 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 7-го этапа Джиро д'Италия-2022

7-й этап Джиро д’Италия-2022 и первый горный этап в Южных Апеннинах с набором высоты 4500 м подходил для отрыва. И атаки начались с самого старта. Первым попытался уехать Томас Де Гендт (Lotto Soudal), затем атаковал Алессандро Де Марки (Israel - Premier Tech).

На первом категорийном подъёме дня Пассо Колла за 158 км до финиша атаковал Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), к нему переложились ещё пять гонщиков, но погони и новые атаки продолжались до второго подъёма дня - подъёма 1-й категории Монте Сирино (Monte Sirino, 480 - 1402 м, протяжённость 24,4 км, перепад высот 922 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 12%).

Атака Давиде Формоло (UAE Team Emirates), к которому присоединился Давиде Виллелла (Cofidis) оказалась решающей для формирования отрыва дня.

К итальянским гонщикам переложились Кун Бауман (Jumbo-Visma) и Ваут Пулс (Bahrain Victorious). За 127 км до финиша из пелотона атаковали Том Дюмулин (Jumbo-Visma), Диего Камарго (EF Education-EasyPost), а затем их добрал Бауке Моллема (Trek-Segafredo). Через четыре километра Дюмулин, Камарго и Моллема догнали Пулса, Виллеллу и Баумана. Так сформировался отрыв дня. Пелотон отпустил беглецов, разрыв стал расти и за 75 км до финиша составлял 5 с половиной минут. Какое-то время Кун Бауман был виртуальным лидером общего зачёта.

Розовую майку Куну Бауману перехватить не удалось, но по итогам этапа он переоделся в синюю майку лучшего горного гонщика – 28-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma первым прошёл вершину 1-й категории Монте Сирино, взял горную премию на вершине 2-й категории Монтанья-Гранде-ди-Виджиано, забрал максимальное количество очков и на финальном подъёме 3-й категории Селлата.

На подъёме Монте-Гранде-ди-Виджиано контакт с отрывом потерял Ваут Пулс. Давиде Виллелла добрал отрыв после того, как не вписался в поворот и поменял велосипед, но в финале не смог удержаться с попутчиками. За 30 км до финиша он, как и Диего Камарго, выпали из отрыва.

Бауке Моллема и Давиде Формоло несколько раз атаковали, но не смогли уехать от гонщиков команды Jumbo-Visma. Том Дюмулин на финальном километре развёз своего товарища по команде, Кун Бауман спринтовал за 200 м до финиша и одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Бауке Моллема финишировал вторым, Давиде Формоло замкнул тройку призёров.

Пелотон, который на финальных километрах возглавила команда Ineos Grenadiers, финишировал через три минуты после отрыва. Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика. Арно Демар (Groupama-FDJ) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse