатан Милан (Lidl-Trek).



За 45 км до финиша и за 2 км до вершины не смог выдержать темп и Эган Берналь (Egan Bernal). Бен Тёрнер (Ben Turner) вернулся за Берналем и помог товарищу по велокоманде INEOS Grenadiers сократить отставание.



На этом подъёме прекратил борьбу и сошёл с гонки Арно Де Ли (Arnaud De Lie / Lotto Intermarché), который плохо чувствовал себя с самого старта гонки.



На спуске из-за проблем с велосипедом выпал из пелотона Дерек Джи-Уэст (Lidl-Trek). Эган Берналь и Дерек Джи сумели вернуться в пелотон за 17 км до финиша.



На «километре Red Bull» (за 11,5 км до финиша) Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts / Visma Lease a Bike) попытался вывезти Йонаса Вингегора для борьбы за бонусные секунды. Однако максимальные шесть бонусных секунд забрал Ян Кристен (Jan Christen / UAE Team Emirates-XRG), опередивший Джулио Пеллиццари (Red Bull-Bora-Hansgrohe) и Джулио Чикконе (Giulio Ciccone / Lidl-Trek).



Ян Кристен также предпринял атаку за 2 км до финиша, помогая своему товарищу по велокоманде UAE Team Emirates-XRG Джонатану Нарваэсу (Jhonatan Narváez) подготовиться к спринту, так как заставил соперников закрывать просвет.



Ян Кристен оживил этап поздней атакой на финальных двух километрах, на техничном въезде в город. Его манёвр заставил основных фаворитов обороняться и создал идеальную ситуацию своему товарищу по велокоманде UAE Team Emirates-XRG Джонатану Нарваэсу. Нарваэс уверенно выиграл спринт, опередив Орлуиса Аулара (Orluis Aular / Movistar) и Джулио Чикконе (Lidl-Trek).



Велокоманда UAE Team Emirates XRG, потерявшая трёх велогонщиков после массового падения на 2-м этапе Джиро д’Италия-2026, взяла реванш двойным успехом на 4-м этапе. Чемпион Эквадора, 29-летний Джонатан Нарваэс принёс велокоманде победу на этапе, а 21-летний швейцарский велогонщик Ян Кристен, который едет первый в карьере Гранд-тур, надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: LaPresse



Эта победа значима тем, что Джонатан Нарваэс одержал её после перелома нескольких позвонков, полученных в январе на Туре Даун Андер, а Джиро д’Италия - его второй старт в сезоне после схода с австралийской велогонки 24 января. Кроме того, Джонатан Нарваэс выиграл этап Джиро д’Италия спустя 8 лет после первой победы велогонщика из Эквадора на Джиро д’Италия - Ричарда Карапаса (Richard Carapaz), у эквадорских велогонщиков в общей сложности 8 побед на этапах. У Джонатана Нарваэса это третья победа на этапах итальянского Гранд-тура после этапа до Чезенатико (Cesenatico) в 2020 и этапа до Турина (Turin) в 2024.



Яну Кристену не хватило заработанных бонусных секунд, чтобы надеть розовую майку лидера - в борьбе за неё его опередил финишировавший на этапе третьим Джулио Чикконе, но швейцарский велогонщик перехватил белую майку лидера.



31-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek Джулио Чикконе впервые в карьере надел розовую майку лидера итальянского Гранд-тура, которую Джулио Чикконе надел спустя 10 лет после своего дебюта на итальянском Гранд-туре. В предыдущих выпусках Джиро д’Италия его лучшим результатом в генеральной классификации было 4-е место на 9-м и 10-м этапах в 2021 году.



Поль Манье (Soudal Qjuick Step) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Пабло Диего Севилья (Polti VisitMalta) остался в синей майке лучшего в горной классификации.

Пятый этап Джиро д’Италия-2026 подходил для отрыва. От берега Тирренского моря пелотон продолжил свое движение вглубь Южных Апеннин. Этап превратился в день выживания на пути к Потенце (Potenza). Ледяной дождь, град и низкая температура заставили большую часть пелотона бороться с погодой не меньше, чем с трассой.



203-километровый этап от Прая-а-Маре (Praia a Mare) до Потенцы стал одним из первых серьёзных испытаний в этом выпуске Джиро д’Италия: тяжёлый маршрут по Калабрии и Базиликате, дождливая погода, а в качестве ключевого подъёма перед финишным отрезком в Потенце - Монтанья-Гранде-ди-Виджано (Mont. Grande di Viggiano, 801 - 1405 м, протяжённость 6,6 км, перепад высот 604 м, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 15%).



Сложная погода и ранний подъём 3-й категории Престьери (Prestieri, 359 - 843 м, протяжённость 11 км, набор высоты 484 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 10%) спровоцировали острую борьбу за отъезд в отрыв, атаки продолжались более 40 км, прежде чем окончательно сформировалась лидирующая группа.



В состав отрыва из 13 велогонщиков отобрались велогонщики, способные перехватить розовую майку лидера, такие как Афонсу Эулалио (Afonso Eulalio / Bahrain Victorious), Эйнер Рубио (Einer Rubio / Movistar) и уже надевавший розовую майку Томас Сильва (XDS Astana), что вынудило велокоманду Lidl-Trek поддерживать высокий темп, защищая первую позицию в генеральной классификации Джулио Чикконе. Игор Арриета (Igor Arrieta), и его товарищ по велокоманде UAE Team Emirates XRG, победитель 4-го этапа Джонатан Нарваэс пробились в первую группу отрыва после хаотичного начала.



По мере того как гонка продвигалась по изрезанным дождём дорогам юга Италии, Арриета проявил себя как один из сильнейших в отрыве. За 62 км до финиша испанец атаковал в одиночку на подъезде к последнему категорийному подъёму дня - вершине подъёма 2-й категории Монте Гранде ди Виджиано и быстро создал просвет. Ответить на его атаку смог только португалец Афонсу Эулалио, который добрался до Арриеты за 51 км до финиша, после чего началась захватывающая дуэль двух велогонщиков за победу на этапе и розовую майку. Позади них пелотон постепенно терял сплочённость, а разрыв вырос почти до семи минут за 15 км до финиша, что фактически выводило Эулалио в лидеры генеральной классификации.



Мокрые дороги и нервозность дуэлянтов превратили в хаос финальные километры 5-го этапа. Сначала за 14 км до финиша Игор Арриета, ехавший первым колесом, упал на спуске, на скользком повороте. Ему пришлось поменять велосипед.



Казалось, что Афонсо Эулалио уехал к своей победе на этапе, но Игору Арриете удалось догнать соперника. И, когда до финиша оставалось менее 7 км, упал уже Афонсо Эулалио. На финальных километрах оба велогонщика вновь ехали вместе, измотанные после долгого отрыва в холод и дождь.

Photo Credits: LaPresse



И вновь, когда казалось, что двум беглецам осталось разыграть спринт, за 2 км до финиша новый эпизод перевернул ход гонки. Там, где дорога раздваивалась на повороте, Эулалио, ехавший первым колесом, успел вовремя свернуть, а Игор Арриета въехал прямо в ленту ограждения, но быстро вернулся на трассу, хотя казалось, что шанс на победу вновь потерян. Однако невероятным усилием на финишной прямой, которая шла в тягун, 23-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG Иогр Арриета обошёл Афонсо Эулалио на последних метрах перед финишем и одержал незабываемую победу.



Благодаря Игору Арриете UAE Team Emirates XRG стала первой велокомандой, одержавшей две победы подряд на этапах, с тех пор как это удалось им в 2024 году (тогда Тадей Погачар (Tadej Pogacar) выиграл 15 и 16 этапы). Также UAE Team Emirates были последней веллкомандой, которая выигрывала два этапа подряд с разными велогонщиками: этапы 15 и 16 в 2023 году с Брэндоном Макналти (Брэндоном Макналти) и Жуаном Алмейдой (João Almeida). Кроме того, это была 116-я победа испанских велогонщиков на Джиро д’Италия. В прошлом году их было две: Хуан Аюсо (Хуан Аюсо) в Тальякоццо (Тальякоццо) и Карлос Верона (Carlos Verona) в Азиаго (Азиаго).



24-летний португальский велогонщик команды Bahrain Victorious Афонсо Эулалио проиграл этап, но надел розовую майку лидера, свою первую майку лидера Гранд-тура. Его преимущество в генеральной классификации над Арриетой составило 2 минуты 21 секунду.



Это было самое большое преимущество лидера после пяти этапов Джиро д’Италия с 1954 года, когда после этапа в Неаполе (Napoli) Геррит Вортинг (Gerrit Voorting) лидировал с отрывом 15'04" относительно Джузеппе Минарди (Giuseppe Minardi). Кроме того, Афонсо Эулалио надел белую майку лучшего молодого гонщика.



Для велокоманды Bahrain Victorious это розовая майка стала первой в истории команды. Ранее велогонщики Bahrain Victorious лидировали на Гранд-турах дважды: на 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 (Дилан Тёнс (Dylan Teuns) и на этапах 6–9 и вновь на испанском Гранд-туре в прошлом году (Торстейн Трен (Торстейн Трен).

Шестой этап Джиро д’Италия-2026 с единственным подъёмом 4-й категории Кава де'Тиррени (Cava de' Tirreni, 12 – 202 м, протяжённость 7 км, набор высоты 190 м, средний градиент 2,7%, максимальный градиент 6%), в начале дистанции, идеально подходил для спринтеров. Но заключительные 700 м по брусчатке со средним градиентом 4% оказались коварной ловушкой, несмотря на то, что все были готовы к сложному отрезку, так как когда спринтеры выехали на самую технически сложную часть финального километра, начался дождь.



Велокоманда Unibet Rose Rockets, выстроившая развозящий поезд для своего капитана Дилана Груневегена, удерживала позицию впереди. Но когда финишная черта была совсем рядом, нидерландский спринтер упал в последнем повороте.

Photo Credits: LaPresse



Его переднее колесо поскользнулось на скользкой поверхности. В итоге спринт, в котором ожидалось противостояние обладателя цикламеновой майки Поля Манье (Soudal Quick Step), Дилана Груневегена и Джонатана Милана (Lidl-Trek) рассыпался. Милан оказался заблокирован завалом, хотя сам избежал падения. А спринт выиграл гонщик команды XDS Astana Давиде Баллерини (Davide Ballerini), опередивший Яспера Стёйвена (Jasper Stuyven / Soudal Quick Step). Поль Манье сумел финишировать третьим.



Интересно, что в прошлом году 6-й этап Джиро д’Италия-2025 также финишировал в Неаполе, и Поль Манье тоже финишировал на нём третьим, уступив Кейдену Гровсу и Милану Фретину (Milan Fretin).



6-й этап Джиро д’Италия-2026 не обошёлся без массового падения, случившегося за несколько сотен метров до финиша. Но ещё одного завала чудом удалось избежать - и причиной падения могли стать двое молодых зрителей, которые попытались толкнуть велогонщиков.



Инцидент произошёл на круговой развязке на пути к Неаполю. Когда развязку проезжал пелотон, один из зрителей выставил ногу. А когда велогонщик Movistar сделал в сторону зрителей предупреждающий жест, призывая их держаться на расстоянии, спустя мгновение один из молодых людей зашёл ещё дальше - толкнул велгонщика, когда группа проезжала мимо.



Другой велогонщик попытался дать сдачи, но это не остановило зрителя, который продолжал бросаться на пелотон.



Организаторы Джиро д’Италия немедленно отреагировали, опубликовав сообщение в социальных сетях: «Уважайте велгогонщиков, уважайте гонку, уважайте «Джиро д’Италия». Болельщики, тифози. Мы любим, когда вы стоите на обочине. Нам нравится ваш энтузиазм, нравится, что вы поддерживаете велогонщиков, мы любим, когда вы наряжаетесь в костюм фламинго. Но есть черта, которую переступать нельзя. Не будьте как этот парень».



После финиша издание Corriere della Sera сообщило, пара 19-летних хулиганов была опознана полицией и обвинена в создании угрозы общественной безопасности во время спортивных мероприятий. Они предстанут перед судом после того, как пытались столкнуть велогонщиков с велосипедов.

Седьмой этап - самый протяженный этап Джиро д'Италия-2026 - 244 км с финишем в подъём Блокхаус (Blockhaus, 13,6 км, перепад - 1141 м, средний градиент 8,4%, максимальный - 14%) начался с атаки Джонатана Милана (Lidl-Trek), который поехал в отрыв дня ради борьбы на промежуточном спринте за очки в зачёт цикламеновой майки. К нему присоединились четверо велогонщиков - лидер в горной классификации Диего Пабло Севилья (Polti-VisitMalta), Ярди Кристиан ван дер Ле (Jardi van der Lee / EF Education-EasyPost), Николас Жуковски (Nickolas Zukowsky / Pinarello Q36.5) и Тим Наберман (Tim Naberman / Picnic-PostNL). Квинтет набрал пять с половиной минут, в то время как велокоманды Visma-Lease a Bike и Bahrain Victorious работали в голове пелотона.

Photo Credits: LaPresse



Равнинная первая часть этапа позволила Джонатану Милану спокойно забрать 12 очков в борьбе за цикламеновую майку и приблизиться к лидеру очковой классификации Полю Манье (Soudal Quick Step). Итальянский велогонщик по итогам 7 этапа проигрывал Манье 54 очка. Выполнив свою задачу на этапе, Джонатан Милан отстал от отрыва на начавшемся подъёме и вернулся в пелотон.



Лидировавший в горной классификации Диего Севилья первым прошёл первую категорийную вершину дня - подъём 2-й категории Роккаразо (Roccaraso, 805 – 1245 м, протяжённость 6,9 км, перепад 440 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 12%), где забрал 18 очков, но удержать синюю майку горного короля ему не удалось – благодаря победе на вершине подъёма 1-й категории Йонас Вингегор обошёл Севилью на 1 очко.



Когда до финиша оставалось 50 км, на велогонщиков обрушился дождь. У отрыва к этому времени осталось около трёх минут преимущества. Атака Жуковски из отрыва не помогла удержаться на Блокхаусе. Велокоманды Red Bull-Bora-Hansgrohe и Netcompany Ineos задавали темп в начале восхождения, но за 8,5 км до вершины в голову пелотона вышли велогонщики Visma Lease a Bike, и отрыв дня был настигнут через два километра.



В это время пелотон начал рассыпаться. Темп не выдержали Эган Берналь (Netcompany Ineos) и Энрик Мас (Enric Mas / Movistar), также отстал Дерек Джи (Lidl-Trek) и Дамиано Карузо (Damiano Caruso / Bahrain Victorious). Обладатель розовой майки Афонсо Эулалио отстал за 5,7 км до финиша.

Photo Credits: LaPresse



После смен Давиде Пиганцоли (Davide Piganzoli) и Сеппа Кусса (Sepp Kuss) в группе осталось не больше 13 велогонщиков, а затем Йонас Вингегор атаковал за 5,5 км. Сначала на его ускорение ответил Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe), но на колесе датчанина ему удалось продержаться около километра, после чего Вингегор в одиночку поехал к своей первой победе на этапе Джиро д’Италия.



Первый в карьере этап итальянского Гранд-тура 29-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike Йонас Вингегор, как и Эдди Меркс (Eddy Merckx), одержал на Блокхаусе.

Photo Credits: LaPresse



Йонас Вингегор пересёк линию финиша с преимуществом в 13 секунд над ближайшим преследователем Феликсом Галлем (Felix Gall / Decathlon CMA CGM), а победитель Джиро д’Италия-2022 Джей Хиндли (Jai Hindley / Red Bull Bora-hansgrohe) замкнул тройку сильнейших.



Феликс Галль финишировал вторым на вершине подъёма Блокхаус. Опытный 28-летний австрийский веллгонщик команды Decathlon CMA CGM после атаки победителя, Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike), поехал своим темпом и в итоге сократил отставание до датского велогонщика с 20 до 13 секунд.



Джей Хиндли догнал своего товарища по велокоманде Red Bull Bora-hansgrohe Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari) вместе со своим соотечественником, австралийцем Беном О’Коннором (Ben O'Connor / Jayco AlUla). Хиндли финишировал третьим, через 1 минуту 2 секунды после Йонаса Вингегора.



Победа на 7-м этапе Джиро д’Италия-2026 вписала Йонаса Вингегора в число велогонщиков, одержавших хотя бы по одной победе на каждом из трёх Гранд-туров (теперь у него 1 этап Джиро д’Италия, 4 этапа Тур де Франс, 5 этапов Вуэльты Испании), датский велогонщик стал 115-м в этом почётном списке, в котором 20 велогонщиков - действующие профессионалы. Кроме того, это была седьмая победа Йонаса Вингегора в сезоне 2026 года, 49-я в его карьере и 20-я для Дании на Джиро д’Италия.



Хотя Йонас Вингегор отыграл время у многих соперников, он пока не смог облачиться в розовую майку лидера, но поднялся на вторую строчку генеральной классификации. Афонсо Эулалио сохранил розовую майку. 24-летний португальский велогонщик Bahrain Victorious не выдержал темп велокоманды Visma Lease a Bike за 6 км до вершины Блокхауса и проиграл 2 минуты 55 секунд, что позволило ему сохранить лидерство в гонке с преимуществом в 3 минуты 17 секунд над Вингегором.



Первый горный финиш Джиро д’Италия-2026 на Блокхаусе изменил расстановку сил в генеральной классификации.



В генеральной классификации Хиндли поднялся на четвертое место, уступая лидеру, Афонсо Эулалио 4 минуты 25 секунд, а Пеллиццари расположился сразу за ним на пятой строчке с отставанием 4 минуты 28 секунд.

Генеральная классификация после 7 этапа 1 Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious 30:59:23 2 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 0:03:17 3 Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG 0:03:34 4 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 0:04:25 5 Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 0:04:28 6 Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla 0:04:32 7 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro 0:04:56 8 Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek 0:04:57 9 Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS 0:05:07 10 Michael Storer (Aus) Tudor Pro 0:05:11

Восьмой этап Джиро д’Италия-2026. На бумаге 8-й этап предоставлял великолепный шанс для победы отрыва, поэтому борьба за попадание в отрыв не прекращалась на протяжении первых ста километров. Никому не удавалось оторваться от пелотона. Дуэт Филиппо Ганны (Filippo Ganna / Netcompany Ineos) и Альберто Беттиоля (Alberto Bettiol / XDS Astana) продержался впереди на минимальном просвете около пятидесяти километров, но за 103 км до финиша их догнали. С этого момента битва за отрыв началась заново, и за 85 км до финиша десятки велогонщиков продолжали атаковать, и поэтому темп не падал, в первые полтора часа гонки держали скорость около 50 км/ч.

Photo Credits: LaPresse



За 75 км до финиша пелотон порвался, велокоманда Visma-Lease a Bike была вынуждена закрывать просвет, защищая позиции Йонаса Вингегора. В это время Джонатану Нарваэсу и Миккелю Бьергу (Mikkel Bjerg) из велокоманды UAE Team Emirates XRG, а также Андреасу Лекнессунду (Andreas Leknessund / Uno-X Mobility) удалось атаковать и получить преимущество. За ними находилась группа преследователей из 30 велогонщиков.



Пелотону не потребовалось много времени, чтобы снова собраться, но борьба за отрыв продолжилась, хотя попытки переложиться к трио впереди закончились неудачей. На первом подъёме дня, подъёме 3 категории Монтефьоре д’Асо (Montefiore d'Aso, 8 – 367 м, протяжённость 10 км, набор высоты 359 м, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 9%), из пелотона атаковала очередная группа велогонщиков, пытаясь присоединиться к преследованию.



Высокий темп вместе с непрекращающимися атаками означали, что разрывы оставались очень маленькими. Однако Нарваэс, Бьерг и Лекнессунд держали просвет.



Ближе к вершине подъёма Джулио Чикконе (Lidl-Trek) рискнул немного ускориться, но велокоманды Вингегора и Эулалио быстро отреагировали, а затем велокоманды Visma Lease a Bike и Red Bull Bora-hansgrohe попытались остановить атаки. За 50 км до финиша ситуация стабилизировалась.



Преследователи не смогли организовать слаженную работу, в отличие от трио лидеров, а пелотон за 25 км до финиша проигрывал первой группе три минуты. На следующем подъёме, подъёме 4 категории Монтеруббьяно (Monterubbiano, 105 – 379 м, протяжённость 4,7 км, набор высоты 274 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%), Хавьер Ромо (Javier Romo / Movistar) атаковал из группы преследования, пытаясь в одиночку добраться до лидеров, но за 25 км до финиша он всё еще отставал на минуту.



За 10 км до финиша Нарваэс и Бьерг атаковали Лекнессунда, Нарваэс уехал в одиночку.



Велокоманда Visma-Lease a Bike поддерживала достаточно высокий темп в финале, пресекая любые атаки в группе генеральщиков, однако обладатель розовой майки Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious) всё же попытался уехать, но его не отпустили.

Photo Credits: LaPresse



Джонатан Нарваэс после победы на 4-м этапе, на 8-м этапе оформил дубль на Джиро д’Италия-2026, а его велокоманда UAE Team Emirates XRG записала в свой список третий выигранный за неделю этап. 29-летний эквадорский велогонщик атаковал за 9,8 км до финиша, мощным ускорением сбросив попутчика по отрыву, 26-летнего норвежца Андреаса Лекнессунда (Uno-X Mobility).



Нарваэс финишировал с запасом в 32 секунды, Лекнессунд удержал десятисекундное преимущество над группой преследования и финишировал вторым, а его товарищ по велокоманде Uno-X Mobility и соотечественник Мартин Тьотта (Martin Tjøtta) замкнул тройку призёров этапа.



Джонатан Нарваэс сравнялся по количеству побед на этапах Джиро д’Италия со своим соотечественником Ричардом Карапасом - теперь у них по четыре выигранных этапа итальянского Гранд-тура.

Девятый этап Джиро д’Италия-2026, завершающий первую полную неделю Джиро д’Италия-2026, начинался на равнине, а затем набирал высоту и завершился финишем в подъём 1-й категории Корно алле Скале (Corno alle Scale, 814 – 1471 м, протяжённость 10,8 км, набор высоты 755 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 15%), где заключительные 2,7 км со средним градиентом 10,1%, в начале этого отрезка средние градиенты около 12-14%, ближе к финишу выполаживание до 7%.



Поскольку теоретически этап подходил для отрыва, в первый час гонки шла острая борьба за возможность уехать, а примерно через 35 км образовался отрыв дня, куда вошли победитель 6-го этапа Давиде Баллерини (XDS Astana), Лоренцо Милези (Lorenzo Milesi), Эйнер Рубио (оба Movistar), Сакариас Лёланн (Sakarias Loland / Uno-X Mobility), Йонас Генс (Jonas Geens / Alpecin-Premier Tech), Тим Наберман (Picnic PostNL Raisin), Маттиа Баис (Polti VisitMalta) и Мартин Марчеллузи (Bardiani CSF Saber 7). Через 60 км восемь лидеров имели трёхминутное преимущество над пелотоном, но пелотон, а именно велокоманды Decathlon CMA CGM и Bahrain Victorious, держали просвет в пределах 2,5-3 минут.

Photo Credits: LaPresse



За 80 км до финиша разрыв сократился до 1 минуты 45 секунд, и в этот момент на вершине единственного некатегорийного подъёма на первой половине этапа Джулио Чикконе (Lidl-Trek) атаковал, увлекая за собой Тона Артса (Toon Aerts / Lotto Intermarche) и Диего Улисси ( Diego Ulissi / XDS Astana). Сильное трио впечатляюще быстро ликвидировало разрыв, присоединившись к отрыву дня за 61 км до финиша.



Но пелотон продолжал держать увеличившийся до 11 велогонщиков отрыв в пределах двух минут. Несмотря на это, Джулио Чикконе не отказывался от борьбы за победу на этапе. За 20 км до финиша от отрыва дня остались лишь пятеро - Чикконе, Артс, Милези, Рубио и Улисси.



Чикконе атаковал за 11,7 км до финиша, Рубио смог удержаться за ним, и вдвоём они начали восхождение на финальный подъём дня Корно алле Скале. За 7,5 км до финиша Джулио Чикконе сбросил Рубио и в одиночку попытался уехать от надвигающегося пелотона. Но за 4 км от его преимущества осталось меньше минуты, а ситуацию в голове пелотона начала контролировать велокоманда Visma Lease a Bike. За 3 км до финиша контакт с пелотоном потерял Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) и Энрик Мас (Movistar).



За 2,5 км до финиша атаковал Феликс Галль (Decathlon - CMA CMG), Йонас Вингегор стал единственным из просеявшегося пелотона, кто сел ему на колесо. Джулио Чикконе они прошли за 1,7 км до финиша, а затем Йонас Вингегор атаковал на финальном километре и уехал ко второй победе на этапе Джиро д’Италия-2026.

Photo Credits: LaPresse



Йонас Вингегор в одиночку пересёк линию финиша на 9-м этапе Джиро д’Италия-2026, одержав 50-ю победу в карьере, и вторую на своём дебютном итальянском Гранд-туре (после выигранного 7-го этапа до Блокхауса).



Феликс Галль финишировал через 12 секунд, а тройку лучших на этапе замкнул 23-летний товарищ по команде Вингегора Visma Lease a Bike - Давиде Пиганцоли.



Йонас Вингегор - первый велогонщик, одержавший как минимум две победы на своей первой Джиро д’Италия, с момента выступления Тадея Погачара в 2024 году (6 побед), и лишь четвертый в этом десятилетии после Филиппо Ганны (4 победы в 2020) и Эгана Берналя (2 победы в 2021).



Десятый этап Джиро д’Италия-2026. Чемпион Италии Филиппо Ганна (Netcompany Ineos) одержал победу на 10-м этапе Джиро д’Италия-2026, в 42-км равнинной индивидуальной гонке на время, которую проехал за 45 минут 53,87 секунды.



Филиппо Ганна показал среднюю скорость 54,905 км/ч, что стало 5-й самой быстрой победой в разделке на Джиро д’Италия. Рекорд принадлежит Рику Вербрюгге (Rik Verbrugghe) - 58,874 км/ч в Пескаре в 2001 году, но на дистанции всего 7,6 км. Среди разделок длиннее 40 км эта, безусловно, самая быстрая.



Эта индивидуальная гонка на время на дистанции более 40 км стала самой быстрой за всю историю Гранд-туров. Предыдущий рекорд был установлен на предпоследнем этапе Тур де Франс 2003 года, который выиграл Дэвид Миллар в Нанте: 54,351 км/ч на 49‑километровом маршруте.



На первой промежуточной отсечке, расположенной на 17 км маршрута, Филиппо Ганна показал лучшее время дня - 19 минут и 9,03 секунд. Средняя скорость составила 53,262 км/час.

Photo Credits: LaPresse



Отрезок дистанции до 2-й промежуточной отсечки он преодолел со средней скоростью 55,692 км/час. На отсечке, расположенной на 28,7 км, его время составило 31 минуту и 45,33 секунд.



Следующий отрезок дистанции, протяжённостью 9,6 км, Филиппо Ганна проехал со средней скоростью 56,687 км/час. На 3-й отсечке, расположённой на 38,3 км, его время составило 41 минуту и 54,99 секунды.



На заключительные 3,7 км дистанции Филиппо Ганна потратил 3 минуты и 58,89 секунд.



Для 29-летнего итальянского велогонщика команды Netcompany INEOS Филиппо Ганна это была 7-я победа в индивидуальной гонке на Джиро д’Италия. По количеству выигранных разделок на итальянском Гранд-туре Филиппо Ганна догнал Эдди Меркса. Больше разделок на Джиро д’Италия выигрывал лишь Франческо Мозер (Francesco Moser) - 12.



Ганна участвовал в 6 из 10 самых быстрых разделок Джиро д’Италия: Палермо‑2020 (58,831 км/ч); Турин‑2021 (58,748 км/ч); Масса‑2026 (54,921 км/ч); Милан‑2020 (54,556 км/ч); Милан‑2021 (53,78 км/ч); Дезенцано-дель-Гарда‑2024 (53,434 км/ч).



Ближайшим соперником Филиппо Ганны стал его товарищ по велокоманде, 26-летний нидерландский велгогонщик Таймен Аренсман (Thymen Arensman / Netcompany INEOS), уступивший чемпиону Италии полминуты на первой отсечке через 17 км после старта, 1 минуту 10 секунд на второй отсечке (28,7 км), 1 минуту 42секунды - на третьей (38,3 км) и проигравший на финише 1 минуту 54 секунды.



Тройку лучших на 10-м этапе Джиро д’Италия-2026 замкнул 30-летний французский велогонщик команды Groupama - FDJ United Реми Каванья, проигравший Филиппо Ганне на финише 1 минуту 59 секунд. Это второй подиум на этапах Джиро д’Италия для Реми Каваньи (3-е место) - ранее он финишировал вторым вслед за тем же победителем, Ганной, в миланской разделке 2021 года.

Photo Credits: LaPresse



Пока специалисты разделки боролись за победу на этапе, претенденты на генеральную классификацию вели свою борьбу, в которой Таймен Аренсман (Netcompany INEOS) смог подняться на три строчки в генеральной классификации, ворвавшись в тройку лидеров генеральной классификации.



Португальский велогонщик команды Bahrain Victorious Афонсо Эулалио удержал розовую майку лидера. Он финишировал 41-м, проиграв Филиппо Ганне 4 минуты 57 секунд.



Йонас Вингегор, проехавший 10-й этап в синем комбинезоне лучшего в горной классификации, финишировал 13-м, уступив Ганне три минуты, остался вторым в генеральной классификации, и сократил отставание до Афонсо Эулалио до 27 секунд.

Одиннадцатый этап Джиро д’Италия-2026 выглядел как идеальная территория для отрыва. Вторая половина этапа, усеянная короткими, но крутыми подъёмами, предоставила необходимый профиль для острой борьбы, но без той сложности, которая спровоцировала бы генеральщиков на атаки. Поэтому борьба за попадание в отрыв дня затянулась.



UAE Team Emirates-XRG была одной из нескольких велокоманд, пытавшихся инициировать первые атаки. Игор Арриета, Ян Кристен и Джонатан Нарваэс предпринимали свои попытки, как и Джулио Чикконе (Lidl-Trek) и Даррен Рафферти (EF Education-EasyPost). Однако лишь ещё через 40 км сформировалась группа, которая выглядела как жизнеспособный отрыв. После 50 км гонки лидирующее трио состояло из Криса Харпера (Chris Harper / Pinarello Q36.5 Pro Cycling), Маттиа Байса (Polti VisitMalta) и Андреаса Лекнесунда (Uno-X Mobility). Менее чем в 30 секундах позади этой группы ехали девять велогонщиков, а пелотон отставал ещё на минуту.

Photo Credits: LaPresse



Эти две группы соединились, образовав лидирующую группу из 12 велогонщиков: Крис Харпер (Pinarello-Q36.5), Андреас Лекнесунд и Маркус Хёльгор (Markus Hoelgaard) оба из велокоманды Uno-X Mobility, Лудовико Крешиоли (Ludovico Crescioli) и Маттиа Баис из PoltiVisitMalta, Яспер Стёйвен (Soudal-QuickStep), Эдвард Планкарт (Edward Planckaert / Alpecin-Premier Tech), Нико Денц (Nico Denz) и Александр Власов (оба Red Bull-Bora-Hansgrohe), Диего Улисси и Альберто Беттиоль из XDS Astana и Тим Наберман (Picnic PostNL Raisin).



Всё указывало на то, что после образования этого отрыва пелотон позволит ему набрать преимущество.



Проблема, однако, заключалась в том, что UAE Team Emirates-XRG не была представлена в первых двух группах и не могла бы бороться за победу. Тогда эмиратская велокоманда решила действовать, пока оставался шанс - Миккель Бьерг и Антониу Моргаду немедленно вышли в голову пелотона и взвинтили темп, полные решимости сократить разрыв до лидеров. За следующие 5 км эта пара сократила отставание почти на 30 секунд, и настало время для решающей атаки из пелотона. Пока Игор Арриета, Ян Кристен и Джонатан Нарваэс поочерёдно атаковали, Эган Берналь (Netcompany Ineos) и Джулио Чикконе тоже попытались присоединиться к велогонщикам UAE Team Emirates XRG. Разрывы оставались небольшими, поэтому был шанс переложиться.



В конце концов, когда велогонка подошла к склонам первого подъёма дня, подъём 3 категории Пассо дель Термине (Passo del Termine, 179 – 548 м, протяжённость 7,4 км, набор высоты 369 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%), небольшая группа оторвалась от пелотона. Среди них были Варран Баргий (Picnic PostNL), Маркус Хёльгор (Uno-X Mobility), Кристиан Скарони (Christian Scaroni / XDS Astana) и Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates-XRG).



По мере того как группа преследования росла, взаимодействие начало давать сбой. Чувствуя, что возможность ускользает, Нарваэс предпринял атаку за 83,7 км до финиша и всё-таки присоединился к лидирующей группе.



Ещё через 10 км велогонки отрыв дня насчитывал 17 сильных велогонщиков, включая такие имена, как Энрик Мас (Movistar), Яспер Стёйвен (Soudal Quick-Step) и Леннерт ван Этвельт (Lotto-Intermarché). Поскольку пелотон сбавил темп, стало очевидно, что победа на этапе будет разыграна в группе впереди.

Photo Credits: LaPresse



На втором из трёх категорийных подъёмов, Колле-ди-Гуайтарола (Colle di Guaitarolo, 9 – 619 м, протяжённость 9,9 км, набор высоты 610 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 11%), Мас первым начал атаку, чтобы проредить группу. На трудном подъёме вперёд вышли сильнейшие, включая Джонатан Нарваэса и Криса Харпера (Pinarello Q36.5 Pro Cycling).



На спуске с подъёма упали Филиппо Дзана (Filippo Zana / Soudal - Quick Step), Леннерт ван Этвельт и Кристиан Скарони, а чуть позже на небольшом подъёме Александр Власов предпринял рывок, чтобы уйти от группы лидеров. К велогонщику Red Bull-BORA-hansgrohe вскоре присоединились Яспер Стёйвен и Джонатан Нарваэс, и за 35 км до финиша они набрали небольшое преимущество над группой преследования во главе с Энриком Мас и Крисом Харпером. Но впереди ещё оставался подъём 3 категории Колла-деи-Шоли (Colla dei Scioli, 42 – 406 м, протяжённость 5,7 км, набор высоты 364 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 15%) и расположенный на вершине холма «километр Red Bull», так что ситуация могла измениться.



Джонатан Нарваэс и Энрик Мас были самыми активными, но по мере приближения к последнему категорийному подъёму другие участники отрыва тоже хотели воспользоваться своим шансом.

Photo Credits: LaPresse



На Колла-деи-Шоло проявили себя Александр Власов (Red Bull-BORA-hansgrohe) и Диего Улисси (XDS Astana), но затем борьба снова свелась к тройке Нарваэс – Мас – Харпер.



Яспер Стёйвен, Лудовико Крешиоли и Варран Баргий выпали. Позади отрыва Netcompany Ineos и Visma-Lease a Bike возглавили сильно просеявшийся пелотон, контролируя ситуацию на подъёме.



За 20 км до финиша шестеро лидеров опережала на 30 секунд Кристиана Скарони и Варрана Баргия, пытавшихся вернуться, а пелотон отставал примерно на 2 минуты 50 секунд.

Photo Credits: LaPresse



Колла-деи-Шоли была последним категорийным подъёмом, но «километр Red Bull» находился на вершине 4-километрового подъёма, что спровоцировало очередной раунд атак - Мас и Нарваэс нарастили темп, чтобы уйти вперёд. Харпер сначала сумел сесть за ними, но не смог удержаться после очередного ускорения Энрика Маса. Джонатан Нарваэс сидел за Масом, и велогонщик Movistar был первым на линии розыгрыша премии Red Bull KM.



На спуске в Кьявари Нарваэс наращивал темп, и дуэт начал финальные 5 км с преимуществом около 20 секунд над первой группой преследования, которую составляли Власов, Харпер и Улисси.



Двадцать секунд запаса быстро таяли, поскольку Мас и Нарваэс начали следить друг за другом, однако было ясно, что группа их не догонит, и они разыграют спринт. Учитывая превосходство Джонатана Нарваэса в такой ситуации, Энрик Мас сидел за эквадорским велогонщиком, заставив его подставиться под ветер за 700 м до финиша, а затем Энрик Мас открыл спринт за 200 м до финиша. Но эквадорец обошёл его слева и мощно вырвался вперёд.

Photo Credits: LaPresse



В третий раз на Джиро д’Италия-2026 Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates) добился успеха, одержав победу на 11-м этапе, на этот раз из отрыва в дуэли с Энриком Масом (Movistar), и теперь у велокоманды UAE Team Emirates стало четыре выигранных этапа этого выпуска итальянского Гранд-тура.



Тройку лучших на этапе замкнул итальянский велогонщик команды XDS Astana Диего Улисси. Основной пелотон, включая обладателя розовой майки Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious) и главного претендента в борьбе за генеральную классификацию Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike), финишировал через три с половиной минуты после победителя. Эулалио остался лидером генеральной классификации, положение в топ-9 не изменилось.



Леннерт Ван Этвельт (Lotto Intermarché), упавший на спуске с Колле-ди-Гуайтарола, несмотря на значительные ссадины, финишировал. Однако медицинский осмотр выявил, что его повреждения серьёзнее, чем предполагалось изначально. Ван Этвельт сломал средний палец на левой руке, что сделало невозможным его старт на 12-м этапе.

Двенадцатый этап Джиро д’Италия-2026 выглядел удобным для спринтеров, но, они остались не у дел. С равнинными участками на первых 90 км и последних 35 км главные сложности дня пришлись на середину - два подъёма третьей категории: Колле-Джиово (Colle Giovo, 24 – 514 м, протяжённость 10 км, набор высоты 490 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 10%) и Брик-Бертон Брик Бертон (Bric Berton, 450 – 761 м, протяжённость 5,5 км, набор высоты 311 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10%).



Атаки начались сразу со старта, и среди тех, кто предпринимал ранние попытки уехать, были Иван Гарсия Кортина (Iván García Cortina / Movistar), Йонас Руч (Jonas Rutsch / Lotto-Intermarché) и Миккель Бьерг (UAE Team Emirates-XRG). Однако эти велогонщики не попали в отрыв дня. Лидер промежуточных спринтов Мануэле Тароцци (Bardiani CSF-7 Saber) сначала вошёл в группу из шести человек, которую пелотон догнал, а затем снова создал просвет и сформировал отрыв дня, который для него стал пятым на этой Джиро д’Италия. К Тароцци присоединились Йонас Руч, Йонас Генс (Alpecin-Premier Tech) и Ярди Кристиан ван дер Лее (EF Education-EasyPost), образовав квинтет. Soudal-QuickStep и Unibet Rose Rockets задавали темп впереди пелотона, а Visma-Lease a Bike выстроились за ними, ограничив преимущество отрыва всего 1 минуту 30 секунд.

Photo Credits: LaPresse



Когда велогонщики приближались к последним 100 км этапа, ускорившийся пелотон сократил отставание от отрыва до полминуты, спровоцировав атаки в голове группы. Йохан Якобс (Groupama-FDJ United) контратаковал из отрыва, но затем за 92 км до финиша к нему снова присоединились его бывшие попутчики.



Отрыв снова уехал вперёд, доведя преимущество до двух минут на склонах Колле-Джово за 80 км до финиша. Тароцци в отрыве вышел вперёд, чтобы забрать очки на промежуточном спринте на подъёме, тогда как в пелотоне работа Movistar на своего велогонщика Орлуиса Аулара привела к тому, что многие спринтеры, включая Джонатана Милана (Lidl-Trek), Поля Манье (Soudal Quick Step) и Дилана Груневегена (Unibet Rose Rockets), выпали.



Работа Movistar привела к тому, что отрыв дня поймали ещё до вершины подъёма, благодаря чему Энрик Мас (Movistar) первым пересёк вершину, заработав 9 очков в горной классификации.

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Вместе с велокомандой NSN Pro Cycling велогонщики Movistar продолжили задавать высокую скорость на подъёме 3 категории Брик Бертон, в то время как спринтеры проигрывали минуту. Тем временем Мас забрал ещё 9 очков на вершине, поднявшись на шестое место в горной классификации.



За 40 км до финиша группа спринтеров уступала пелотону уже 1 минуту 30 секунд, и их шансы на борьбу за этап растаяли. На спуске к работе в голове пелотона подключилась велокоманда EF Education-EasyPost, а при выезде на равнину и за 25 км до финиша отставание спринтеров составляло всё те же 1 минуту 10 секунд. К тому моменту для спринтеров всё было кончено. Паскаль Аккерман (Pascal Ackermann / Jayco-AlUla), Тобиас Лунд Андресен (Decathlon CMA CGM) и Каспер ван Уден (Casper van Uden / Picnic-PostNL) также отстали вместе с Миланом, Манье и Груневегеном. На пути к финишу они потеряли ещё больше времени, оставив пелотону возможность побороться за победу.

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За 13 км до финиша обладатель розовой майки Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious) атаковал и забрал максимальные шесть бонусных секунд. Бен О’Коннор (Jayco-AlUla) поехал за ним и взял четыре секунды, а Маркел Белоки (Markel Beloki / EF Education-EasyPost) финишировал третьим, забрав две секунды.



Последний небольшой подъём на дороге за 7 км до финиша спровоцировал атаку Джулио Чикконе (Lidl-Trek), вместе с которым поехал Игор Аррьета (UAE Team Emirates-XRG). Однако Visma-Lease a Bike быстро их нейтрализовала и возглавила пелотон на последних 5 км.

Photo Credits: LaPresse



Алек Сегарт (Alec Segaert / Bahrain Victorious) увидел свой шанс и атаковал за 3,5 км до финиша, когда пелотон въезжал в Нови-Лигуре (Novi Ligure). Visma-Lease a Bike никак не отреагировала, и Сегарт успел создать хороший просвет, 23-летний бельгийский велогонщик устроил моноспектакль на дорогах Фаусто Коппи, атаковав соло за 3 км до финиша и удержав минимальное преимущество, которого хватило, чтобы в одиночку пересечь линию финиша.



Когда в погоню отправился Фабио Ван ден Бос (Fabio Van den Bossche / Soudal-QuickStep) за 2 км до финиша, было поздно. Сначала веолокоманда Tudor, а затем Uno-X Mobility возглавили преследование, по пути догнав Ван ден Боса. Однако им не удалось достаточно сократить отставание от Сегарта, у бельгийца хватило сил в ногах, чтобы проехать последние километры в режиме гонки на время и одержать запоминающуюся победу.



32-летний мастер велокросса, бельгийский велогонщик Тон Артс, выступающий первый полный сезон на шоссе на уровне Мирового тура в велокоманде Lotto Intermarché, занял второе место, а тройку лучших замкнул победитель 2-го этапа этой Джиро д’Италия, 24-летний уругвайский велогонщик команды XDS Astana Томас Сильва.



Победа Сегарта и второе место Тона Артса - первый бельгийский дубль (1-2 места) на Джиро д’Италия с 1978 года, когда Рик Ван Линден (Rik Van Linden) и Роже де Вламинк (Roger De Vlaeminck) заняли первые два места в Сильви-Марина (Silvi Marina).



А благодаря третьему месту Томас Сильва (XDS Astana) оформил свой третий подиум на этой Джиро д’Италия после победы в Велико-Тырново на 2-м этапе и 3-го места в Потенце на 5-м этапе.



Товарищ Сегарта по велокоманде Bahrain Victorious Афонсо Эулалио не только сохранил розовую майку лидера, но ещё и выиграл 6 бонусных секунд на премии Red Bull KM, сохранив также белую майку лучшего молодого гонщика. Поль Манье (Soudal Quick Step), выпавший из пелотона на подъёмах, как и большинство спринтеров, удержал цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) остался лидером горной классификации.



Алек Сегарт (23 года, 4 месяца, 5 дней) стал самым молодым бельгийским победителем на этапе Джиро д’Италия после выигранного Ремко Эвенепулом (Ремко Эвенепулом) этапе в Чезене (Cesena) в 2023 году (23 года, 3 месяца, 19 дней). А велокоманда Bahrain Victorious одержали 5-ю победу в этом сезоне, причём предыдущую также принёс Алек Сегарт в марте на Grand Prix de Denain.



Bahrain Victorious была велокомандой Мирового тура с самым долгим отсутствием побед на Гран-турах, начиная с 20-го этапа Вуэльты Испании 2023 года, где победил Ваут Пулс (Wout Poels). Также Bahrain Victorious не побеждали на Джиро д’Италия с победы Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) на Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo) в 2023 году.

Тринадцатый этап Джиро д’Италия-2026. Трасса была полностью равнинной, за исключением двух коротких, но сложных подъёмов на последних 20 километров.

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Учитывая, что впереди предстоял 14-й этап - горный, все понимали, что у отрыва будет отличный шанс добиться успеха. Поэтому борьба за формирование отрыва с самого начала была нервной и напряжённой.



В итоге 15 велолгонщикам удалось уехать в отрыв дня, включая Яспера Стёйвена (Soudal Quick Step), Андреаса Лекнессунда (Uno-X Mobility) и Альбето Беттиоля (XDS Astana).



Отрыв набрал около десяти минут преимущества, и главные события дня, как и предполагалось, развернулись на последнем подъёме 3 категории Унжиаска (Ungiasca, 246 – 581 м, протяжённость 4,7 км, набор высоты 331 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%).



За 15,7 км до финиша отрыв порвался, вперёд уехали четверо - Джош Кенч (Joshua Kench / Groupama - FDJ United), Андреас Лекнессунд, Альберто Беттиоль и Михаэль Вальгрен (Michael Valgren / EF Education EasyPost). В это время пелотон уступал отрыву 11 с половиной минут.

Photo Credits: LaPresse



За 15 км до финиша из квартета лидеров атаковал Андреас Лекнессунд. Альберто Беттиоль закрыл просвет за сто метров до вершины, атаковал, первым прошёл вершину и увеличил просвет на спуске, в итоге, финишировав в гордом одиночестве. Лекнессунд второй раз (после 8 этапа) финишировал вторым), через 26 секунд после Альберто Беттиоля. А Яспер Стёйвен, выпавший на подъёме, выиграл спринт в борьбе за третье место.



Лекнессунд был одним из самых активных велогонщиков на Джиро д’Италия-2026. У норвежца второй показатель по километражу в атаках среди всех участников гонки, а и прошлое второе место на 8-м этапе он взял из отрыва. В 2023 году на итальянском Гранд-туре он занял 8-е место в генеральной классификации, пять дней носил розовую майку лидера после того, как на 4-м этапе финишировал вторым.



Для Яспера Стёйвена - 3-е место на 13-м этапе - это второй подиум на этапах этой Джиро д’Италия после 2-го места на 6-м этапе.

Четырнадцатый этап Джиро д’Италия-2026 - горный этап по долине Аосте и финишем в подъём 1 категории Пила-лес-Флёр (Pila Les Fleurs). Почти сразу после того, как гонка покинула альпийский город Аоста в очень жаркий день, пелотон достиг первого из четырёх главных подъёмов - подъём 1 категории Сан-Бартелеми (Saint-Barthelemy, 650 – 1627 м, протяженность 18,1 км, перепад высот 977 м, средний градиент 5,4%, максимальный 13%). На коротком этапе с набором высоты 4350 м многие хотели уехать в отрыв, и начались атаки велогонщиков, не являющихся фаворитами генеральной классификации. Ярди Кристиан ван дер Ле (EF Education-EasyPost) и Ян Кристен (UAE Team Emirates-XRG) взяли инициативу в свои руки, но вскоре за ними последовала группа из не менее чем 21 велогонщика.

Photo Credits: LaPresse



Теоретически, самым опасным среди этих 23 велогонщиков в генеральной классификации был Давид де Ла Крус (David De La Cruz / Pinarello-Q36.5). Однако, учитывая его почти семиминутное отставание от лидера генеральной классификации Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious), пелотон не стал реагировать на отъезд отрыва.



Численное преимущество в отрыве составляли четыре велогонщика Movistar, в том числе Энрик Мас и Хуан Лопес (Juan Pedro Lopez). В отрыв уехал победитель трёх этапов Джиро д’Италия этого года Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates-XRG). На спуске с первого подъёма два лидера и большая группа преследователей объединились. На следующем подъёме дня - вершине 3 категории Дуес/Ду (Doues, 800 – 1173 м, протяжённость 5,3 км, набор высоты 373 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%) отрыв набрал две минуты запаса. Джонатан Нарваэс воспользовался шансом набрать очки на промежуточном спринте, и в итоге с перевесом в 1 очков, перехватил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации у Поля Манье (Soudal Quick Step).

Photo Credits: LaPresse



На финальном подъёме дня от отрыва дня впереди остались Джулио Чикконе (Lidl-Trek), Энрик Мас и Эйнер Рубио (оба из Movistar), Ваут Пулс (Unibet Rose Rockets), Ян Хирт (Jan Hirt / NSN Cycling) и Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe). Велокоманда Visma Lease a Bike неумолимо сокращала разрыв. За 9 км до финиша, когда темп задавал Сепп Кусс, обладатель розовой майки Афонсо Эулалио выпал из пелотона. Когда на смену вышел Давиде Пиганцоли, отрыв догнали и проехали за 5 км до финиша. За 4,6 км до вершины Йонас Вингегор атаковал, и никто из его соперников не сел ему на колесо.



Датский велогонщик поехал к своей третьей победе на этой Джиро д’Италия, а Феликс Галль стал его ближайшим преследователем, пройдя подъём 1 категории Пила-лес-Флёр (620 - 1793 м, протяжённость 16,5 км, набор высоты 1173 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 15%) своим темпом. 28-летний австрийский велогонщик команды Decathlon CMA CGM финишировал вторым через 49 секунд после Йонаса Вингегора и поднялся на третью строчку генеральной классификации.

Photo Credits: LaPresse



Тройку лучших на этапе замкнул Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe), уступивший Вингегору 58 секунд. Хиндли также поднялся на одну строчку в генеральной классификации, но пока занимал 5-е место, проигрывая Галлю 53 секунды.



Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious) потерял розовую майку, но у него осталась белая майка лучшего молодого гонщика. После 14-го этапа Эулалио проигрывал Вингегору 2 минуты 26 секунд.



Йонас Вингегор продолжил лидировать в горной классификации, но на второе место в зачёте лучшего горного гонщика поднялся Ярди Кристиан ван дер Ле (EF Education – EasyPost), 24-летний нидерландский велогонщик, собравший горные очки благодаря отрыву дня.



Йонас Вингегор выиграл 14-й этап Джиро д’Италия-2026, оформив хет-трик после побед на 7-м и 9-м этапах, а также впервые в карьере надел розовую майку лидера.

Генеральная классификация после 14 этапа 1 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 56:08:41 2 Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious 0:02:26 3 Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG 0:02:50 4 Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS 0:03:03 5 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 0:03:43 6 Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 0:04:22 7 Michael Storer (Aus) Tudor Pro 0:04:46 8 Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla 0:05:22 9 Derek Gee (Can) Lidl - Trek 0:05:41 10 Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike 0:06:13

Пятнадцатый этап Джиро д’Италия-2026. На сверхбыстром этапе Джиро д’Италия между Вогерой (Voghera) и Миланом (Milano) начался с атаки Мартина Марчеллузи (Bardiani CSF 7 Saber), который рвался в свой седьмой отрыв на этой гонке, вызвал мгновенную реакцию сперва Фредрика Дверснеса (Fredrik Dversnes / Uno-X Mobility), а затем дуэта Polti-VisitMalta — Маттиа Баиса и Мирко Маэстри (Mirco Maestri). Попытки ещё нескольких велогонщиков Alpecin-Premier Tech переложиться пресёк Яспер Стёйвен (Soudal-QuickStep), рассчитывая на групповой спринт с Полем Манье (Soudal Quick Step).

Photo Credits: LaPresse



Казалось, гонка будет развиваться по привычному для спринтерских этапов сценарию, когда у квартета в отрыве почти нет шансов на успех, а велокоманды спринтеров контролируют ситуацию. На промежуточном спринте пелотон оживился – Поль Манье включился в борьбу за одно оставшееся после прохождения отрыва очко и перехватил цикламеновую майку у Джонатана Нарваэса (UAE Team Emirates XRG).



Когда гонка приехала в Милан, у отрыва в запасе оставались две минуты. Во время проезда по улицам Милана обладатель розовой майки Йонас Вингегор (Visma - Lease a Bike) подъехал к машине комиссаров гонки и попросил нейтрализовать часть этапа ради безопасности.



Организаторы удовлетворили коллективную просьбу пелотона, и передвинули зону нейтрализации на отметку 16,3 км до финиша, когда пелотон пересекал финишную черту при заходе на последний круг.



Однако, хотя спринтерским велокомандам больше не мешали претенденты на генеральную классификацию, оказалось, что отрыв догнать не получается. За километр до финиша у отрыва в запасе ещё оставалось 20 секунд.



Lidl-Trek и Unibet Rose Rockerts выкладывались по полной, Lidl–Trek даже привлекли к развозу своего генеральщика Дерека Джи. Soudal Quick Step также участвовали в погоне, но квартет в отрыве не думал сдаваться. Пелотон не смог догнать лидеров, и Фредрик Дверснес, который первым начал спринт, одержал победу с заметным преимуществом.



В группе спринтеров на финальном километре упал Роберт Дональдсон (Robert Donaldson) из Jayco AlUla, причиной его падения стал Энрико Дзанончелло (Enrico Zanoncello). Итальянский велогонщик Bardiani CSF 7 Saber был снят с гонки – он получил жёлтую карточку, дисквалификацию и получил штраф на 1000 швейцарских франков за отклонение от линии и бодание головой.

Photo Credits: LaPresse



29-летний норвежский велогонщик Фредрик Дверснес принёс Uno-X Mobility, впервые участвующей в Джиро д’Италия, первую победу на этапе. Год спустя после того, как Дверснес помешал Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) выиграть 5-й этап Тиррено-Адриатико, сумев удержаться в отрыве, он повторил свой успех уже на Джиро д’Италия.



Фредрик Дверснес опередил своих итальянских попутчиков по 153-километровому отрыву Мирко Маэстри (Polti VisitMalta), Мартина Марчеллузи (Bardiani CSF 7 Saber) и Маттиа Баиса (Polti VisitMalta).



Поль Манье (Soudal Quick Step) выиграл групповой спринт за пятое место и вернул цикламеновую майку, которую на прошлом этапе у него перехватил Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates XRG). Пелотон с генеральщиками не рисковал на финальном 16,3-км круге по Милану, так как организаторы согласились увеличить зону нейтрализации, и Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) благополучно финишировал в розовой майке лидера перед третьим днём отдыха на Джиро д’Италия-2026.



Благодаря Фредрику Дверснесу Норвегия впервые за 17 лет вновь отпраздновала победу на этапе Джиро д’Италия, предыдущую одержал Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen) в 2009 году. Всего норвежские велогонщики выиграли 14 этапов итальянского Гранд-тура.



15-й этап стал вторым самым быстрым равнинным этапом в истории Джиро д’Италия – участники проехали 156 км со средней скоростью 51,063 км/ч. Рекорд принадлежит этапу до Бриндизи (Brindisi) 2020 года, который выиграл Арнор Демар (Arnaud Démare), тогда средняя скорость составила 51,234 км/ч.

Шестнадцатый этап Джиро д’Италия-2026. После дня отдыха участников ждал самый короткий этап – 113 км - на Джиро д'Италия-2026, финишировавший в подъём 1 категории Кари (Cari, протяжённость 11,7 км, набор высоты 932 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 13%).

Photo Credits: LaPresse



Атаки начались сразу после старта, и уже через несколько километров впереди оказались 11 велогонщиков, но борьба на этом не закончилась. За 90 км до финиша большая группа из более чем 20 человек догнала отрыв, но всех атакующих вернули в пелотон уже через 6 км. Многие велогонщики к тому моменту уже отстали из-за высокой скорости, но борьба за отъезд в отрыв продолжилась.



Чуть более чем за 80 км до финиша группа из восьми велогонщиков уехала на первом подъёме дня, включая трёхкратного победителя этапов Джонатана Нарваэса (UAE Team Emirates-XRG) и Джулио Чикконе (Lidl-Trek). Затем к Нарваэсу и Чикконе переложились Крис Харпер (Pinarello-Q36.5), Ярди ван дер Лее (EF Education-EasyPost), Ян Кристен (UAE Team Emirates-XRG), Диего Улисси (XDS Astana), Эйнер Рубио, Хуан Педро Лопес (оба Movistar), Алан Хатерли (Alan Hatherly / Jayco AlUla), Франк ван ден Брук (Frank van den Broek / Picnic PostNL Raisin), Филиппо Дзана (Soudal-QuickStep) и Алессандро Тонелли (Polti VisitMalta).



Пелотон не давал отрыву набрать больше минуты преимущества. На следующем подъёме темп, заданный Харпером, порвал лидирующую группу, впереди остались Харпер, Чикконе, Рубио, Нарваэс и Улисси, а их бывшие спутники отстали и вскоре были поглощены пелотоном. Улисси также не выдержал темпа и пелотон догнал его за 29 км до финиша. Отрыв тем временем набрал почти две минуты.

Photo Credits: LaPresse



Но когда дорога начала взбираться вверх ещё до официально обозначенного начала подъёма Кари, за 20 км до финиша, разрыв сократился до 1 минуты 13 секунд. Харпер и Рубио продержались впереди дольше всех, но уже за 10,7 км до финиша весь отрыв дня был нейтрализован пелотоном, который возглавила велокоманда Visma Lease a Bike. После мощной работы Тимо Килиха, Тима Рекса и Барта Леммена (Bart Lemmen), Виктор Кампенартс задал высокий темп на финальном подъёме.



