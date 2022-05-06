Фотогалерея 17-го этапа Джиро д'Италия-2022 

Фотогалерея и события 17-го этапа Джиро д'Италия-2022

На 17-м горном, с набором высоты 3700 м, этапе Джиро д’Италия-2022, победу одержал гонщик из отрыва дня – 22-летний Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious). Впервые гонщики стартовали в ненастную погоду, но, к счастью, дождь быстро прекратился, а в финальной части этапа дорога была сухой.

Со старта пелотон сразу начал преодолевать перевал Тонале, на котором и сформировался отрыв дня. К четырём атаковавшим гонщикам переложилась большая группа, через 20 км после старта группы объединились и начали наращивать преимущество над пелотоном, которое к середине этапа достигало 5 минут. За 65 км до финиша из отрыва атаковал Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix), к которому сразу переложились Феликс Галл (Felix Gall (Aut) Ag2r – Citroën), Алессандро Кови (Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates) и Гийом Мартан (Guillaume Martin (Fra) Cofidis).

На спуске перед подъёмом 1-й категории Пассо дель Ветриоло у отрыва в запасе было около 7 минут. На подъёме Ветриоло Кови не выдержал темпа, а к Ван дер Пулу, Мартану и Галлу переложились Ян Хирт (Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Кун Бауман (Koen Bouwman (Ned) Jumbo – Visma), Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious) и Хью Карти (Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost), а затем и Грейс Леемрейзе (Gijs Leemreize (Ned) Jumbo – Visma).

Обладатель синей майки Кун Бауман (Jumbo-Visma) первым прошёл вершину Ветриоло, обеспечив себе комфортное преимущество в горной классификации.

На 11-километровом спуске с Ветриоло атаковали Матье ван дер Пул и Гейс Леемрейзе, которые к началу следующего подъёма 1-й категории Монтероверо (Monterovero, 481 - 1261 м, протяжённость 7,9 км, набор высоты 780 м, средний градиент 9,9%, максимальный градиент 15%) лидировали с преимуществом в полторы минуты над своими бывшими попутчиками по отрыву.

За 11 км до финиша Леемрейзе уехал от Матье ван дер Пула, но атаковавший из второй группы отрыва Сантьяго Буйтраго догнал нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma за 8.5 км до финиша и прошёл его. На финише колумбийский гонщик опередил Гейса Леемрейзе на 35 секунд и отпраздновал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

В группе генеральщиков шла своя борьба, результатом которой стали новые перестановки в общем зачёте. На финальном подъёме Монтеровере не выдержал темпа соперников Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), и только Микель Ланда (Barhain Victorious) остался с помощником. Ваутом Пулсом, в то время как Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) могли рассчитывать только на свои силы. В финале они снова спринтовали, но бонусных секунд уже не получили и их продолжает разделять в генеральной классификации 3 секунды. Микель Ланда поднялся на третью строчку общего зачёта, выиграв у Алмейды 49 секунд.

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) защитил розовую майку лидера, Кун Бауман (Jumbo-Visma) остался лидером классификации лучшего горного гонщика, Арно Демар (Groupama-FDJ)сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Жуан Алмейда остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse