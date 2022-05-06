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Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  7-й этап Джиро д’Италия-2022 и первый горный этап в Южных Апеннинах с набором высоты 4500 м подходил для отрыва. И атаки начались с самого старта. Первым попытался уехать Томас Де Гендт (Lotto Soudal), затем атаковал Алессандро Де Марки (Israel - Premier Tech).

 

  На первом категорийном подъёме дня Пассо Колла за 158 км до финиша атаковал Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), к нему переложились ещё пять гонщиков, но погони и новые атаки продолжались до второго подъёма дня - подъёма 1-й категории Монте Сирино (Monte Sirino, 480 - 1402 м, протяжённость 24,4 км, перепад высот 922 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 12%).

 

  Атака Давиде Формоло (UAE Team Emirates), к которому присоединился Давиде Виллелла (Cofidis) оказалась решающей для формирования отрыва дня. 

 

  К итальянским гонщикам переложились Кун Бауман (Jumbo-Visma) и Ваут Пулс (Bahrain Victorious). За 127 км до финиша из пелотона атаковали Том Дюмулин (Jumbo-Visma), Диего Камарго (EF Education-EasyPost), а затем их добрал Бауке Моллема (Trek-Segafredo). Через четыре километра Дюмулин, Камарго и Моллема догнали Пулса, Виллеллу и Баумана. Так сформировался отрыв дня. Пелотон отпустил беглецов, разрыв стал расти и за 75 км до финиша составлял 5 с половиной минут. Какое-то время Кун Бауман был виртуальным лидером общего зачёта.

 

  Розовую майку Куну Бауману перехватить не удалось,  но по итогам этапа он переоделся в синюю майку лучшего горного гонщика – 28-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma первым прошёл вершину 1-й категории Монте Сирино, взял горную премию на вершине 2-й категории Монтанья-Гранде-ди-Виджиано, забрал максимальное количество очков и на финальном подъёме 3-й категории Селлата.

 

  На подъёме Монте-Гранде-ди-Виджиано контакт с отрывом потерял Ваут Пулс. Давиде Виллелла добрал отрыв после того, как не вписался в поворот и поменял велосипед, но в финале не смог удержаться с попутчиками. За 30 км до финиша он, как и Диего Камарго, выпали из отрыва.

 

  Бауке Моллема и Давиде Формоло несколько раз атаковали, но не смогли уехать от гонщиков команды Jumbo-Visma. Том Дюмулин на финальном километре развёз своего товарища по команде, Кун Бауман спринтовал за 200 м до финиша и одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Бауке Моллема финишировал вторым, Давиде Формоло замкнул тройку призёров.

 

  Пелотон, который на финальных километрах возглавила команда Ineos Grenadiers, финишировал через три минуты после отрыва. Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил розовую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика. Арно Демар (Groupama-FDJ) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации.  

 

 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Адриен-Фото

    Вот интересно. Когда автор презентовал этапы в Венгрии , он не преминул упомянуть - с соответствующими акцентами - об антисоветском мятеже 1956 года. А рассказывая об истории Неаполя, как то "позабыл"  сообщить о Средиземноморском походе адмирала Ф.Ф. Ушакова, о РОССИЙСКИХ солдатах, которые в 1799 году под командованием контр-адмирала Григория Григорьевича Белли штурмом взяли Неаполь, освобождая его от французов. А затем, по просьбе неаполитанского короля, к городу подошел российский отряд кораблей контр-адмирала Александра Андреевича Сорокина... Кстати, царевича Алексея никто не выдавал и не арестовывал. Он САМ, добровольно вернулся в Россию. Да, из-за обмана и интриг Петра Толстого, но - факт есть факт.

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Earl57-Фото
    Он же сказал еще до старта, что ставит целью проехать Джиро полностью, до самого конца. И ему все равно, какое место он займет в итоге.
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    velodoctor-Фото
    Если завтра не сможет разорвать группу, то не победит. Мне кажется ему надо подумать о сходе перед Альпами, чего там ловить?
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    Sezar-Фото

    Том к Блокхаусу готовится...)

  • Yuriy 17
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Народная неаполитанская песня «O Sole Mio» русского мецената графа Поленова - особо восхительно звучит в исполнении Зайца из советского мультфильма "Ну погоди!" 

  • Yuriy 17
    Дубль Арно Демара на Джиро д’И ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Потрясающий был спринт от А. Демара

  • motte
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    motte-Фото

    Ох, бауке бауке, этап третьего гт чуть чуть... Будет пробовать вновь и вновь, работяга парень.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Ну на этом этапе всё же Пул выиграет, а то я стал в нём разочароваться.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Осиный рой сегодня на высоте, сработали отлично и красивый финиш.

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    MVDP-Фото

    Вот это у Баумана потенца!

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