У подножия вместе с велогонщиками команды Вингегора темп стали поддерживать Red Bull Bora-hansgrohe, из-за чего выпал Джулио Пеллиццари, и тогда велогонщики Red Bull Bora-hansgrohe ушли с первых позиций в пелотоне. Visma Lease a Bike продолжила просев пелотона, из которого выпали Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious) и Бен О’Коннор (Jayco AlUla).

Photo Credits: LaPresse



Йонас Вингегор начал с победы финальную неделю Джиро д’Италия-2026, впервые в карьере выиграв этап в розовой майке лидера. 29-летний датский велогонщик Visma Lease a Bike уехал от соперников за 6,6 км до финиша. Давиде Пиганцоли последним задавал темп перед решающей атакой Йонаса Вингегора. В день отдыха Вингегор сказал, что мечтает выиграть этап в розовой майке лидера, и не стал откладывать до финальных горных этапов.



Феликс Галль попытался сесть на колесо обладателю розовой майки, но быстро отстал и поехал своим темпом. В итоге австрийский велогонщик Decathlon CMA CGM финишировал вторым (в четвёртый раз второй после Вингегора на этапах Джиро д’Италия-2026), проиграв Вингегору 1 минуту 9 секунд, но на 2 секунды опередил Джея Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe), замкнувшего тройку сильнейших на этапе. В генеральной классификации Галль поднялся на второе место, откуда был вытеснен Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious), потерявший даже место в топ-3.

Генеральная классификация после 16 этапа 1 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 62:10:26 2 Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG 4:03 3 Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS 4:27 4 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 5:00 5 Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious 5:40 6 Derek Gee (Can) Lidl - Trek 7:09 7 Michael Storer (Aus) Tudor Pro 7:14 8 Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike 7:57 9 Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla 9:20 10 Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS 9:44



Таймен Аренсман (Netcompany INEOS) финишировал четвёртым через 1 минуту 14 секунд, и поднялся на третью строчку генеральной классификации, где проигрывал Вингегору 4 мирнуты 27 секунд.



Лидером очковой классификации остался Поль Манье (Soudal Quick Step), но Джонатан Нарваэс, взявший 12 очков на промежуточном спринте, уступал 22-летнему французскому велгонщику лишь 2 очка.



Афонсо Эулалио, потерявший место в тройке сильнейших генеральной классификации, сохранил белую майку лидера, где его ближайший соперник Давиде Пиганцоли (Visma Lease a Bike) проигрывал ему 2 минуты 17 секунд.

Семнадцатый этап Джиро д’Италия-2026 стал одним из последних шансов для отрыва. Атаки с самого старта шли одна за другой, скорость в первый час выезда из Кассано-д'Адда (Cassano d'Adda) держалась выше 50 км/ч, но полноценный отрыв в первые 32 км ещё не сформировался. Два подъёма третьей категории на первых 90 км дистанции длиной 202 км помогали попыткам оторваться от пелотона, и именно перед первым из них, Пассо-деи-Тре-Термини (Passo dei Tre Termini, 198 – 681 м, протяжённость 8,2 км, набор высоты 483 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%), уехала группа из семи человек, затем к ним переложились ещё четверо.



Велокоманды генеральщиков попытались выстроиться в ширину дороги, чтобы отрыв не разрастался, но это не помогло. Атаки продолжались. И когда гонка подошла ко второму подъёму, Кокка-ди-Лодрино (Cocca di Lodrino, 403 – 735 м, протяжённость 8,2 км, набор высоты 332 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%) отрыв из 11 велогонщиков превратился почти в пелотон из 29 участников.

Photo Credits: LaPresse



Несколько велокоманд были представлены более чем одним велогонщиком впереди, но больше всех UAE Team Emirates XRG и Movistar: Энрик Мас, Хуан Педро Лопес, Эйнер Рубио, Лоренцо Милези (Movistar), Игор Арриета, Ян Кристен, Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates-XRG), Реми Каванья (Groupama-FDJ United), Тобиас Байер (Tobias Bayer / Alpecin-PremierTech), Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Ярди ван дер Ле и Михаэль Вальгрен из EF Education-EasyPost, Джулио Чикконе (Lidl-Trek), Симоне Гуальди (Simone Gualdi / Lotto Intermarché), Ян Хирт (NSN), Давид де ла Крус и Марк Донован (Mark Donovan) из Pinarello Q36.5, Александр Власов и Мик ван Дейк (Mick van Dijke Red) из Bull-BORA-hansgrohe, Джанмарко Гарофоли (Gianmarco Garofoli) и Фабио ван ден Бос из Soudal Quick-Step, Гейс Лемрейзе (Gijs Leemreize) и Франк ван ден Брук из Picnic PostNL, Флориан Шторк (Florian Stork / Tudor), Мануэле Тароцци (Bardiani CSF 7 Saber), Маттиа Байс и Алессандро Тонелли из Polti VisitMalta, Никлас Ларсен (Unibet Rose Rockets) и Андреас Лекнессунд (Uno-X Mobility).



Велокоманда лидера гонки Йонаса Вингегора, Visma Lease a Bike, отпустив эту группу, удерживала ситуацию под контролем, позволив 29 велогонщикам набрать более шести минут преимущества.



Реми Каванья атаковал (Groupama - FDJ United) в одиночку за 117 км до финиша и после 17 км соло комфортно опережал большую группу на две минуты. Но его постепенно догнали, и именно UAE Team Emirates XRG проделала большую часть работы, чтобы вернуть французского велогонщика за 55 км до финиша. UAE Team Emirates XRG сделали всё, чтобы Джонатан Нарваэс поборолся за промежуточный спринт в Ронконе, который он выиграл, опередив Чикконе. Нарваэс увеличил свой отрыв от Поля Манье и перехватил у него цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где теперь опережал его на 12 очков.

Photo Credits: LaPresse



Финальные 80 км - постоянный подъём, что побуждало таких велогонщиков, как Карузо, атаковать и просеивать отрыв. За 28 км до финиша впереди остались десять велогонщиков Карузо, Вальгрен, Лопес, Рубио, ван Дейке, Власов, Гарофоли, Аррьета, Лекнессунд и де ла Крус. Ближайшую группу преследования возглавлял Ян Хирт, в которой также находились Нарваэс и Джулио Чикконе.



Позади отрыва, в пелотоне Tudor и Jayco AlUla сменили Visma Lease a Bike в попытках уменьшить преимущество отрыва, поскольку Карузо угрожал их лидерам генеральной классификации, Стореру и О'Коннору.



Дамиано Карузо атаковал на подступах к последнему подъёму Андало-Левер (Andalo-Lever, 850 – 1136 м, протяжённость 8,5 км, набор высоты 286 м, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 10%), но его контратаковал Рубио, а во второй группе, отстававшей примерно на 30 секунд у подножия подъёма, Нарваэс и Чикконе прибавили скорость, пытаясь перебраться к первой группе.



Рубио атаковал, но с ним уехал Михаэль Вальгрен, а Карузо, Власов, Аррьета и Лекнессунд отставали на 10 секунд. В этот момент было ясно, что группа Чикконе и Нарваэса, находившаяся в 1 минуте 18 секундах, не успеет переложиться и не сможет бороться за этап.



Игор Арриета атаковал за 3,3 км до финиша, когда до Вальгрена и Рубио было 20 секунд. Рубио снова атаковал за 2,7 км до финиша, но Михаэль Вальгрен удержался за ним.



Арриета переложился к дуэту за 2,3 км до финиша, но и три других преследователя тоже сумели догнать лидеров. В итоге за победу на этапе боролись шестеро. Михаэль Вальгрен сделал свой ход за 1,1 км до финиша. Андреас Лекнессунд отреагировал с опозданием, и не смог догнать датского велогонщика.

Photo Credits: LaPresse



Михаэль Вальгрен в 34 года впервые за 10 лет карьеры выиграл этап Гранд-тура. Норвежец Андреас Лекнессунд (Uno-X Mobility) попытался закрыть разрыв, но в третий раз на этой Джирод’Италия финишировал вторым, в то время как Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), финишировавший третьим, поднялся в топ-10 генеральной классификации.



Пелотон с лидером, Йонасом Вингегором, финишировал через 5 минут 15 секунд после того, как Михаэль Вальгрен отпраздновал победу на 17-м этапе. Для лидеров генеральную классификацию этот этап стал проходным, Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), порадовавшийся за победу соотечественника, продолжал лидировать с преимуществом в 4 минуты 3 секунды над Феликсом Галлем (Decathlon CMA CGM).



Впервые в истории Джиро д’Италия скандинавские велогонщики выиграли четыре этапа подряд: последовательно датчанин Йонас Вингегор - 14-й этап, норвежец Фредрик Дверснес - 15-й, снова Вингегор - 16-й и Вальгрен 17-й этап.



Также впервые в истории Джиро д’Италия датчанин выиграл этап, в то время как другой датчанин был в розовой майке. Датские велогонщики выиграли 10 этапов из 37, начиная с прошлогодней Джир о д’Италия, благодаря чему Дания стала самой успешной страной в сезонах 2025-2026. Ближайшие преследователи - Эквадор, Италия и Нидерланды, у которых по 4 победы.



Если принять во внимание всю историю EF Education-EasyPost со времён Garmin, это 15-я победа велогонщиков команды на этапе Джиро д’Италия. В прошлом году они выигрывали с Ричардом Карапасом в Кастельново-не-Монти (Castelnovo ne' Monti) и с Каспером Асгреном (Kasper Asgreen) в Нова-Горица (Nova Gorica).

Восемнадцатый этап Джиро д’Италия-2026, подходивший для успешного отрыва, но завершившейся общим спринтом. После старта начались многочисленные атаки, первая попытка уехать не удалась, пелотон собрался через 25 км, а затем последовали новые атаки. Просвет удалось создать Маттиа Баису и Андреа Мифсуд (Andrea Mifsud) из Polti VisitMalta, а за 100 км до финиша к ним переложились сначала Джеймс Шоу (James Shaw / EF Education-EasyPost), а затем Йонас Генс (Alpecin-Premier Tech).

Photo Credits: LaPresse



Пелотон позволил отрыву набрать почти три минуты преимущества, но затем стабилизировал разрыв примерно на 90 секундах. Когда приблизился промежуточный спринт, велокоманда UAE Team Emirates-XRG сократила запас отрыва до одной минуты. За 48,6 км до финиша в зоне питания упал обладатель белой майки Афонсу Эулалиу (Bahrain Victorious), но он быстро вернулся в гонку и серьёзно не пострадал. Велогонщики команды NSN вышли вперёд, чтобы помогать в погоне за отрывом. Нарваэс сумел забрать последнее оставшееся после отрыва на промежуточном спринте очко. Но это не помогло эквадорскому велогонщику сохранить цикламеновую майку.



Мощное ускорение в пелотоне после спринта быстро ликвидировало отрыв беглецов, и трое из них вернулись в группу за 22 км до финиша, а последний велогонщик отрыва Йонас Генс (Alpecin - Premier Tech) атаковал, как только пелотон его почти догнал, чтобы получить приз самому агрессивному гонщику. Генс был первым на Red Bull Km за 17,6 км до финиша.

Photo Credits: LaPresse



Позади Генса велокоманда Netcompany Ineos попытался добыть бонусные секунды для Таймена Аренсмана, чтобы сократить его отставание от занимающего второе место Феликса Галля, но Decathlon отправил в отрыв Оливера Насена (Oliver Naesen), который выиграл четыре секунды, в то время как товарищ Аренсмана по велокоманде Коннор Свифт (Connor Swift) по ошибке пересёк линию перед ним и забрал последние две доступные секунды. Netcompany Ineos выстроили пелотон перед подъёмом Муро-ди-Ка-дель-Поджо (Muro di Ca' del Poggio, протяжённость 1,1 км, 102 - 242 м, перепад 140 м, средний градиент 12,7%, максимальный градиент 18%), догнав Генса за 500 метров до подъёма. Йонас Вингегор тоже вышел на первые позиции.



