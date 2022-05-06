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Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  На 17-м горном, с набором высоты 3700 м, этапе Джиро д’Италия-2022, победу одержал гонщик из отрыва дня – 22-летний Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious). Впервые гонщики стартовали в ненастную погоду, но, к счастью, дождь быстро прекратился, а в финальной части этапа дорога была сухой.

 

  Со старта пелотон сразу начал преодолевать перевал Тонале, на котором и сформировался отрыв дня. К четырём атаковавшим гонщикам переложилась большая группа, через 20 км после старта группы объединились и начали наращивать преимущество над пелотоном, которое к середине этапа достигало 5 минут. За 65 км до финиша из отрыва атаковал Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix), к которому сразу переложились Феликс Галл (Felix Gall (Aut) Ag2r – Citroën), Алессандро Кови (Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates) и Гийом Мартан (Guillaume Martin (Fra) Cofidis).

 

 На спуске перед подъёмом  1-й категории Пассо дель Ветриоло у отрыва в запасе было около 7 минут.  На подъёме Ветриоло Кови не выдержал темпа, а к Ван дер Пулу, Мартану и Галлу переложились Ян Хирт (Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Кун Бауман (Koen Bouwman (Ned) Jumbo – Visma), Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious) и Хью Карти (Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost), а затем и Грейс Леемрейзе (Gijs Leemreize (Ned) Jumbo – Visma).

 

  Обладатель синей майки Кун Бауман (Jumbo-Visma) первым прошёл вершину Ветриоло, обеспечив себе комфортное преимущество в горной классификации.

 

  На 11-километровом спуске с Ветриоло атаковали Матье ван дер Пул и Гейс Леемрейзе, которые к началу следующего подъёма 1-й категории Монтероверо (Monterovero, 481 - 1261 м, протяжённость 7,9 км, набор высоты 780 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 15%) лидировали с преимуществом в полторы минуты над своими бывшими попутчиками по отрыву.

 

  За 11 км до финиша Леемрейзе уехал от Матье ван дер Пула, но атаковавший из второй группы отрыва Сантьяго Буйтраго догнал нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma за 8.5 км до финиша и прошёл его. На финише колумбийский гонщик опередил Гейса Леемрейзе на 35 секунд и отпраздновал первую в карьере победу на этапе  Гранд-тура.

 

 В группе генеральщиков шла своя борьба, результатом которой стали новые перестановки в общем зачёте. На финальном подъёме Монтеровере не выдержал темпа соперников  Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), и только Микель Ланда (Barhain Victorious) остался с помощником. Ваутом Пулсом, в то время как  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) могли рассчитывать только на свои силы. В финале они снова спринтовали, но бонусных секунд уже не получили и их продолжает разделять в генеральной классификации 3 секунды.  Микель Ланда поднялся на третью строчку общего зачёта, выиграв у Алмейды 49 секунд.

 

  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) защитил розовую майку лидера, Кун Бауман (Jumbo-Visma) остался лидером классификации лучшего горного гонщика, Арно Демар (Groupama-FDJ)сохранил цикламеновую майку лучшего в  очковой классификации, а Жуан Алмейда остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

 

 

Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 

Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022  Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • RVL
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    RVL-Фото
    Особенно, после сегодняшнего для Матье
  • RVL
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    RVL-Фото

    Там с горы, сразу помчатся...их подержат на норм минутах, но на последней десятке спринтеры порешают

  • RVL
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    RVL-Фото

    Вадик,вы думаете у них дуэль?
    Там разнонаправленные движения в карьере...и подумайте кто отстоял сегодня, а кто приобрел..

    Точно так же, я отметил Матье на этом этапе... в сравнении...

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    VeloVelo-Фото
    А я вот на Кэва ставлю )
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Не отпустят )
  • qwinter
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    qwinter-Фото
    Цитата: velodoctor
    СК решил что этот этап подходит Матье больше, финиш по 1,5 км прямой, этап большей частью плоский как стол. Мне кажется на таком этапе условный Демар 20 из 20 спринтов выиграет у ВДП. 
    так речь про уйти в отрыв, до Муро ди Ка дель Поджо колесничать, а дальше включится.

    Опять же, у генеральщиков отдых, могут очень далеко отрыв отпустить.
  • Vadik22
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    Vadik22-Фото
    "Алмейда слился...нибали жив, несмотря ни на что"
    Алмейда минуту Нибали привез.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Понимаю, что 2-й подряд сложный альпийский этап и организм спортсменов итак работает на максимуме, но честно, от генеральщиков хочется видеть БОЛЬШЕго. Один Ланда шо то пытался изобразать, да и то по деревянному у него выходило (видно что как и все на пределе ехал). Зато Бахрейн сегодня точно Викториус:

     - Буитраго взял этап;

     - сам Микэль оторвался на 50 сек. от Алмейды в генерале (и уже №3)

     - команда обошла на 14 сек. БОРУ в командном зачёте.

    Цитата: jan
    Казалось бы, колумбиец выйграл горный этап что тут такого?
    во-первых он дебютант а во-вторых упал и несмотря на падение взял этот этап

    В НХЛ есть такой термин/такое понятие как "хет-трик Горди Хоу". Это значит что хоккеист за игру забил гол, сделал результативную передачу и подрался с соперником другой команды. Я думаю, что С.Буитраго сделал этакой "велосипедный хет-трик")) т.е. отобрался в отрыв, упал там по ходу гонки, но всё же выиграл этап colom и на финише сменил слёзы разочерования 15 этапа на слёзы радости 17 этапа.

    Кстати в который раз удивляюсь и аплодирую парням которые на этой Джиро раз за разом отбираются в горные отрывы: Мартин (для меня он супер-комбатив этого ГТ), Аренсман, Чикконе, Хирт (вчера №1, сегодня №3).

     

    P.S.

    Прикольно, даже порой й интересно почитать ещё раз коменты в превюю этапа после самой гонки biggrin

  • RVL
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    RVL-Фото

    Матье , почти с карапасом заехал)))

    Алмейда слился...нибали жив, несмотря ни на что..

    Очень красивые и по борьбе и по пейзажам последние 2 этапа.

  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    MVDP-Фото

    Покер Демара, и к бабке не ходи.

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