Обладатель белой майки Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious) атаковал за 10 км до финиша, но усилиями Сеппа Кусса велокоманда Visma Lease a Bike почти догнала Эулалио до вершины подъёма, за 9,5 км до финиша оставшийся просвет закрыл Йонас Вингегор, и атака португальского велогонщика была нейтрализована. Новую атаку на спуске предпринял Йоханнес Кулсет (Johannes Kulset / Uno-X Mobility), за ним последовал Эулалио. Кулсет выложился полностью, но не удержался, и сократившийся пелотон пронёсся мимо за 1,2 км до финиша.

Photo Credits: LaPresse



Спринтеры выпадавшие из пелотона, вернулись в него за 4 км до финиша и разыграли спринт. На последнем километре Яспер Стёйвен (Soudal Quick Step) зашёл в последний поворот с Полем Манье на колесе и выдал мастер-класс пилотирования и развоза. Его усилия стали ключевыми для победы Поля Манье (Soudal Quick Step), который открыл спринт всего за 200 метров до финиша и опередил Эдоардо Дзамбанини (Edoardo Zambanini / Bahrain Victorious) и Джонатана Милана (Lidl-Trek), находившегося на четвёртой позиции, который был вынужден огибать поворот с внешней стороны и не смог обогнать ни Манье, ни Дзамбанини.



Поль Манье вернул себе цикламеновую майку, и теперь обходил Джонатана Нарваэса (Bahrain Victorious) на 37 очков.



Поль Манье стал первым французом, сделавшим хет-трик со времён Арно Демара (Arnaud Démare) в 2022 году. До рекорда Франции ему осталась всего одна победа - Бернар Ино (Bernard Hinault) в 1982 году и Арно Демар в 2020 году выигрывали по 4 этапа.



Победа на 18-м этапе стала 29-й в карьере Поля Манье и пятой в этом сезоне. На этот день Полю Манье было 22 года, 1 месяц и 14 дней. В этом возрасте Тадей Погачар выиграл 17 профессиональных гонок, доведя их количество до 29 до того, как ему исполнилось 23.



Лидер гонки Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) без проблем преодолел хаос и сохранил розовую майку с прежним отрывом в генеральной классификации: Феликс Галль (Decathlon CMA CGM) шёл вторым с отставанием 4 минуты 3 секунды, Таймен Аренсман (Netcompany Ineos) - третьим с отставанием 4 минуты 27 секунд.

Девятнадцатый этап Джиро д’Италия-2026 - королевский горный этап представлял собой эпический день в Доломитах, где на 151 км набор высоты составил почти 5000 метров. Многие пытались уехать до начала первого подъёма - Пассо Дуран (Passo Duran, 610 – 1601 м, протяжённость 12,1 км, перепад 991 м, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 14%), и в итоге 16 велогонщиков создали просвет, однако Visma-Lease a Bike держала разрыв в пределах двух минут, и как только пелотон начал проходить 12-километровый подъём, первоначальный отрыв добрали, и начал формироваться новый, в который уехали Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Сепп Кусс (Visma-Lease a Bike) и Джулио Чикконе (Lidl-Trek).



Присутствие Карузо, который шёл девятым в генеральной классификации, спровоцировало новые атаки со стороны велогонщиков из топ-10. Попытался переложиться Бен О’Коннор (Jayco AlUla), Tudor Pro Cycling устроил командную гонку ради Майкла Сторера (Michael Storer), а за ними поехал Дерек Джи-Уэст (Lidl-Trek).

Photo Credits: LaPress



В то время как Джулио Чикконе приступил к выполнению своей главной задачи - набора очков в горную классификацию, ко второму подъёму дня – подъёму 2 категории Кой (Coi, 936 – 1501 м, протяжённость 5,8 км, набор высоты 565 м, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 19%), образовался отрыв из 26 велогонщиков. В него вошли: Дамиано Карузо, Крис Харпер и Давид де ла Крус из Pinarello Q36.5, Сепп Кусс (Visma-Lease a Bike), Альберто Беттиоль (XDS Astana), Майкл Сторер, Вильям Барта (William Barta), Флориан Шторк, Матис Рондель из Tudor Pro Cycling, Джулио Чикконе, Дерек Джи-Уэст, Маттео Собреро (Matteo Sobrero) из Lidl-Trek, Энрик Мас, Эйнер Рубио, Хуанпе Лопес, Лоренцо Милези из Movistar, Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg), Игор Арриета из UAE Team Emirates-XRG, Даррен Рафферти, Ярди Кристиан ван дер Лее из EF Education-EasyPost, Джулио Пеллиццари (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Ян Хирт (NSN), Джонатан Кулсет (Johannes Kulset / Uno-X Mobility), Ваут Пулс (Unibet Rose Rockets), Лудовико Крешиоли (Polti VisitMalta) и Эмбрет Свестад-Бордсенг (Embret Svestad-Baardseng / Netcompany Ineos).

Photo Credits: LaPress



Рубио и Чикконе атаковали за 81 км до финиша на крутых склонах Кой, несколько велогонщиков не выдержали темпа, а пелотон под руководством Visma-Lease a Bike держался в пределах 2 минут 11 секунд позади. Чикконе лидировал на подъёмах Кой и подъёме 2 категории Форчелла-Стауланца (Forcella Staulanza, 1340 – 1766 м, протяжённость 6,3 км, набор высоты 426 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%), набрав ещё 36 горных очков.



К началу восхождения к самой высокой точки нынешней Джиро д’Италия отрыв снова собрался вместе, Собреро из Lidl-Trek возглавил группу, а затем темп начал поддерживать Дерек Джи. И в отрыве, и в пелотоне к этому моменту остались лишь сильнейшие горняки.



Джулио Чикконе забрал престижную горную премию «Чима Коппи» и в тот момент стал виртуальным лидером горной классификации, добавив 50 очков.



Впереди от отрыва дня осталось 8 велогонщиков - Чикконе, Пеллиццари, Рубио, Джи, Кусс, Сторер, Карузо и Хирт. Группа розовой майки, которую возглавляла Visma Lease a Bike, отставала на 2 минуты 25 секунд от лидеров. На последних сорока километрах в пелотоне темп начала задавать велокоманда Decathlon, она была и самой многочисленной в группе, которая осталась от полного пелотона. Дерек Джи и Майкл Сторер угрожали позиции лидера Decathlon - Феликсу Галлю.



В это время у Вингегора в помощниках оставались Барт Леммен и Давиде Пиганцоли, а с Тайменом Аренсманом оставались Эган Берналь и Свестад-Бордсенг, выпавший из отрыва.



Дерек Джи забрал 6 бонусных секунд на километре Red Bull, а Майкл Сторер (Tudor Pro Cycling) забрал 4 секунды. Эйнер Рубио (Movistar), который надеялся первым пересечь премию Red Bull, разозлился и в ответ не дал Чикконе взять максимум горных очков на предпоследнем подъёме дня. В свою очередь Чикконе тоже выразил недовольство, но иным способом - атаковав на спуске, почти сразу набрав около минуты преимущества. Но минута в запасе не помогла итальянскому велогонщику выиграть этап. Всего 5 км отделяли его от победы, которую он так отчаянно преследовал всю гонку, но средний градиент финального подъёма категории Cima Coppi - перевал Джау (Passo Giau, протяженность 9,9 км, 1314-2233 м, набор высоты 919 м, средний градиент 9,3%, максимальный - 14%) составлял почти 10% на всём протяжении.



В группе генеральщиков велокоманда Decathlon сменила Netcompany Ineos, работая на своего капитана Феликса Галля. Их высокого темпа не выдержал обладатель белой майки Альфонсо Эулалио (Bahrain Victorious), а разрыв до Чикконе и остальных в отрыве начал сокращаться.

Photo Credits: LaPress



Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger / Decathlon - CMA CMG) подготовил атаку Галля, и только Вингегор смог удержаться за австрийским велогонщиком. Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe) тоже отреагировал, хотя и не сразу сел на колесо двоим сильнейшим в генеральной классификации. Таймен Аренсман (Netcompany Ineos) же не выдержал темп, и его место на подиуме оставалось под вопросом.



В то время как Сепп Кусс атаковал и поехал к своей победе на этапе Джиро д’Италия, атака Феликса Галля позволила сократить разрыв до отрыва. Йонас Вингегор отреагировал на его ускорение. У Сеппа Кусса было время отпраздновать победу, а фавориты генеральной классификации пересекли финиш через 39 секунд.



Сепп Кусс (Visma Lease a Bike) в одиночку пересёк линию финиша с преимуществом в 13 секунд над ближайшим преследователем, Дереком Джи, который тоже обогнал Чикконе, своего товарища по команде. Джулио Чикконе замкнул тройку сильнейших, финишировав через 36 секунд после победителя. Ещё через три секунды линию финиша пересекли велогонщики, занимающие места в топ-3 генеральной классификации - Феликс Галль (Decathlon CMA CGM) и Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike).



Джулио Чикконе (Lidl-Trek), также уехавший в отрыв дня, сумел собрать горные очки и перехватить синюю майку лидера классификации лучшего горного гонщика у Йонаса Вингегора. Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe), финишировавший 4-м, поднялся в тройку лучших генеральной классификации.



Сепп Кусс стал 116-м велогонщиком с победами на этапах всех трёх Гранд-туров (1 на Джиро д’Италия, 1 на Тур де Франс, 2 на Вуэльте Испании). Его товарищ по велокоманде Йонас Вингегор также собрал коллекцию этапов всех Гранд-туров в этом выпуске Джиро д’Италия, победив на Блокхаусе (7-й этап).

Двадцатый этап Джиро д’Италия-2026. В предпоследний день Джиро д’Италия участники преодолевали 200-километровый этап с двукратным подъёмом 1-й категории Пьянкавалло (Piancavallo, 159 – 1290 м, протяжённость 14,5 км, перепад 1131 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) в финале. С самого начала велогонщики Visma Lease a Bike взяли пелотон под контроль и отправились в погоню за ранним отрывом. Двойное прохождение подъёма Пьянкавалло предоставляло последний шанс для атак. В отрыв уехали семь велогонщиков: Йонас Генс (Alpecin‑Premier Tech), Мануэле Тароцци (Bardiani‑CSF‑7 Saber), Аксель Хюэнс (Axel Huens / Groupama‑FDJ United), Джек Хейг (Jack Haig / Netcompany‑Ineos), Ларри Уорбасс (Larry Warbasse / Tudor Pro Cycling), Андреас Лекнесунд (Uno‑X Mobility) и Томас Сильва (XDS‑Astana). Но шансов у отрыва не было. Хотя преимущество составило около четырёх с половиной минут, к началу первого восхождения на Пьянкавалло оно сократилось вдвое. Отрыв забрал горную премию за 52 км до финиша, что означало, что Джулио Чикконе обеспечил себе горную майку.

Photo Credits: LaPress



Ко второму восхождению на Пьянкавалло отрыв рассыпался. А атака Йонаса Вингегора за 10,6 км до финиша лишила шансов и велогонщиков отрыва, и соперников по генеральной классификации. Феликс Галль вновь, как и на прошлых этапах, попытался ответить на ускорение Вингегора, но быстро переключился на свой темп, создав просвет относительно ближайших соперников.



Йонас Вингегор добавил пятую победу на Джиро д’Италия-2026 (и третью, одержанную в розовой майке лидера), поставив эффектную точку на горных этапах.

Photo Credits: LaPress



Как и на предыдущих четырёх горных этапах, где Йонас Вингегор одержал победы, его ближайшим соперником стал Феликс Галль (Decathlon CMA CGM). На этот раз австрийский велогонщик пересёк финиш вторым через 1 минуту 15 секунд, опередив в спринте Джея Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe). В генеральной классификации Вингегор, Галль и Хиндли в той же последовательности занимали места в тройке сильнейших.



В финале этапа шла борьба и за белую майку лучшего молодого гонщика, но товарищ по велокоманде Вингегора Давиде Пиганцоли не сумел отыграть время у обладателя белой майки Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious). Таймен Аренсман, Джей Хиндли, Дерек Джи и Эулалиу держались вместе, темп задавал товарищ Аренсмана по велокоманде Netcompany INEOS Эган Берналь. Однако Аренсману было тяжело удерживать эту скорость. Джей Хиндли и Дерек Джи атаковали и догнали Феликса Галля за 5 км до финиша. Но в спринте Галль опередил Хиндли и Джи, став вторым, в то время как Аренсман потерял несколько секунд. Все четверо сохранили свои позиции в генеральной классификации.

Двадцать первый этап Джиро д'Италия-2026 - спринтерский этап «дружбы» по столице Италии. После трёх недель погони за победой на этапе Джиро д’Италия-2026 Джонатан Милан (Lidl - Trek), наконец, был вознаграждён в Риме, добавив в свой список пятый выигранный этап итальянского Гранд-тура.

Photo Credits: LaPress



25-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek продолжил свой «марафон» - ещё ни разу он не уезжал с Гранд-тура без хотя бы одной победы на этапе, выиграв по одному этапу на Джиро д’Италия в 2023 и 2026 годах, два этапа в 2024 году на Джиро д’Италия и столько же на Тур де Франс‑2025.



Джонатан Милан начал Джиро д’Италия с надеждой повторить успех 2023 и 2024 годов, когда помимо побед на этапах он выиграл и цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Но на этот раз в очковой классификации он финишировал вторым, проиграв победителю, Полю Манье (Soudal Quick Step) 47 очков.



На 21-м этапе в Риме Джонатан Милан уже не допустил ошибок. Он опередил Джованни Лонарди (Giovanni Lonardi / Polti VisitMalta) и Поля Пеноэ (Paul Penhoet / Groupama - FDJ United).

Итоговая генеральная классификация 1 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 83:22:51 2 Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG 0:05:22 3 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 0:06:25 4 Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS 0:07:02 5 Derek Gee (Can) Lidl - Trek 0:07:56 6 Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious 0:09:39 7 Michael Storer (Aus) Tudor Pro 0:10:13 8 Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike 0:10:52 9 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:11:24 10 Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS 0:12:54

Подиум Джиро д'Италия-2026

Йонас Вингегор одержал победу на Джиро д’Италия-2026 и вошёл в круг победителей всех трёх Гранд-туров (после двух побед на Тур де Франс в 2022 и 2023 и победы на Вуэльте Испании-2025). Кроме того, 29-летний велогонщик команды Visma Lease a Bike стал первым датским победителем Джиро д’Италия.

Photo Credits: LaPresse

В 2026 году Йонас Вингегор впервые в карьере стартовал на итальянском Гранд-туре, сольными атаками выиграл пять этапов – все с финишем в подъёмы: 7-й на Блокхаусе, 9-й – на Корно-алле-Скале, 14-й – на финише в подъём Пила, 16-й – с финишем в подъём Кари и 20-й – с финишем в подъём Пьянкавалло.

Розовую майку лидера Йонас Вингегор надел розовую майку лидера после 14-го этапа, и выиграл генеральную классификацию с преимуществом в 5 минут 22 секунды над ближайшим соперником.

Йонас Вингегор стал вторым после Приможа Роглича из действующих велогонщиков, завоевавшим майки лидера на трёх Гранд-турах (8 на Джиро д’Италия, 27 на Тур де Франс, 15 – на Вуэльте Испании).

Феликс Галль занял 2-е место на Джиро д’Италия-2026. 28-летний австрийский велогонщик команды Decathlon CMA CGM финишировал вторым на пяти этапах, которые выиграл Вингегор.

Это лучший результат Феликса Галля на седьмом в общей сложности Гранд-туре в карьере, причём на пяти из них он финишировал в топ-10 - 8-м на Тур де Франс в 2023, 5-м на Тур де Франс в 2025, 8-м на Вуэльте Испании в 2025 и теперь на второй ступени подиума Джиро д’Италия.

Джей Хиндли в третий раз в карьере поднялся на подиум итальянского Гранд-тура. После второго места в 2020 и победы в 2022 году на Джиро д’Италия-2026 30-летний австралийский велогонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe занял третье место, уступив 6 минут 25 секунд победителю, Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike) и 1 минуту 3 секунды занявшему второе место Феликсу Галлю (Decathlon CMA CGM).

Photo © Getty Images/Red Bull Bora-hansgrohe Team

На старте Джиро д’Италия-2026 Джей Хиндли делил капитанские полномочия с молодым товарищем по команде Джулио Пеллиццари, который, однако, потерял шансы бороться за подиум после 16 этапа.

А Джей Хиндли на ключевых горных этапах выступал стабильно - 3-м на Блокхаусе, 9-м на 9-м этапе до Корно-алле-Скале, 3-м на 14-м этапе с финишем в подъём Пила, 3-м на 16-м этапе до Кари, 6-м на 19-м этапе до Пьяни-ди-Пецце и 3-м на 20-м этапе до Пьянкавалло.

Он поднялся в генеральной классификации на третью строчку после королевском горного 19 этапа, а на 20-м гарантировал себе место в тройке призёров.

Для Red Bull Bora-hansgrohe это третий подиум Джиро д’Италия в истории велокоманды после победы Хиндли в 2022 году и второго места Дани Мартинеса в 2024.

Джулио Чикконе (Lidl-Trek) второй раз в карьере одержал победу в горной классификации Джиро д’Италия, через семь лет после первого триумфа в 2019 году.

Photo Credits: LaPresse

31-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek приехал на Джиро д’Италия-2026 нацеленным на борьбу за этапы и синюю майку горного короля. Ему не удалось выиграть этап, хотя он упорно стремился к этой победе и проехал в отрывах более 500 километров.

Но совершенно неожиданно исполнил детскую мечту - надел (после 4 этапа), пусть и всего на один день, розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse

Джулио Чикконе пришлось бороться за синюю майку лучшего в горной классификации с лидером гонки и победителем Джиро Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike). Ради этого он уехал в отрыв на 19-м этапе, а также, рассчитав действия на 20-м этапе, гарантировал себе синюю майку. В итоге Джулио Чикконе в классификации лучшего горного гонщика с 277 очками опередил датского победителя Джиро д’Италия-2026 на 11 очков.

Поль Манье (Soudal Quick Step) завершил Джиро д’Италия-2026 с тремя победами на этапах и в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации. Французский велогонщик команды Soudal Quick Step в возрасте 22 лет и 47 дней он стал вторым самым молодым победителем очковой классификации итальянского Гранд-тура после Джузеппе Саронни (1979).

Поль Манье начал Джиро д’Италия-2026 с победы на 1-м этапе и стал первым обладателем розовой майки, а лидерство в очковой классификации потерял лишь на двух этапах - после 13-го и после 17-го этапов цикламеновую майку надевал Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates XRG). После схода Нарваэса ближайшим соперником Поля Манье в борьбе за очковую классификацию стал Джонатан Милан (Lidl-Trek), которого молодой французский спринтер опередил на 47 очков.

©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious) провёл незабываемую Джиро д’Италия-2026. Участвуя в итальянском Гранд-туре второй раз в карьере, 24-летний португальский велогонщик команды Bahrain Victorious девять этапов носил розовую майку лидера, а также с 5-го этапа и до финального подиума в Риме возглавлял классификацию лучшего молодого гонщика, выиграв в итоге белую майку. Также Афонсо Эулалио занял 6-е место в генеральной классификации Джиро д’Италия-2026.

В классификации лучшего молодого гонщика ближайшим соперником Афонсо Эулалио был Давиде Пиганцоли (Visma Lease a Bike), проигравший 1 минуту 13 секунд.

Дамиано Карузо в последний раз в карьере проехал домашний Гранд-тур - Джиро д’Италия, где в 2021 году поднимался на вторую ступень подиума, и получил приз как самый атакующий гонщик. В конце 2026 года 38-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious завершил карьеру профессионального велогонщика.

Но на Джиро д’Италия-2026 Карузо был не только наставником молодого товарища по велокоманде Афонсо Эулалио, которому помогал завоевать белую майку лучшего молодого гонщика, но и сам финишировал 9-м в генеральной классификации.

Для велокоманды Bahrain Victorious гонка круто изменилась в самом начале Джиро д’Италия после потери Сантьяго Буйтраго, который стартовал как лидер на генеральную классификацию, но сошёл на 2-м этапе.

С того момента велокоманда перестроилась под новые возможности и начала атаковать. Благодаря этой тактике Джонатан Нарваэс одержал три победы на этапах и дважды примерял цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Афонсо Эулалио занял 2-е место на 5-м этапе, в эпической дуэли с Игором Арриетой (UAE Team Emirates XRG), на 12-м этапе победу велокоманде принесла поздняя атака Алека Сегарта (Bahrain Victorious), сумевшего застать врасплох пелотон, Дамиано Карузо занял 3-е место на 17-м горном этапе, что позволило ему войти в топ-10 общего зачёта, которое он удержал и на королевском горном 19-м этапе, где финишировал 7-м.

Photo ©2026 Luca Bettini/SprintCyclingAgency/Bahrain Victorious Team

ЭТАП 1: 8 мая 2026: Nessebar - Burgas, 147 км

1. Paul Magnier

ЭТАП 2: 9 мая 2026: Burgas - Veliko Tarnovo, 221 км

1. Guillermo Thomas Silva

ЭТАП 3: 10 мая 2026: Plovdiv - Sofia, 175 км

1. Paul Magnier

ЭТАП 4: 12 мая 2026: Catanzaro - Cosenza, 138 км

1. Jhonatan Narvaez

ЭТАП 5: 13 мая 2026: Praia a Mare - Potenza, 203 км

1. Igor Arrieta

ЭТАП 6: 14 мая 2026: Paestum - Napoli, 141 км

1. Davide Ballerini

ЭТАП 7: 15 мая 2026: Formia - Blockhaus, 245 км

1. Jonas Vingegaard

ЭТАП 8: 16 мая 2026: Chieti - Fermo, 156 км

1. Jhonatan Narvaez

ЭТАП 9: 17 мая 2026: Cervia - Corno alle Scale, 184 км

1. Jonas Vingegaard

ЭТАП 10: 19 мая 2026: Viareggio - Massa TUDOR (ITT), 42 км

1. Filippo Ganna

ЭТАП 11: 20 мая 2026: Porcari (Paper District) - Chiavari, 195 км

1. Jhonatan Narvaez

ЭТАП 12: 21 мая 2026: Imperia - Novi Ligure, 175 км

1. Alec Segaert

ЭТАП 13: 22 мая 2026: Alessandria - Verbania, 187 км

1. Alberto Bettiol

ЭТАП 14: 23 мая 2026: Aosta - Pila (Gressan), 133 км

1. Jonas Vingegaard

ЭТАП 15: 24 мая 2026: Voghera - Milano, 156 км

1. Fredrik Dversnes

ЭТАП 16: 26 мая 2026: Bellinzona - Carì, 113 км

1. Jonas Vingegaard

ЭТАП 17: 27 мая 2026: Cassano d'Adda - Andalo, 202 км

1. Michael Valgren

ЭТАП 18: 28 мая 2026: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 171 км

1. Paul Magnier

ЭТАП 19: 29 мая 2026: Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè), 151 км

1. Sepp Kuss

ЭТАП 20: 30 мая 2026: Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo, 200 км

1. Jonas Vingegaard

ЭТАП 21: 31 мая 2026: Roma - Roma, 131 км

1. Jonathan Milan





ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. VINGEGAARD Jonas 83:22:51

2. GALL Felix 00:05:22

3. HINDLEY Jai 00:06:25